HQ¡¢Ì¾¸Å²°¤ËÅì³¤»Ù¼Ò¤ò³«Àß
³ô¼°²ñ¼ÒHQ¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ºäËÜ¾ÍÆó¡Ë¤Ï¡¢»ö¶È³ÈÂç¤ËÈ¼¤¤¡¢¿·¤¿¤Ê±Ä¶ÈµòÅÀ¤È¤·¤ÆÌ¾¸Å²°»ÔÃæÂ¼¶è¤Ë¡ÖÅì³¤»Ù¼Ò¡×¤ò³«Àß¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£HQ¤È¤·¤ÆÅì³¤¥¨¥ê¥¢½é¤Î±Ä¶ÈµòÅÀ³«Àß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Åì³¤»Ù¼Ò¤Î³«Àß¤ËÈ¼¤¤¡¢º£¸å¤è¤ê°ìÁØ¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬º¹¤·¤¿È¼Áö»Ù±çÂÎÀ©¤È±Ä¶ÈÂÎÀ©¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ¡ÖÅì³¤»Ù¼Ò¡×³«Àß¤ÎÇØ·Ê
HQ¤Ï2021Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¡ÖÊ¡Íø¸üÀ¸¤ò¥³¥¹¥È¤«¤éÅê»ñ¤Ø¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢EX¡Ê½¾¶È°÷ÂÎ¸³¡Ë¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¡ÖEX¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡×¤Î¹½ÃÛ¤Ëî²¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¡È³¹Ãæ¤¬¼Ò¿©¤Ë¤Ê¤ë¡É·¿Ê¡Íø¸üÀ¸¡Ö¿©»öÊä½õHQ¡×¡¢¼¡À¤ÂåÊ¡Íø¸üÀ¸¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¥«¥Õ¥§¥Æ¥ê¥¢HQ¡×¡¢ËÜ³ÊË¡¿Í¥³ー¥Á¥ó¥°¡Ö¥³ー¥Á¥ó¥°HQ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢´ë¶È¤Î»ýÂ³Åª¤Ê²ÁÃÍ¸þ¾å¤È¸Ä¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤ëÂ¿³ÑÅª¤Ê¥×¥í¥À¥¯¥È¤òÅý¹çÅª¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢º£¸å¤â°µÅÝÅª¤Ê³«È¯Â®ÅÙ¤òÉð´ï¤Ë¡¢EX¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤Æ¤ÎÎÎ°è³ÈÂç¤ò¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿»ö¶È¤ÎµÞÂ®¤Ê¿Ê²½¤È³ÈÂç¤ËÈ¼¤¤¡¢Åì³¤¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÂ¿¤¯¤Î´ë¶ÈÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤äÆ³ÆþÁêÃÌ¤ò¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæµþ·÷¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Åì³¤¥¨¥ê¥¢¤Î¼ûÍ×¤Ëµ¡Æ°Åª¤Ë±þ¤¨¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬º¹¤·¤¿È¼Áö»Ù±çÂÎÀ©¤È±Ä¶ÈÂÎÀ©¤ò¤è¤ê°ìÁØ¶¯²½¤¹¤Ù¤¯¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÃæÂ¼¶è¤Ë¡ÖÅì³¤»Ù¼Ò¡×¤ò³«Àß¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜµòÅÀ¤ÏÅì³¤¥¨¥ê¥¢¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ëHQ¼Ò°÷¤¬¡¢¤½¤Î»þ¡¹¤ÇºÇÅ¬¤Ê½¢Ï«´Ä¶¤òÁªÂò¤·¡¢À¸»ºÀ¤òºÇÂç²½¤Ç¤¤ë¾ì¤È¤·¤Æ¤â³èÍÑ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅì³¤»Ù¼Ò³µÍ×¡Û
Ì¾¾Î¡§³ô¼°²ñ¼ÒHQ¡¡Åì³¤»Ù¼Ò
½êºßÃÏ¡§¢©530-0057¡¡°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæÂ¼¶èÌ¾±Ø2-45-14 Åì¿ÊÌ¾±Ø¥Ó¥ë4³¬ 409¹æ¼¼
