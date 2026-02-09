Visa¡¢¥¿¥Ã¥Á·èºÑÁ´¹ñ¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹¿ä¿Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È»ÏÆ° ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÂè°ìÃÆ¤È¤·¤Æ¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤Ç¡ª¥¿¥Ã¥Á¤ÇVisa³ä¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡ª¡×ÌÀÆü2·î10Æü³«»Ï
¥Ó¥¶¡¦¥ïー¥ë¥É¥ï¥¤¥É¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¥·ー¥¿¥ó¡¦¥¥È¥Ëー¡¢°Ê²¼Visa¡Ë¤Ï¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¤ÎVisa¤Î¥¿¥Ã¥Á·èºÑÍøÍÑ¤Ç¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡¢¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤Ç¡ª¥¿¥Ã¥Á¤ÇVisa³ä¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡ª¡×¡Ê°Ê²¼¡¡ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Ë¤ò2026Ç¯2·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê2026Ç¯4·î30Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Þ¤ÇÁ´¹ñ¤Ç¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¡¢¡Ö¥¿¥Ã¥Á·èºÑÁ´¹ñ¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹¿ä¿Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ÎÂè°ìÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤È»ö¶È¼Ô¤Ë¡¢¤è¤ê¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ç°ÂÁ´¡¦ÊØÍø¤Ê¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¤Ë¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ÇVisa³ä¤ËÅÐÏ¿¤ÎVisa¥«ー¥É¤ò»È¤Ã¤ÆVisa¤Î¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¤òÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢1²ó1,000±ß°Ê¾å¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡ËÍøÍÑ¤Î¤¿¤Ó¤Ë¡¢ºÇÂç500±ß¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ëVisa³ä¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£°ÂÁ´¡¦ÊØÍø¤Ê¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¥¿¥Ã¥Á·èºÑÂÎ¸³¤ò¤ªÆÀ¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ëº£²ó¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤òÀ§Èó¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Visa¤Ï¡¢¡ÖÂçºå¥¨¥ê¥¢¿¶¶½¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥¹ー¥Ñー¤ä°û¿©Å¹¡¢¸òÄÌµ¡´Ø¤Ê¤É¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ËÌ©Ãå¤·¤¿²ÃÌÁÅ¹¤Ç¤Î¥¿¥Ã¥Á·èºÑÍøÍÑ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Âçºå¤Ç¤Î¥¿¥Ã¥Á·èºÑÂÐ±þ¥¢¥¯¥Æ¥£¥ÖVisa¥«ー¥É*2¤ÎËç¿ô¤Ï100¡óÄ¶Áý²Ã*3¤·¡¢Á´¹ñÊ¿¶Ñ¤Î60¡óÁý*3¤òÂç¤¤¯¥êー¥É¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÍøÍÑ¤¬µÞÂ®¤Ë³ÈÂç¤·¡¢¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¤ÎÄêÃå¤ÈÃÏ°è·ÐºÑ¤Ø¤ÎÇÈµÚ¸ú²Ì¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Visa¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿Âçºå¤Ç¤Î¼ÂÀÓ¤ÈÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¡¢¡Ö¥¿¥Ã¥Á·èºÑÁ´¹ñ¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹¿ä¿Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤È¤·¤ÆÁ´¹ñ¤ØÅ¸³«¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹¤Î¿ä¿Ê¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
*1: VisaNet¥Çー¥¿¡¢2025Ç¯12·îËö»þÅÀ¤Ç¤ÎVisa¤ÎÂÐÌÌ·èºÑ¤Ë¤ª¤±¤ë¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¤ÎÉáµÚÎ¨
*2: ¥¿¥Ã¥Á·èºÑÂÐ±þ¥¢¥¯¥Æ¥£¥ÖVisa¥«ー¥É¤È¤Ï¡¢·î£±²ó°Ê¾å¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¤ÎÍøÍÑ¤¬¤¢¤ëVisa¥«ー¥É¤ò»Ø¤¹
*3: VisaNet¥Çー¥¿¡¢ÂçºåÉÜ¤Î¥Çー¥¿¤ÏVCAºîÀ®¡ÊVisaNet³°¤Ç½èÍý¤µ¤ì¤¿¥Çー¥¿¤ò½ü¤¯¡Ë¡¢2024Ç¯4·î¤È2025Ç¯9·î¤òÈæ³Ó
¡Ú¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×¡Û
