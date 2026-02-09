¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê²Ì¼Â¥«¥éー¤Ç¡¢»ØÀè¤Ë¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤ºÌ¤ê¤ò¡£¥Ñ¥é¥É¥¥¤«¤é¡¢¡Ö¤â¤®¤¿¤Æ¤Î¥Õ¥ëー¥Ä¡×¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿½Õ¤Î¥Í¥¤¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÅÐ¾ì¡£
¥Ñ¥é¥É¥¥³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë²½¾ÑÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Ñ¥é¥É¥¥¡×¤«¤é¡¢¡Ö¥Í¥¤¥ë¥Õ¥¡¥ó¥Çー¥·¥ç¥ó(R)¡×¤È¡Ö¥ß¥Ë¥Í¥¤¥ë¡×¤Î½Õ¤Î¥Í¥¤¥ë¥«¥éー5¿§¤¬ÅÐ¾ì¡£¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡Ê¢¨1¡Ë¡£
º¸¤«¤é¡Ö¥Ñ¥é¥É¥¥¡¡¥Í¥¤¥ë¥Õ¥¡¥ó¥Çー¥·¥ç¥ó¡Ê¸ÂÄê¿§¡Ë¡×¡Ö¥Ñ¥é¥É¥¥¡¡¥ß¥Ë¥Í¥¤¥ë¡Ê½Õ¿·¿§¡Ë¡×
¥Ñ¥é¥É¥¥¤Î½Õ¤Î¥Í¥¤¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥Æー¥Þ¤Ï ¡ÖPick a Fruit¡×¡£¿§ºÌ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¯Ë¤«¤ÊÉ÷Ì£¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë5¤Ä¤Î¡Ö¤â¤®¤¿¤Æ¤Î¥Õ¥ëー¥Ä¡×¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥Í¥¤¥ë¥«¥éー¤ò¡¢¡Ö¥Õ¥ëー¥Ä¼í¤ê¡×¤ò³Ú¤·¤à¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤ÇÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÞ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¼êÁ´ÂÎ¤Þ¤ÇÈþ¤·¤¯Ì¥¤»¤ë¡Ö¥Ñ¥é¥É¥¥ ¥Í¥¤¥ë¥Õ¥¡¥ó¥Çー¥·¥ç¥ó(R)¡×¤«¤é¤Ï¡¢¥Ñ¥é¥É¥¥½é¤È¤Ê¤ë¹á¤êÉÕ¤¤Î¸ÂÄê¿§¡ÖÄ«Å¦¤ß¤¤¤Á¤´¡× ¤¬ÅÐ¾ì¡£´Å¤µ¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ëºÌÅÙ¤Î¹â¤¤ÀÖ¤ß¥Ô¥ó¥¯¤È¡¢²Ì½Á¤ò»×¤ï¤»¤ë¤È¤í¤ß¤Î¤¢¤ë¥¯¥ê¥¢¤Ê±Õ¤¬¡¢·ì¿§´¶¤Î¤¢¤ë¤ß¤º¤ß¤º¤·¤µ¤ÈÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë»ØÀè¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤¤¤Á¤´¤ÎÎ³¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥Ô¥ó¥¯¤ä¥´ー¥ë¥É¤Î¡ÖÎ³¥é¥á¡×¤¬¡¢»ØÀè¤Ëµ±¤¤ò¥×¥é¥¹¡£¾åÉÊ¤Ç°¦¤é¤·¤¤»ØÀè¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¤¤¤Á¤´¤Î´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¤¬Éº¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢¥¹¥¤ー¥È¡õ¥Õ¥ëー¥Æ¥£¤Ê¹á¤êÉÕ¤¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥ï¥ó¥·ー¥º¥ó»È¤¤ÀÚ¤ê¥µ¥¤¥º¤Î¥Í¥¤¥ë¥«¥éー¡Ö¥Ñ¥é¥É¥¥ ¥ß¥Ë¥Í¥¤¥ë¡×¤«¤é¤Ï¡¢¿·¿§4¿§¤¬ÅÐ¾ì¡£¥ê¥ó¥´¡¢¥Ö¥ëー¥Ù¥êー¡¢ÇòÅí¡¢Ìµ²Ö²Ì¡Ê¤¤¤Á¤¸¤¯¡Ë¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¡¢´Å¤¯¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¥«¥éー¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Úー¥ë·Ï¥Ô¥ó¥¯¤ä¥é¥¤¥È·Ï¤Î¥°¥êー¥ó¡¢¥Ñー¥×¥ë¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë·Ú¤ä¤«¤ÊºÌ¤ê¤Ç¡¢½Õ¤ÎÆüº¹¤·¤Ë±Ç¤¨¤ë»ØÀè¤Ë¡£´Å¤¤¤Ê¤¬¤é¤âÀöÎý¤µ¤ì¤¿Âç¿Í¤Î¼ê¤ÎÉ½¾ð¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨¡Ë2026Ç¯6·îº¢¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ë¤ÆÈÎÇäÍ½Äê¡£°ìÉô¤ª¼è°·¤¤¤Î¤Ê¤¤Å¹ÊÞ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ñ¥é¥É¥¥¡¡¥Í¥¤¥ë¥Õ¥¡¥ó¥Çー¥·¥ç¥ó¡¡¸ÂÄê¿§¢£
¡ÚÀ½ÉÊ³µÍ×¡Û
À½ÉÊÌ¾¡§¥Ñ¥é¥É¥¥¡¡¥Í¥¤¥ë¥Õ¥¡¥ó¥Çー¥·¥ç¥ó(R)¡¡¼ïÊÌÌ¾¾Î¡§ÄÞ²½¾ÑÎÁ
¿§¿ô¡õ¿§Ì¾¡§Á´1¿§¡ãPK06 Ä«Å¦¤ß¤¤¤Á¤´¡ä¡¡ÍÆÎÌ¡§7.5ml
²Á³Ê¡§\550¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
À½ÉÊ¾ðÊóURL¡§ https://www.parado.jp/lineup/nail/nail_foundation.html
¡úNailFoundation¡À¥Í¥¤¥ë¥Õ¥¡¥ó¥Çー¥·¥ç¥ó¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¥é¥É¥¥¡¡¥Í¥¤¥ë¥Õ¥¡¥ó¥Çー¥·¥ç¥ó ¡ãPK06¡ä
¡Ú¿§ÆÃÄ¹¡ãPK06 Ä«Å¦¤ß¤¤¤Á¤´¡ä¡Û
¡ü¡ÖÄ«Å¦¤ß¤¤¤Á¤´¡×¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¡¢¡ÖÎ³¥é¥áÆþ¤ê¤ÎÀÖ¤ß¥Ô¥ó¥¯¡×¤Ç¤¹¡£
¡ü¥¸¥åー¥·ー¤Ê·ì¿§´¶¤È¤×¤ë¤ó¤È¤·¤¿¤ß¤º¤ß¤º¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë»ØÀè¤Ë¡£
¡¦Å¦¤ß¤¿¤Æ¤Î¤¤¤Á¤´¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¡¢ºÌÅÙ¤Î¹â¤¤ÀÖ¤ß¥Ô¥ó¥¯¤¬¡¢»ØÀè¤Ë·ì¿§´¶¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¤È¤í¤ß¤Î¤¢¤ë¥¯¥ê¥¢¤Ê±Õ¤¬¡¢ÄÞ¤ò¸ü¤á¤Ë¥³ー¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¥Ä¥ä¤ÈÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü¤¤¤Á¤´¤ÎÎ³¤òÉ½¸½¤·¤¿¡ÖÎ³¥é¥á¡Ê¥Ô¥ó¥¯¡¢¥´ー¥ë¥É¡Ë¡×¤¬¡¢»ØÀè¤Ëµ±¤¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥é¥É¥¥¡¡¥Í¥¤¥ë¥Õ¥¡¥ó¥Çー¥·¥ç¥ó ¡ãPK06¡ä¡¡¿§Àß·×
¥Ñ¥é¥É¥¥¡¡¥Í¥¤¥ë¥Õ¥¡¥ó¥Çー¥·¥ç¥ó ¡ãPK06¡ä¡¡»Å¾å¤¬¤ê¥¤¥áー¥¸
¡Ú¹á¤êÆÃÄ¹¡ãPK06 Ä«Å¦¤ß¤¤¤Á¤´¡ä¡Û
¡ü¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¯´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¡¢¥¹¥¤ー¥È¡õ¥Õ¥ëー¥Æ¥£¤Ê¤¤¤Á¤´¤Î¹á¤êÉÕ¤¡£¥Í¥¤¥ë¥«¥éー¤¬´¥¤¤¤¿¤¢¤È¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¹á¤êÎ©¤ÄÀß·×¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¥é¥É¥¥¡¡¥Í¥¤¥ë¥Õ¥¡¥ó¥Çー¥·¥ç¥ó ¡ãPK06¡ä¡¡¹á¤êÆÃÄ¹
