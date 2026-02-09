Âç·¿¸¤¤Î¼¼Æâ»ô°é¡¢·î¤ÎÈñÍÑ¤Ï¡Ö1Ëü～3Ëü±ßÌ¤Ëþ¡×¤¬Ìó8³ä¡Ã»ô¤¤¼ç200¿ÍÄ´ºº¡Ú¥³¥Î¥³¥È¥È¥â¥Ë¡Û
¿Í´Ö¤Î¿©ÉÊ¤ÈÆ±¥ì¥Ù¥ë¤Î¹ñÆâ¹©¾ì¤ÇÀ½Â¤¤·¤Æ¤¤¤ë¥É¥Ã¥°¥Õー¥É¤ä¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤Ê¤É¤ò¼è¤ê°·¤¦¡Ø¥³¥Î¥³¥È¥È¥â¥Ë¡Ù¡Êhttps://konokototomoni.com/¡Ë¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¤æ¤º¤º¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÃæÅçÍ³²Ú¡Ë¤Ï¡¢¼¼Æâ¤ÇÂç·¿¸¤¤ò»ô°é¤·¤Æ¤¤¤ëÀ®¿ÍÃË½÷200¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡ÖÂç·¿¸¤¤Î¼¼Æâ»ô°é¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÂÖÄ´ºº¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢Âç·¿¸¤¤ò¼¼Æâ¤Ç»ô°é¤·¤Æ¤¤¤ë»ô¤¤¼ç¤òÂÐ¾Ý¤Ë
- µï½»·ÁÂÖ
- É¬Í×¤È´¶¤¸¤ë»ô°é¥¹¥Úー¥¹
- 1¥ö·î¤¢¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶ÑÅª¤ÊÈñÍÑ
- »ô°é¤ÇÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤³¤È
- »öÁ°¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤±¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¤³¤È
¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀßÌä¤òÀßÄê¤·¡¢²óÅú·ë²Ì¤ò½¸·×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ç¤Ï¡¢³ÆÀßÌä¤Ë¤ª¤±¤ëÁªÂò·ë²Ì¤Î·¹¸þ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Ä´ºº·ë²Ì¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
¿ÞÉ½ÁÇºà¤ÏÊóÆ»¡¦µ»öÀ©ºî»þ¤Î°úÍÑÁÇºà¤È¤·¤Æ¤â¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢§Ä´ºº·ë²ÌÆÃÀß¥Úー¥¸
https://konokototomoni.com/category-breed/large-dog-indoor/
1.µï½»·ÁÂÖ¤Ï¡ÖÄíÉÕ¤¤Î¸Í·ú¤Æ¡×¤¬ºÇÂ¿
¼¼Æâ¤ÇÂç·¿¸¤¤ò»ô°é¤·¤Æ¤¤¤ë»ô¤¤¼ç200¿Í¤Ë¡Öµï½»·ÁÂÖ¤È´Ö¼è¤ê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÄíÉÕ¤¤Î¸Í·ú¤Æ¡×107¿Í¤¬ºÇÂ¿¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÚÆâÌõ¡Ê¿Í¿ô¡Ë¡Û
- ÄíÉÕ¤¤Î¸Í·ú¤Æ¡§107¿Í
- Äí¤Ê¤·¤Î¸Í·ú¤Æ¡§45¿Í
- 2LDK°Ê¾å¤Î½¸¹ç½»Âð¡§39¿Í
- 2DK°Ê²¼¤Î½¸¹ç½»Âð¡§8¿Í
- ¤½¤ÎÂ¾¡§1¿Í
2.ºÇÄã¸ÂÉ¬Í×¤È´¶¤¸¤ë»ô°é¥¹¥Úー¥¹¤Ï¡Ö8¾ö～10¾öÌ¤Ëþ¡×¤¬ºÇÂ¿
