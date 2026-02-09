2025Ç¯EcoVadis¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£É¾²Á¤Ç¡Ö¥Ö¥í¥ó¥º¡×¤ò³ÍÆÀ
FCL¥³¥ó¥Ýー¥Í¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹¡§¾®¾¾ ·ò¼¡¡Ë¤ª¤è¤Ó¤½¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ï¡¢EcoVadis¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£É¾²Á¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¥Ö¥í¥ó¥º¡×¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
EcoVadis¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£É¾²Á¤Ï¡¢¡Ö´Ä¶¡×¡¢¡ÖÏ«Æ¯¤È¿Í¸¢¡×¡¢¡ÖÎÑÍý¡×¡¢¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê»ñºàÄ´Ã£¡×¤Î4¤Ä¤Î¥Æー¥Þ¤ÇÊñ³çÅª¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤ÏÁ´¤Æ¤Î¥Æー¥Þ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÊ¿¶Ñ°Ê¾å¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¡¢¾å°Ì35%¤Î´ë¶È¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¥Ö¥í¥ó¥ºÉ¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
FCL¥³¥ó¥Ýー¥Í¥ó¥È¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢º£¸å¤â´ë¶È³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ªµÒÍÍ¤Î¿®Íê¤Ë¤ª±þ¤¨¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÃÏµå²¹ÃÈ²½ÂÐºö¤ä»ñ¸»¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¡¢´Ä¶¤ËÍ¥¤·¤¤¥³¥ó¥Ýー¥Í¥ó¥È¤Î³«È¯Åù¤òÄÌ¤¸¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚFCL¥³¥ó¥Ýー¥Í¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
FCL¥³¥ó¥Ýー¥Í¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢»º¶ÈÍÑ¥ªー¥È¥áー¥·¥ç¥ó¡¢¼«Æ°¼Ö¡¢EV/¥°¥êー¥ó¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¢¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡¢IoTÄÌ¿®¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊºÇ½ª»Ô¾ì¸þ¤±¤Ë¡¢¥ê¥ìー¡¢Æþ½ÐÎÏ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡¢ÌµÀþ¥â¥¸¥åー¥ë¡¢¥»¥ó¥µー¤Ê¤É¤ÎÅÅ»ÒÉôÉÊ¤ä¥â¥¸¥åー¥ë¤ò³«È¯¡¢À½Â¤¡¢ÈÎÇä¤¹¤ëÉôÉÊ/µ¡´ï¥áー¥«ー¤Ç¤¹¡£