¡ÚÀ½ÉÊÆÃÄ¹¡Û
¡ü¡Ö¿§ºÌ¤Î¤â¤¿¤é¤¹»ë³Ð¸ú²Ì¡×¤ä¡Ö¼Á´¶¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÄÞ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¼êÁ´ÂÎ¤òÈþ¤·¤¯Ì¥¤»¤ë¥Í¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£
¡üÆ©¤±´¶¤Î¤¢¤ëÀäÌ¯¤ÊÈ¯¿§¤Ë¤è¤ê¡¢¼«Á³¤ÈÈ©¤Ë¤Ê¤¸¤à¤¿¤á¡¢È©¤Î¿§¤òÌä¤ï¤º¤Ë»È¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ü¥¯¥ê¥¢¼ù»é¤òÇÛ¹ç¤·¤¿¤È¤í¤ß¤Î¤¢¤ë±Õ¤òºÎÍÑ¡£ÄÞÉ½ÌÌ¤Î±úÆÌ¤ò¤Ê¤á¤é¤«¤ËÀ°¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢ÁÇÄÞ¤òËá¤¾å¤²¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¾åÉÊ¤Ê¥Ä¥ä´¶¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
¡üÂ®´¥½èÊý¤òºÎÍÑ¡£ÁÇÁá¤¯»Å¾å¤¬¤ë¤Î¤ÇË»¤·¤¤»þ¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡ü¡Ö¾×·â¤Ë¤è¤ë³ä¤ì¤ä·ç¤±¡×¡Ö¿å¤Ë¤è¤ë¤Õ¤ä¤±¡×¤òËÉ¤°½èÊý¤Ë¤è¤ê¡¢ÅÉ¤ê¤¿¤Æ¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤¬Ä¹¤â¤Á¤·¤Þ¤¹¡£
¡üÄÞ¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤ÊÝ¼¾À®Ê¬¡ã¥¢¥Ü¥«¥É¥ª¥¤¥ë¡äÇÛ¹ç¡£
¢£¥Ñ¥é¥É¥¥¡¡¥ß¥Ë¥Í¥¤¥ë¡¡¿·¿§¢£
¡ÚÀ½ÉÊ³µÍ×¡Û
À½ÉÊÌ¾¡§¥Ñ¥é¥É¥¥¡¡¥ß¥Ë¥Í¥¤¥ë ¡¡¼ïÊÌÌ¾¾Î¡§ ¥Í¥¤¥ë¥«¥éー¡¡
¿§¿ô¡§ Á´4¿§¡¡ÍÆÎÌ¡§ ³Æ4.0ml¡¡²Á³Ê¡§ ³Æ\440¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
À½ÉÊ¾ðÊóURL¡§ https://www.parado.jp/lineup/nail/nailcolor_mini.html
¡ÚÀ½ÉÊÆÃÄ¹¡Û
¡üÄÞ¤Ø¤ÎÌ©ÃåÎÏ¤Î¹â¤¤À®Ê¬¤òÇÛ¹ç¡£¿å¤Ë¤è¤ë¤Õ¤ä¤±¤äÄÞ¤Ø¤Î¾×·â¤Ë¶¯¤¤¤¿¤á¡¢Èþ¤·¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤¬»ýÂ³¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü¥à¥é¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤Ê¿É®¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£
¡üÂ®´¥½èÊý¤òºÎÍÑ¡£ÁÇÁá¤¯»Å¾å¤¬¤ë¤Î¤Ç¤ªÄ¾¤·»þ¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡ü¥ï¥ó¥·ー¥º¥ó»È¤¤ÀÚ¤ê¤Î¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¡£¥È¥ì¥ó¥É¥«¥éー¤òµ¤·Ú¤Ë»î¤»¤Æ»ý¤Á±¿¤Ó¤Ë¤âÊØÍø¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥«¥éー¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡Û
GN08¡¡Ìª¤¸¤å¤ï¥ê¥ó¥´¡Ê¥°¥êー¥ó·Ï¡Ë
¥ª¥ì¥ó¥¸¤ä¥Ô¥ó¥¯¤Ë¥¸¥å¥ï¤Ã¤È¤¤é¤á¤¯¡¢
Ìª¿§¥é¥áÆþ¤ê¡£´Å¤¯ÁÖ¤ä¤«¤ÊÀÄ¤ê¤ó¤´¥«¥éー¡£
¥Ñ¥é¥É¥¥¡¡¥ß¥Ë¥Í¥¤¥ë ¡ãGN08¡ä
¥Ñ¥é¥É¥¥¡¡¥ß¥Ë¥Í¥¤¥ë ¡ãGN08¡ä¡¡»Å¾å¤¬¤ê¥¤¥áー¥¸
