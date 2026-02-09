¡ÚABC-MART¸ÂÄê¡ÛÃæÀîæÆ»Ò¤µ¤óÉÁ¤¤ª¤í¤·¡Ø¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¡Ù¤¬¥·¥åー¥º¤Ë¡¡¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ëー ¥Õ¥íー¥º¥ó ¥¢ー¥È ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó BY ÃæÀîæÆ»Ò¡×¥â¥Áー¥Õ ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÅÐ¾ì
¡¡ABC¥Þー¥È¤Ï¡¢¥Ç¥£¥º¥Ëー¡¦¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ø¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¡Ù¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¡¢²Î¼ê¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¡¦À¼Í¥¡¦½÷Í¥¡¦¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¤È¤·¤ÆÉý¹¤¯³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæÀîæÆ»Ò¤µ¤ó¤¬ÉÁ¤¤ª¤í¤·¤¿¥¢ー¥È¤ò»È¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡ÖDISNEY FROZEN ART COLLECTION BY SHOKO NAKAGAWA¡× ( ¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ëー ¥Õ¥íー¥º¥ó ¥¢ー¥È ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó BY ÃæÀîæÆ»Ò¡× )¤ò¥â¥Áー¥Õ¤È¤·¤¿¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò2026Ç¯3·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ¤ÎABC¥Þー¥ÈµÚ¤Ó¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥ì¥Ç¥£ー¥¹¥â¥Ç¥ë¤È¥¥Ã¥º¥â¥Ç¥ë¤ÇÅ¸³«¤·¡¢À¤Âå¤òÌä¤ï¤º³Ú¤·¤á¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ 2·î22Æü¡ÊÆü¡Ë ¤ËABC-MART GRAND STAGE ¶äºÂÅ¹¤Ë¤Æ¡¢Àè¹ÔÈÎÇä¤ª¤è¤ÓÃæÀîæÆ»Ò¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¾¦ÉÊ¤Î¤ªÅÏ¤·²ñ¤â³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡üURL¡§https://www.abc-mart.net/shop/e/e10000721/
¢£ ¡Ø¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¡Ù¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡ËÜ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥Ç¥£¥º¥Ëー¡¦¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ø¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¡¢ÃæÀîæÆ»Ò¤µ¤óÉÁ¤¤ª¤í¤·¤Î¥¢ー¥È¤òÄÌ¤·¤ÆÉ½¸½¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¢¥Ê¤È¥¨¥ë¥µ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¡¢Êª¸ì¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¶¯¤µ¤È¤ä¤µ¤·¤µ¡¢Àã¤Î¤¤é¤á¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÁ¡ºÙ¤ÊÉ½¸½¤ò¿ï½ê¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¡¢Æü¾ï¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ì¥Ç¥£ー¥¹¥â¥Ç¥ë¤È¥¥Ã¥º¥â¥Ç¥ë¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¡¢¤ª¤È¤Ê¤«¤é¤³¤É¤â¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÅ¸³«¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¸ÂÄê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò¥ì¥Ç¥£ー¥¹¥â¥Ç¥ë¡¦¥¥Ã¥º¥â¥Ç¥ë¤½¤ì¤¾¤ì¤ÇÍÑ°Õ¤·¡¢¼ê¤Ë¼è¤ë½Ö´Ö¤«¤é¡Ø¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×³µÍ×
¡ã¥ì¥Ç¥£ー¥¹¥â¥Ç¥ë¡ä
ÃæÀîæÆ»Ò¤µ¤óÉÁ¤¤ª¤í¤·¤Î¡Ø¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¡Ù¤Î¥¢ー¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¡Ø¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂ¸µ¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¥ì¥Ç¥£ー¥¹¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£Àã¤Î¤¤é¤á¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤äÁÇºà»È¤¤¤Ë²Ã¤¨¡¢Á¡ºÙ¤ÊÁõ¾þ¥Ç¥£¥Æー¥ë¤ò¿ï½ê¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿2¥â¥Ç¥ë¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Àã¤Î·ë¾½¥â¥Áー¥Õ¤Î¥Á¥ãー¥à¤ä¥á¥¿¥ë¥Ñー¥Ä¡¢¹ÃÉôÊ¬¤Ë¤¢¤·¤é¤Ã¤¿ÀãÊÁ¤Î¥·¥¢ーÁÇºà¡¢Íú¤¸ý¤Þ¤ï¤ê¤ËÅº¤¨¤¿¥Ñー¥ëÄ´¥Á¥§ー¥ó¤Ê¤É¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥êー´¶³Ð¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼è¤ê³°¤·²ÄÇ½¤Ê¥¤¥ó¥½ー¥ë¤Ë¤Ïº¸±¦¤Ç¸þ¤«¤¤¹ç¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÀþ²è¤òÇÛ¤·¡¢Íú¤¯¿Í¤À¤±¤¬µ¤¤Å¤¯¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤»Å³Ý¤±¤â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤·¤¹¤®¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¡Ø¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¾åÉÊ¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤À¡¢ÆÃÊÌ´¶¤Î¤¢¤ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥Ð¥ì¥¨¥¿¥¤¥×¥¹¥Ëー¥«ー
¥µ¥¤¥º¡§23.0cm¡¦24.0cm¡¦25.0cm
¥«¥éー¡§¡Êº¸¤«¤é¡ËG.BLUE/P.WHITE
²Á³Ê¡¡¡§9,350±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥·¥¢ー¥Ü¥ê¥åー¥à¥¹¥Ëー¥«ー
¥µ¥¤¥º¡§23.0cm¡¦24.0cm¡¦25.0cm
¥«¥éー¡§¡Êº¸¤«¤é¡ËIVORY/G.BLUE
²Á³Ê¡¡¡§11,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ã¥¥Ã¥º¥â¥Ç¥ë¡ä
ÃæÀîæÆ»Ò¤µ¤óÉÁ¤¤ª¤í¤·¤Î¡Ø¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¡Ù¤Î¥¢ー¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¡Ø¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂ¸µ¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¡¢ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Î¥¥Ã¥º¥¹¥Ëー¥«ー¡£
Àã¤Î·ë¾½¥â¥Áー¥Õ¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥¢¥Ã¥Ñー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¡¢¤¤é¤á¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÁÇºà»È¤¤¤Ç¡¢Â¸µ¤ò²Ú¤ä¤«¤Ë±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¹ÃÉôÊ¬¤ä¥µ¥¤¥É¤Ë¤ÏÀãÊÁ¤Î¥Ç¥£¥Æー¥ë¤ò»¶¤ê¤Ð¤á¡¢ºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯É½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼è¤ê³°¤·²ÄÇ½¤Ê¥¤¥ó¥½ー¥ë¤Ë¤Ï¡¢º¸±¦¤Ç¸þ¤«¤¤¹ç¤¦¥¢¥Ê¤È¥¨¥ë¥µ¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤òÇÛ¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¡£Íú¤¯¤È±£¤ì¤ë°ÌÃÖ¤Ë¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¡¢ÆÃÊÌ´¶¤Î¤¢¤ë»Å³Ý¤±¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¥¤¥ó¥½ー¥ë¤Ë¤ÏÌ¾Á°¤¬½ñ¤±¤ë¥é¥Ù¥ëÉÕ¤¤Ç¡¢ÄÌ±à¡¦ÄÌ³Ø¤Ë¤âÇÛÎ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¾ø¤ì¤ä¤¹¤¤¤Ä¤ÞÀèÉôÊ¬¤Ë¤Ï¥á¥Ã¥·¥åÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤ÊÍú¤¿´ÃÏ¤ÈÄÌµ¤À¤ò³ÎÊÝ¡£
¶þ¶Ê¥é¥¤¥ó¤òÆþ¤ì¤¿¥¢¥¦¥È¥½ー¥ë¤Ç¡¢Áö¤Ã¤¿¤È¤¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤«¤«¤È¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ëÀß·×¤Ç¤¹¡£
¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤Èµ¡Ç½À¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¡¢ËèÆü¤ÎÄÌ±à¡¦ÄÌ³Ø¤«¤é¤ª½Ð¤«¤±¤Þ¤Ç³èÌö¤¹¤ë°ìÂ¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊÌ¾¡§HK86200/DISNEY SN
¥µ¥¤¥º¡§16～20cm¡Ê0.5cm¹ï¤ß¡Ë
¥«¥éー¡§FROZEN WHITE
²Á³Ê¡¡¡§6,490±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ã¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëBOX¡ä
ËÜ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¸ÂÄê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëBOX¤Ï¡¢¥ì¥Ç¥£ー¥¹¥â¥Ç¥ë¡¦¥¥Ã¥º¥â¥Ç¥ë¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃæÀîæÆ»Ò¤µ¤óÉÁ¤¤ª¤í¤·¤Î¥¢ー¥È¤ò¤¢¤·¤é¤¤¡¢¥·¥åー¥º¤È¤¢¤ï¤»¤ÆÀ¤³¦´Ñ¤ò³Ú¤·¤á¤ë»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡£
¥ì¥Ç¥£ー¥¹¥â¥Ç¥ëÍÑBOX
¥¥Ã¥º¥â¥Ç¥ëÍÑBOX
¢£ÃæÀîæÆ»Ò¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¾¦ÉÊ¤ªÅÏ¤·²ñ ³µÍ×
¡¡3·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ÎÈ¯Çä¤ËÀè¶î¤±¡¢2·î22Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËABC-MART GRAND STAGE ¶äºÂÅ¹¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈ¯Çä¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Àè¹ÔÈ¯ÇäÆü¤Ë¤Ï¡¢¶äºÂÅ¹¤Ë¤Æº£²ó¤Î¥¢ー¥È¤ò¼ê³Ý¤±¤¿ÃæÀîæÆ»Ò¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¡¢¾¦ÉÊ¤ªÅÏ¤·²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ÜºÙ¤Î¼Â»Ü»þ´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸åÆüABC¥Þー¥È¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¦¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ÃæÀîæÆ»Ò¤µ¤ó¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
²Î¼ê¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¡¦À¼Í¥¡¦½÷Í¥¡¦¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¤Ê¤É³èÆ°¤ÏÂ¿´ô¤ËÅÏ¤ê¡¢Â¿¿ô¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ë¤â½Ð±é¡£¥Ç¥£¥º¥Ëー¡¦¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó±Ç²è¡ØÅã¤Î¾å¤Î¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¡Ù¤Ç¤Ï¼ç¿Í¸ø¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¤Î¿á¤ÂØ¤¨À¼Í¥¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2024Ç¯¤Ë¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¤È¤·¤ÆÉÁ¤²¼¤í¤·¤¿¥¢ー¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¾¦ÉÊ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖRAPUNZEL ART COLLECTION BY SHOKO NAKAGAWA¡×¤¬¹¥É¾¤òÇî¤·¡¢Âè2ÃÆ¤¬·èÄê¡£²»³Ú³èÆ°¤âÀºÎÏÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¤ä±Ç²è¤Î¼çÂê²Î¤âÃ´Åö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¿Íµ¤¡¦ÃÎÌ¾ÅÙ¤ÏÀ¤³¦¤Ë¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ ABC-MART¤È¤Ï
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¨ー¥Óー¥·ー¡¦¥Þー¥È
ÂåÉ½¼Ô¡§Ìî¸ý¼Â
½êºßÃÏ¡§¢©106-0041 ÅìµþÅÔ¹Á¶èËãÉÛÂæ°ìÃúÌÜ3ÈÖ1¹æ
¡¡¡¡¡¡¡¡ËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥º¿¹JP¥¿¥ïー48³¬
ÀßÎ© ¡§1985Ç¯6·î6Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§·¤¡¦°áÎÁ¡¦»¨²ß¤Ê¤É¤Î¾®Çä¡¢·¤¤Î¾¦ÉÊ´ë²è¡¢À½Â¤µÚ¤ÓÈÎÇä
¡ã¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
ÅÅÏÃ¡§0120-936-610
ÂÐ±þ»þ´Ö¡§10¡§00～17¡§00¡ÊÊ¿Æü·îÍË¤«¤éÌÚÍË¡Ë