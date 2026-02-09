·ó¾¾¡¢ÉßÅç¥Õ¥¡ー¥à¡¦dsm-firmenich¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢À¤³¦½é¤È¤Ê¤ë¹õÌÓÏÂµí¤Ø¤Î¥á¥¿¥óºï¸º»ñºà¡Ö¥Ü¥Ù¥¢ー(R)¡×¤ÎµëÍ¿¼Â¾Ú¤ò¼Â»Ü
·ó¾¾³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ö·ó¾¾¡×¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÉßÅç¥Õ¥¡ー¥à¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖÉßÅç¥Õ¥¡ー¥à¡×¡Ë¤ª¤è¤Ódsm-firmenich AG¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ödsm-firmenich((¥Ç¥£ー¥¨¥¹¥¨¥à ¥Õ¥§¥ë¥á¥Ë¥Ã¥Ò)¡×¡Ë¤ÈÏ¢·È¤·¡¢ÉßÅç¥Õ¥¡ー¥à¤¬»ô°é¤¹¤ë¹õÌÓÏÂµí¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¡¢µí¤Î¤²¤Ã¤×¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥á¥¿¥ó¥¬¥¹¤òºï¸º¤¹¤ë»ôÎÁÅº²ÃÊª¡Ö¥Ü¥Ù¥¢ー(R)¡×¡ÊBovaer(R)¡Ë¤ÎµëÍ¿¼Â¾Ú¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¼èÁÈ¤ß¤Ï¡¢ÃÜÆù¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë´Ä¶Éé²Ù¤Î·Ú¸º¤¬ÌÜÅª¤Ç¤¢¤ê¡¢¹õÌÓÏÂµí¤Ø¤Î¥Ü¥Ù¥¢ー(R)¤Î¾¦ÍÑÍøÍÑ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¼èÁÈ¤ß¤ÏÀ¤³¦½é¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»ôÎÁ¤òºÎ¿©¤¹¤ëÉßÅç¥Õ¥¡ー¥à¤Î¹õÌÓÏÂµí
µí¤Ê¤ÉÈ¿çí(¤Ï¤ó¤¹¤¦)Æ°Êª¤Î¥²¥Ã¥×¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥á¥¿¥ó¥¬¥¹¤Ï¡¢²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹¡ÊGHG¡Ë¤Î°ì¼ï¤Ç¤¢¤ê¡¢ÃÜ»º¶È¤Ë¤ª¤±¤ë´Ä¶²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇÀ¸¦µ¡¹½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î¾Ã²½´ÉÍ³Íè¥á¥¿¥ó¤Ï¹ñÆâ¤ÎÇÀÎÓ¿å»º¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ°ðºî¤ËÂ³¤¯ÂèÆó¤Î¥á¥¿¥ó¥¬¥¹ÇÓ½Ð¸»¤È¤µ¤ì¡¢À¤³¦¤ÎGHGÁíÇÓ½ÐÎÌ¤ÎÌó5%¤òÀê¤á¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï2025Ç¯12·î¡¢µí¤Ø¤Î»ôÎÁÅº²ÃÊª¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿»ôÎÁ¤Îµë±Â¤Ë´Ø¤¹¤ë¿·µ¬ÊýË¡ÏÀ¤ÎºöÄê¤¬J-¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÀ©ÅÙ±¿±Ä°Ñ°÷²ñ¤Ë¤Æ¾µÇ§¤µ¤ì¡¢À©ÅÙÅÐÏ¿¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
dsm-firmenich¤Î¥Ü¥Ù¥¢ー(R)¤Ï¡¢µíÆù¤äµíÆý¤ÎÉ÷Ì£¤äÉÊ¼Á¤ò°Ý»ý¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Æýµí¤ÇÊ¿¶Ñ 30¡ó¡¢Æùµí¡ÊÈî°éµí¡Ë¤ÇÊ¿¶Ñ 45¡ó¤Î¾Ã²½´ÉÍ³Íè¥á¥¿¥ó¤òºï¸º¤¹¤ë»ôÎÁÅº²ÃÊª¤Ç¤¹¡£²¤½£¡¢ÊÆ¹ñ¡¢ÆîÊÆ¡¢¹ë½£Åù¤Î¿ôÉ´¤ÎÇÀ¾ì¤ÇÆ³Æþ¤µ¤ì¡¢Æ±¼Ò¤Î»î»»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½ºß¤Þ¤Ç¤Ë¥Ü¥Ù¥¢ー(R)¤Î»ÈÍÑ¤Çºï¸º¤Ç¤¤¿¥á¥¿¥óÇÓ½ÐÎÌ¤Ï¡¢Æó»À²½ÃºÁÇ´¹»»¤ÎÎß·×¤ÇÌó 60 Ëü£ô¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
