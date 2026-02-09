³¤¥ÎÌ±ÏÃ¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¡ÖÂä´ó¤»ÀÐ¡×¤¬´°À®¡ª ¥¢¥Ë¥á´ÆÆÄ¤¬ °¦É²¸©»Í¹ñÃæ±û»Ô ÂçÀ¾¸¼£»ÔÄ¹¤òÉ½·ÉË¬Ìä¤·¡Ö³¤¥ÎÌ±ÏÃ¤Î¤Þ¤Á¡×¤ËÇ§Äê ´°À®¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤ò¤ªÈäÏªÌÜÆ±Æü¤ËÃÏ¸µ¤Î»ùÆ¸¤é¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¾å±Ç²ñ¤ò¼Â»Ü
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜÀÎ¤Ð¤Ê¤·¶¨²ñ¤¬¼è¤êÁÈ¤à¡Ö³¤¥ÎÌ±ÏÃ¤Î¤Þ¤Á¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ï¡¢2026Ç¯2·î4Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë°¦É²¸©»Í¹ñÃæ±û»Ô¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿³¤¥ÎÌ±ÏÃ¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¡ÖÂä´ó¤»ÀÐ¡×¤¬´°À®¤·¤¿¤¿¤á¡¢¥¢¥Ë¥á´ÆÆÄ¤¬»Í¹ñÃæ±û»Ô¤òË¬Ìä¤·¥¢¥Ë¥á¤Î¤ªÈäÏªÌÜ¤È¡Ö³¤¥ÎÌ±ÏÃ¤Î¤Þ¤Á¡×Ç§Äê¼°¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿Æ±Æü¡¢¤ß¤·¤Þ»ùÆ¸¥»¥ó¥¿ー¤ÇÆ±ºîÉÊ¤Î¾å±Ç²ñ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¼¡À¤Âå¤ØË¤«¤ÇÈþ¤·¤¤³¤¤ò°ú¤·Ñ¤°¤¿¤á¤Ë¡¢³¤¤ò²ð¤·¤Æ¿Í¤È¿Í¤È¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡ÈÆüËÜºâÃÄ¡Ö³¤¤ÈÆüËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¡É¤Î°ì´Ä¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÂä´ó¤»ÀÐ¡ä
°¦É²¸©»Í¹ñÃæ±û»Ô¤Î³¤¥ÎÌ±ÏÃ¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¡ÖÂä´ó¤»ÀÐ¡×¤ä»Í¹ñÃæ±û»Ô¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
https://uminominwa.jp/animation/112/
³¤¥ÎÌ±ÏÃ¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¡ÖÂä´ó¤»ÀÐ¡×¤ÎYouTube
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=X3DOxPE0CNM ]
£±.É½·ÉË¬Ìä
¡ãÂçÀ¾¸¼£»ÔÄ¹¥³¥á¥ó¥È¡ä
»Ò¤É¤âÌÜÀþ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Èó¾ï¤ËÎÉ¤¤ÆâÍÆ¤Ç¤¢¤ë¡£¸½Âå¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡¢ÁÛÁü¤·¤Ë¤¯¤¤ÀÎ¤ÎÊë¤é¤·¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤òÃúÇ«¤ËÉÁ¤¡¢¤½¤ì¤ò»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹¤¬¤ê¤È°ÕµÁ¤Î¤¢¤ëÌ±ÏÃ¤È¤·¤ÆÀ®Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢°¦É²¤ÎÂä¤á¤·¤Ë´Ø¤¹¤ë¼èÁÈ¤È¡¢ËÜ»ö¶È¤ÎÆ°¤¤¬Æ±¤¸»þ´ü¤Ë½Å¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÉÔ»×µÄ¤Ê±ï¤ò´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢»Í¹ñÃæ±û»Ô¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤¹¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ãÉ½·ÉË¬Ìä¡¡¼Â»Ü³µÍ×¡ä
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/161057/table/506_1_b5c2817bcea7081b7ec4072da47d7373.jpg?v=202602091051 ]
£².¾å±Ç²ñ
¡¡ÅöÆü¥ì¥Ýー¥È¡Ê¾å±Ç²ñ¡Ë¡¡
¢£¾å±Ç²ñ¤Î¾ÜºÙ¡¿ÇØ·Ê¤Ê¤É¡§
²ñ¾ì¤Ï¡¢Ì±ÏÃ¤ÎÂêºà¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖÂä´ó¤»ÀÐ¡×¤¬¤¢¤ë»°Åç¿À¼Ò¤Î¶á¤¯¡¢¤ß¤·¤Þ»ùÆ¸¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Êü²Ý¸å»ùÆ¸¥¯¥é¥Ö¤òÍøÍÑ¤¹¤ë»ÔÆâ¤Î¾®³ØÀ¸47Ì¾¤Î¤Û¤«ÃÏ°è¤ÎÊý¤¬»²²Ã¤·¡¢¾ÂÅÄ¿´Ç·²ð´ÆÆÄ¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ºÇ¤âÅÁ¤¨¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤ä¡¢¤³¤À¤ï¤Ã¤¿ÅÀ¡§
¾ÂÅÄ´ÆÆÄ¤«¤é¤Ï¡¢À©ºî¤ËÌó6¤«·î¤òÍ×¤·¤¿¤³¤È¤ä¡¢À¼Í¥¤¬ÃË½÷1Ì¾¤º¤Ä¤ÇÁ´Ìò¤ò±é¤¸Ê¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¥Ë¥áÀ©ºî¤ÎÎ¢Â¦¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤ÏÃ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Á¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡×¤È¤¤¤¦¡¢Ì±ÏÃ¤ò¼¡À¤Âå¤Ë·Ò¤°¤³¤È¤Ø¤Î¶¯¤¤ÁÛ¤¤¤¬¸ì¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£³¤¤Î³Ø¤Ó¤ÎÆâÍÆ¡§
