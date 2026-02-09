·ó¾¾¡¢±¿Å¾Ãæ¤Î¤Ê¤¬¤é¥¹¥Þ¥Û¤ò¼«Æ°¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¹¤ëË¡¿Í¸þ¤±¥¢¥×¥ê¡ÖKG monap¡×¤òÄó¶¡³«»Ï
·ó¾¾³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ö·ó¾¾¡×¡Ë¤Ï¡¢±¿Á÷²ñ¼Ò¤ä¥¿¥¯¥·ー²ñ¼Ò¤Ê¤É¡¢¶ÈÌ³¤Ç¼ÖÎ¾¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ëË¡¿Í¤ò¼ç¤ÊÂÐ¾Ý¤Ë¡¢±¿Å¾Ãæ¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÁàºî¤ò¼«Æ°Åª¤ËÀ©¸Â¤¹¤ë°ÂÁ´±¿Å¾»Ù±ç¥¢¥×¥ê¡ÖKG monap¡Ê¥±ー¥¸ー¡¦¥â¥Ê¥Ã¥×¡Ë¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤¬¤é±¿Å¾¡×¤Ë¤è¤ë»ö¸Î¤ä¥Ò¥ä¥ê¡¦¥Ï¥Ã¥È¤ÎÌ¤Á³ËÉ»ß¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢´ë¶È¤Î°ÂÁ´´ÉÍýÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢Android 10°Ê¹ß¤ÎÃ¼Ëö¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
KG monapÀìÍÑ¥µ¥¤¥È : https://bc3.kanematsu.co.jp/kgmonap
¡ãÇØ·Ê¡ä
·Ù»ëÄ£¤ÎÅý·×¢¨£±¤Ë¤è¤ë¤È¡¢±¿Å¾Ãæ¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÃí»ë¤Ê¤É¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Î»ÈÍÑÅù¤Ëµ¯°ø¤¹¤ë¸òÄÌ»ö¸Î¤ÏÇ¯¡¹Áý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢2024Ç¯Ãæ¤Î»àË´¡¦½Å½ý»ö¸Î¤Ï136·ï¤È¡¢2020Ç¯¤Î66·ï¤«¤é£²ÇÜ°Ê¾å¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢±¿Å¾Ãæ¤Ë·ÈÂÓÅÅÏÃÅù¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¤Î»àË´»ö¸ÎÎ¨¤Ï¡¢»ÈÍÑ¤Ê¤·¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÌó4ÇÜ¤È¡¢¹â¤¤´í¸±À¤¬¶«¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤«¤é¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Ï¥É¥é¥¤¥Ðー¤Ø¤Î»ØÆ³¤äÃí°Õ´µ¯¤Ê¤É¤ò¶¯²½¤¹¤ë°ìÊý¡¢¡Ö¤Ê¤¬¤é±¿Å¾¡×¤Ï¸Ä¿Í¤ÎÃí°ÕÎÏ¤ä°Õ¼±¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ëÂ¦ÌÌ¤¬Âç¤¤¯¡¢¤è¤ê·ÑÂ³Åª¤«¤Ä¼Â¸úÀ¤Î¤¢¤ëÂÐºö¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨1¡¡½ÐÅµ¡§·Ù»ëÄ£¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡Ê¤ä¤á¤è¤¦¡ª±¿Å¾Ãæ¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡¦·ÈÂÓÅÅÏÃÅù»ÈÍÑ(https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/keitai/info.html)¡Ë
¡ãÆÃÄ¹¡ä
KG monap¤Ï¡¢¥É¥é¥¤¥Ðー¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë°Ñ¤Í¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢±¿Å¾Ãæ¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÁàºî¤ò¡Ö»ÅÁÈ¤ß¡×¤ÇÀ©¸æ¤¹¤ë¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£ÆÃÄ¹¤È¤·¤Æ¡¢´ÉÍý²èÌÌ¤Ç³Æ¼Ö¤ÎÍøÍÑ¾õ¶·¡Ê¥í¥Ã¥¯Ãæ¤Î²èÌÌ¥¿¥Ã¥×²ó¿ô¡¢µÞÀ©Æ°¡¦È¯¿®¤Î²ó¿ôÅù¡Ë¤ò¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤Ç¤¤ëÅÀ¤ä¡¢´ë¶È¤´¤È¤Î°ÂÁ´¥Ý¥ê¥·ー¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿½ÀÆð¤Ê±¿ÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ëÅÀ¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î±¿Å¾¹ÔÆ°¤Î·¹¸þ¤òÇÄ°®¤·¡¢¥¹¥³¥¢¥ê¥ó¥°¤ä¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¸Ä¡¹¤Î°ÂÁ´°Õ¼±¤Î¸þ¾å¤òÂ¥¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