¥Ñ¥é¥É¥¥¡¡¥ß¥Ë¥Í¥¤¥ë ¡ãGN08¡ä¡¡¥Í¥¤¥ë¥¢ー¥ÈÎã
PL10¡¡´Å»À¤Ã¤Ñ¥Ù¥êー¡Ê¥Ñー¥×¥ë·Ï¡Ë
²ÄÎù¤Ë¥Ä¥ä¤á¤¡¢Æ©¤¤È¤ª¤ë¡£
´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¥Ù¥êー¥Ñー¥×¥ë¡£
¥Ñ¥é¥É¥¥¡¡¥ß¥Ë¥Í¥¤¥ë ¡ãPL10¡ä
¥Ñ¥é¥É¥¥¡¡¥ß¥Ë¥Í¥¤¥ë ¡ãPL10¡ä¡¡»Å¾å¤¬¤ê¥¤¥áー¥¸
¥Ñ¥é¥É¥¥¡¡¥ß¥Ë¥Í¥¤¥ë ¡ãPL10¡ä¡¡¥Í¥¤¥ë¥¢ー¥ÈÎã
PK21¡¡¤È¤í¤±¤ëÇòÅí¡Ê¥Ô¥ó¥¯·Ï¡Ë
¥Ñー¥×¥ë¤ÎÊÐ¸÷¥é¥á¡¢¥·¥ë¥Ðー¤Î¥é¥á¤¬¤¤é¤á¤¯¡£
¤Õ¤ó¤ï¤ê¡¢¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÇòÅí¥Ô¥ó¥¯¡£
¥Ñ¥é¥É¥¥¡¡¥ß¥Ë¥Í¥¤¥ë ¡ãPK21¡ä
¥Ñ¥é¥É¥¥¡¡¥ß¥Ë¥Í¥¤¥ë ¡ãPK21¡ä¡¡»Å¾å¤¬¤ê¥¤¥áー¥¸
¥Ñ¥é¥É¥¥¡¡¥ß¥Ë¥Í¥¤¥ë ¡ãPK21¡ä¡¡¥Í¥¤¥ë¥¢ー¥ÈÎã
BR12¡¡¤Û¤í¤¢¤ÞÌµ²Ö²Ì¡Ê¥Ö¥é¥¦¥ó·Ï¡Ë
²Ì¼Â¤ÎÃæ¤Ëºé¤¯¾®¤µ¤Ê²Ö¤ò¥¤¥áー¥¸¡£
¥ª¥ì¥ó¥¸¤ÎÊÐ¸÷¥é¥á¤òÇ¦¤Ð¤»¤¿¡¢Ìµ²Ö²Ì¥Ö¥é¥¦¥ó¡£
¥Ñ¥é¥É¥¥¡¡¥ß¥Ë¥Í¥¤¥ë ¡ãBR12¡ä
¥Ñ¥é¥É¥¥¡¡¥ß¥Ë¥Í¥¤¥ë ¡ãBR12¡ä¡¡»Å¾å¤¬¤ê¥¤¥áー¥¸
¥Ñ¥é¥É¥¥¡¡¥ß¥Ë¥Í¥¤¥ë ¡ãBR12¡ä¡¡¥Í¥¤¥ë¥¢ー¥ÈÎã
¢£¥Ñ¥é¥É¥¥ ¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥»¥×¥È¢£
¥Ó¥åー¥Æ¥£&¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¡Ö¥Ñ¥é¥É¥¥¡×
¡Ö¤¢¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤«¤é¡¢¡ÖÁÛÁü°Ê¾å¤Î¥¥ì¥¤¡×¤ò³ð¤¨¤ë¥³¥¹¥á¤Ø¡£
¡Ö¤¢¡¢¥Ýー¥Á¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡ÖµÞ¤Ë¤É¤¦¤·¤è¤¦¡Ä¡×
½Ð²ñ¤¤¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¡Ö¥Ô¥ó¥Á¡×¤Î»þ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ó¤Ê»þ¡¢¡Ö¤¢¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡¢½õ¤«¤Ã¤¿¡×¤È»×¤¦¤Î¤¬¥³¥ó¥Ó¥Ë¥³¥¹¥á¡£
¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥Ñ¥é¥É¥¥¤Ï¡ÖÁÛÁü°Ê¾å¡×¤òÌóÂ«¤¹¤ë¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¥³¥¹¥á¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
È©¤Ë¤Î¤»¤¿¤é¡¢¶Ã¤¯¤Û¤É¼«Á³¤Ç¥¥ì¥¤¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¡£
¼«Ê¬¤Ë»÷¹ç¤¦¿§¤¬É¬¤º¸«¤Ä¤«¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÏÃÂê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¡¢¥È¥ì¥ó¥É¥á¥¤¥¯¤â»×¤¤¤Î¤Þ¤Þ¡£
²Á³Ê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¥êー¥º¥Ê¥Ö¥ë¡¢¥µ¥¤¥º¤â¾®¤µ¤á¤Ç»ý¤Á±¿¤Ó¤ËÊØÍø¤Ç¤¹¡£
½Ð²ñ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤òLucky¤Ë¡¢»È¤¤Â³¤±¤ë¤Û¤ÉHappy¤Ë¡£
¥Ó¥åー¥Æ¥£&¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¡Ö¥Ñ¥é¥É¥¥¡×¡£
