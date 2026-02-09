ÅìËÌ½é½ÐÅ¹¡ª16¼ïÎà¤Î¡È¥Ñー¥Æ¥£ー¥¹¥Ýー¥Ä¡É¤¬Í·¤ÓÊüÂê¡ª¡ÖBOOTVERSE ÀçÂæ¥Ù¥¬¥í¥Ý¥ê¥¹Å¹¡×3·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¥ªー¥×¥ó¡ª¥ªー¥×¥óÁ° ¶áÎÙÌµÎÁÂÎ¸³²ñ¤ò3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë³«ºÅ¡Ê¿½¹þÃêÁªÀ©¡Ë
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥¤¥Èー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§´äÌÚ ¹îÉ§¡¢°Ê²¼¥¿¥¤¥Èー¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡È¤Þ¤ë¤´¤È¥Ñー¥Æ¥£ー¥¹¥Ýー¥Ä¡É¡ÖBOOTVERSE¡Ê¥Öー¥È¥Ðー¥¹¡Ë¡×¤Ï¡¢ÅìËÌ½é½ÐÅ¹¤Ç3¹æÅ¹ÌÜ¤È¤Ê¤ë¡ÖÀçÂæ¥Ù¥¬¥í¥Ý¥ê¥¹Å¹¡×¤ò2026Ç¯3·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Åö»ÜÀß¤Ï¡Ö¥Ù¥¬¥í¥Ý¥ê¥¹ ÀçÂæÆî¡×Æâ¤Ç¥¿¥¤¥Èー¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È»ÜÀß¥¿¥¤¥Èー¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡¢¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°»ÜÀß¡ÖX-BOWL¡×¤ËÊ»Àß¤¹¤ë¥¨¥ó¥¿¥áÊ£¹ç¶õ´Ö¤È¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤ËÃÂÀ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥ªー¥×¥ó¤ËÀè¶î¤±¡¢ÀçÂæ»ÔÆâ¤Ê¤É¶áÎÙ¸þ¤±ÌµÎÁÂÎ¸³²ñ¤ò3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
BOOTVERSE ÀçÂæ¥Ù¥¬¥í¥Ý¥ê¥¹Å¹
¢£3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¥ªー¥×¥óÁ° ¶áÎÙ¸þ¤±ÌµÎÁÂÎ¸³²ñ¤ò³«ºÅ¡ª
Åö»ÜÀß¤ò¥ªー¥×¥óÁ°¤Ë°ìÂÁá¤¯¤´ÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤ëµ¡²ñ¤È¤·¤Æ¡¢ÀçÂæ»Ô¡¢Ì¾¼è»Ô¡¢´ä¾Â»Ô¡¢¼ÆÅÄ·´¤Ëºß½»¡¢ºß³Ø¤ÎÊý¤¬¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤±¤ëÌµÎÁÂÎ¸³²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢¤ªÍ¶¤¤¤¢¤ï¤»¤Î¾å¡¢ÅìËÌ½é½ÐÅ¹¤ÎBOOTVERSE¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë
£±.13¡§30～14¡§30¡¡£².15¡§00～16¡§00¡¡£³.16¡§30～17¡§30
³«ºÅ¾ì½ê¡§µÜ¾ë¸©ÀçÂæ»ÔÂÀÇò¶èÀ¾Â¿²ì5ÃúÌÜ24-1 ¥Ù¥¬¥í¥Ý¥ê¥¹ ÀçÂæÆî2F
±þÊçÂÐ¾Ý¼Ô¡§ÀçÂæ»ÔÆâ¡¢Ì¾¼è»Ô¡¢´ä¾Â»Ô¡¢¼ÆÅÄ·´¤Ëºß½»¡¢ºß³Ø¤ÎÊý
¤ª¿½¹þ¤ßÊýË¡¡§²¼µ¤ÎURL¤â¤·¤¯¤ÏÆó¼¡¸µ¥³ー¥É¤Î±þÊç¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://form.taito.co.jp/a.p/116/
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ¡¡¢¨¿½¹þÃêÁªÀ©¡¡
ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¡§¾®³ØÀ¸°Ê¾å
Êç½¸¾ò·ï¡§2Ì¾°Ê¾å¤Ç¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£ºÇÂç4Ì¾¤Þ¤ÇÆ±»þ¤Ë¤ª¿½¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨¾®³ØÀ¸Ì¤Ëþ¤Î¤ª»ÒÍÍ¤ÏÍ·¶ñ¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£18ºÐ°Ê¾å¤ÎÊÝ¸î¼Ô¡Ê¢¨¹â¹»À¸ÉÔ²Ä¡Ë¤ÈÆ±È¼¤Î¾ì¹ç¤Ë¸Â¤ê¡¢ÌµÎÁ¤Ç¤´Æþ¾ì¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