¢¨ À¿¤Ë¾¡¼ê¤Ê¤¬¤é¡¢º£²ó¤ÎµòÅÀ³«Àß¤Ë´Ø¤¹¤ë½Ë²ÖÅù¤ÎÂ£¤êÊª¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤ªµ¤¸¯¤¤¤Ë´¶¼Õ¤·¤Ä¤Ä¶à¤ó¤Ç¼Âà¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¢£ Ãæµþ·÷¤ÇHQ½é¤ÎTVCM¤òÊü±Ç³«»Ï¡¡¥«ー¥É1Ëç¤Ç³¹Ãæ¤Î¤ªÅ¹¤¬¼Ò°÷¿©Æ²¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¿©»öÊä½õHQ¡×
2026Ç¯2·î8Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤ê¡¢Ãæµþ·÷¤òÂÐ¾Ý¤ËHQ½é¤È¤Ê¤ëTVCM¤ÎÊü±Ç¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=NBcowtrhuVk ]
¡Ö¿©»öÊä½õHQ¡×³¹Ãæ¤Î¤ªÅ¹¤¬¼Ò°÷¿©Æ²¡¡ÊÓ
¡ÚTVCM³µÍ×¡Û
- ¡Ö¡Ø¿©»öÊä½õHQ¡Ù³¹Ãæ¤Î¤ªÅ¹¤¬¼Ò°÷¿©Æ²¡×ÊÓ¡§https://youtu.be/NBcowtrhuVk
- ¡Ö¡Ø¿©»öÊä½õHQ¡Ù¥¤¥ó¥Õ¥ìÂÐºö¤ÎÀÚ¤ê»¥¡×ÊÓ¡§https://youtu.be/tP8Oal2tOVo
- ¡Ö¡Ø¿©»öÊä½õHQ¡Ù42Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÂç²þÀµ¡×ÊÓ¡§https://youtu.be/zVaCaApIKxU
ÊüÁ÷³«»ÏÆü¡§2026Ç¯2·î8Æü¡ÊÆü¡Ë
ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢¡§°¦ÃÎ¸©¡¢´ôÉì¸©¡¢»°½Å¸©
¡Ú´ØÏ¢¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¡Û
HQ¡¢Ãæµþ·÷¤Ç¡Ö¿©»öÊä½õHQ¡×¤ÎTVCMÊü±Ç³«»Ï¡Ê2026Ç¯2·î9Æü¡Ë¡§
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000166.000089608.html
¢£ ¡ÚÌ¾¸Å²°³«ºÅ¥»¥ß¥Êー¡Û¡Ö¼Â¼Á¼ê¼è¤ê¡×¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¡Ö¿·¤·¤¤ÄÂ¾å¤²ÀïÎ¬¡× ～ÀäÂÐÃí°Õ¤¹¤Ù¤ÀÇÀ©¤ÎÍî¤È¤··ê¡Ã26Ç¯ÅÙÀÇÀ©²þÀµÂç¹Ë & 42Ç¯¤Ö¤ê¡Ö¿©»öÊä½õÀ©ÅÙ¡×²þÀµ¤òÅ°Äì²òÀâ～
¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬¿Ê¤àÃæ¤Ç¼Â¼ÁÄÂ¶â¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤¬Â³¤¯ºòº£¡¢¼Ò°÷¤ÎÀ¸³è¤ò»Ù¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦´ë¶È¤Î¥Ëー¥º¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢2025Ç¯12·î19Æü¡¢¡ÖÎáÏÂ8Ç¯ÅÙÀÇÀ©²þÀµÂç¹Ë¡×¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎÂç¹Ë¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¡×¤Î°ú¤¾å¤²¤ä¡¢42Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¿©»öÊä½õ¤ÎÈó²ÝÀÇÏÈ³ÈÂç¡Ê·î³Û7,500±ß¤Ø¡Ë ¤Ê¤É¡¢¿Í»ö¡¦ÁíÌ³¤Î¼ÂÌ³¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë½ÅÍ×¤ÊÊÑ¹¹¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡Ö¿©»öÊä½õ¡×¤ÎÈó²ÝÀÇÏÈ³ÈÂç¤Ï¡¢´ë¶È¤Î¥³¥¹¥ÈÉéÃ´¤òÍÞ¤¨¤Ä¤Ä¼Ò°÷¤Î¼Â¼ÁÅª¤Ê¼ê¼è¤ê¤òÁý¤ä¤¹»Üºö¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿ºÎÍÑ¡¦ÄêÃå¶¯²½¤ÎÍ¸ú¤Ê¼êÃÊ¤È¤·¤Æ Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¿©»öÊä½õÀ©ÅÙ¤Ë¤è¤ë¡Ö¼Â¼Á¼ê¼è¤ê¡×¥¢¥Ã¥×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡Ö¿·¤·¤¤ÄÂ¾å¤²ÀïÎ¬¡×¤Î²òÀâ¤Ë²Ã¤¨¡¢Ì¾¸Å²°¹ñÀÇ¶É¤Ç¶ÐÌ³·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÇ÷Ìî³¾·ÃÊÛ¸î»Î¤ò¤ª¾·¤¤·¡¢ËÄÂç¤ÊÂç¹Ë¤ÎÃæ¤«¤é¡Ö¿Í»ö¡¦ÁíÌ³¤¬º£ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤ò½ÅÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢À©ÅÙ¤Î³èÍÑË¡¤òÃ»»þ´Ö¤ÇÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¡Ö¿©»öÊä½õHQ¡×¤òÂè8²ó¡ÎÌ¾¸Å²°¡ÏÁíÌ³¡¦¿Í»ö¡¦·ÐÍýWeek¤Ë½é½ÐÅ¸