·ó¾¾¤Èdsm-firmenich¤Ï2025Ç¯7·î¡¢¥Ü¥Ù¥¢ー(R)¤Î³èÍÑ¤Ë¤è¤ë´Ä¶²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤È¡¢Æ±²ÁÃÍ¤òÉÕÍ¿¤·¤¿ÃÜ»ºÉÊ¤ÎÈÎÇä¤ò¶¦Æ±¤Ç¿ä¿Ê¤¹¤ëÏ¢·È¶¨Äê½ñ¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¼Â¾Ú¤Ï¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢3¼Ò¤Ç¹õÌÓÏÂµí¤Ø¤ÎºÇÅ¬¤ÊµëÍ¿¾ò·ï¤äÊýË¡¡¢Å¬ÀÚ¤ÊµÏ¿¼êË¡¤Ê¤É¡¢¾ÍèÅª¤ÊJ-¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÁÏ½Ð¤Ë¸þ¤±¤¿¸¡¾Ú¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¼Â¾ÚÆâÍÆ¡ä
¡ü´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î¤«¤é70Æü´Ö ¡ü¾ì½ê¡§ÉßÅç¥Õ¥¡ー¥à ÇòÏ·ËÒ¾ì¡ÊËÌ³¤Æ»¡Ë
¡üÂÐ¾Ý¡§¹õÌÓÏÂµí24Æ¬ ¡¡¡üÊýË¡¡§´·¹Ô»ôÎÁ¤Ë¥Ü¥Ù¥¢ー(R)¤òÅº²Ã¤·¡¢ËèÆüÆ±»þ¹ï¤ËµëÍ¿
¼Â¾Ú·ë²Ì¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
£±.¥Ü¥Ù¥¢ー(R)¤Ï´ûÂ¸¤Î»ôÎÁ¤ËÅº²Ã¤¹¤ë¤À¤±¤Ç»ÈÍÑ¤Ç¤¡¢µëÍ¿ºî¶È¤ÎÂçÉý¤ÊÁý²Ã¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
£².¼Â¾Ú´ü´ÖÃæ¤ª¤è¤Ó½ªÎ»¸å¤âºÎ¿©¾õ¶·¤ÏÎÉ¹¥¤Ç¡¢µí·²¤Î¹ÔÆ°¤äÀ®Ä¹¡¢·ò¹¯¾õÂÖ¤Ë¤âÌäÂê¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ÂÁ´¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
£³.º£²ó¤Î¼Â¾Ú»ö¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æºï¸º¤µ¤ì¤¿¾Ã²½´ÉÍ³Íè¥á¥¿¥ó¤ÎÎÌ¤Ï¡¢Æó»À²½ÃºÁÇ´¹»»¤ÇÌó5.5 t ¤È»î»»¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤â3¼Ò¤ª¤è¤Ó¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¹õÌÓÏÂµí¤ò´Þ¤àÃÜ»ºÊªÍ³Íè¤Î¥á¥¿¥ó¥¬¥¹ºï¸º¼ÂÀÓ¤Î´Ä¶²ÁÃÍ¤ÈÃÜ»ºÉÊ¤ò¥»¥Ã¥È¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¥«ー¥Ü¥ó¥¤¥ó¥»¥Ã¥È¢¨1¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¾å¤ÎÉßÅç¥Õ¥¡ー¥à¤ÎScope1¡¢¤Ê¤é¤Ó¤ËÀî²¼¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎScope3¡ÊCategory1¡Ë¤Îºï¸º¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¿©¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1¥«ー¥Ü¥ó¥¤¥ó¥»¥Ã¥È¡§¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥óÆâ¤Çºï¸º¡¦½üµî¤µ¤ì¤¿²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹ÇÓ½ÐÎÌ¤òÆ±°ì¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¡ÖÆâ¡×¤Ç¼è¤ê¹þ¤à¡ÊÀ¸»º¼Ô¤Ë¤è¤êÁÈÀ®¤µ¤ì¤¿¥«ー¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ÎÄ´Ã£¡¦½þµÑ¡¢À½ÉÊÇÓ½ÐÎÌ¤Îºï¸º¤Ø¤Î³èÍÑÅù¡Ë»ÅÁÈ¤ß¡£¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¡Ö³°¡×¤ÇÁÏ½Ð¤µ¤ì¤ë´Ä¶²ÁÃÍ¤ò¼è¤ê¹þ¤à¡Ö¥«ー¥Ü¥ó¥ª¥Õ¥»¥Ã¥È¡×(Â¾¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤ËÂ°¤¹¤ë²ñ¼Ò¤¬ÁÏ½Ð¤·¤¿¥«ー¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ÎÄ´Ã£Åù)¤ÎÂÐµÁ¸ì¡£
µí¤Î¤²¤Ã¤×¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥á¥¿¥ó¥¬¥¹¤òºï¸º¤¹¤ë»ôÎÁÅº²ÃÊª¡Ö¥Ü¥Ù¥¢ー(R)¡×
µëÍ¿¼Â¾Ú¤Ë¤Æ´Ø·¸¼Ô°ìÆ±¤È
¡ü ·ó¾¾³ô¼°²ñ¼Ò
