Xross Road¡¢AI¥Þ¥ó¥¬À©ºî¥Äー¥ë¡ÖHANASEE¡×³«È¯¤Ë¸þ¤±150Ëü¥É¥ë¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤ò¼Â»Ü¡£¥¯¥íー¥º¥É¥Ùー¥¿ÈÇ¤ò¸ø³«
Xross Road¡¢³¤³°Åê»ñ²È¤òÃæ¿´¤ËUSD 1.5M ¤Î¥×¥ì¥·ー¥É¥é¥¦¥ó¥É»ñ¶âÄ´Ã£¤ò´°Î»
extra mile³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¶Ì¼ê ±É¡Ë¤¬»ö¶È¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò³«È¯¤¹¤ë¡¢IP¡ÊÃÎÅªºâ»º¡ËÁÏ½Ð¤ÈÎ®ÄÌ¤Î¤¿¤á¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖXross Road¡Ê¥¯¥í¥¹¥íー¥É¡Ë¡×¤Ï¡¢AI¥Þ¥ó¥¬À©ºî¥Äー¥ë¡ÖHANASEE¡Ê¥Ï¥Ê¥·ー¡Ë¡×¤Î³«È¯ÂÎÀ©¶¯²½¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢¥×¥ì¥·ー¥É¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¤ÆÁí³Û150ËüÊÆ¥É¥ë¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ËÜÆü¤è¤ê¡ÖHANASEE¡×¤Î¥¯¥íー¥º¥É¥Ùー¥¿ÈÇ¤ò¸ø³«¤·¡¢¾·ÂÔ¥æー¥¶ー¸ÂÄê¤Ç¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥é¥¦¥ó¥É¤Ï¡¢Arbitrum Gaming Ventures¤ÈDecima Fund¤¬¶¦Æ±¥êー¥É¤òÌ³¤á¡¢Taisu Ventures¡¢Baboon VC¡¢¤ª¤è¤Ó¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ IPÁÏ½Ð¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤¿¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á
ºòº£¡¢Web¾®ÀâÈ¯¤ÎºîÉÊ¤¬¥¢¥Ë¥á²½¡¦¥Þ¥ó¥¬²½¤µ¤ì¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥óÁØ¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¥Ò¥Ã¥È¥â¥Ç¥ë¤¬³ÎÎ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¤ä¥á¥Ç¥£¥¢Å¸³«¤Îµ¡²ñ¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¤´¤¯°ìÉô¤Î¿Íµ¤ºîÉÊ¤Ë¸Â¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÍË¾¤Ê¥¹¥Èー¥êー¤¬¥Þ¥ó¥¬¤ä¥¢¥Ë¥á¤È¤·¤ÆÀ¤¤Ë½Ð¤ëµ¡²ñ¤ò°ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Xross Road¤Ï¡¢¤³¤Î²ÝÂê¤òAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È·¿¥Þ¥ó¥¬À©ºî¥¨¥ó¥¸¥ó¡ÖHANASEE¡×¤Ç²ò·è¤·¤Þ¤¹¡£ºî²È¼«¿È¤¬¾®Àâ¤äµÓËÜ¤ò¹âÉÊ¼Á¤Ê¥Þ¥ó¥¬¤Ø¤È¿×Â®¤ËÊÑ´¹¡¦»ë³Ð²½¤·¡¢IP¤È¤·¤Æ¤ÎÀ®Ä¹¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ëÀ¤³¦¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ HANASEE¡§¥×¥í¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ÎÃÎ¸«¤òÅý¹ç¤·¤¿¥Þ¥ó¥¬À©ºî¥Äー¥ë
¡ÖHANASEE¡×¤Ï¡¢¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÎÁÏºî¥í¥¸¥Ã¥¯¤ò¥·¥¹¥Æ¥à²½¤·¤¿ÆÈ¼«¤Î¥Þ¥ó¥¬À¸À®¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ç¤¹¡£ºî²è¥¹¥¥ë¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¾®Àâ²È¤äµÓËÜ²È¤Ç¤â¡¢¼«¿È¤ÎÊª¸ì¤ò¹âÉÊ¼Á¤Ê¥Þ¥ó¥¬¤È¤·¤ÆÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢¥¤¥é¥¹¥È¡¢µÓËÜ¡¢¥³¥Þ³ä¤ê¤Î³Æ¹©Äø¤ËÆÃ²½¤·¤¿¡ÖAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡×¤¬Ï¢·È¤·¤ÆÆ°ºî¤·¤Þ¤¹¡£³Æ¹©Äø¤¬¥ì¥¤¥äー²½¤µ¤ì¤¿ÊÔ½¸¥Äー¥ë¤Ë¤è¤ê¡¢°ìÈÌÅª¤Ê²èÁüÀ¸À®AI¤Î²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¡Ö°ì´ÓÀ¤Î·çÇ¡¡×¤ò¹îÉþ¤·¡¢À°¹çÀ¤Î¼è¤ì¤¿Ä¹ÊÔ¥Þ¥ó¥¬À©ºî¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¼ç¤ÊÆÃÄ§
- ¥×¥í´Æ½¤¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥â¥Ç¥ë