Êç½¸´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î9Æü¡Ê·î¡Ë～2026Ç¯2·î23Æü¡Ê·î¡Ë23¡§59
ÅöÁªÄÌÃÎ¡§ÃêÁª¤Î¾å¡¢2·î25Æü¡Ê¿å¡ËËø¤ËÅÅ»Ò¥áー¥ë¤ÎÄÌÃÎ¤ò¤â¤Ã¤ÆÅöÁªÈ¯É½¤Ë¤«¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ¡¡¢¨¿½¹þÃêÁªÀ©¡£¡¡¢¨ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¡§¾®³ØÀ¸°Ê¾å
Êç½¸¾ò·ï¡§2Ì¾°Ê¾å¤Ç¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£ºÇÂç4Ì¾¤Þ¤ÇÆ±»þ¤Ë¤ª¿½¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¾®³ØÀ¸Ì¤Ëþ¤Î¤ª»ÒÍÍ¤ÏÍ·¶ñ¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£18ºÐ°Ê¾å¤ÎÊÝ¸î¼Ô¡Ê¢¨¹â¹»À¸ÉÔ²Ä¡Ë¤ÈÆ±È¼¤Î¾ì¹ç¤Ë¸Â¤ê¡¢ÌµÎÁ¤Ç¤´Æþ¾ì¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
Êç½¸´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î9Æü¡Ê·î¡Ë～2026Ç¯2·î23Æü¡Ê·î¡Ë23¡§59
ÅöÁªÄÌÃÎ¡§ÃêÁª¤Î¾å¡¢2·î25Æü¡Ê¿å¡ËËø¤ËÅÅ»Ò¥áー¥ë¤ÎÄÌÃÎ¤ò¤â¤Ã¤ÆÅöÁªÈ¯É½¤Ë¤«¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢£ BOOTVERSE½éÆ³Æþ¤ò´Þ¤à16¼ïÎà¤Î¡È¥Ñー¥Æ¥£ー¥¹¥Ýー¥Ä¡É¡ª
Åö»ÜÀß¤Ç¤Ï¡¢BOOTVERSE¤Î¿Íµ¤¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖPIXEL¡Ê¥Ô¥¯¥»¥ë¡Ë¡×¡Ö¥¹¥Úー¥¹¥¤¥ó¥Ùー¥Àー¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡×¡Ö¥íー¥ê¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¡×¡Ö¥É¥ê¥Õ¥È¥È¥ê¥Ã¥«ー¡×¤ò¤Ï¤¸¤á½éÆ³Æþ¤Î¿·¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤«¤é¡¢ºÇ¿·¤ÎÂÎ´¶¥¤¥ó¥Ç¥£ー¥²ー¥à¤Þ¤Ç16¼ïÎà¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¡È¥Ñー¥Æ¥£ー¥¹¥Ýー¥Ä¡É¤¬Í·¤ÓÊüÂê¡ª
¡ü¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¾Ò²ð¡Ê°ìÉô¡Ë
New¡ª¾ïÀß¤È¤·¤Æ¤Ï¹ñÆâ½éÀßÃÖ¤ÎÂÎ´¶¥¤¥ó¥Ç¥£ー¥²ー¥à¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤â¤°¤é¤¿¤¿¤«¤ì¡×
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤â¤°¤é¤¿¤¿¤«¤ì¡×¤Ï¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¤¬¤â¤°¤é¤¿¤¿¤¤Î¤â¤°¤é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢·ê¤«¤éÆ¬¤ò¤À¤·¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¡Ê¡áÆÀÅÀ¡Ë¤ò¶¥¤¦¡È¿Í´Ö¤â¤°¤é¤¿¤¿¤¥²ー¥à¡É¡£º£²ó¡¢¾ïÀß¤ÎÅ¹ÊÞ¤È¤·¤Æ¤Ï¹ñÆâ¤Ç½é¤á¤ÆÀßÃÖ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥Ç¥£ー¥²ー¥à³«È¯¼ÔµÜß·Âî¹¨»á¤¬³«È¯¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤â¤°¤é¤¿¤¿¤«¤ì¡×¡£
PIXEL¡ÊPIXEL GAMES¡Ë
BOOTVERSE¤¬¹ñÆâ½éÆ³Æþ¡ª¢¨
»ØÄê¤µ¤ì¤¿¿§¤Î¥Ñ¥Í¥ë¤òÆ§¤ó¤ÇÌÜ»Ø¤»¹âÆÀÅÀ¡ª Ãç´Ö¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ¹âÆñ°×ÅÙ¤â¥¯¥ê¥¢¤·¤è¤¦¡ª
¢¨2026Ç¯2·î»þÅÀ¥¿¥¤¥ÈーÄ´¤Ù
PIXEL
