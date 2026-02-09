ZERONI¡¢¥«¥ª¥Ê¥Ó¼Ò¤È¡Ötaias I/F¡×¤ÎÈÎÇä¥Ñー¥È¥Êー·ÀÌó¤òÄù·ë
¡ã¥µ¥Þ¥êー¡ä
- ZERONI¤Ï¡¢¥«¥ª¥Ê¥Ó¼Ò¤È¡Ötaias I/F¡×¤ÎÈÎÇä¥Ñー¥È¥Êー·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¡¢Æ±¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥«¥ª¥Ê¥Ó¡×¤È¡Ötaias I/F¡×¤Î¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×Äó¶¡¤ò¼Â¸½
- ¥Çー¥¿¤ÈAI¤ÎÎÏ¤Ç¡Ö¿ÍÅª»ñËÜ¡ÊTalent¡Ë¤ËÃÎÀ¡Êintelligence¡Ë¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡×¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¥«¥ª¥Ê¥Ó¼Ò¤Î¿·¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¶¦´¶¤·¡¢Æ±¼Ò¤È¤Î¥·¥Ê¥¸ー¤òºÇÂç²½¤µ¤»¤ë»Üºö¤È¤·¤ÆËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¼Â»Ü
- º£¸å¡¢Î¾¼Ò¤Ç¤Î¤è¤ê¶¯¸Ç¤ÊÏ¢·È¤òÄÌ¤¸¤Æ¥·¥¹¥Æ¥àÆ³Æþ¡¦³èÍÑ¤Î¸úÎ¨²½¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶È¤¬ËÜ¼ÁÅª¤Ê¥¿¥ì¥ó¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ËÃíÎÏ¤Ç¤¤ë´Ä¶ºî¤ê¤ò¥µ¥Ýー¥È
³ô¼°²ñ¼ÒZERONI¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§À¾±º ÃÒÇî¡¢°Ê²¼ZERONI¡Ë¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¹½ÃÛSaaS¡Ötaias I/F¡Ê¥¿¥¤¥¢¥¹ ¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥ª¥Ê¥Ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡§º´Æ£ ´²Ç·¡¢°Ê²¼¡Ö¥«¥ª¥Ê¥Ó¼Ò¡×¡Ë¤ÈÈÎÇä¥Ñー¥È¥Êー·ÀÌó¤òÄù·ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Æ±¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥«¥ª¥Ê¥Ó¡×¤È¡Ötaias I/F¡×¤Î¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×Äó¶¡¤ò¼Â¸½¤·¡¢Æ±¼Ò¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¥«¥ª¥Ê¥Ó¡×¥æー¥¶ー¤Î¥·¥¹¥Æ¥àÏ¢·È¤òÊñ³çÅª¤Ë»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥«¥ª¥Ê¥Ó¼Ò¤È¡Ötaias I/F¡×¤ÎÈÎÇä¥Ñー¥È¥Êー·ÀÌó¤òÄù·ë¡¢¤è¤ê¶¯¸Ç¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¥«¥ª¥Ê¥Ó¡×¥æー¥¶ー¤Î¥·¥¹¥Æ¥àÏ¢·È¤òÊñ³çÅª¤Ë»Ù±ç
ZERONI¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¡Ê¥·¥¹¥Æ¥à´Ö¤Î¥Çー¥¿Ï¢·È¡Ë¤ÎÍ×·ïÄêµÁ¤È¹½ÃÛ¤ò°µÅÝÅªÄã¥³¥¹¥È¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ötaias I/F¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ZERONI¤Ï¡¢2024Ç¯12·î¤è¤ê¥«¥ª¥Ê¥Ó¼Ò¤È¸ÜµÒ¾Ò²ð·ÀÌó¤òÄù·ë¡Ê¢¨¡Ë¤·¡¢Æ±¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥«¥ª¥Ê¥Ó¡×¤òÆ³Æþ¤¹¤ë»ö¶È¼Ô¤¬¡¢¼«¼Ò¤ÇÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë³Æ¼ï¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¹Ô¤¦ºÝ¤Ë¡Ötaias I/F¡×¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ï¢·È¤ËÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¹½ÃÛ¤ò¸úÎ¨Åª¤Ë¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥«¥ª¥Ê¥Ó¼Ò¤Ï¡¢2025Ç¯10·î¤Ë¿·¥Ó¥¸¥ç¥ó¡Ö¥¿¥ì¥ó¥È¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹(TM)¡×¤òÈ¯É½¤·¡¢¥Çー¥¿¤ÈAI¤ÎÎÏ¤Ç¡Ö¿ÍÅª»ñËÜ¡ÊTalent¡Ë¤ËÃÎÀ¡Êintelligence¡Ë¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡×¤³¤È¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢HRSaaS¤ò¿Í»öÉôÌç¤ò¸úÎ¨²½¤¹¤ë¥Äー¥ë¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ë¶È¤Î¡Ö¿ÍÅª»ñËÜ¡×¤Î¥Çー¥¿¤ò¸úÎ¨Åª¤Ë½¸¤á¡¢¤½¤ì¤é¤ò·Ð±Ä¿Ø¤ò´Þ¤à¸½¾ì¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤¬Ä¾ÀÜ³èÍÑ¤·¡¢¸½¾ì¤Ç¤è¤êÎÉ¤¤À®²Ì¤¬À¸¤Þ¤ì¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¥¿¥ì¥ó¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎËÜ¼Á¤Ç¤¢¤ë¤È¤¹¤ëÆ±¼Ò¤Î¹Í¤¨¤òÇØ·Ê¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÆ±¼Ò¤Ï¡¢¿·¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò³Ë¤È¤·¤¿ÀïÎ¬¤ò¿Ê¤á¤ë¾å¤Ç¡¢¥Ñー¥È¥Êー¤È¤Î»Ô¾ì³«Âó¤ä¶¯¸Ç¤Ê¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Î¹½ÃÛ¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ZERONI¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê´ë¶È¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¹½ÃÛ¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¿Î©¾ì¤«¤éÆ±¼Ò¤Î¿·¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¶¦´¶¤·¡¢Æ±¼Ò¤È¤Î¥·¥Ê¥¸ー¤òºÇÂç²½¤µ¤»¤ë»Üºö¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¥«¥ª¥Ê¥Ó¼Ò¤È¡Ötaias I/F¡×¤ÎÈÎÇä¥Ñー¥È¥Êー·ÀÌó¤òÄù·ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Î¾¼Ò¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡Ö¥«¥ª¥Ê¥Ó¡×¥æー¥¶ー¤Î¥·¥¹¥Æ¥àÏ¢·È¤ò¤µ¤é¤ËÊñ³çÅª¤Ë»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ötaias I/F¡×¤Ï¡Ö¥«¥ª¥Ê¥Ó¡×ÆÈ¼«µ¡Ç½¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤¿µ¡Ç½¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥·¥¹¥Æ¥àÆ³Æþ¤«¤é¥µ¥Ýー¥È¤Þ¤Ç¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¤ÎÄó¶¡¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥æー¥¶ー¤Ï±¿ÍÑÉé²Ù¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¿Íºà¥Çー¥¿¤ò¡Ö¥«¥ª¥Ê¥Ó¡×¤Ø½¸Ìó¤Ç¤¡¢ËÜÍè¤ÎÌÜÅª¤Ç¤¢¤ë¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯ÀïÎ¬Åª¿Í»ö¤ä¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¤Î¿ä¿Ê¤Ë¡¢¤è¤ê¥¹¥àー¥º¤ËÃå¼ê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¡¢ZERONI¤È¥«¥ª¥Ê¥Ó¼Ò¤È¤Î¤è¤ê¶¯¸Ç¤ÊÏ¢·È¤òÄÌ¤¸¤Æ¥·¥¹¥Æ¥àÆ³Æþ¡¦³èÍÑ¤Î¸úÎ¨²½¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶È¤¬ËÜ¼ÁÅª¤Ê¥¿¥ì¥ó¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ËÃíÎÏ¤Ç¤¤ë´Ä¶ºî¤ê¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨2024Ç¯12·î5Æü ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹
¡¡ZERONI¡¢¥«¥ª¥Ê¥Ó¤È¸ÜµÒ¾Ò²ð·ÀÌó¤òÄù·ë
¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000010.000140291.html
¢£taias I/F¡Ê¥¿¥¤¥¢¥¹ ¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
taias I/F¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇSIer¤ËÍê¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¡Ê¥·¥¹¥Æ¥à´Ö¤Î¥Çー¥¿Ï¢·È¡Ë¤ÎÍ×·ïÄêµÁ¤È¹½ÃÛ¤ò°µÅÝÅªÄã¥³¥¹¥È¤Ç²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£