¡Ö³¤¤Î»ñ¸»¤Ë¤Ï¸Â¤ê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡×¤ä¡Ö¿Í´Ö¤Î¿È¾¡¼ê¤Ê¹ÔÆ°¤¬¼«Á³¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÀÎ¤âº£¤â³¤¤¬À¸³è¤ò»Ù¤¨¤ë¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¡¢Èþ¤·¤¤³¤¤Î·Ã¤ß¤ò¿Í¤ÈÊ¬¤±¹ç¤¦ÂçÀÚ¤µ¤ò³Ø¤ÖÆâÍÆ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£»²²Ã¼Ô¤ÎÍÍ»Ò¡§
¥¢¥Ë¥á¾å±ÇÃæ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤Ç¸«Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾å±Ç¸å¤Ë¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¡ÖÂä´ó¤»ÀÐ¡×¤¬ã«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë»°Åç¿À¼Ò¤Þ¤ÇÊâ¤¡¢ÀÐ¤Ë¤¢¤ë¤¯¤Ü¤ß¤ò¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤Ç³Î¤«¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢µ¢¤ê¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¤Ë¤â½Ð¤Æ¤¤¿¡Ö¼®µâ¤ßÆ»¡×¤âÊâ¤¡¢±ÇÁü¤Ç¸«¤¿À¤³¦¤ò¼ÂÂÎ¸³¤È¤·¤Æ·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ°è¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¤è¤ê°ìÁØ¿¼¤Þ¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£
»²²Ã¼Ô¤ÎÀ¼
¡¦¾±²°¤µ¤ó¤¬Âä¤òÂçÀÚ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤è¤¯Ê¬¤«¤Ã¤¿
¡¦¼ÂºÝ¤ËÂä´ó¤»ÀÐ¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¸«¤é¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿
¡¦ÀÐ¤Ë¤¯¤Ü¤ß¤¬¤¢¤ëÍýÍ³¤ò¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿
¡¦¥¢¥Ë¥á¤ò¸«¤Æ¤«¤é¼ÂºÝ¤Î¾ì½ê¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¤ªÏÃ¤ÎÆâÍÆ¤¬¤¹¤´¤¯¤è¤¯Ê¬¤«¤Ã¤¿
¡ã¾å±Ç²ñ¥¤¥Ù¥ó¥È¡¡¼Â»Ü³µÍ×¡ä
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/161057/table/506_2_d2a1665582c56ed99db5d25589a325b0.jpg?v=202602091051 ]
¡ãÃÄÂÎ³µÍ×¡ä
ÃÄÂÎÌ¾¾Î¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜÀÎ¤Ð¤Ê¤·¶¨²ñ
URL¡§https://www.nippon-mukashibanashi.or.jp/
³¤¥ÎÌ±ÏÃ¤Î¤Þ¤Á¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
¡Ö³¤¥ÎÌ±ÏÃ¤Î¤Þ¤Á¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ï¡¢ÆüËÜºâÃÄ¡Ö³¤¤ÈÆüËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¡Ö³¤¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¡×¤È¡ÖÃÏ°è¤Î³Ø¤Ó¡×¤ò¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÅÁ¤¨¸ì¤ê·Ñ¤°¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£
ÆüËÜÃæ¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿³¤¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÌ±ÏÃ¤òÈ¯·¡¤·¡¢¤½¤ÎÌ±ÏÃ¤Î¥¹¥Èー¥êー¤È¤½¤ÎÌ±ÏÃ¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¡Ö»×¤¤¡×¡Ö·Ù¾â¡×¡Ö¶µ·±¡×¤ò¡¢¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤Ë¤·¤Æ¡¢¼¡¤ÎÀ¤Âå¤òÃ´¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ø¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÌ¤Íè¤Ø¤È¸ì¤ê·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡¡¡¡¡https://uminominwa.jp/
¸ø¼°Youtube¡¡¡¡https://www.youtube.com/@uminominwa
X¡ÊµìTwitter¡Ë¡¡https://x.com/uminominwa
ÆüËÜºâÃÄ¡Ö³¤¤ÈÆüËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤«¤¿¤Á¤ÇÆüËÜ¿Í¤ÎÊë¤é¤·¤ò»Ù¤¨¡¢»þ¤Ë¿´¤Î°Â¤é¤®¤ä¥ï¥¯¥ï¥¯¡¢¤Ò¤é¤á¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë³¤¡£¤½¤ó¤Ê³¤¤Ç¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë´Ä¶¤Î°²½¤Ê¤É¤Î¸½¾õ¤ò¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¤Ï¤¸¤áÁ´¹ñ¤Î¿Í¤¬¡Ö¼«Ê¬¤´¤È¡×¤È¤·¤Æ¤È¤é¤¨¡¢³¤¤òÌ¤Íè¤Ø°ú¤·Ñ¤°¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÎØ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¡¢¥ªー¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¿ä¿Ê¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
https://uminohi.jp/