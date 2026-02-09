¥Ö¥íー¥É¥ê¥Ã¥¸¤È¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô¡¢ÆüËÜ½é¤È¤Ê¤ëÊÆ¹ñ³ôµÄ·è¸¢¹Ô»È¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï
¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§À¶ÌÀÍ´»Ò¡¢°Ê²¼¡Ö¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô¡×¡Ë¤È¥Ö¥íー¥É¥ê¥Ã¥¸¡¦¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º(https://www.broadridge.com/jp/)¡ÊËÜ¼Ò¡§ÊÆ¹ñ¥Ë¥åー¥èー¥¯½£¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°èÃ´Åö¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È·óÆüËÜ¥·¥Ë¥¢¡¦¥«¥ó¥È¥êー¡¦¥ª¥Õ¥£¥µー¡§¥Ç¥ô¥£¥Ã¥È¡¦¥é¥ó¥¨¥¤¥«ー¥¹¡¢NYSE:BR¡¢°Ê²¼¡Ö¥Ö¥íー¥É¥ê¥Ã¥¸¡×¡Ë¤ÏËÜÆü¡¢ÊÆ¹ñ³ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿²è´üÅª¤ÊµÄ·è¸¢¹Ô»È¥µー¥Ó¥¹¡Ê°Ê²¼¡ÖËÜ¥µー¥Ó¥¹¡×¡Ë¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¾Ú·ô²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤¬ÊÝÍ¤¹¤ëÊÆ¹ñ³ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ä¾ÀÜµÄ·è¸¢¤ò¹Ô»È¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤¬Ä¹Ç¯Ä¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¿²ÝÂê¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î¥Ö¥íー¥É¥ê¥Ã¥¸¤È¤ÎÄó·È¤Ë¤è¤ê¡¢¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï¡¢¥Ö¥íー¥É¥ê¥Ã¥¸¤Î°ÂÁ´¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇµÄ·è¸¢¤ò¹Ô»È¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Ðー¥Á¥ã¥ë³ô¼çÁí²ñ¤Ø¤Î»²²Ã¡¢³ô¼çÁí²ñ»ñÎÁ¤Ø¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¢¥¯¥»¥¹¡¢ÊÆ¹ñ¾å¾ì´ë¶È¤Î³ô¼çÁí²ñ¤ÎµÄ·è¸¢¹Ô»È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£È¯¹ÔÂÎ¤¬³ô¼çÁí²ñÅù¤ò³«ºÅ¤¹¤ëºÝ¤Ë´ð½àÆü»þÅÀ¤ÇÅö³ºÌÃÊÁ¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¤´ÅÐÏ¿¤Î¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ë¥áー¥ë¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Î¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤òÂç¤¤¯Á°¿Ê¤µ¤»¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ÎÅê»ñ´·¹Ô¤ò¸Ä¿Í³ô¼ç¤Î¸¢Íø¤ò½Å»ë¤¹¤ëÀè¿ÊÅª¤Ê¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹»Ô¾ì¤Î¿å½à¤Ø¤È¶á¤Å¤±¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£Ã´Åö¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È
¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô ¼¹¹ÔÌò°÷ ¥×¥í¥À¥¯¥ÈÉôÄ¹
Õé¶á ¹¸Íº
¡ÖËÜÆü¡¢ÆüËÜ½é¤È¤Ê¤ëÊÆ¹ñ³ôµÄ·è¸¢¹Ô»È¥µー¥Ó¥¹¤ò¤ªµÒÍÍ¤ËÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢¶âÍ»¤ÎÌ±¼ç²½¤ò»ÈÌ¿¤È¤¹¤ëÅö¼Ò¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾Ú·ô¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Äー¥ë¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿·¤·¤¤³ô¼çÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡×
¥Ö¥íー¥É¥ê¥Ã¥¸ ¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°èÃ´Åö¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È·óÆüËÜ¥·¥Ë¥¢¡¦¥«¥ó¥È¥êー¡¦¥ª¥Õ¥£¥µー
¥Ç¥ô¥£¥Ã¥È¡¦¥é¥ó¥¨¥¤¥«ー¥¹
¡Ö¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô¤Î¤è¤¦¤Ê³×¿·Åª¤Ç»Ô¾ì¤ò¥êー¥É¤¹¤ë´ë¶È¤¬¡¢ÆüËÜ½é¤È¤Ê¤ëËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¼Â¸½¤·¡¢¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤ÎÌ±¼ç²½¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤Î¿ä¿Ê¤ò»Ù±ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢ÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Î¥¨¥ó¥Ñ¥ïー¥á¥ó¥È¤Ë¤ª¤±¤ë¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô¤Î¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤Ï¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ç¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤ÈÆ©ÌÀÀ¤ò¹âÅÙ²½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Åö¼Ò¤Î»ÈÌ¿¤È´°Á´¤Ë°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î¾¼Ò¤Î¶¨¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Åê»ñ²È¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤Î¿·¤¿¤Ê´ð½à¤ò³ÎÎ©¤·¡¢¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô¤Î¤ªµÒÍÍ¤¬ÊÆ¹ñ³ô¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤Ë¤ª¤±¤ë¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤Ë¡¢¤è¤ê¼çÂÎÅª¤Ë´ØÍ¿¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×