ÈÆÍÑ¥â¥Ç¥ë¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¸½ÌòÌ¡²è²È¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤ÈÄ´À°¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°¡Ë¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¿Í´Ö¤¬²ðºß¤¹¤ë¡Êhuman-in-the-loop¡Ë¡×³Ø½¬¹½Â¤¤Ë¤è¤ê¡¢¥×¥íÆÃÍ¤Î¥¹¥Èー¥êー¥Æ¥ê¥ó¥°¡¢¹½¿Þ¡¢´¶¾ðÉ½¸½¤Îµ¡Èù¤ò¥·¥¹¥Æ¥à¤¬Æ§½±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ÆÃ²½·¿¥Þ¥ë¥Á¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡¦¥·¥¹¥Æ¥à
¥¤¥é¥¹¥È¡¢¹½À®¡¢¥ì¥¤¥¢¥¦¥ÈÄ´À°¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀìÍÑAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤¬Ã´Åö¡£¥×¥í¤ÎÀ©ºî¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹â¤¤¹½Â¤Åª¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÀ°¹çÀ¤òÃ´ÊÝ¤·¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÈÀ¤³¦´Ñ¤Î´°Á´¤Ê°ì´ÓÀ
ÆÈ¼«¤Î°ì´ÓÀÊÝ»ýµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢Á´¥³¥Þ¡¦Á´¥Úー¥¸¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÍÆ»Ñ¡¢°áÁõ¡¢ÇØ·ÊÀßÄê¤ò°Ý»ý¤·¤Þ¤¹¡£
- ¥×¥íÉÊ¼Á¤Î¹½¿Þ¤È±é½Ð¡Ê¥ê¥º¥à¡Ë
¡Ö»ëÀþÍ¶Æ³¡×¤ä¡Ö¥Úー¥¸¤ò¤á¤¯¤ë¥ê¥º¥à¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Þ¥ó¥¬ÆÃÍ¤Î¸¶Â§¤òAI¤¬·×»»¤·¡¢ÆÉ¤ß¤ä¤¹¤¯Ë×Æþ´¶¤Î¤¢¤ë¥³¥Þ³ä¤ê¤ò¼«Æ°Åª¤ËÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
- ÂÐÏÃ·¿ÊÔ½¸µ¡Ç½
¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ÏAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ÈÄ¾ÀÜÂÐÏÃ¤·¤Ê¤¬¤éÊª¸ì¤ÎÊý¸þÀ¤ò»Ø¼¨¤·¡¢ºÙÉô¤òÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°Õ¿Þ¤·¤¿ÄÌ¤ê¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òºîÉÊ¤ËÈ¿±Ç¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£ º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¡§¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¼ý±×²½¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹Äó·È
Xross Road¤Ï¡¢À¸À®¤µ¤ì¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬ÀµÅö¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢¹¤¯Î®ÄÌ¤¹¤ë¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
- Æ©ÌÀÀ¤Î¹â¤¤¼ý±×²½
¡ÖHANASEE¡×¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¥Þ¥ó¥¬¤Ï¡¢¾ÍèÅª¤ËXross Road¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¾å¤Ç¤Î¸ø³«¡¦ÈÎÇä¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Æ©ÌÀÀ¤Î¹â¤¤¥ì¥Ù¥Ë¥åー¥·¥§¥¢¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¸¢Íø´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤ò2026Ç¯Æâ¤ËÆ³ÆþÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
- IPÅ¸³«¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×
IP¥Û¥ë¥Àー¡Ê¾®Àâ²È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ªÅù¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢´ûÂ¸IP¤Î¥Þ¥ó¥¬²½¤Ë¤è¤ë»Ô¾ì¥Æ¥¹¥È¤äÂ¿³ÑÅ¸³«¤Î¤¿¤á¤Î¡¢Äã¥³¥¹¥È¤«¤Ä¿×Â®¤ÊÁªÂò»è¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢¥Þ¥ó¥¬¡¦¥¢¥Ë¥á¶È³¦¤Î¼ý±×¥â¥Ç¥ë³ÈÂç¤Ë¸þ¤±¡¢¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Î¹½ÃÛ¤È¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ Åê»ñ²È¤ª¤è¤Ó¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤è¤ë¥³¥á¥ó¥È
Dan Peng»á¡ÊArbitrum Gaming Ventures Founding Partner¡Ë
¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤ò¥¢¥Ë¥á¤ä¥Þ¥ó¥¬¤Ê¤É¤ÎÍ¥ÎÉ¤Ê¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈIP¤ËÄ¾ÀÜ¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¾ï¤Ëº¤Æñ¤Ç¤·¤¿¡£¼çÍ×¤ÊIP¥Û¥ë¥ÀーÂ¦¤Î»ö¾ð¤äÊÑ²½¤¹¤ë¾ÃÈñ¼Ô¼ûÍ×¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Áー¥à¤È¤Î¿¼¤¤·Ð¸³¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤È¤Î¶¯¤¤·Ò¤¬¤ê¤ÎÎ¾Êý¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ HANASEE¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Xross Road¤È¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎµòÅÀ¤È¤Ê¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥²ー¥à¡¢¥°¥Ã¥º¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¤ï¤¿¤ë¿·À½ÉÊ¤Î´ë²è¤È»ñ¶âÄ´Ã£¤òIP¥Û¥ë¥Àー¤È¶¦¤Ë¿ä¿Ê¤¹¤ë¶¯ÎÏ¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¤³¦ºÇ¹â¤Î¥¢¥Ë¥á¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¤ò»ý¤ÄÆâ³¤»á¤Î¥Áー¥à¤Ï¡¢ºÇ¤âÀ®Ä¹Ãø¤·¤¤¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥«¥Æ¥´¥êー¤Î°ì¤Ä¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥óÂÎ¸³¤òºÆÄêµÁ¤Ç¤¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
Kiet Fong»á¡ÊOffchain Labs APAC Gaming Partnership Lead¡Ë
¡Ö¿ô¥ö·î´ÖXross Road¥Áー¥à¤ÈÌ©ÀÜ¤ËÏ¢·È¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Èà¤é¤¬¥¢¥Ë¥áÊ¸²½¤Èº£¸å¤ÎÊý¸þÀ¤ò¿¼¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ç¤¹¡£Xross Road¤Ï¥¢¥Ë¥á¤ò¡Ø»ëÄ°¡Ù¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢¥²ー¥à¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡¢¥°¥Ã¥º¡¢¤½¤·¤Æ¿·¤·¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤Ø¤È³ÈÄ¥¤µ¤»¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡ÖHANASEE¡×¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¼«¿È¤¬¼¡À¤Âå¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¥°¥ëー¥×¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¡¢Èà¤é¤ÏÁð¤Îº¬¤ÎÁÏÂ¤À¤ò¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÊIP¤ÎÇÈ¤Ø¤ÈÊÑ¤¨¤ëÍ£°ìÌµÆó¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
ËÌ¸¶ ·ò»á¡ÊDecima Fund General Partner¡Ë
¡ÖÆüËÜ¤Ï¡¢À¤³¦¤Ç¤âÍ¿ô¤Î¡ÈÍ¢½Ð²ÄÇ½¤ÊIP¡É¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¸¢Íø¼Ô¤«¤é¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤Ï¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÈó¾ï¤ËÊ£»¨¤Çº¤Æñ¤Ç¤¹¡£Xross Road¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¸«¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢ÅÁÅýÅª¤ÊÆüËÜ¤ÎIP´Ø·¸¼Ô¤È¶¡µë¥µ¥¤¥É¤Ç³Î¼Â¤ËÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¥ªー¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤ËÆÏ¤¯Î®ÄÌ¥¤¥ó¥Õ¥é¤òÆ±»þ¤Ë¹½ÃÛ¤Ç¤¤ëÍ£°ì¤Î¥Áー¥à¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖHANASEE¡×¤Ï¤½¤Î¥Ñ¥¤¥×¥é¥¤¥ó¤ò¡ÈÁÏºî¥¨¥ó¥¸¥ó¡É¤Ø¤È¾º²Ú¤µ¤»¤ë¡¢¿·¤¿¤Ê¼¡¸µ¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¸òº¹ÅÀ¤ËÄ©¤ßÂ³¤±¤ëYosuke»á¤ÈXross Road¥Áー¥à¤ò»Ù±ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
Æâ³¤ Äª²ð¡ÊXross Road Founder / CEO¡Ë
