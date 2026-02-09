IT´ë¶È¥½¥Ë¥Ã¥¯¥¬ー¥Ç¥ó¤Î½ÐÈÇ»ö¶È¡¢µª°ËÔ¢²°½ñÅ¹ ÇßÅÄËÜÅ¹¤Ç½é²ó200ºýÅ¸³«
¡ÖÇ¼ÉÊ¤Î¤Ê¤¤¼õÂ÷³«È¯¡×¤ò¼ç¶È¤È¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥½¥Ë¥Ã¥¯¥¬ー¥Ç¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÁÒ´ÓµÁ¿Í¡Ë¤¬¼çºË¤¹¤ë½ÐÈÇ»ö¶È¡ÖÁÒ´Ó½ñË¼¡×¤Ï¡¢2026Ç¯2·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÂè2ºî¤È¤Ê¤ë½ñÀÒ¡Ø¿·ÊÆ¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡¢ºÇ°¤ÊÌ¤Íè¤òÊÑ¤¨¤ë¡Ù¡ÊÃø¼Ô¡§Ä¹À¥¸÷¹°¡Ë¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£»æ¤Î½ÐÈÇÊªÈÎÇä³Û¤¬È¾À¤µª¤Ö¤ê¤Ë1Ãû±ß¤ò³ä¤ê¹þ¤à¤Ê¤É¡¢½ÐÈÇÎ®ÄÌ¤Î¹½Â¤Åª¤Ê²ÝÂê¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ëÃæ¡¢ÁÒ´Ó½ñË¼¤¬·Ç¤²¤ë¡Ö½ñÅ¹¤È¤ÎÄ¾¼è°ú¡¦³Ý¤±Î¨50%¡ÊÍø±×Î¨5³ä¡Ë¡¦ÊÖËÜ¤Ê¤·¡ÊÇãÀÚ¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ËÂÐ¤·¡¢½ñÅ¹¸½¾ì¤«¤é¤Î¶¯¤¤¶¦´¶¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤Æ¡¢À¾ÆüËÜºÇÂçµé¤Î½ñÅ¹¤Ç¤¢¤ë¡Öµª°ËÔ¢²°½ñÅ¹ ÇßÅÄËÜÅ¹¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿·¶½½ÐÈÇ¼Ò¤È¤·¤Æ¤Ï°ÛÎã¤È¤Ê¤ë¡Ö½é²ó200ºý¡×¤Î»ÅÆþ¤ì¤ÈÂçµ¬ÌÏÅ¸³«¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
µª°ËÔ¢²°½ñÅ¹ ÇßÅÄËÜÅ¹¤ÎÆþ¤ê¸ý¤«¤é¤â¸«¤¨¤ëÃª¤Ç¡¢¿·´©¡Ø¿·ÊÆ¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡¢ºÇ°¤ÊÌ¤Íè¤òÊÑ¤¨¤ë¡Ù¡ÊÃø¼Ô¡§Ä¹À¥¸÷¹°¡Ë¤ÎÈ¯Çä¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÆÃÀß¥Ñ¥Í¥ë¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Âçµ¬ÌÏ¤ÊÅ¸³«¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ì½Ì¾®»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê½ÐÈÇ¡×¤Ø¤ÎÄ©Àï
¶áÇ¯¡¢½ñÅ¹¤Î¸º¾¯¤ä½ÐÈÇ»Ô¾ì¤Î½Ì¾®¤¬¼Ò²ñ²ÝÂê¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢¤½¤ÎÍ×°ø¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢ÂçÎÌÀ¸»º¡¦ÂçÎÌ¾ÃÈñ¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿½¾Íè¤ÎÎ®ÄÌ¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊÄã¤¤Íø±×Î¨¡¢¹â¤¤ÊÖËÜÎ¨¡Ë¤Î¸Â³¦¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£IT´ë¶È¤È¤·¤Æ¡ÖÇ¼ÉÊ¤Î¤Ê¤¤¼õÂ÷³«È¯¡×¤È¤¤¤¦ÆÈ¼«¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¿¥½¥Ë¥Ã¥¯¥¬ー¥Ç¥ó¤Ï¡¢¤³¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢½ÐÈÇ¶È³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ÎÊÑ³×¡×¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÁÒ´Ó½ñË¼¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ß¥·¥Þ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¡Ë¤È¤Î¶ÈÌ³Äó·È¤Î¤â¤È¡¢ËÜ¤«¤é·òÁ´¤ËÍø±×¤¬½Ð¤»¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ³Ý¤±Î¨50%¡Ê½ñÅ¹Íø±×¤ÎÇÜÁý¡Ë°ìÈÌÅª¤Ê½ñÅ¹¤Î¼è¤êÊ¬¡ÊÌó20%¡Ë¤òÂçÉý¤Ë°ú¤¾å¤²¡¢50%¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½ñÅ¹¤¬ËÜ¤òÇä¤ì¤ÐÇä¤ë¤Û¤ÉÊó¤ï¤ì¤ë¹½Â¤¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£
