¡Ö°í³Ñ²È ¿·´Ý»ÒÅ¹¡×¤¬2026Ç¯2·î10Æü(²Ð)¤Ë¥ªー¥×¥ó¡ª¿·´Ý»Ò±ØÅì¸ý¤«¤é½Ð¤ÆÌÜ¤ÎÁ°¡ª»Å»öµ¢¤ê¤ä¤ªÇã¤¤Êªµ¢¤ê¤Ë²È·Ï¥éー¥á¥ó¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¬ー¥Ç¥ó(ËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔ¿·½É¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹:ÀîÅç¸ °Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×)¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö°í³Ñ²È¡×¤Ï¡¢¡Ö°í³Ñ²È ¿·´Ý»ÒÅ¹¡×¤ò2026Ç¯2·î10Æü(²Ð)¤Ë¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö°í³Ñ²È ¿·´Ý»ÒÅ¹¡×¤Ç¤Ï¥ªー¥×¥ó¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢2026Ç¯2·î10Æü(²Ð)¸ÂÄê¤Ç¡Ö¥éー¥á¥óÊÂ¡Ê¾ßÌý¡¿±ö¡Ë¡×¤ò710±ß¡ÊÀÇ¹þ780±ß¡Ë¤ÇÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö°í³Ñ²È ¿·´Ý»ÒÅ¹¡×¤Ï¡¢ÅìµÞÅì²£Àþ¡¦ÅìµÞÌÜ¹õÀþ¡Ö¿·´Ý»Ò±Ø¡×¤«¤éÅÌÊâ1Ê¬¤È¤¤¤¦¹¥Î©ÃÏ¤Ë½ÐÅ¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£±Ø¼þÊÕ¤Ï4¤Ä¤Î¾¦Å¹³¹¤¬¤¢¤ë¤Ê¤ÉÀ¸³è¤·¤ä¤¹¤¤³¹¤Ç¡¢ÆÈ¿È¼Ô¤ä³ØÀ¸¡¢¥Õ¥¡¥ß¥êー¤Ê¤ÉÉý¹¤¤ÁØ¤ÎÊý¤¬µï½»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼þÊÕ¤Ë¤ª½»¤¤¤ÎÊý¤ä¡¢¤ªÇã¤¤Êª½ª¤ï¤ê¤Î¤´²ÈÂ²Ï¢¤ì¡¢¤ª»Å»öµ¢¤ê¤Î¥µ¥é¥êー¥Þ¥ó¤ÎÊý¤Ê¤É¡¢Æü¾ï¤ÎÉý¹¤¤¥·ー¥ó¤Çµ¤·Ú¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±¿´¤ò¹þ¤á¤Æ±Ä¶È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö°í³Ñ²È¡¡¿·´Ý»ÒÅ¹¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥ªー¥×¥óÆü¡¡¡¡¡¡¡§2026Ç¯2·î10Æü(²Ð) 11»þ
±Ä¶È»þ´Ö¡¡¡¡¡¡¡¡¡§Á´Æü11»þ～Íâ3»þ
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»ÔÃæ¸¶¶è¿·´Ý»ÒÅì1-772¡¡Æ£Àî¥Ó¥ë1F
ÀÊ¿ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§17ÀÊ
¢£¤ª¤¹¤¹¤á¥á¥Ë¥åー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¿Íµ¤No.1¡ÖMAX¥éー¥á¥ó¡×
¾¦ÉÊÆÃÄ§¡§¡ØÇ»¤Þ¤íÆÚ¹ü¥¹ー¥×¡Ù¤ÎÃæ¤Ë¥Á¥ãー¥·¥åー£³Ëç¡¢³¤ÂÝ¤¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£¶Ëç¡¢Ì£¶Ì¤È¤¤¤¦¿Íµ¤¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°TOP£³¤¹¤Ù¤Æ¤¬ìÔÂô¤Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¾è¤Ã¤¿°í³Ñ²È¤ÎÄêÈÖ¡¦°ìÈÖ¿Íµ¤¥á¥Ë¥åー
²Á³Ê¡¡¡¡¡§1,146±ß¡ÊÀÇ¹þ1,260±ß¡Ë