´ÉÍý²èÌÌ¤Î¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥É¡£¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤¿²ó¿ôÅù¤Î¾õ¶·¤ò¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤Ç¤¤ë
¡ãµ¡Ç½¡ä
KG monap¤Ï¡¢¥É¥é¥¤¥Ðー¤¬±¿Å¾¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤È¡¢GPS¤ä²ÃÂ®ÅÙ¾ðÊó¤ò¤â¤È¤ËÁö¹Ô¾õÂÖ¤ò¸¡ÃÎ¤·¡¢SNS¤äÆ°²è¡¢¥Ö¥é¥¦¥¶¤Ê¤ÉÉÔÍ×¤Ê¥¢¥×¥ê¤ÎÁàºî¤ò¼«Æ°¤ÇÀ©¸Â¤·¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢Æ°²è¤Ê¤É¤Î¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°·Ï¥¢¥×¥ê¤ÏÁö¹ÔÃæ¤Ë¼«Æ°Ää»ß¤µ¤ì¡¢Áàºî¤ä»ëÄ°¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¼ç¤Êµ¡Ç½
¡¦±¿Å¾³«»Ï¤ò¼«Æ°¸¡ÃÎ¤·¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ÎÁàºî¤ò¼«Æ°¤ÇÀ©¸Â
¡¦±¿Å¾Ãæ¤ÏÃå¿®²»¤ò¥ß¥åー¥È¤·¡¢ÄÌÏÃÍúÎò¤Î¤ß¤òµÏ¿
¡¡¡Ê¶ÛµÞÏ¢ÍíÀè¤Ê¤É¡¢»ØÄê¤·¤¿ÈÖ¹æ¤Î¤ßÃå¿®¤òµö²Ä¤¹¤ëÀßÄê¤¬²ÄÇ½¡Ë
¡¦±¿Å¾Á°¤Ëµ¯Æ°¤·¤¿ÃÏ¿Þ¡¦¥Ê¥Ó¥¢¥×¥ê¤Ï±¿Å¾Ãæ¤â±ÜÍ÷²ÄÇ½
¡¦´ÉÍý¼Ô¤¬¥¯¥é¥¦¥É¾å¤«¤éÍøÍÑ¾õ¶·¤ò°ì¸µ´ÉÍý¤Ç¤¡¢¥ê¥âー¥È¤Ç
ÀßÄêÊÑ¹¹¤¬²ÄÇ½ÀßÄêÊÑ¹¹¤¬²ÄÇ½
¡ãº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¡ä
º£¸å¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¿¥³¥°¥é¥Õ¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ä¡¢´ûÂ¸¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¸Æ¤Ó½Ð¤·¡¦¥Ðー¥¹Í½Ìó¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖKG TruckCall¡×¤òÆ³Æþ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤òÃæ¿´¤Ë¡¢´ûÂ¸¤Î°ÂÁ´´ÉÍý¤Î¼èÁÈ¤ß¤òÊä´°¤¹¤ë·Á¤ÇÆ³Æþ¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢2026Ç¯4·î¤è¤ê¼«Å¾¼Ö¤Î¸òÄÌ°ãÈ¿¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ³Â§¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤âÆ§¤Þ¤¨¡¢¼«Å¾¼ÖÍøÍÑ»þ¤Î³èÍÑ¤ä¡¢À½Â¤¶È¡¦ÊªÎ®¶È¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¹©¾ì¡¦ÁÒ¸ËÆâ¤Ë¤ª¤±¤ëÊâ¹ÔÃæ¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÁàºî¡ÊÊâ¤¥¹¥Þ¥Û¡Ë¤ÎÍÞ»ß¤Ë¸þ¤±¤¿Å¸³«¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹©¾ì¤Ê¤É¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢Êâ¤¥¹¥Þ¥Û¤¬Å¾ÅÝ¤äÀßÈ÷ÀÜ¿¨¤Ê¤É¤Î»ö¸Î¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¡¢°ÂÁ´³ÎÊÝ¤¬½ÅÍ×¤Ê²ÝÂê¤Ç¤¹¡£
·ó¾¾¤Ï¡¢°ÂÁ´ÂÐºö¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ëKG monap¤ÎÆ³Æþ¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢³§¤¬°ÂÁ´¤Ë¡¦°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤»¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¢¡ ¥µー¥Ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§¡¡https://bc3.kanematsu.co.jp/kgmonap ¡¡¡¡
¢¡ ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§ ·ó¾¾³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¹Êó¼¼
ÅÅÏÃ¡§03-6747-5000¡¡https://www.kanematsu.co.jp/inquiry/