- ÊÖËÜ¤Ê¤·¡ÊÇãÀÚ¡Ë½ñÅ¹¤¬ºß¸Ë¥ê¥¹¥¯¤òÉé¤¦Âå¤ï¤ê¤Ë¹â¤¤Íø±×Î¨¤òÄó¶¡¡£½ÐÈÇ¼ÒÂ¦¤Ï²á¾ê¤Ê°õºþ¤ÈÇÑ´þ¤òËÉ¤®¡¢´Ä¶Éé²Ù¤È¥³¥¹¥È¤òÄã¸º¤·¤Þ¤¹¡£
- IT¤Ë¤è¤ëÄ¾¼è°ú¼è¼¡¤òÄÌ¤µ¤º¡¢¼õÈ¯Ãí¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö°ìºý¡ª¼è°ú½ê¡×Åù¤ò³èÍÑ¤·¤Æ½ñÅ¹¤ÈÄ¾ÀÜ¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ãæ´Ö¥³¥¹¥È¤òºï¸º¤·¤Þ¤¹¡£
µª°ËÔ¢²°½ñÅ¹ ÇßÅÄËÜÅ¹¤Ç¤Î¡Ö200ºý¡×Å¸³«
½ÐÈÇ¶È³¦¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤òÊÑ¤¨¤ëÄ©Àï¤Ï¡¢½ñÅ¹¤Î¸½¾ì¤«¤é¤â»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£·îÈ¯Çä¤ÎÂè2ºî¡Ø¿·ÊÆ¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡¢ºÇ°¤ÊÌ¤Íè¤òÊÑ¤¨¤ë¡Ù¤ËÂÐ¤·¡¢µª°ËÔ¢²°½ñÅ¹ ÇßÅÄËÜÅ¹¡ÊÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡Ë¤è¤ê¡¢½é²óÇÛËÜ¤È¤·¤Æ¤Ï°ÛÎã¤Îµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ë¡Ö200ºý¡×¤ÎÃíÊ¸¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÃ±¤Ë½ñÀÒ¤ÎÃæ¿È¤Ø¤ÎÉ¾²Á¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢IT´ë¶È¤¬½ÐÈÇ¼Ò¤ÈÁÈ¤ß¡¢¶È³¦¤Î¾¦½¬´·¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ëºÂÁÈ¤½¤Î¤â¤Î¤Ø¤Î¶¦´¶¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Æ±Å¹¤Ç¤Ï¡¢È¯Çä¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÆÃÀß¥Ñ¥Í¥ë¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Âçµ¬ÌÏ¤ÊÅ¸³«¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µª°ËÔ¢²°½ñÅ¹ ÇßÅÄËÜÅ¹¤ÎÌ¾Êª½ñÅ¹°÷¡¦É´¡¹Åµ¹§¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
¼Ì¿¿º¸¡§µª°ËÔ¢²°½ñÅ¹ÇßÅÄËÜÅ¹¡¦É´¡¹Åµ¹§¤µ¤ó
¼Ì¿¿±¦¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ß¥·¥Þ¼ÒÂåÉ½¡¦»°ÅçË®¹°¤µ¤ó
¡ÖIT´ë¶È¤Î¥½¥Ë¥Ã¥¯¥¬ー¥Ç¥ó¤µ¤ó¤¬¡¢¥ß¥·¥Þ¼Ò¤µ¤ó¤ÈÁÈ¤ó¤ÇËÜµ¤¤Ç½ÐÈÇ¤ÎÎ®ÄÌ¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¿´°Õµ¤¤ÈºÂÁÈ¤ÎÌÌÇò¤µ¤ËÅÒ¤±¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤ÀËÜ¤òÇä¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤Î¿·¤·¤¤Ä©Àï¤ò°ì½ï¤Ë¤ªµÒÍÍ¤ËÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤â¡Ø200ºý¡Ù¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤Ç±þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³µª°ËÔ¢²°½ñÅ¹ ÇßÅÄËÜÅ¹¤«¤é¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
½ñÀÒ¾ðÊó
¿·ÊÆ¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡¢ºÇ°¤ÊÌ¤Íè¤òÊÑ¤¨¤ë
¡ÖºÇ°¤ÊÌ¤Íè¤Ê¤é¡¢ÊÑ¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×
¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤Ë¾º¿Ê¤·¤¿À¾¸¶·òÂÀ¡£¤·¤«¤·¡¢¥Áー¥à¤ò¤Þ¤È¤á¤ëÆñ¤·¤µ¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¡£Éô²¼¤È¤Î´Ø·¸¡¢°Õ¸«¤ÎÂÐÎ©¡¢¼«Ê¬¤Î¼å¤µ¡Ä¡Ä¡£ºÆ¤Ó¥ê¥Ã¥ー¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¥Áー¥à¤ò¡Ö¤¤¤¤´¶¤¸¡×¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÃÎ·Ã¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£ÌäÂê vs »ä¤¿¤Á¡¢¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤ò¸À¤¤ÀÚ¤ë¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¶¯¤ß¤ò³è¤«¤¹¡£¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯·òÂÀ¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£»Å»ö¥¨¥ó¥¿¥á¾®Àâ¥·¥êー¥ºÂèÆóÃÆ¡£
Ãø¼Ô¡§Ä¹À¥¸÷¹°
È¯¹Ô¡§ÁÒ´Ó½ñË¼¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥½¥Ë¥Ã¥¯¥¬ー¥Ç¥ó¡Ë
ÁõÃú¡§ÎëÌÚÀ®°ì¥Ç¥¶¥¤¥ó¼¼
È¯´©¡§2026Ç¯2·î5Æü
Äê²Á¡§2,420±ß¡ÊËÜÂÎ2,200±ß¡ÜÀÇ¡Ë
ISBN¡§978-4-911117-01-9
▶︎ËÜ¤Î¹ØÆþ¡¦»î¤·ÆÉ¤ß¡Ê¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ë¡§https://kuranuki.sonicgarden.jp/books/2/stories
▶︎½ñÅ¹¸þ¤±»ÅÆþ¤ì¥µ¥¤¥È¡Ê°ìºý¼è°ú½ê¡Ë¡§https://1satsu.jp/item/31425/
º£¸å¤ÎÅ¸³«
ÁÒ´Ó½ñË¼¤Ï¡¢º£²ó¤Îµª°ËÔ¢²°½ñÅ¹ ÇßÅÄËÜÅ¹¤Ç¤ÎÅ¸³«¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢Á´¹ñ¤Î½ñÅ¹¤È¤Î¡ÖÄ¾¼è°ú¡×¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö»Ô¾ì¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢ÎÉ¼Á¤ÊËÜ¤òºî¤ê¡¢¤½¤ì¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¿Í¤ËÆÏ¤±¡¢´Ø¤ï¤ëÁ´°÷¤¬·òÁ´¤ËÍø±×¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¡×¡£¤½¤ó¤Ê¾®¤µ¤¯¤È¤â¶¯¤¤½ÐÈÇ¤Î¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¡¢IT¤ÎÎÏ¤È»×ÁÛ¤ÎÎÏ¤Ç¹½ÃÛ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÁÒ´Ó½ñË¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö»Å»ö¤ò¡Èµ»·Ý¡É¤È¤¹¤ëÊ¸²½¤ò¹¤²¤ë¡×¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥½¥Ë¥Ã¥¯¥¬ー¥Ç¥óÁÏ¶È¼Ô¤Ç¤¢¤ëÁÒ´ÓµÁ¿Í¤¬¼çºË¤¹¤ë½ÐÈÇ»ö¶È¡£¥á¥Ç¥£¥¢¡ØSocial Change!¡Ù¤ò³èÆ°¤ÎµòÅÀ¤È¤·¡¢»×ÁÛ¤ÎÈ¯¿®¤È¡Ö»æ¤ÎËÜ¡×¤Î´©¹Ô¤òÎ¾ÎØ¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
https://kuranuki.sonicgarden.jp/shobo
³ô¼°²ñ¼Ò¥½¥Ë¥Ã¥¯¥¬ー¥Ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖÇ¼ÉÊ¤Î¤Ê¤¤¼õÂ÷³«È¯¡×¤ò¼ç¶È¤È¤¹¤ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯²ñ¼Ò¡£·î³ÛÄê³Û¤Ç¸ÜÌä¤Î¤è¤¦¤Ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¤È±¿ÍÑ¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÆÈ¼«¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
https://www.sonicgarden.jp