¡ÖÂç·¿¸¤¤ò»ô¤¦¤Î¤ËºÇÄã¸ÂÉ¬Í×¤À¤È´¶¤¸¤ë»ô°é¥¹¥Úー¥¹¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö8¾ö～10¾öÌ¤Ëþ¡×75¿Í¤¬ºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆâÌõ¡Ê¿Í¿ô¡Ë¡Û
- 6¾öÌ¤Ëþ¡§5¿Í
- 6¾ö～8¾öÌ¤Ëþ¡§64¿Í
- 8¾ö～10¾öÌ¤Ëþ¡§75¿Í
- 10¾ö°Ê¾å¡§56¿Í
3.1¥ö·î¤¢¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶ÑÅª¤ÊÈñÍÑ¤Ï¡Ö1Ëü～3Ëü±ßÌ¤Ëþ¡×¤¬Ãæ¿´
¡ÖÂç·¿¸¤¤Î»ô°é¤Ë¤«¤«¤ë1¥ö·î¤¢¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶ÑÅª¤ÊÈñÍÑ¡Ê¿©Èñ¡¢°åÎÅÈñ¡¢¾ÃÌ×ÉÊ¡¢ÊÝ¸±ÎÁ¤Ê¤ÉÁ´¤Æ´Þ¤à¡Ë¡×¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö10,000±ß～20,000±ßÌ¤Ëþ¡×78¿Í¤È¡Ö20,000±ß～30,000±ßÌ¤Ëþ¡×78¿Í¤¬Æ±Î¨¤ÇºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆâÌõ¡Ê¿Í¿ô¡Ë¡Û
- 10,000±ßÌ¤Ëþ¡§15¿Í
- 10,000±ß～20,000±ßÌ¤Ëþ¡§78¿Í
- 20,000±ß～30,000±ßÌ¤Ëþ¡§78¿Í
- 30,000±ß～40,000±ßÌ¤Ëþ¡§21¿Í
- 40,000±ß°Ê¾å¡§8¿Í
4.»ô°é¤·¤Æ¤ß¤ÆÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡Ö±¿Æ°ÎÌ¤¬Â¿¤¤¡×¡ÖÎÏ¤¬¶¯¤¯¤Æ»¶Êâ¤¬ÂçÊÑ¡×¤¬¾å°Ì
¡ÖÂç·¿¸¤¤ò»ô°é¤·¤Æ¤ß¤ÆÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤¿¤³¤È¡ÊÊ£¿ô²óÅú²Ä¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö±¿Æ°ÎÌ¤¬Â¿¤¤¡×130¿Í¤¬ºÇÂ¿¡¢¼¡¤¤¤Ç¡ÖÎÏ¤¬¶¯¤¯¤Æ»¶Êâ¤¬ÂçÊÑ¡×114¿Í¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆâÌõ¡Ê¿Í¿ô¡Ë¡Û
- ±¿Æ°ÎÌ¤¬Â¿¤¤¡§130¿Í
- ÎÏ¤¬¶¯¤¯¤Æ»¶Êâ¤¬ÂçÊÑ¡§114¿Í
- °åÎÅÈñ¤¬¤«¤«¤ë¡§58¿Í
- ¤·¤Ä¤±¤ä¥Þ¥Êー¤Ë´Ø¤¹¤ëÇÛÎ¸¡§53¿Í
- ²È¶ñ¤äÊÉ¤ò²õ¤µ¤ì¤ë¡§51¿Í
- ¤½¤ÎÂ¾¡§3¿Í
5.»ô°éÁ°¤Ë¡Ö¤â¤Ã¤È½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤±¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤³¤È¤Ï¡Ö¾²¤Î³ê¤ê»ß¤á¤äÇË²õÂÐºö¡×¤¬ºÇÂ¿
¡ÖÂç·¿¸¤¤ò»ô°é¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤±¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤³¤È¡ÊÊ£¿ô²óÅú²Ä¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¾²¤Î³ê¤ê»ß¤á¤äÇË²õÂÐºö¡×128¿Í¤¬ºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆâÌõ¡Ê¿Í¿ô¡Ë¡Û
- ¾²¤Î³ê¤ê»ß¤á¤äÇË²õÂÐºö¡§128¿Í
- ¤·¤Ä¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÊÙ¶¯¡§92¿Í
- ½é´üÈñÍÑ¤Î³ÎÊÝ¡§50¿Í
- ¼Ö¤ÎÇã¤¤ÂØ¤¨¤Ê¤É°ÜÆ°¼êÃÊ¤Î³ÎÊÝ¡§23¿Í
- ¤½¤ÎÂ¾¡§3¿Í
Ä´ºº·ë²Ì¤Þ¤È¤á
ËÜÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¼¼Æâ¤ÇÂç·¿¸¤¤ÈÊë¤é¤¹»ô¤¤¼ç¤Î¼ÂÂÖ¤È¤·¤Æ¡¢
- µï½»·ÁÂÖ¤Ï¡ÖÄíÉÕ¤¤Î¸Í·ú¤Æ¡×¤¬ºÇÂ¿¡Ê107¿Í¡Ë
- ºÇÄã¸ÂÉ¬Í×¤È´¶¤¸¤ë»ô°é¥¹¥Úー¥¹¤Ï¡Ö8¾ö～10¾öÌ¤Ëþ¡×¤¬ºÇÂ¿¡Ê75¿Í¡Ë
- 1¥ö·î¤¢¤¿¤êÈñÍÑ¤Ï¡Ö10,000±ß～20,000±ßÌ¤Ëþ¡×¡Ö20,000±ß～30,000±ßÌ¤Ëþ¡×¤¬Æ±Î¨ºÇÂ¿¡Ê³Æ78¿Í¡Ë
- »ô°é¤ÇÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡Ö±¿Æ°ÎÌ¤¬Â¿¤¤¡×¡Ê130¿Í¡Ë¡¢¡ÖÎÏ¤¬¶¯¤¯¤Æ»¶Êâ¤¬ÂçÊÑ¡×¡Ê114¿Í¡Ë¤¬¾å°Ì
- »ô°éÁ°¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤±¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡Ö¾²¤Î³ê¤ê»ß¤á¤äÇË²õÂÐºö¡×¡Ê128¿Í¡Ë¤¬ºÇÂ¿
¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÄ´ºº·ë²Ì¤Î¾ÜºÙ¥Çー¥¿¤ª¤è¤Ó¿ÞÉ½ÁÇºà¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÆÃÀß¥Úー¥¸¤Ë¤Æ¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊóÆ»¡¦µ»öÀ©ºî»þ¤Î°úÍÑÁÇºà¤È¤·¤Æ¤â¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢§Ä´ºº·ë²ÌÆÃÀß¥Úー¥¸
https://konokototomoni.com/category-breed/large-dog-indoor/
¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡Û
Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥¢¥ó¥±ー¥È
Ä´ººÂÐ¾Ý¡§¼¼Æâ¤ÇÂç·¿¸¤¤ò»ô°é¤·¤Æ¤¤¤ëÀ®¿ÍÃËÀ¡¦À®¿Í½÷À
¥¢¥ó¥±ー¥ÈÊì¿ô¡§ÃË½÷200Ì¾
¼Â»ÜÆü¡§2025Ç¯12·î9Æü
Ä´ºº¼Â»Ü¼çÂÎ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¤æ¤º¤º¡Ö¥³¥Î¥³¥È¥È¥â¥Ë¡×¡Êhttps://konokototomoni.com/¡Ë
´ØÏ¢¥Úー¥¸¡§https://konokototomoni.com/category-breed/large-dog-indoor/
¡Ú¥³¥Î¥³¥È¥È¥â¥Ë¤È¤Ï¡Û
¡Ò¤¢¤Ê¤¿ÍÍ¤È¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤¬ËöÄ¹¤¯¤È¤â¤ËÊë¤é¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤¢¤Ê¤¿ÍÍ¤ÈÆ±¤¸ÌÜÀþ¤Ç¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤ÎÀ¸³è¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤¿¤¤¡Ó
¤½¤ÎÁÛ¤¤¤Î¤â¤È¡¢¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤Î·ò¹¯¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢°ÂÁ´°Â¿´¤ÊÉÊ¼Á¤Î¸¶ºàÎÁ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥É¥Ã¥°¥Õー¥É¤ä¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤ò¼è¤ê°·¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¡£
