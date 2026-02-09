¡Ö¼èÅ¬Ë¡ÂÐ±þ»Ù±çµ¡Ç½¡×¤ò¥ê¥êー¥¹ ―¡ÖHubble¡×¤È¡ÖHubble mini¡×¤Ç2026Ç¯1·î»Ü¹Ô¤Î¼èÅ¬Ë¡¤Ø¤ÎÂÐ±þÉéÃ´¤ò·Ú¸º
·ÀÌó¶ÈÌ³¡¦´ÉÍý¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¡ÖHubble¡Ê¥Ï¥Ö¥ë¡Ë¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒHubble¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢CEO¡§ÁáÀî ¿¸Ê¿¡¢CTO¡§Æ£°æ ¹îÌé¡¢CLO¡§¼ò°æ ÃÒÌé¡Ë¤Ï¡¢·ÀÌó¶ÈÌ³¥Õ¥íー¤Î¿Ê¹Ô¤ä°Õ»×·èÄê¤ò»Ù±ç¤¹¤ë·ÀÌóAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡ÖContract Flow Agent¡Ê¥³¥ó¥È¥é¥¯¥È¡¦¥Õ¥íー¡¦¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡¢°Ê²¼CFA¡Ë¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2026Ç¯1·î1Æü¤Ë»Ü¹Ô¤µ¤ì¤¿À½Â¤°ÑÂ÷Åù¤Ë·¸¤ëÃæ¾®¼õÂ÷»ö¶È¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëÂå¶â¤Î»ÙÊ§¤ÎÃÙ±äÅù¤ÎËÉ»ß¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§¡ÊÃæ¾®¼õÂ÷¼è°úÅ¬Àµ²½Ë¡¡¢°Ê²¼¡Ö¼èÅ¬Ë¡¡×¡Ë¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¿·µ¡Ç½¡Ö¼èÅ¬Ë¡ÂÐ±þ»Ù±çµ¡Ç½¡×¤ò¼ÂÁõ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£ËÜµ¡Ç½¤Ï¡¢¡ÖHubble¡×¤ª¤è¤Ó¡¢Äù·ëºÑ·ÀÌó½ñ¤òÆþ¤ì¤ë¤À¤±¤ÇAI¤¬·ÀÌó¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¡ÖHubble mini¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥óµ¡Ç½¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢·ÀÌó¤Î¿³ºº¤«¤éÄù·ë¸å¤Î´ÉÍý¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢Å¬Ë¡¤Ê¼ÂÌ³±¿ÍÑ¤òÁ´ÌÌÅª¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
CFA¤Ï¡¢·ÀÌó¶ÈÌ³¤Î¡ÖÌÂ¤¤¤äµÍ¤Þ¤ê¡×¤ò²ò¾Ã¤¹¤ëAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢¼çÍ×µ¡Ç½¤òÃÊ³¬Åª¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï°Ê²¼¥Úー¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
µ¡Ç½³µÍ×
¼èÅ¬Ë¡¤¬2026Ç¯1·î1Æü¤Ë»Ü¹Ô¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢½¾¶È°÷Í×·ï¤Î¿·Àß¤äÅ¬ÍÑÂÐ¾Ý¼è°ú¤Î³È½¼¤Ë¤è¤ê¡¢²þÀµÁ°¤Î²¼ÀÁË¡¡Ê²¼ÀÁÂå¶â»ÙÊ§ÃÙ±äÅùËÉ»ßË¡¡Ë¤Ç¤ÏÅ¬ÍÑ³°¤À¤Ã¤¿´ë¶È¡¦¼è°ú¤Ë¤âÅ¬ÍÑÂÐ¾Ý¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜµ¡Ç½¤Ï¡¢¡ÖHubble¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖHubble mini¡×ÁÐÊý¤Ë¤ª¤±¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥óµ¡Ç½¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Ê£»¨¤ÊË¡ÎáÅ¬ÍÑ´ð½à¤ÎÈ½ÃÇ¤äÉÔÈ÷³ÎÇ§¤ËÈ¼¤¦¼ÂÌ³ÉéÃ´¤ò²ò¾Ã¤·¤Þ¤¹¡£
