¥¯¥é¥·¥ë¤¬¡Ö¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¡¦¥È¥ìー¥É¥·¥çー2026¡×¤Ë2Ç¯Ï¢Â³½ÐÅ¸¡¡¡Ö¥ì¥·¥Á¥ã¥ì¡×¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯³ÈÂç¤ÈºÇ¿·»öÎã¤òÂç¸ø³«¡ª

¾®ÇäÎÎ°è¤Î´ë¶È¤È¾ÃÈñ¼Ô¤ò¸úÎ¨Åª¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¡Ö¥ê¥Æー¥ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»ö¶È¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥¯¥é¥·¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ËÙ¹¾ Íµ²ð¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î18Æü¡Ê¿å¡Ë～20Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¡¦¥È¥ìー¥É¥·¥çー2026¡×¤Ë¡¢ºòÇ¯¤ËÂ³¤2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥Öー¥¹¤ò½ÐÅ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÇ¯¤Ï¡¢¼Â¹ØÇã¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¡ÈÁ´Î®ÄÌ²£ÃÇ·¿¡É¤ÎÈÎÂ¥¡¦Ê¬ÀÏ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¹ñÆâNo.1¥ì¥·ー¥ÈÇã¼è¤ê¥¢¥×¥ê¡Ê¢¨¡Ë¡Ö¥ì¥·¥Á¥ã¥ì¡×¤ÎºÇ¿·¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÅ¸¼¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¡ÖYahoo!¥º¥Ð¥È¥¯¡×¤ä¡ÖSmartNews¡×¡¢¡ÖLINE WALK¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÄó·È¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¹ÈÏ¤Ê¥êー¥ÁÎÏ¤ä¡¢¿·µ¬µÒ³ÍÆÀ¡¦POS¥¢¥Ã¥×¤ò¼Â¸½¤·¤¿ºÇ¿·¤Î³èÍÑ¼ÂÀÓ¤ò¾Ü¤·¤¯¤´¾Ò²ð¤·¡¢¼Â¹ØÇã¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯ÈÎÂ¥¡¦Ê¬ÀÏ¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¹ñÆâNo.1¥ì¥·ー¥ÈÇã¼è¤ê¥¢¥×¥ê¡Ö¥ì¥·¥Á¥ã¥ì¡×¤È¤Ï
¥¢¥×¥ê¥À¥¦¥ó¥íー¥É¿ô1,000Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¹ñÆâNo.1¥ì¥·ー¥ÈÇã¼è¤ê¥¢¥×¥ê¡Ö¥ì¥·¥Á¥ã¥ì¡×¤Ï¡¢¡È¼ê´Ö¤Ê¤¯¡¢Ã»»þ´Ö¤Ç¡¢POS¤ò¿¤Ð¤¹¡É¥áー¥«ー¡¦¾®Çä¸þ¤±¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÎÂ¥¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¢§¡Ö¥ì¥·¥Á¥ã¥ì¡×¤´°ÆÆâ¥µ¥¤¥È
https://kurashiru.co.jp/services/receipt-challenge
¡Ö¥ì¥·¥Á¥ã¥ì¡×¤Ï¡¢¥áー¥«ーÍÍ¡¦¾®ÇäÍÍ»ØÄê¤Î¾¦ÉÊ¤ò¥¢¥×¥ê¤Ë·ÇºÜ¤·¡¢¥æー¥¶ー¤¬¹ØÆþ¥ì¥·ー¥È¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£Å¹Æ¬Çä²Á¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯POS¥¢¥Ã¥×¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¾®ÇäÅ¹ÍÍÂ¦¤ÎÅ¹Æ¬¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬°ìÀÚÉÔÍ×¤ÊÅÀ¤âÂç¤¤ÊÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