¢£¥¥ã¥ó¥Úー¥óÌ¾¾Î
¥¹¥Þ¥Û¤Ç¡ª¥¿¥Ã¥Á¤ÇVisa³ä¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡ª
¢£´ü´Ö
2026Ç¯2·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é2026Ç¯4·î30Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Þ¤Ç
¢¨¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÏÁá´ü½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÆâÍÆ
- ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¤Ë¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ÇVisa³ä¤ËÅÐÏ¿¤ÎVisa¥«ー¥É¤ÇVisa¤Î¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¡Ê1²ó1,000±ß°Ê¾å¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë¡Ë¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢ÃêÁª¤Ç°Ê²¼¤Î¶â³Û¤¬¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤µ¤ì¤ëVisa³ä¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
- - 1Åù¡§500±ß¡¦¡¦¡¦ÅöÁª³ÎÎ¨10%
- - 2Åù¡§150±ß¡¦¡¦¡¦ÅöÁª³ÎÎ¨30%
- - 3Åù¡§100±ß¡¦¡¦¡¦ÅöÁª³ÎÎ¨60%
- Visa³ä¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ø¤Î»²²Ã¤Ë¤Ï¡¢»öÁ°¤ËVisa³ä¤Ë¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤È¥«ー¥ÉÈÖ¹æ¤ÎÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
- ¥¹¥Þー¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤Ê¤É¤Î¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤Î·èºÑ¤âÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£
- ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ÇVisa¤Î¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¤ò¹Ô¤¨¤ëÁ´¹ñ¤Î²ÃÌÁÅ¹¤Ç¤¹¡£ÃêÁª¤Ø¤Î¤´»²²Ã¤Ë¤Ï¡¢Visa³ä¤«¤é¤ÎÃêÁª¥áー¥ëÇÛ¿®¸å240»þ´Ö°ÊÆâ¤Ëµ¬Äê¤ÎÊýË¡¤Ë¤ÆÃêÁª¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
- ÅöÁª³ÎÎ¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Î±þÊç¿ôÅù¤Ë¤è¤ê¸íº¹¤¬À¸¤¸¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
- ÃêÁª¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ï1¤Ä¤ÎVisa¥«ー¥É¤ËÂÐ¤·¤Æ100²ó¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤Ç¡ª¥¿¥Ã¥Á¤ÇVisa³ä¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡ª¡×¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢°Ê²¼¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.visa.co.jp/about-visa/promotions/visapromo26feb-mobile.html
¢£»²¹Í
Visa¡¢2026Ç¯¤Ë¡Ö¥¿¥Ã¥Á·èºÑÁ´¹ñ¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹¿ä¿Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ò»ÏÆ°¡Ê2025Ç¯12·î10ÆüÈ¯É½¡Ë(https://www.visa.co.jp/about-visa/newsroom/press-releases/nr-jp-251210.html)
¡ÚVisa¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
Visa¤ÏÅÅ»Ò·èºÑ¤ÎÀ¤³¦Åª¥êー¥Àー¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦200°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ë·èºÑ¼è°ú¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾ÃÈñ¼Ô¡¢ »ö¶È¼Ô¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤äÀ¯ÉÜµ¡´Ø¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Visa¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢ºÇ¤â³×¿·Åª¤«¤ÄÍøÊØÀ¤ä¿®ÍêÀ¤¬¹â¤¯°ÂÁ´¤Ê·èºÑ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÇÀ¤³¦¤ò·ë¤Ó¡¢¸Ä¿Í¤ä´ë¶È¡¢¤½¤·¤Æ·ÐºÑ¤ÎÈË±É¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÊñ³çÅª¤Ê·ÐºÑ¤³¤½¤¬¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¤ò¸þ¾å¤µ¤»¡¢·ÐºÑ¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬·èºÑ¤ÎÌ¤Íè¤Ø¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢Visa.com(https://www.visa.com/en-us)¡Ê±Ñ¸ì¥µ¥¤¥È¡Ë¤Þ¤¿¤Ïwww.visa.co.jp(https://www.visa.co.jp/)¡ÊÆüËÜ¸ì¥µ¥¤¥È¡Ë¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£