·ÀÌó½ñ¤Î¿³ºº¤ä³ÎÇ§¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤º¡¢7¤Ä¤Î¡Ö¼è°ú¤ÎÆâÍÆ¡×´ð½à¤ò´ØÏ¢·ÀÌó¤ò´Þ¤àÊ£¿ô¤Î·ÀÌóÆâÍÆ¤È¾È¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Å¬ÍÑÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Î°ì¼¡È½Äê¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¿Æ·ÀÌó¤äÈ¯Ãí½ñÅù¤Î´ØÏ¢¤¹¤ëÊ£¿ô¤Î½ñÎà¤ò²ÃÌ£¤·¡¢Âå¶â³Û¤äµëÉÕÆâÍÆ¤Ê¤ÉË¡Îá¤ÇÌÀ¼¨¤¬µÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¹àÌÜ¤ÎµºÜÍÌµ¤ò½Ö»þ¤ËÃê½Ð¤·¡¢»ÙÊ§´üÆü¤¬Ë¡Îá¾å¸Â¤Î¡Ö60Æü°ÊÆâ¡×¤ÎÄê¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¡¢¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ë¤ÏÃí°Õ¤òÂ¥¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢¡Ö»ñËÜ¶â¡¦½¾¶È°÷¿ô¡×´ð½à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â´ë¶È¾ðÊó¤È¾È¹ç¤·¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×·Á¼°¤Ç°ì¼¡È½Äê¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Äù·ëºÑ¤ß¤Î·ÀÌó½ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¼èÅ¬Ë¡¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë½ÅÍ×¾ðÊó¤ò¼«Æ°Ãê½Ð¤·¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥È¥ê¥¹¥È¡Ê·ÀÌóÂæÄ¢¡Ë¤ÎÀìÍÑ¹àÌÜ¤ØÃÍ¤òÀßÄê¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¸ò¾Ä¤«¤é¿³ºº¤Ë»ê¤ëÁ´¥×¥í¥»¥¹¤ò¾ÚÀ×¤È¤·¤ÆÊÝÂ¸¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²áµî¤Î·ÀÌó½ñ¤â´Þ¤á¡¢°ì³ç¤·¤Æ¥ê¥¹¥¯¤ÎÀö¤¤½Ð¤·¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢´ë¶È¤Î¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹ÂÎÀ©¤Î¸þ¾å¤È¤È¤â¤Ë¡¢À§Àµ¤¬É¬Í×¤Ê·ÀÌó¤ÎÆÃÄê¤È¤¤¤Ã¤¿·ÑÂ³Åª¤Ê¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤¬ÍÆ°×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¡ÖHubble¡Ê¥Ï¥Ö¥ë¡Ë¡×¤È¤Ï
¿Í¤ÈAI¡¢Ë¡Ì³¤È»ö¶ÈÉôÌç¤Î¶¨¶ÈÀ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¡¢·ÀÌó¶ÈÌ³´ðÈ×¤Î¹½ÃÛ¤ÈÄêÃå¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£·ÑÂ³Î¨¤Ï99¡ó¤Ç¡¢¾å¾ì´ë¶È¤òÃæ¿´¤ËÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤ËÄ¹¤¯¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ÀÌó½ñ¤Î¿³ºº°ÍÍê¤«¤éºîÀ®¡¢¸¡Æ¤²áÄø¤äÄù·ëºÑ·ÀÌó½ñ¤Î´ÉÍý¤Þ¤Ç¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥Äー¥ë¤äÅÅ»Ò·ÀÌó¥·¥¹¥Æ¥àÅù¤È¤ÎAPIÏ¢·È¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´ûÂ¸¥Äー¥ë¤È¤ÎÊ»ÍÑ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¶È³¦½é¤Î¡Ö¥«¥¹¥¿¥à¹àÌÜAI¼«Æ°ÆþÎÏ¡×µ¡Ç½¡Ê¼«¼ÒÄ´¤Ù¡Ë¤òÅëºÜ¤·¡¢·ÀÌó½ñ´ÉÍý¤ËÉ¬¿Ü¤Î¼çÍ×9¹àÌÜ¤Ë²Ã¤¨¡¢¼«¼ÒÆÈ¼«¤Ç´ÉÍý¤·¤¿¤¤¹àÌÜ¤â¶È³¦¡¦¶È¼ï¤òÌä¤ï¤º¼«Í³¤ËÀßÄê¡¦±¿ÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£²þÀµÅÅ»ÒÄ¢ÊíÊÝÂ¸Ë¡¤Ë¤â´°Á´ÂÐ±þ¡ÊJIIMAÇ§¾Ú¼èÆÀ¡Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¹¿·´ü¸Â¤Î¼«Æ°ÄÌÃÎ¡¢½ÀÆð¤Ê¸¢¸ÂÀßÄê¡¢»æ¤ÈÅÅ»Ò¤Î·ÀÌó½ñ¤ò²£ÃÇ¤·¤Æ¸¡º÷¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤Ê¤É¤âÈ÷¤¨¡¢¥»¥¥å¥¢¤ÇÌÖÍåÀ¤Î¹â¤¤·ÀÌó¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¡ÖHubble mini¡Ê¥Ï¥Ö¥ë ¥ß¥Ë¡Ë¡×¤È¤Ï
¡Ö·ÀÌó½ñ´ÉÍý¤Ï¡¢¥¢¥Ã¥×¥íー¥É¤¹¤ë¤À¤±¡×
Äù·ëºÑ¤ß¤Î·ÀÌó½ñPDF¤ò¥¢¥Ã¥×¥íー¥É¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢AI¤¬·ÀÌóÆâÍÆ¤ò¼«Æ°²òÀÏ¤·¡¢½Ö»þ¤Ë·ÀÌóÂæÄ¢¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¡¢³×¿·Åª¤Ê¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç»þ´Ö¤È¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿·ÀÌó¾ðÊó¤ÎÆþÎÏºî¶È¤òÂçÉý¤Ëºï¸º¤·¡¢·ÀÌóÄù·ë¸å¤Î´ÉÍý¤ò¸úÎ¨²½¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¶È³¦½é¡Ê¼«¼ÒÄ´¤Ù¡Ë¤Î¡Ö¥«¥¹¥¿¥à¹àÌÜAI¼«Æ°ÆþÎÏ¡×µ¡Ç½¤òÅëºÜ¡£¼çÍ×9¹àÌÜ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¶È¼ï¤ä¶È³¦¤òÌä¤ï¤º¡¢´ë¶ÈÆÈ¼«¤Î´ÉÍý¹àÌÜ¤â¼«Í³¤ËÀßÄê¡¦±¿ÍÑ²ÄÇ½¡£¹¹¿·´ü¸Â¤Î¼«Æ°ÄÌÃÎ¡¢½ÀÆð¤Ê¸¢¸ÂÀßÄê¡¢»æ¤ÈÅÅ»Ò¤Î·ÀÌó½ñ¤ò²£ÃÇ¸¡º÷¤Ç¤¤ë¹âµ¡Ç½¸¡º÷¤Ê¤É¡¢Æü¾ï¶ÈÌ³¤ËÂ¨¤·¤¿ÊØÍø¤Êµ¡Ç½¤òÂ¿¿ôÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢²þÀµÅÅ»ÒÄ¢ÊíÊÝÂ¸Ë¡¤Ë¤â´°Á´ÂÐ±þ¡ÊJIIMAÇ§¾Ú¼èÆÀ¡Ë¡£¥¹¥âー¥ë¥¹¥¿ー¥È¤«¤éÁ´¼ÒÅ¸³«¤Þ¤Ç¡¢´ë¶Èµ¬ÌÏ¤ä¶È³¦¤òÌä¤ï¤º¡¢Ã¯¤Ç¤â¤¹¤°¤Ë¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¡¢Hubble mini¤Ç¹½ÃÛ¤·¤¿·ÀÌó¥Çー¥¿¤ò¡¢HubbleËÜÂÎ¤Ø¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¡¢º£¤Î²ÝÂê¤Ë±þ¤¨¡¢Ì¤Íè¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¡ÖContract Flow Agent¡Ê¥³¥ó¥È¥é¥¯¥È¡¦¥Õ¥íー¡¦¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡Ë¡×¤È¤Ï