Á´¹ñ¤Î¾®ÇäÅ¹¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¶¯¸Ç¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ä¡Ö¥¯¥é¥·¥ë¥ê¥Æー¥ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡×¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢¹ÈÏ°Ï¤Ê¥æー¥¶ー¤Ø¶¯ÎÏ¤Ê¹ØÇãÂ¥¿Ê¤ò»Å³Ý¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¹ØÆþ¸å¤Î¡ÖÄ´Íý¼ÂÁ©¡×¤Þ¤ÇÂ¥¤¹ÂÎ¸³·¿»Üºö¡Ö¤¿¤Ù¥Á¥ã¥ì¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾¦ÉÊ¤Î²ÁÃÍ¤ò¿¼¤¯¿»Æ©¤µ¤»¡¢°ì²áÀ¤Î¹ØÇã¤ËÎ±¤Þ¤é¤Ê¤¤¥ê¥Ôー¥È¹ØÆþ¤ä½¬´·²½¡ÊLTV¸þ¾å¡Ë¤ò¶¯ÎÏ¤Ë»Ù±ç¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢4,400Ëü¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Î¡Ö¥¯¥é¥·¥ë¡×ÍøÍÑ¼Ô¤Ë¤ªÇã¤¤Êª¾ðÊó¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÎÂ¥¥Äー¥ë¡Ö¥¯¥é¥·¥ë¥Á¥é¥·¡×¤Ê¤É¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤â¤´°ÆÆâ¤¹¤Ù¤¯¡¢³§¤µ¤Þ¤Î¤´Íè¾ì¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ïº£¸å¤â¡¢¼«¼Ò¥¢¥»¥Ã¥È¤ò³èÍÑ¤·¤¿¾®Çä¡¦Î®ÄÌ¡¢µÚ¤Ó¿©ÉÊ¡¦°ûÎÁ¥áー¥«ーÍÍ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÉý¹¤¤¶ÈÂÖ¤Î´ë¶ÈÍÍ¤Ë¸þ¤±¤¿½ÀÆð¤ÊÈÎÂ¥¡¦Ê¬ÀÏ»Ù±ç¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤ÎDX¤ÈÇä¾å³ÈÂç¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/19382/table/442_1_f7b2a9243c665182838f8762a97e9fda.jpg?v=202602091051 ]
¢¨ ¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Êhttps://www.smts.jp/jp/index.html¡Ë¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§¥¯¥é¥·¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê±ÑÊ¸¡§Kurashiru, Inc.¡Ë
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ËÙ¹¾ Íµ²ð
ÀßÎ©¡§2014Ç¯4·î
½êºßÃÏ¡§¢©108-0023 ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼Ç±º3ÃúÌÜ1-1
msb Tamachi ÅÄÄ®¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¥¿¥ïーN 23³¬
https://kurashiru.co.jp/
¡Ê¢¨1¡Ë
¥ì¥·¥Á¥ã¥ì¡Êµì¡§¥¯¥é¥·¥ë¥ê¥ïー¥É¡Ë¤Ï¡Ø¥ì¥·ー¥ÈÇã¼è¤ê¥¢¥×¥ê¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤ÆDL¿ôNo.1
¢¨½¸·×´ü´Ö¡§2024Ç¯10·î～2025Ç¯9·î
¢¨iOS & Android¹ç»»ÃÍ
¢¨Sensor TowerÄ´¤Ù
¢¨ÊÀ¼Ò¤Ï¡¢App Store¤ª¤è¤ÓGoogle Play¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¥ì¥·ー¥È¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö¥ì¥·ー¥È Çã¼è¤ê¡×¸¡º÷¤ÇÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¥¢¥×¥ê¤Î¤¦¤Á¡¢¡Ö¥ì¥·ー¥È¤Î¥¢¥Ã¥×¥íー¥É¡×¡ÖSNSÅê¹Æ¡×¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¼èÆÀ¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤òÍ¤¹¤ë¡¢¤Þ¤¿¤Ï¤½¤Î»Ý¤¬ÀâÌÀÍó¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥×¥ê¥µー¥Ó¥¹¤ò¡Ö¥ì¥·ー¥ÈÇã¼è¤ê¥¢¥×¥ê¡×¤ÈÄêµÁ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£