½¾Íè¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¹½ÃÛ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢SIer¤¬Í×·ïÄêµÁ½ñ¤òºîÀ®¤·¡¢¤½¤ÎÍ×·ïÄêµÁ½ñ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¥×¥í¥°¥é¥à³«È¯¤È¸¡¾Ú¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¤Î¿ô¤äÆñ°×ÅÙ¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¥³¥¹¥È¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Ï¢·È¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Î²þ½¤¤ËÈ¼¤Ã¤ÆÅÔÅÙ²þ½¤¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢³«È¯¡¦±¿ÍÑ¡¦ÊÝ¼é¤Ë¤«¤«¤ëËÄÂç¤Ê¥³¥¹¥È¤¬»ö¶È²ñ¼Ò¤ÎÉéÃ´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ötaias I/F¡×¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤ÎSIer¤È¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¹½ÃÛ¤ÎºÝ¤ËÈ¯À¸¤¹¤ëºî¶È¤òSIer¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë»Ù±ç¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¾å¤Ç¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤«¤é¡É¥¯¥¨¥¹¥È¡É¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¥¿¥¹¥¯¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤Ç¡¢Ï¢·È¤·¤¿¤¤¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¤ò¼«¼Ò¤Ç¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£½¾Íè¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¹½ÃÛ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢²¿ÅÙ¤Ç¤â¥½ー¥¹¥³ー¥É¤ÎºîÀ®¤ò¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥àÆâ¤Ç¼Â¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢»ÅÍÍÄÉ²Ã¤äÊÑ¹¹¤Ë¤è¤ëÄÉ²Ã¥³¥¹¥È¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¼«¼Ò¤¬ºîÀ®¤·¤¿¤¤¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç»ÅÍÍ¤ÎÊÑ¹¹Åù¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£SIer¤ò²ð¤µ¤º¤È¤â¡¢SIer¤ÈºîÀ®¤¹¤ëÎ³ÅÙ¤Ç¤Î¹âÉÊ¼Á¤Ê¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¹½ÃÛ¤¬ËÜ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î¤ß¤Ç´°·ë¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¡Ötaias I/F¡×¤ÎÆÃÄ§¡ä
- ºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¤òÅëºÜ¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¹½ÃÛ¤ò¼ê¸ü¤¯¥µ¥Ýー¥È
¼ÂºÝ¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¹½ÃÛÁ°¤ËÁàºîÊýË¡¤òµ¼»÷ÂÎ¸³¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢²ÝÂê²ò·è¤Î¥µ¥Ýー¥È¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
- ¥¯¥¨¥¹¥È²½¤µ¤ì¤¿¥×¥í¥»¥¹¤Ç¥²ー¥à´¶³Ð¤Ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¿Ê¹Ô¤¬²ÄÇ½
É¬Í×¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¥¯¥¨¥¹¥È¡Ê¥¿¥¹¥¯¡Ë¤ò¾Ã²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤Ç¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¹½ÃÛ¤¬´°Î»¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¿¥¹¥¯¤¬²Ä»ë²½¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¹½ÃÛ´°Î»¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
- ¥¯¥¨¥¹¥È¤òÄÌ¤¸¤ÆºîÀ®¤·¤¿Í×·ïÄêµÁ½ñ¤ò¸µ¤Ë¼«Æ°¥³ー¥ÉÀ¸À®
¥½ー¥¹¥³ー¥É¤ÎºîÀ®¤Ï²¿ÅÙ¤Ç¤â¥È¥é¥¤&¥¨¥éー¤¬²ÄÇ½¡£»ÅÍÍÄÉ²Ã¤äÊÑ¹¹¤Ë¤è¤ëÄÉ²Ã¥³¥¹¥È¤Ï¤â¤Á¤í¤óÉÔÍ×¡£
- ÄÌ¾ï¤ÎSIer¤È¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÄ¶¤¨¤¿UXÂÎ¸³
ÀìÍÑ¤ÎUI¤ÇÄ¾ÀÜ³Æ¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÀÜÂ³¤·¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤ò¸µ¤ËÍ×·ïÄêµÁ¤¬¤Ç¤¤ë¡ÖSmart Connect¡×¡¢¥·¥¹¥Æ¥à´Ö¤ÎÉ¸½àÅª¤ÊÏ¢·È¤¬ºÇÃ»1Æü¤«¤é²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡ÖExpress Template¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢½¾Íè¤ÎÍ×·ïÄêµÁ½ñ¤ÎºîÀ®¤Ë¤«¤«¤ë¥³¥¹¥È¤òÂçÉý¤Ëºï¸º¤·¤Ä¤Ä¡¢¥æー¥¶ー¤ÎÍøÍÑÆñ°×ÅÙ¤ò²¼¤²¤ëµ¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¡£