¡ã¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢1999Ç¯4·î¤Ë¾¾ËÜÂç¤È¥½¥Ëー³ô¼°²ñ¼Ò¤È¤Î¶¦Æ±½Ð»ñ¤ÇÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Áí¹ç¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾Ú·ô²ñ¼Ò¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÍ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿Àè¿ÊÅª¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÒÌ¾¤ÎMONEX¤Ï¡¢MONEY¤ÎY¤ò¤Ò¤È¤ÄÁ°¤Ë½Ð¤·¤Æ¡¢¡ÖÌ¤Íè¤ÎMONEY¡£¼¡À¤Âå¤Ë¤ª¤±¤ë¤ª¶â¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤Êý¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡£¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯1·î¤«¤é¤Ï³ô¼°²ñ¼ÒNTT¥É¥³¥â¤È»ñËÜ¶ÈÌ³Äó·È¤ò¹Ô¤¤¡¢¤ªµÒÍÍ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤¢¤ï¤»¤¿¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô¤Ç¤Ï¡¢¶È³¦ºÇÄã¿å½à¤Î¼è°ú¼ê¿ôÎÁ¡¢ÊÆ¹ñ³ôÄê´üÇãÉÕ¥µー¥Ó¥¹¡¢»þ´Ö³°¼è°ú¥µー¥Ó¥¹¤ª¤è¤ÓËÉÙ¤ÊÃíÊ¸ÊýË¡¤Î¤Û¤«¡¢ÊÆ¹ñ³ô¼è°ú¥Ç¥Ó¥åー¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¥×¥í¥°¥é¥à¤äÆÃÄê¤ÎÊÆ¹ñETF¤Î¸½Êª¼è°úÇãÉÕ»þ¼ê¿ôÎÁ¡ÊÀÇÈ´¡Ë¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊÆ¹ñ³ô¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Êhttps://info.monex.co.jp/us-stock/index.html¡Ë¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô¤Ç¤Î¤ª¼è°ú¤Ë´Ø¤¹¤ë½ÅÍ×»ö¹à¡Û
¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô¤¬°·¤¦¾¦ÉÊÅù¤Ë¤Ï¡¢²Á³ÊÊÑÆ°Åù¤Ë¤è¤ê¸µËÜÂ»¼º¡¦¸µËÜÄ¶²áÂ»¤¬À¸¤¸¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Åê»ñ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢·ÀÌóÄù·ëÁ°¸òÉÕ½ñÌÌ¡¢ÌÜÏÀ¸«½ñ¤ÎÆâÍÆ¤ò½½Ê¬¤Ë¤ªÆÉ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô³ô¼°²ñ¼Ò¡Û
¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°ú¶È¼Ô ´ØÅìºâÌ³¶ÉÄ¹¡Ê¶â¾¦¡ËÂè 165 ¹æ
²ÃÆþ¶¨²ñ¡§ÆüËÜ¾Ú·ô¶È¶¨²ñ¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÂèÆó¼ï¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°ú¶È¶¨²ñ¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ¶âÍ»ÀèÊª¼è°ú¶È¶¨²ñ¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜ°Å¹æ»ñ»ºÅù¼è°ú¶È¶¨²ñ¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜÅê»ñ¸ÜÌä¶È¶¨²ñ
¡ã¥Ö¥íー¥É¥ê¥Ã¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
¥Ö¥íー¥É¥ê¥Ã¥¸¡¦¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¡ÊNYSE:BR¡Ë¤Ï¡¢ÄêÉ¾¤Î¤¢¤ëÀìÌçÃÎ¼±¤ÈÊÑ³×¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ëµ»½Ñ¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤ä¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹¶È³¦¤Î¶ÈÌ³¡¢³×¿·¡¢À®Ä¹¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÀ¤³¦Í¿ô¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー´ë¶È¤Ç¤¹¡£¤ªµÒÍÍ¤ÎÅê»ñ¡¢¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¤ò¹â¤á¡¢¶ÈÀÓ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¡¢Åê»ñ²È¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¤òÊÑ³×¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥íー¥É¥ê¥Ã¥¸¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ä¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¾å¤Ç¤Ï¡¢Ç¯´Ö70²¯·ï°Ê¾å¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬ÅÁÃ£¡¦½èÍý¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤¿Á´À¤³¦¤Ç1Æü¤ËÊ¿¶Ñ10Ãû¥É¥ëÄ¶¤Î¾Ú·ô¼è°ú¤¬½èÍý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£S&P 500(R)»Ø¿ô¹½À®ÌÃÊÁ¤Ç¤¢¤ë¥Ö¥íー¥É¥ê¥Ã¥¸¤Ï¡¢À¤³¦21¥«¹ñ¤Ç1Ëü4,000¿ÍÄ¶¤Î¼Ò°÷¤òÍÊ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÆ¯¤¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë²ñ¼Ò¡ÊGreat Place to Work(R)¡Ë¡×¤Ë¤âÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥íー¥É¥ê¥Ã¥¸¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡§www.broadridge.com/jp(http://www.broadridge.com/jp)