·ÀÌó¶ÈÌ³¤Ë¤ª¤±¤ë¿Ê¹Ô¤ä°Õ»×·èÄê¤Î»Ù±ç¤ËÆÃ²½¤·¤¿¡¢·ÀÌóAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ç¤¹¡£Hubble¾å¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡¢·ÀÌó½ñ¤Îµ¯°Æ¡¦¥ì¥Ó¥åー¡¦¾µÇ§¡¦¹¹¿·¤È¤¤¤Ã¤¿°ìÏ¢¤Î·ÀÌó¶ÈÌ³¥Õ¥íー¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢²áµî¤Î¶ÈÌ³ÍúÎò¤ä¼ÒÆâ¥ëー¥ë¡¢È½ÃÇ´ð½à¤ò¤â¤È¤Ë¡Ö¼¡¤Ë¼è¤ë¤Ù¤¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤òÄó¼¨¤·¡¢¶ÈÌ³¤òÁ°¤Ë¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤Î»Ù±ç¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
½¾Íè¤«¤é¤¢¤ë¡¢Ã±¤Ê¤ëÊ¸½ñ¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤¦AI¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¡ÖContract Flow Agent¡×¤Ï·ÀÌó¼ÂÌ³¤ÎÊ¸Ì®¤òÍý²ò¤·¡¢Ã´Åö¼Ô¤ÎÌÂ¤¤¤ò¤Ê¤¯¤¹È¼Áö¼Ô¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Þ¤¹¡£Â°¿ÍÅª¤ÊÈ½ÃÇ¤ä¼êÌá¤ê¤Îºï¸º¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢·ÀÌó¶ÈÌ³¤ò¿Ê¤á¡¢Ë¡Ì³¤È»ö¶ÈÉôÌç¤Î¶¨¶È¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¸å²¡¤·¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡³ô¼°²ñ¼ÒHubble ²ñ¼Ò³µÍ×
³ô¼°²ñ¼ÒHubble¤Ï¡¢¡Ö¼ê¿¨¤ê¤Î¤¢¤ë²ÝÂê¤ò¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ò·è¤·¡¢Æ¯¤¯¿Í¤Î¸ÄÀ¤äÁÏÂ¤ÎÏ¤¬È¯´ø¤µ¤ì¤ëÌ¤Íè¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¡£¡×¤ò¥Ñー¥Ñ¥¹¤Ë·Ç¤²¡¢°Ê²¼¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¡¦±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ Äù·ëºÑ·ÀÌó½ñ¤òÆþ¤ì¤ë¤À¤±¤ÇAI¤¬·ÀÌó¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹
¡¦ NDA¤ÎÅý°ìµ¬³Ê²½¤òÌÜ»Ø¤¹¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à·¿¤ÎNDAÄù·ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à
¡¦ Ë¡Ì³¤ÎÀ¸»ºÀ¤ò¹â¤á¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖLegal Ops Lab¡Ê¥êー¥¬¥ë¥ª¥×¥¹¥é¥Ü¡Ë¡×¡¡¡¡
Hubble¥·¥êー¥º¤Ï¾å¾ì´ë¶È¤«¤é¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶È¤Þ¤Ç¶È³¦¡¦¶È¼ïÌä¤ï¤º750¼Ò°Ê¾å¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Ê2026Ç¯2·î»þÅÀ¡Ë¡£
¡¦ ½êºßÃÏ¡§¢©150-0011 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÅì1ÃúÌÜ32－12 ½ÂÃ«¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£ー¥¿¥ïー7³¬
¡¦ ¼èÄùÌò¡§ÁáÀî ¿¸Ê¿¡ÊCEO¡Ë / Æ£°æ ¹îÌé¡ÊCTO¡Ë / ¼ò°æ ÃÒÌé¡ÊCLOÊÛ¸î»Î¡Ë
¡¦ ²ñ¼Ò³µÍ×¡§https://hubble-docs.com/about