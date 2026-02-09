¥¥ä¥Î¥ó¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¥×¥ê¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¥º¤¬¥ê¥Æー¥ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥»¥ß¥Êー¡ÖÀ¸»ºÀ¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¥ê¥Æー¥ëÀïÎ¬～¸½¾ìÎÏ¤Î¸þ¾å¤ÈºÇ¿·AI³èÍÑ～¡×¤ò³«ºÅ
¥¥ä¥Î¥ó¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¥×¥ê¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾åÅÄ¹î¸Ê¡¢°Ê²¼¥¥ä¥Î¥óPPS¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯3·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¡¢¥¥ä¥Î¥óPPSËÜ¼Ò ¥¥ä¥Î¥ó¹ÁÆî¥Ó¥ë¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤Ë¤Æ¡¢¥ê¥Æー¥ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥»¥ß¥Êー¡ÖÀ¸»ºÀ¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¥ê¥Æー¥ëÀïÎ¬～¸½¾ìÎÏ¤Î¸þ¾å¤ÈºÇ¿·AI³èÍÑ～¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ä¥ª¥³ー¡Ê°Ê²¼¥ä¥ª¥³ー¡Ë¤ÎÃ´ÅöÉôÄ¹¤Ë¤è¤ëÅ¹ÊÞ±¿±Ä¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å»öÎã¤ä¡¢¥¥ä¥Î¥óPPS¤Ç¼è¤êÁÈ¤àÀ¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¶ÈÌ³²þÁ±»öÎã¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¾®Çä¶È¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬Êú¤¨¤ë¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤äÇä¤ê¾å¤²³ÈÂç¡¢Å¹ÊÞ´ÉÍý¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤ªº¤¤ê¤´¤È¤ò²ò·è¤¹¤ëÀ½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¾®Çä¶È³¦¤Ç¤Ï¾¯»Ò¹âÎð²½¤ËÈ¼¤¦Æ¯¤¼ê¤Î¸º¾¯¤ä¡¢EC¤ÎÍøÍÑ³ÈÂç¤Ë¤è¤ë¾ÃÈñ¹ÔÆ°¤ÎÊÑÍÆ¤Ë¤è¤ê¡¢½¾Íè¤Î¶ÈÌ³¤ò¸«Ä¾¤·¡¢¸Â¤é¤ì¤¿¿Í°÷¤Ç¸úÎ¨Åª¤ËÅ¹ÊÞ¤ò±¿±Ä¤Ç¤¤ëÀ¸»ºÀ¤Î¹â¤¤ÂÎÀ©¤Å¤¯¤ê¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¥ä¥Î¥óPPS¤Ï¡¢1984Ç¯¤Ë¹ñÆâ½é¤ÎPOPÀ©ºî¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥Ý¥Ã¥×¥¨ー¥¹¡×¤òÈ¯É½¤·¤Æ°ÊÍè¡¢40Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¾®Çä¶È¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¹×¸¥¤·Â³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¸½¾ì»ëÅÀ¤ÎÃÎ¸«¤ÈºÇ¿·µ»½Ñ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Å¹ÊÞ±¿±Ä¤Î¤¢¤ë¤Ù¤»Ñ¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¥»¥ß¥Êー¤Ï2Éô¹½À®¤Ç¡¢Âè1Éô¤Ç¤Ï¥ä¥ª¥³ー¤Î¥«¥¤¥¼¥óÉôÃ´ÅöÉôÄ¹ ´äºêÆ»À®»á¤è¤ê¡¢¥ä¥ª¥³ー¤ÎÅ¹ÊÞ±¿±Ä¶ÈÌ³¤«¤é¥à¥ê¡¦¥à¥À¡¦¥à¥é¤ò¼è¤ê½ü¤¤Ê¤¬¤éÅ¹ÊÞ±¿±Ä¤Î²þ³×¤ò¿Ê¤á¤ë¡Ö¥«¥¤¥¼¥óÉô¡×¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£Âè2Éô¤Ç¤Ï¡¢¥¥ä¥Î¥óPPS¤¬²ñµÄ»ñÎÁ¤äµÄ»öÏ¿ºîÀ®¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿Æü¡¹¤ÎÈÑ»¨¤Ê¶ÈÌ³¤òÀ¸À®AI¤Ç¸úÎ¨²½¤·¡¢À¸»ºÀ¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼ÂÎã¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥»¥ß¥Êー¤ÎÁ°¸å¤Ë¤Ï¥¥ä¥Î¥óPPS¤¬¼è¤ê°·¤¦³Æ¼ï¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë°õºþµ¡¤Î½ÐÎÏ¥µ¥ó¥×¥ë¤ò¸«³Ø¤Ç¤¤Þ¤¹¡£´Ê°×Åª¤ÊÁàºî¤Ç¥¹¥Ôー¥Ç¥£ー¤ÊPOPÀ©ºî¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¡Ö¥Ý¥Ã¥×¥¨ー¥¹¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Å¹ÊÞ¤´¤È¤Î¸½¾ìÎÏ¤ò¹â¤á¡¢¸ÄÅ¹ÈÎÂ¥¤Î¼Â¸½¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¥ê¥Æー¥ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤´Íè¾ì¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¥»¥ß¥Êー¾ÜºÙ