¥¢¥Ë¥áIP¶È³¦¤Ç¤Ï¤Þ¤ÀÀ¤³¦¤ËÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤Í¥¤ì¤¿Êª¸ì¤ÈºÍÇ½¤¬¿ôÂ¿¤¯Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
Xross Road¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¥¢¥Ë¥áIP¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢È¯¸«¤µ¤ì¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÎ®¤ì¤ò»Ù¤¨¤ë¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
HANASEE¤Ï¡¢¤½¤ÎÃæ³Ë¤È¤Ê¤ëÌ¡²èÀ¸À®¥Äー¥ë¤Ç¤¹¡£Ê£¿ô¤ÎÆÃ²½·¿AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¥×¥íÉÊ¼Á¤Î¥Þ¥ó¥¬À©ºî¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¡¢¸Ä¿Í¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬¼¡À¤ÂåIP¤ÎÃ´¤¤¼ê¤Ë¤Ê¤ëÆ»¤ò³«¤¤Þ¤¹¡£
Xross Road¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¥°¥ëー¥×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëIP¥Û¥ë¥Àー¤ä¥Ñー¥È¥Êー¤È¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢
¥Õ¥¡¥ó¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¢´ë¶È¤ò°ìËÜ¤ÎÎ®¤ì¤Ç¤Ä¤Ê¤®¡¢ÆüËÜÈ¯IP¤Î²ÄÇ½À¤òÀ¤³¦¤Ø¹¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥¯¥íー¥º¥É¥Ùー¥¿ÅÐÏ¿¤ª¤è¤Ó¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¡ÖHANASEE¡× ¥¯¥íー¥º¥É¥Ùー¥¿ÅÐÏ¿¡Ê¾·ÂÔÀ©¡Ë
¸½ºß¡¢¡ÖHANASEE¡×¤Ï¾·ÂÔÀ©¤Ç¤ÎÄó¶¡¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Áá´ü¥¢¥¯¥»¥¹¤ò¤´´õË¾¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ÎÊý¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¥¦¥§¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤Ø¤Î»öÁ°ÅÐÏ¿¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
- »öÁ°ÅÐÏ¿¥Õ¥©ー¥à: https://lp.hanasee.com
¥Ó¥¸¥Í¥¹Ï¢·È¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
AI¥Þ¥ó¥¬¤ò³èÍÑ¤·¤¿IPÅ¸³«¤Î»î¹Ô¤ä¡¢¼ý±×²½¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ë´Ø¿´¤Î¤¢¤ë´ë¶ÈÍÍ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Þ¤Ç¥áー¥ë¤Ë¤Æ¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- ¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹: info@xross-road.com
¡ÚXross Road¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û Xross Road¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¥°¥ëー¥×¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤ë¶¦ÁÏ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£Web3¥¤¥ó¥Õ¥é¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Äー¥ë¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Õ¥¡ー¥¹¥È¤Î¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼¡À¤Âå¤Î¥¢¥Ë¥áIPÁÏ½Ð¤È¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎºÆ¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¸ø¼°¥µ¥¤¥È: https://xross-road.com
- ¸ø¼°X (µìTwitter): @xross__road
¡Úextra mile³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
Ì¾¾Î¡§extra mile³ô¼°²ñ¼Ò
¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯»Ò²ñ¼Ò100¡ó»Ò²ñ¼Ò¡Ë
ÂåÉ½¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ¶Ì¼ê±É
ÀßÎ©¡§2020 Ç¯7 ·î1 Æü
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÏ»ËÜÌÚ5-2-1 ¤Û¤¦¤é¤¤¤ä¥Ó¥ë7F
URL¡§https://extramile.jp/