¢¨SmartConnect¡¢ Express Template¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ëSaaS¡¢ ERP¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÊÌÅÓ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£
¥µー¥Ó¥¹¾Ò²ð¥Úー¥¸¡§https://zeroni.co.jp/taias-if/
¥µー¥Ó¥¹¤Ø¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§https://zeroni.co.jp/taias-if-contact/
¢£¥¿¥ì¥ó¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥«¥ª¥Ê¥Ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥«¥ª¥Ê¥Ó¡×¤Ï¡¢¸Ä¤ÎÎÏ¤òºÇÂç²½¤·ÁÈ¿¥¤ò¶¯¤¯¤¹¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£ÃßÀÑ¤µ¤ì¤¿½¾¶È°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î·Ð¸³¡¢É¾²Á¡¢¥¹¥¥ë¡¢´õË¾¤Ê¤É¤Î¥Çー¥¿¤òAI¤È³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡¢¿Íºà°éÀ®¡¦ÇÛÃÖ¤Ê¤É¤ÎÀïÎ¬¿Í»ö¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ï«Ì³¡¦¶ÐÂÕ´ÉÍý¤Îµ¡Ç½¤âÈ÷¤¨¡¢ÀïÎ¬Åª¤Ê°Õ»×·èÄê¤«¤éÆü¡¹¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤Æ»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¥«¥ª¥Ê¥Ó¡¡¡§https://www.kaonavi.jp/ ¡ä
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥ª¥Ê¥Ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åö¼Ò¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¡È¤Ï¤¿¤é¤¯¡É¤Ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò¼ÂÁõ¤·¡¢¸Ä¤ÎÎÏ¤«¤é¼Ò²ñ¤Î»ÅÍÍ¤òÊÑ¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ñー¥Ñ¥¹¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤ÆºöÄê¤·¤¿¥Ó¥¸¥ç¥ó¡ÖTalent intelligence(TM)¡×¤Î¤â¤È¡¢¥Çー¥¿¤ÈAI¤ÎÎÏ¤Ç¿ÍÅª»ñËÜ¡ÊTalent¡Ë¤ËÃÎÀ¡Êintelligence¡Ë¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò¼¡¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ø¤È¿Ê²½¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¸Ä¡×¤ÎÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥Þー¤È¤·¤Æ¡¢ÁÈ¿¥¡¢¤½¤·¤Æ¼Ò²ñ¤ò³×¿·¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£
¡ã²ñ¼ÒHP¡¡¡§https://corp.kaonavi.jp/ ¡ä
¢£³ô¼°²ñ¼ÒZERONI¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼ÒZERONI¤Ï¡¢¡ÖÅÁÅý¤È³×¿·¤ò¶¦Â¸¤µ¤»¤Æ ¿·¤·¤¤Åö¤¿¤êÁ°¤òÁÏ¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ·Ç¤²¡¢SaaS¡Ötaias¡Ê¥¿¥¤¥¢¥¹¡Ë¡×¤Î³«È¯¤È±¿ÍÑÊÝ¼é¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢Àøºß²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ITÉéºÄ¤Çº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸ÜµÒ¤Î²ÝÂê¤ò¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÎÏ¤ò»È¤¤²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://zeroni.co.jp/
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§https://zeroni.co.jp/contact/
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒZERONI
½êºßÃÏ¡§¢©101-0051
¡¡¡¡¡¡¡¡ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ¿ÀÊÝÄ®1-50 ±ºÌî¥Ó¥ë8³¬ ¡õPLACE
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO À¾±º ÃÒÇî
ÀßÎ©¡¡¡§2019Ç¯11·î1Æü