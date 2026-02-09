¡ØandBOY¡Ùvol.5¤Ï2·î9Æü(·î)È¯Çä¡ªÉ½»æ¤ÏÃË¤Î¿§µ¤¤¢¤Õ¤ì¤ëËöß·À¿Ìé¤µ¤ó(A¤§! group)
³ô¼°²ñ¼ÒDONUTS(ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò:À¾Â¼·¼À®)¤¬ÊÔ½¸À©ºî¡¦È¯¹Ô¤¹¤ë½÷À¸þ¤±¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ØandGIRL¡Ù¤ÎÎ×»þÁý´©¤È¤·¤Æ¡¢¥¥é¥á¥ó¤À¤±¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëBOOK¡ØandBOY¡Ù¤ò2026Ç¯2·î9Æü(·î)¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£vol.5¤È¤Ê¤ëº£¹æ¤ÎÉ½»æ¤Ï¡¢¡ØA¤§! group¡Ù¤ÎËöß·À¿Ìé¤µ¤ó¤¬Ì³¤á¤Þ¤¹¡£¡¡
¡ÔÉ½»æ:Ëöß·À¿Ìé¤µ¤ó¡Õ
¡Ú¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
¡ØandBOY¡Ùvol.5 (Äê²Á1,430±ß/ÀÇ¹þ): https://amzn.asia/d/0n2eQCt
¢£¤½¤Î´ãº¹¤·¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¤ë(¥Ïー¥È)A¤§! group¤ÎËöß·À¿Ìé¤µ¤ó¤¬É½»æ¤ËÅÐ¾ì¡ª
º£²ó¤Î¡ØandBOY¡Ù¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯2·î25Æü(¿å)¤Ë2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØRunway¡Ù¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡ØA¤§! group¡Ù¤«¤é¡¢Ëöß·À¿Ìé¤µ¤ó¤¬É½»æ¤ËÅÐ¾ì¡ª¥Ï¥¤¥Èー¥ó¥Ø¥¢¤È¥¹¥Ñ¥¤¥·ー¤Ê¥ì¥¶ー¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤¬Ëöß·¤µ¤ó¤ÎÃË¤é¤·¤¤Ì¥ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤¹¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¼ê¤Ë¤ÏÃ¸¤¤ÀÖ¿§¤ÎËÀÉÕ¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¤¬¡£¥Ïー¥É¤ÊÁõ¤¤¤ÎÃæ¤Ë¤Î¤¾¤¯Ìµ¼Ùµ¤¤µ¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬»×¤ï¤ºÌÜ¤ò¼æ¤¯°ìËç¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÃæÌÌ¤Ç¤Ï¡È¥Ð¥ó¥É¥Þ¥ó¤Î1Æü¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë»£±Æ¤·¤¿¡¢¼«Á³ÂÎ¤ÎÐÊ¤Þ¤¤¤«¤éÞú¤à¿§µ¤¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Î¥«¥Ã¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¤ÏËöß·¤µ¤ó¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥ë¤ÊÉôÊ¬¤ò·¡¤ê²¼¤²¤ëÄêÈÖ¤Î¼ÁÌä¤Ë²Ã¤¨¡¢2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØRunway¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÏÃ¤â»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¥¿¥¤¥È¥ë·èÄê¤Î·Ð°Þ¤ä¤½¤³¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿»×¤¤¡¢¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°»þ¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Î¤Û¤«¡¢¿·¶Ê¡ØUP-DOWN TOWN¡Ù¤Î²Î»ì¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡¢¼«Ê¬¤ÎºÇ¹â(ÎÉ¤¤)¤Ê¤È¤³¤í¡¢ºÇÄã(¥À¥á)¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¹Í¤¨¤Ï¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤Ç¤¹¡£
¢£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Çµ±¤¯´äºêÂç¾º¤µ¤ó¡¢¹õÅÄ¸÷µ±¤µ¤ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¿¼·¡¤ê¡ª
2025Ç¯2·î¤Î·ëÀ®¤«¤é1¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡ØKEY TO LIT¡Ù¤«¤é¤Ï¡¢´äºêÂç¾º¤µ¤ó¤ËÃíÌÜ¡£¡ÈON&OFF¡É¤Î»Ñ¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¡¢ÉÊ¤ÎÎÉ¤µ¤¬Éº¤¦¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×»Ñ¤È¡¢ÊÁ¥·¥ã¥Ä¤ò¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤·¤¿¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¤ÏºÇ¶á¤Î¥Þ¥¤¥Öー¥à¤äµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¤¤»þ¤Î¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥åË¡¡¢¥á¥ó¥Ðー¤È¤Î´Ø·¸À¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2026Ç¯3·î¤è¤ê¾å±é¤µ¤ì¤ë´äºê¤µ¤ó¼ç±é¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡Ø¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¢¥Î¥Ë¥Þ¥¹¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤ËÂÐ¤¹¤ëÈà¤Ê¤ê¤Î°õ¾Ý¤äÊ¬ÀÏ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºîÉÊ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢¼«¿È¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÄÉµá¤¹¤ë¤½¤ÎÀ¿¼Â¤Ê»Ñ¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø50Ê¬´Ö¤ÎÎø¿Í¡Ù(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎó)¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤ÉÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë¹õÅÄ¸÷µ±¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Æー¥éー¥É¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¥Ç¥Ë¥à¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¥ì¥¤¥äー¥É¤·¤¿¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿Ãæ¤Ë¤âÈ´¤±´¶¤Î¤¢¤ëÁõ¤¤¤ÇÅÐ¾ì¡ª¡Ø¾¯Ç¯Ç¦¼Ô¡Ù¤Î¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¿¤½¤ÎÃ¼Àµ¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¤Ï»×¤ï¤º¿Æ¶á´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤ÊÁÇ´é¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£¥¹¥¥ó¥±¥¢ÊýË¡¤äµÙÆü¤Î²á¤´¤·Êý¡¢Âç¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦¥éー¥á¥ó¤òËþµÊ¤·¤¿¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Þ¤Ç¤¿¤Ã¤×¤ê¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÇÐÍ¥¶È¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤ä¡¢¡Ø50Ê¬´Ö¤ÎÎø¿Í¡Ù¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÀèÇÚ¡¦°ËÌîÈø·Å¤µ¤ó¤È¤Î¶¦±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿»£±Æ¸½¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÏÃ¤âÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£
¢£¡ØOCTPATH¡Ù¤ä¡ØSUPER¡úDRAGON¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤áÃíÌÜ¤Î´é¤Ö¤ì¤¬ÀªÂ·¤¤¡ª
·ëÀ®5¼þÇ¯¥¤¥äー¤ËÆÍÆþ¤·¤¿8¿ÍÁÈ¥Üー¥«¥ë¡õ¥À¥ó¥¹¥°¥ëー¥×¤Î¡ØOCTPATH¡Ù¤¬¡¢vol.2¤Ö¤ê¤Ë¡ØandBOY¡Ù¤Ë¹ßÎ×¡ªµÇ°¤¹¤Ù¤ÀáÌÜ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥«¥é¥Õ¥ë¥³ー¥Ç¤¬²Ú¤ä¤«¤Ê¥àー¥É¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¤Ï¥°¥ëー¥×·ëÀ®¤«¤é¤Î»×¤¤½Ð¤äÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤ëÉôÊ¬¡¢¡ÖGo To 5th Anniversary¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤É¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥È¥Ô¥Ã¥¯¤ò°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¤¸¤Ã¤¯¤ê»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
9¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¥Üー¥«¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ØSUPER¡úDRAGON¡Ù¤«¤é¤Ï¡¢¥¸¥ã¥ó³¤ÅÏ¤µ¤ó¤ÈÈÓÅçñ¥¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£¥Ä¥¤ー¥ÉÀ¸ÃÏ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥³ー¥Ç¤«¤é¤¤ì¤¤¤á³¹Êâ¤¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢¥Ç¥Ë¥à¡ß¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤Î¥ï¥¤¥ë¥É¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ç2¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯ÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥°¥ëー¥×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ë°ìÌä°ìÅú¤Ë¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
