¥Æ¥é¥Á¥ãー¥¸¤È»Ò²ñ¼ÒEV ¥³¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¶å½£¥Ð¥¹¶¨²ñ µ»½Ñ°Ñ°÷²ñ¤Ë¥Öー¥¹½ÐÅ¸

Terra Charge³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÆÁ½Å Å°¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤ª¤è¤Ó¡¢EV½¼ÅÅ´ï¤ÎÀßÃÖ¡¦»Ü¹©¤òÃ´¤¦»Ò²ñ¼ÒEV Construction³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¶å½£¥Ð¥¹¶¨²ñ µ»½Ñ°Ñ°÷²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Öー¥¹½ÐÅ¸¤ò2026Ç¯2·î5Æü¤Ë¼¯»ùÅç¸©¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ½ÐÅ¸¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥¹»ö¶È¼Ô¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë´Ø·¸¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢EV½¼ÅÅ¥¤¥ó¥Õ¥é¥µー¥Ó¥¹¡ÖTerra Charge¡×¤Î³µÍ×¤ä¡¢EV Construction¤Ë¤è¤ë½¼ÅÅ´ïÀßÃÖ¡¦»Ü¹©ÂÎÀ©¡¢Æ³Æþ¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ½ÐÅ¸¤ÎÇØ·Ê
¥Ð¥¹¶È³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ã¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤ÆEV¥Ð¥¹¤ÎÆ³Æþ¸¡Æ¤¤¬¿Ê¤à°ìÊý¡¢¼ÖÎ¾Æ³Æþ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢½¼ÅÅ¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¤ä»Ü¹©ÂÎÀ©¤Î³ÎÎ©¤¬Âç¤¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤ò¼õ¤±¡¢Terra Charge¤ÈEV Construction¤Ï¡¢EV½¼ÅÅ¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÄó¶¡¤«¤éÀßÃÖ¡¦»Ü¹©¡¢±¿ÍÑ¤Þ¤Ç¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç»Ù±ç¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤ò¶¯¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¶å½£¥Ð¥¹¶¨²ñ µ»½Ñ°Ñ°÷²ñ¤Ø¤Î¥Öー¥¹½ÐÅ¸¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ¥Öー¥¹½ÐÅ¸ÆâÍÆ
¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦EV½¼ÅÅ¥µー¥Ó¥¹¡ÖTerra Charge¡×¤Î³µÍ×
¡¦¥Ð¥¹»ö¶È¼Ô¸þ¤±EV½¼ÅÅ¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÆ³Æþ»öÎã
¡¦EV Construction¤Ë¤è¤ë½¼ÅÅ´ïÀßÃÖ¡¦»Ü¹©ÂÎÀ©
¡¦Æ³Æþ¤«¤é±¿ÍÑ³«»Ï¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡¦»Ù±çÆâÍÆ
¡¦EV¥Ð¥¹Æ³Æþ¤ò¸«¿ø¤¨¤¿½¼ÅÅ¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¤Î¹Í¤¨Êý
Íè¾ì¤·¤¿¥Ð¥¹»ö¶È¼Ô¤ä´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ÎÆ³Æþ¥×¥í¥»¥¹¤ä»Ü¹©ÌÌ¤Ç¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¼ÁÌä¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¡¢EV²½¤ËÂÐ¤¹¤ë´Ø¿´¤Î¹â¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ º£¸å¤ÎÅ¸³«
Terra Charge¤ª¤è¤ÓEV Construction¤Ïº£¸å¤â¡¢¸ø¶¦¸òÄÌ»ö¶È¼Ô¤äÊªÎ®¡¦¾¦ÍÑ¼ÖÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëEV²½¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¡¢½¼ÅÅ¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÀ°È÷¤«¤é»Ü¹©¡¢±¿ÍÑ¤Þ¤Ç¤òÊñ³çÅª¤Ë»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
°ú¤Â³¤¡¢¶È³¦ÃÄÂÎ¤ä»ö¶È¼Ô¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¿¼¤á¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿EV½¼ÅÅ¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÉáµÚ¤È¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ Terra Charge³ô¼°²ñ¼Ò ²ñ¼Ò³µÍ×
Terra Charge ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊTerra Charge Inc.¡Ë
2010Ç¯4·î1ÆüÀßÎ©
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÆÁ½Å Å°
½êºßÃÏ¡§¢©108-0074 ÅìµþÅÔ¹Á¶è¹âÎØ2-17-11 ¥ªー¥¯¹âÎØ¥Ó¥ë5F
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://terra-charge.co.jp/
ºÎÍÑ¾ðÊó¡§https://herp.careers/v1/terra
¢£ EV Construction³ô¼°²ñ¼Ò ²ñ¼Ò³µÍ×
EV Construction ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊEV Construction Inc.¡Ë
2023Ç¯4·îÀßÎ©
ÂåÉ½¼èÄùÌò ÃæÀî¹ÌÊå
½»½ê¡§¢©108-0074 ÅìµþÅÔ¹Á¶è¹âÎØ2-17-11 ¥ªー¥¯¹âÎØ¥Ó¥ë5F
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§03-6823-4959
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://ev-construction.com/