¢£¡Ö°í³Ñ²È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö°í³Ñ²È¡×¤Ï¡¢¡Ö1ÅÙ¿©¤Ù¤¿¤é¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ê¡£¡¡2ÅÙ¿©¤Ù¤¿¤éËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¡¡3ÅÙ¿©¤Ù¤¿¤é¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¡×¤ò·Ç¤²¡¢¾®Çþ¤Î¹á¤ê¤ÈÌ£¤ï¤¤¿¼¤µ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿ÃæÂÀÌÍ¤Ë¡¢Ç»¸ü¤Ç¥¯¥êー¥ßー¤ÊÇ»¤Þ¤íÆÚ¹ü¥¹ー¥×¤ò¹ç¤ï¤»¤¿²£ÉÍ²È·Ï¥éー¥á¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ø¤³¤À¤ï¤ê¤Î¤Ä¤Þ¤Ã¤¿²È·Ï¥éー¥á¥ó¤òÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤Ë100Å¹ÊÞ°Ê¾å¡¢³¤³°¤Ë¤Ï¥¿¥¤¤È¥Þ¥ìー¥·¥¢¤Ø½ÐÅ¹¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¥¢¥¸¥¢¤Ø¤â°í³Ñ²È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡¡¡¡¡¡¡§https://ichikakuya.com/
¢¨Å¹ÊÞ¾ðÊó¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§https://gardengroup.co.jp/brand/ichikakuya/
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥¬ー¥Ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖÅö¼Ò¤Ë´Ø¤ï¤ë¿ÍÃ£¤¬¡¢¹¬¤»¡¦¸µµ¤¡¦¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ì¤ë¶õ´Ö¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ÈÌ¿¤Î¤â¤È¡¢°û¿©»ö¶È¤ÈÉÔÆ°»º»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÁÏ¶È°ÊÍè¡¢§®¡õA¤òÄÌ¤·¤Æ12¼Ò°Ê¾å¤Î¡Ö´ë¶ÈºÆ·ú¡×¡Ö»ö¶ÈºÆÀ¸¡×¤ËÀ®¸ù¡¢»ö¶È³ÈÂç¤Ø·Ò¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£2006Ç¯¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿°û¿©»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢»³²¼ËÜµ¤¤¦¤É¤ó¡¦²£ÉÍ²È·Ï¥éー¥á¥ó¡Ö°í³Ñ²È¡×¡¦Æù¼÷»Ê¤Ê¤É¡¢·×12¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÍÍ¡¹¤Ê°û¿©Å¹¶ÈÂÖ¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÔÆ°»º»ö¶È¤È¤Î¥·¥Ê¥¸ー¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢±Ø¶á¤Ê¤É¤Ø¤Î½ÐÅ¹¤ò¤¹¤ë¡Ö°ìÅùÃÏÀïÎ¬¡×¤Ç¡¢º£¸å¤È¤â¼çÎÏ¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÅ¹ÊÞ¿ô³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¬ー¥Ç¥ó¡ÊGarden Co., Ltd.¡Ë
¾Ú·ô¥³ー¥É¡¡¡¡Åì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É»Ô¾ì¡¡274A
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2015Ç¯12·î
»ñËÜ¶â¡¡¡¡¡¡¡¡2,378É´Ëü±ß ¢¨ 2025Ç¯2·îËö¸½ºß
½¾¶È°÷¿ô¡¡¡¡¡¡Àµ¼Ò°÷¡§286Ì¾¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¡§3,326Ì¾
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ 2025Ç¯2·îËö¸½ºß
Å¹ÊÞ¿ô¡¡¡¡¡¡¡¡197Å¹ÊÞ (Æâ FC28Å¹ÊÞ)¡¡¢¨ 2026Ç¯1·î13Æü¸½ºß
URL¡§https://gardengroup.co.jp/brand/ichikakuya/contact/