¥¹¥È¥êー¥È¥«ー¥ê¥ó¥°(STREET CURLING PRO RINK¡ËBOOTVERSE¤¬¹ñÆâ½éÆ³Æþ¡ª¢¨
¥¢¥¤¥¹¥ì¥¹¤Ç¼ê·Ú¤Ë¥«ー¥ê¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤á¤Á¤ã¤¦¥¹¥È¥êー¥È¥«ー¥ê¥ó¥°¡ªÃæ¿´¤á¤¬¤±¤Æ¥¹¥Èー¥ó¤òÅê¤²¤è¤¦¡ª¢¨2026Ç¯2·î»þÅÀ¥¿¥¤¥ÈーÄ´¤Ù
¥¹¥È¥êー¥È¥«ー¥ê¥ó¥°
New¡ª¥¸¥ã¥ó¥Ü¥Ó¥¢¥Ý¥ó
¥Üー¥ë¤ò¥Ð¥±¥Ä¤ËÅê¤²Æþ¤ì¹ç¤¦µðÂç¥Ó¥¢¥Ý¥ó¤¬BOOTVERSE¤Ë¿·ÅÐ¾ì¡ª
¥¸¥ã¥ó¥Ü¥Ó¥¢¥Ý¥ó
¥¹¥Úー¥¹¥¤¥ó¥Ùー¥Àー¥¹¥È¥é¥¤¥¯
¥Üー¥ë¤òÅê¤²¤Æ¡¢¥¤¥ó¥Ùー¥Àー¤ò¤ä¤Ã¤Ä¤±¤è¤¦¡ª ¤ß¤ó¤Ê¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤Æ¹âÆÀÅÀ¤ò¼è¤ê¡¢¸¸¤Î¥¹¥Æー¥¸¤òÌÜ»Ø¤½¤¦¡ª
¢£ »ÜÀß³µÍ×
»ÜÀßÌ¾¡§BOOTVERSE ÀçÂæ¥Ù¥¬¥í¥Ý¥ê¥¹Å¹
½êºßÃÏ¡§µÜ¾ë¸©ÀçÂæ»ÔÂÀÇò¶èÀ¾Â¿²ì5ÃúÌÜ24-1 ¥Ù¥¬¥í¥Ý¥ê¥¹ÀçÂæÆî2F
¥ªー¥×¥óÆü¡§2026Ç¯3·î6Æü(¶â)
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00～22:00
URL¡§https://www.taito.co.jp/bootverse/sendai
¢¨¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡È¤Þ¤ë¤´¤È¥Ñー¥Æ¥£ー¥¹¥Ýー¥Ä¡É¡ÖBOOTVERSE¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¡ÖBOOTVERSE¡×¤ÏÃç´Ö¡Ê¥°¥ëー¥×¡Ë¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÂÎ¸³¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤Þ¤ë¤Ç¥Ñー¥Æ¥£ー¤Î¤è¤¦¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡È¥Ñー¥Æ¥£ー¥¹¥Ýー¥Ä¡É¤ò½¸¤á¤¿¥¹¥Ýー¥Ä¡ß¥¨¥ó¥¿¥á»ÜÀß¤Ç¤¹¡£³¤Ï·Ì¾¥Ó¥Ê¥¦¥©ー¥¯Å¹¤ÈÂ¿Ëà¥»¥ó¥¿ー¿·µÖ¤Î¾å¥Ñ¥Æ¥£¥ªÅ¹¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¤¿¤ËÀçÂæ¥Ù¥¬¥í¥Ý¥ê¥¹Å¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¿¥¤¥Èー¤Î¥²ー¥àIP¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¤Û¤«¡¢³¤³°¤Ç¿Íµ¤¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ê¤É¤òÆ³Æþ¤·¡¢¥ê¥¢¥ë¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¤¬Í»¹ç¤·¤¿À¤³¦´Ñ¤Ç¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¡×¡Ö¥É¥¥É¥¡×¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦BOOTVERSE ³¤Ï·Ì¾¥Ó¥Ê¥¦¥©ー¥¯Å¹
¡¡https://www.taito.co.jp/bootverse/ebina
¡¦BOOTVERSE Â¿Ëà¥»¥ó¥¿ー¿·µÖ¤Î¾å¥Ñ¥Æ¥£¥ªÅ¹
¡¡https://www.taito.co.jp/bootverse/tama
¡Ú´ØÏ¢URL¡Û
¡¦¥¿¥¤¥Èー¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.taito.co.jp/
¡¦¥¿¥¤¥Èー¸ø¼°X¡§¡¡¡¡https://x.com/TAITO
¡Ú¾¦É¸¡Û
¢¨¡ÖTAITO¡×¡¢¡ÖTAITO ¥í¥´¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖBOOTVERSE¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÂ¾¤Î¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥¤¥Èー¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨¤½¤ÎÂ¾¡¢µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¡¦¾¦ÉÊÌ¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£