2024 Ç¯ 4 ·î¤«¤é³«»Ï¤·¤¿ 3 ¥«Ç¯Ãæ´ü·Ð±Ä·×²è ¡Öintegration 1.1¡×¤Î¼çÍ×»Üºö¤ËGX¤òÀßÄê¤·¡¢¤½¤ÎÃíÎÏÊ¬Ìî¤Î°ì¤Ä¤Ë¡ÖÇÀ¶È¡¦¿©ÉÊ GX¡×¤ò·Ç¤²¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡¢·ó¾¾¤¬¿¼¤¯´Ø¤ï¤ë¿©ÎÁ¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢´Ä¶Éé²Ù¤Î¾¯¤Ê¤¤¿©ÎÁ¤ÎÁÏ½Ð¡¦¶¡µë¤òÄÌ¤¸¤ÆÃ¦ÃºÁÇ¤È»ñ¸»½Û´Ä¡Ê¥µー¥¥å¥éー¥¨¥³¥Î¥ßー¡Ë¤Ë¹×¸¥¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü ³ô¼°²ñ¼ÒÉßÅç¥Õ¥¡ー¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡ÆÊÌÚ¸©¤ÈËÌ³¤Æ»¤òµòÅÀ¤Ë¡¢Ìó£±ËüÆ¬¤Î¹õÌÓÏÂµí¤ò¡ÖÀ¸°é´°Á´°ì´ÓÀ¸»ºÂÎÀ©¡×¤Ë¤è¤ê»ô°é¤¹¤ëÉßÅç¥Õ¥¡ー¥à¤Ç¤Ï¡¢¼Â¼ÁÅª¤ÊGHGÇÓ½Ð¥¼¥í¾õÂÖ¤Ë¤è¤ëÀ¸»ºÎ®ÄÌ¡á¡Ö¥¼¥í¥«ー¥Ü¥ó¥Óー¥Õ¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤òÊñ³ç¤·¤¿£Ç£È£Çºï¸ºµ»½Ñ¤ÎÆ³Æþ¡¦³«È¯¤äGXÂ¥¿Ê¡¢½Û´Ä·¿ÇÀ¶È¤Î³ÈÂç¤äÃºÁÇÃùÎ±¸ÇÄê¤Ê¤ÉÂ¿³ÑÅª¤Ê»ëÅÀ¤Ç¡ÖÇÀ¶È¤ÎÃ¦ÃºÁÇ¡×¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÇÀ¶È¡×¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://www.shikishima-farm.jp/(https://www.shikishima-farm.jp/)¡¡
¡ü dsm-firmenich¡Ê¥Ç¥£ー¥¨¥¹¥¨¥à=¥Õ¥£¥ë¥á¥Ë¥Ã¥Ò¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡±ÉÍÜ¡¢·ò¹¯¡¢ÈþÍÆ¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¥êー¥É¤¹¤ëdsm-firmenich¤Ï¡¢À¤³¦¤Î¿Í¸ýÁý²Ã¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¿Í¡¹¤Î·ò¹¯¤ÈÀ¸³è¤Î¼Á¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢½ÅÍ×¤Ê±ÉÍÜÁÇ¡¢É÷Ì£¡¢¹á¤ê¤òºÆÄêµÁ¤·¡¢À½Â¤¤·¡¢ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Þ¤¹¡£¼«Á³Í³Íè¡¦ºÆÀ¸²ÄÇ½¤ÊÁÇºà¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î²Ê³Øµ»½ÑÎÏ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Êñ³çÅª¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À¸Ì¿¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¤â¤Î¤òÁÏÂ¤¤·¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤¬µá¤á¤ë²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·¡¢ÃÏµå¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£dsm-firmenich¤Ï¡¢¥¹¥¤¥¹¡¦¥«¥¤¥¶ー¥¢¥¦¥°¥¹¥È¤È¥ª¥é¥ó¥À¡¦¥Þー¥¹¥È¥ê¥Ò¥È¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯¥¹¥¤¥¹´ë¶È¤Ç¡¢¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Ë¾å¾ì¤·¡¢Ìó60¥«¹ñ¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¡¢Çä¾å¹â¤Ï¥æー¥í120²¯¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦Ãæ¤ËÌó30,000¿Í¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê½¾¶È°÷¤òÍÊ¤·¡¢Æü¡¹¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¤Ë¿ÊÊâ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://www.dsm-firmenich.com(https://www.dsm-firmenich.com)