HQ¤Ï¡¢2·î25Æü¡Ê¿å¡Ë～27Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î´ü´Ö¤Ç¥Ýー¥È¥á¥Ã¥»¤Ê¤´¤ä¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¿©»öÊä½õHQ¡×¤òÂè8²ó¡ÎÌ¾¸Å²°¡ÏÁíÌ³¡¦¿Í»ö¡¦·ÐÍýWeek¤Ë¡¢2026Ç¯2·î¤ËÈ¯É½¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿·À½ÉÊ¡¢¥«ー¥É·¿Ê¡Íø¸üÀ¸¡Ö¿©»öÊä½õHQ¡×¤ò½é½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡£
½ÐÅ¸´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¥«ー¥É1Ëç¤Ç¡É³¹Ãæ¤¬¼Ò¿©¤Ë¤Ê¤ë¡É¡Ö¿©»öÊä½õHQ¡×¤Î¥Ç¥â¤òÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅ¸¼¨²ñ³µÍ×¡Û- ²ñ´ü¡§2026Ç¯2·î25Æü¡Ê¿å¡Ë～27Æü¡Ê¶â¡Ë10:00～17:00
- ²ñ¾ì¡§¥Ýー¥È¥á¥Ã¥»¤Ê¤´¤ä¡ÊÅìµþÅÔ¹¾Åì¶èÍÌÀ3-11-1¡Ë
- ¥Öー¥¹ÈÖ¹æ¡§2-63
- ¼çºÅ¡§RX Japan³ô¼°²ñ¼Ò
- ¸ø¼°¥Úー¥¸¡§https://www.office-expo.jp/nagoya/ja-jp/search/2026/directory/directory-details.%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%20hq.org-2cd19246-aa8e-46a3-9c66-8f77a79cbdfa.html#/
- ¤ª¿½¹þÊýË¡¡§Å¸¼¨²ñ¾ì¤Î¤´Æþ¾ì¤Ë¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Î»öÁ°ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡ÊÌµÎÁ¡Ë
¢£ ³ô¼°²ñ¼ÒHQ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ú³ô¼°²ñ¼ÒHQ ²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ºäËÜ ¾ÍÆó
½»½ê¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ¶ÓÄ®3-4-2 Æ£ÏÂ¿ÀÅÄ¶ÓÄ®¥Ó¥ë3F
ÀßÎ©¡§2021Ç¯3·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¡ÖÊ¡Íø¸üÀ¸¤ò¥³¥¹¥È¤«¤éÅê»ñ¤Ø¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢½¾¶È°÷ÂÎ¸³¡ÊEX¡Ë¤òºÇÂç²½¤¹¤ëEX¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÅ¸³«¡£¥«ー¥É·¿Ê¡Íø¸üÀ¸¡Ö¿©»öÊä½õHQ¡×¡¢¼¡À¤Âå·¿Ê¡Íø¸üÀ¸¡Ö¥«¥Õ¥§¥Æ¥ê¥¢HQ¡×¡¢ËÜ³ÊË¡¿Í¥³ー¥Á¥ó¥°¡Ö¥³ー¥Á¥ó¥°HQ¡×¤Ê¤É¡¢´ë¶È¤Î»ýÂ³Åª¤Ê²ÁÃÍ¸þ¾å¤È¸Ä¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÅý¹çÅª¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼ÒÌ¾¡ÖHQ¡×¤ÎÍ³Íè¡Û
¼ÒÌ¾¤Î¡ÖHQ¡ÊÆÉ¤ß¡§¥¨¥¤¥Á¥¥åー¡Ë¡×¤Ë¤ÏÆó¤Ä¤Î°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¡¢¡ÖHQ - Headquarters¡§ËÜµòÃÏ¡×¤È¡ÖHQ - Humanity Quotient¡§¿Í´Ö¤é¤·¤¤ÃÎÀ¡×¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÉËÜµòÃÏ¡É¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥µ¥Ýー¥È¤òÆÏ¤±¡¢¤½¤Î¤Ò¤È¤ê¤Î¡É¿Í´Ö¤é¤·¤¤ÃÎÀ¡É¤ò³«²Ö¤µ¤»¤Æ¤æ¤¯¡£¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÎÏ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤¿ÍÀ¸¤ò»Ù¤¨¤ë¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂåÉ½¼èÄùÌò¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û¡¡