¥»¥ß¥Êー¥×¥í¥°¥é¥à£±.¡§¸½¾ì¤ÎÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤¹¡ª¥ä¥ª¥³ーÎ®¡¦Å¹ÊÞ±¿±Ä¡Ø¥·¥ó¡¦¥«¥¤¥¼¥ó¡Ù
¹Ö»Õ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ä¥ª¥³ー Å¹ÊÞ¥µ¥Ýー¥ÈÉô ¥«¥¤¥¼¥óÉô Ã´ÅöÉôÄ¹ ´äºêÆ»À® »á
ÃÏ°èÌ©Ãå¤ÎÅ¹ÊÞ±¿±Ä¤È¹âÉÊ¼Á¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤ÇÉý¹¤¤¸ÜµÒ¤«¤é»Ù»ý¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¥ä¥ª¥³ー¡£ 36´üÏ¢Â³Áý¼ýÁý±×¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤ë¥ä¥ª¥³ー¤Î·Ð±ÄÀïÎ¬¤ò»Ù¤¨¡¢À¸»ºÀ¸þ¾å¤È²ÁÃÍÁÏÂ¤¤òÃ´¤¦ÉôÌç¡Ö¥«¥¤¥¼¥óÉô¡×¤Î¼è¤êÁÈ¤ßÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ö±é¤·¤Þ¤¹¡£
¥»¥ß¥Êー¥×¥í¥°¥é¥à£².¡§¥¥ä¥Î¥óPPS¤ÎÀ¸À®AI³èÍÑ½Ñ¡ª¶ÈÌ³²þÁ±»öÎã¤´¾Ò²ð
³Æ¼ï¿½ÀÁ»þ¤Î¼ÒÆâ¥ëー¥ë³ÎÇ§¤ä²ñµÄ»ñÎÁºîÀ®¡¢µÄ»öÏ¿ºîÀ®¤Ê¤É¡¢Æü¾ï¤ÎÈÑ»¨¤Ê¶ÈÌ³¤òAI¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ò·è¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¥¥ä¥Î¥óPPS¤Ë¤Ï¼ÒÆâ³°¤Î¤ªº¤¤ê»ö¤ò¡¢AI¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤Ç²ò·è¤¹¤ë¥Áー¥à¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Î¼ÒÆâ¶ÈÌ³²þÁ±»öÎã¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¼ÒÆâ¤ÎDX¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü³«ºÅ³µÍ×
³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯3·î6Æü¡Ê¶â¡Ë 13:30～17:00¡Ê13:30～¼õÉÕ³«»Ï¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¡¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÅ¸¼¨ 13:30～14:00¡¿16:00～17:00
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¡¥»¥ß¥Êー ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡14:00～16:00
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¢¨¥»¥ß¥ÊーÃæ¤Ï¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÅ¸¼¨¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¯»ö¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó
²ñ¡¡¡¡¾ì¡§¥¥ä¥Î¥ó¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¥×¥ê¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¥º³ô¼°²ñ¼Ò ¹ÁÆîËÜ¼Ò
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢©108-0075 ÅìµþÅÔ¹Á¶è¹ÁÆî2-13-29 ¥¥ä¥Î¥ó¹ÁÆî¥Ó¥ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¢¨ÉÊÀî±Ø¹ÁÆî¸ý¤è¤êÅÌÊâÌó10Ê¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¢¨¤ªµÒ¤µ¤ÞÍÑÃó¼Ö¾ì¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¤ª¼Ö¤Ç¤ÎÍè¾ì¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤
»²²ÃÈñ¡¡¡§ÌµÎÁ
Äê¡¡¡¡°÷¡§90Ì¾
¿½¤·¹þ¤ß¡§¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡Êhttps://forum3.canon.jp/public/seminar/view/1454¡Ë¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨Æ±¶ÈÂ¾¼Ò¥áー¥«ー¤ÎÊý¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤ªÃÇ¤ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡ü°ìÈÌ¤ÎÊý¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§¥¥ä¥Î¥ó¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¥×¥ê¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó´ë²èÉô¡¡03-6719-9642