¥Ç¥Ó¥åー°Ê¹ß¡¢Á´¹ñ¥Ä¥¢ー¤ÎÁ´¸ø±éSOLD OUT¤ä¡¢2025Ç¯9·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿1¼þÇ¯¸ø±é¤ÎÂçÀ®¸ù¤Ê¤É¡¢²÷¿Ê·â¤òÂ³¤±¤ë5¿ÍÁÈ¥Üー¥¤¥º¥°¥ëー¥×¡ØWILD BLUE¡Ù¤¬¡ØandBOY¡Ù¤Ë½éÅÐ¾ì¡ª¥Ö¥é¥¦¥ó¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥·¥Ã¥¯¤Ê¿§¹ç¤¤¤Ç¤Þ¤È¤á¤Ä¤Ä¡¢ÊÁ¾®Êª¤Ç¤ÎÍ·¤Ó¿´¤âËº¤ì¤Ê¤¤Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³èÆ°¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¤ä¿·¶Ê¤ÎÎ¢ÏÃ¡¢º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤â¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
(¼Ì¿¿º¸¤«¤é)OCTPATH / ÈÓÅçñ¥¤µ¤ó¡¢¥¸¥ã¥ó³¤ÅÏ¤µ¤ó
WILD BLUE
¤µ¤é¤Ë¡¢ÃË½÷º®¹ç9¿ÍÁÈ¥°¥ëー¥×¤Î¡ØONE LOVE ONE HEART¡Ù¤«¤é¡¢Áê¸¶°ì¿´¤µ¤ó¡¢µ×¾»ÊâÌ´¤µ¤ó¡¢Þ«±Í¤µ¤ó¡¢ºû¸¶ÎË²í¤µ¤ó¤Î¥á¥ó¥º¥á¥ó¥Ðー4¿Í¤¬½¸¹ç¡£¥°¥ëー¥×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¥á¥ó¥Ðー¤ÎÂ¾¸Ê¾Ò²ð¤ò¸ò¤¨¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤òÄÌ¤·¤ÆÈà¤é¤ÎÅù¿ÈÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤ËÇ÷¤ë¤Û¤«¡¢¸½ºßÈ¯ÇäÃæ¤Î4th¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÌóÂ«¤Î¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¡Ù¤Î¤³¤À¤ï¤ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
LDH»Ë¾åºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ÖiCON Z ～Dreams For Children～¡×¤ò·Ð¤Æ·ëÀ®¤µ¤ì¤¿4¿ÍÁÈ¥Üー¥«¥ë¡õ¥é¥Ã¥×¥°¥ëー¥×¡ØWOLF HOWL HARMONY¡Ù¡£´í¤Ê¤¤ÃË¤Î¹á¤ê¤¬Éº¤¦¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥«¥Ã¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ðー¤Î¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤äº£¸å¤ÎÌîË¾¡¢2026Ç¯3·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë1stEP¡Øtera¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ðÊó¤â¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
´Å¤¤¥Ù¥Óー¥Õ¥§¥¤¥¹¤Ç°¦¤µ¤ì¤ëÇÐÍ¥¡¦É´À¥Âó¼Â¤µ¤ó¤Ï¡¢µ¤¤Þ¤Þ¤Ê»°ÌÓÇ¤ò»×¤ï¤»¤ë¥ª¥ì¥ó¥¸¡¦Çò¡¦¹õ¤Î¥Üー¥Àー¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¤òÃå¤³¤Ê¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¡ÖÌë¿²¤ëÁ°¤Î¥ëー¥Æ¥£¥ó¤Ï¡©¡×¡Ö¤è¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦ÊÊ¤Ï¡©¡×¡Öº£¸å¤Ï¤É¤ó¤ÊÌò¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡©¡×¤Ê¤É¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¼ÁÌä¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Èà¤È°ì½ï¤Ë²Ä°¦¤µ¤â¤«¤Ã¤³¤è¤µ¤âËá¤Â³¤±¤¿¤¤¥¬ー¥ë¤Î¤¿¤á¤Î¥·¥§¥¢¥É¥³¥¹¥á´ë²è¡Ö2¿Í¤Ç³Ú¤·¤àËèÆü¥Ó¥åー¥Æ¥£(¥Ïー¥È)¡×¤Ë¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤Î¾¾ËÜÎçÀ¸¤µ¤ó¤¬½Ð±é¡ª¤ª¤¦¤Á¥Çー¥ÈÉ÷¤Î¥«¥Ã¥È¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢ÀÊÌ¤òÌä¤ï¤º»È¤¨¤ë¤ª¤¹¤¹¤á¥³¥¹¥á¤ò¥ì¥¯¥Á¥ãー¤·¤Þ¤¹¡£
(¼Ì¿¿º¸¤«¤é)Þ«±Í¤µ¤ó¡¢ºû¸¶ÎË²í¤µ¤ó¡¢Áê¸¶°ì¿´¤µ¤ó¡¢µ×¾»ÊâÌ´¤µ¤ó / WOLF HOWL HARMONY
(¼Ì¿¿º¸¤«¤é)É´À¥Âó¼Â¤µ¤ó / ¾¾ËÜÎçÀ¸¤µ¤ó
¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢º£¤ò¤È¤¤á¤¯¹ë²Ú¥¥é¥á¥ó¤¿¤Á¤¬ÀªÂ·¤¤¡ª1¥Úー¥¸¤¿¤ê¤È¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Î°ìºý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡ØandGIRL¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ØandGIRL¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥é¥µー¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢»Å»ö¤¬¤Ç¤¤Æ¤â¡¢·ëº§¤·¤Æ¤â¡¢¥¥é¥¥é¤·¤¿¤¤¡Ö¥¬ー¥ë¡×¤ÊÂç¿Í¤¿¤Á¤Ø¡ª¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢2012Ç¯10·î¤ËÁÏ´©¤µ¤ì¤¿½÷À¸þ¤±¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤Ç¤¹¡£2020Ç¯9·î¤ÎµÙ´©¤Þ¤Ç½Ü¤Ê¥á¥¤¥¯¤äºÇ¿·¥³¥¹¥á¤Ê¤É¤Î¥Ó¥åー¥Æ¥£¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ê¤É¡ÈÂç¿Í²Ä°¦¤¤¡É¥¥é¥¥éOL¤¿¤Á¤Îº£¤¹¤°ÃÎ¤ê¤¿¤¤¡¢¸«¤¿¤¤¡¢ÂÎ¸³¤·¤¿¤¤ÍÍ¡¹¤ÊºÇ¿·¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·Â³¤±¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎÆÉ¼Ô¤ä¥â¥Ç¥ë¤«¤é°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£µÙ´©°Ê¹ß¤Ï¡ØandGIRLweb¡Ù( https://www.andgirl.jp/ )¤È¤·¤Æ¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Éü´©¤òÇ®Ë¾¤¹¤ëº¬¶¯¤¤À¼¤Ë¸å²¡¤·¤µ¤ì¡¢2023Ç¯3·î¤Ëµ¨´©»ï¤È¤·¤ÆÉü´©¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿·À¸¡ØandGIRL¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¥¥é¥¥é´¶¡×¡Ö¥â¥Æ(¥Ïー¥È)¡×¡Ö¼ÂÍÑÅª¡×¤ò¥ー¥ïー¥É¤Ë¡¢»Å»ö¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ß¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÀÕÇ¤¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢·ëº§¤·¤Æ²ÈÂ²¤¬Áý¤¨¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬Ëá¤¤òËº¤ì¤º¤Ë¡¢Ì¤Íè¤Ø¤ÎÅê»ñ¤â¹Í¤¨¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÍß¤Ð¤ê¤Ç¡¢¥¥é¥¥é¤·¤¿Âç¿Í¥¬ー¥ë¤Ø¸þ¤±¤¿¡¢¥ê¥¢¥ë¤ÇÌò¤ËÎ©¤Ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¾ðÊó¤ò¡Ö»¨»ï¡ß¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥È·¿¥á¥Ç¥£¥¢¡×¤È¤·¤Æ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¦¥ª¥Õ¥é¥¤¥óÎ¾Êý¤Ç¹¤¯È¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È : https://www.andgirl.jp/
¸ø¼°Instagram : https://www.instagram.com/andgirl_jp/
¸ø¼°X : https://x.com/andgirl_jp
¸ø¼°Pinterest : https://www.pinterest.jp/andGIRL_jp/
¡ÚÈ¯Çä¡¦È¯¹Ô¡¦ÊÔ½¸À©ºî¡Û
È¯¹Ô¡¡¡¡:³ô¼°²ñ¼ÒDONUTS
ÊÔ½¸À©ºî:³ô¼°²ñ¼ÒDONUTS
È¯¹Ô¿Í¡¡:À¾Â¼·¼À®
ÊÔ½¸¿Í¡¡:½¡Áü²ÌÊâ
¢£³ô¼°²ñ¼ÒDONUTS¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¡Ö¥¸¥ç¥Ö¥«¥ó¡×¡¢¡ÖÃ±¼Ö¤Î¸×¡×¤Ê¤É¤Î¥²ー¥à»ö¶È¡¢Æ°²è¡¦¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®»ö¶È¡Ö¥ß¥¯¥Á¥ã¡×¡¢°åÎÅ»ö¶È¡ÖCLIUS(¥¯¥ê¥¢¥¹)¡×¡¢¡ÖRay¡×¡ÖZipper¡×¤Ê¤É¤Î½ÐÈÇ¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¤Î5ÎÎ°è¤ò¼ç¼´¤È¤·¤¿WebÃæ¿´¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Ä¤Ä¡¢¿·¤¿¤Ê»ö¶È¤Ë¤âÄ©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö10Ç¯¡¦20Ç¯Àè¤Ë¤â²ÁÃÍ¤ò»Ä¤»¤ë¥µー¥Ó¥¹¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë»ö¶ÈÎÎ°è¤ËÀ©¸Â¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹â¤¤¼«¸Ê»ñËÜÈæÎ¨¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¹¥Ôー¥É´¶¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ÄÇ½À¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÒÌ¾ : ³ô¼°²ñ¼ÒDONUTS
½êºßÃÏ : ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÂå¡¹ÌÚ2-2-1 ¾®ÅÄµÞ¥µ¥¶¥ó¥¿¥ïー8³¬
ÂåÉ½¼Ô : ÂåÉ½¼èÄùÌò À¾Â¼·¼À®
ÀßÎ© : 2007Ç¯2·î5Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ : ¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¡¢¥²ー¥à»ö¶È¡¢Æ°²è¡¦¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®»ö¶È¡¢°åÎÅ»ö¶È¡¢½ÐÈÇ¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È
´ë¶È¥µ¥¤¥È : https://www.donuts.ne.jp/