ºäËÜ¾ÍÆó¡¿³ô¼°²ñ¼ÒHQ ÂåÉ½¼èÄùÌò
2021Ç¯¡¢¥³¥í¥Ê¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë³ô¼°²ñ¼ÒHQ¤òÁÏ¶È¤·¡Ö¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¡ß´ë¶È²ÁÃÍºÇÂç²½¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë·Ð±Ä¡£
ÁÏ¶ÈÁ°¤Ï¾ã³²¼Ô¸þ¤±½¢Ï«»Ù±ç»ö¶È¤ä¶µ°é»ö¶ÈÅù¤òÅ¸³«¤¹¤ëLITALICO¤Ë¤Æ¼èÄùÌòCFO¤È¤·¤Æ¡¢IPO¡¢¥³ー¥Ý¥ìー¥ÈÉôÌç¡¢¿·µ¬»ö¶ÈÅù¤òÃ´¤¦¡£
¡ÚºÎÍÑ¾ðÊó¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒHQ¤Ï¡¢¡ÖÊ¡Íø¸üÀ¸¤ò¥³¥¹¥È¤«¤éÅê»ñ¤Ø¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢½¾¶È°÷ÂÎ¸³¡ÊEX¡Ë¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¡ÖEX¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡×¤Î¹½ÃÛ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤À¸¤Êý¤ò»Ù¤¨¤ë¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤òºî¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2021Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¥ê¥âー¥È¥ïー¥¯»Ù±ç¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿Åö¼Ò¤Î»ö¶È¤Ï¡¢2024Ç¯¤Î¥·¥êー¥ºB¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¡Ê20²¯±ß¡Ë¤ò·Ð¤Æ¡¢¼¡À¤Âå·¿Ê¡Íø¸üÀ¸¤ä¿©»öÊä½õ¡¢¥³ー¥Á¥ó¥°¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿³ÑÅª¤Ê¥×¥í¥À¥¯¥È·²¤òÅý¹ç¤·¤¿¡ÖEX¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡×¤Ø¤ÈµÞÂ®¤Ê¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤Ï¡¢4Ç¯´Ö¤Ç6¤Ä¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤¿°µÅÝÅª¤Ê³«È¯Â®ÅÙ¤òÉð´ï¤Ë¡¢EX¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤Æ¤ÎÎÎ°è³ÈÂç¤ò¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¥Õ¥§ー¥º¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤ÎÌÜ»Ø¤¹Ä©Àï¤Ï¡¢Ä¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤ëÁÔÂç¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¼Ò²ñ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¿Íºâ¤Î»²²è¤¬²¿¤è¤êÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤È¶¦¤ËEX¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î¼Â¸½¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤È¤ª¹Í¤¨¤ÎÊý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥«¥¸¥å¥¢¥ëÌÌÃÌ¤Ë¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
