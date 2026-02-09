ÆüËÜ¡¦¥¢¥¸¥¢¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖGrowthstock Pulse¡×¡¢ÂæÏÑ¡ÖGarage+¡×¤È¤ÎÏ¢·È¤ò³«»Ï
ÆüËÜ¡¦¥¢¥¸¥¢¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¦¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤òÂ¿¸À¸ì¤ÇÈ¯¿®¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖGrowthstock Pulse¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ëCohh³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§óîÆ£Í§µª¡Ë¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¦¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥¿¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡ÖGarage+¡Ê¥¬¥ìー¥¸¡¦¥×¥é¥¹¡Ë¡×¤È¤ÎÏ¢·È¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÏ¢·È¤Ë´ð¤Å¤¡¢ÂæÏÑ¤«¤é¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ì¤ØÄ©¤àÍË¾¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×6¼Ò¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーµ»ö¤ò½ç¼¡¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
¢§ Ï¢·È¤ÎÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
Cohh¤Ï¡ÖWe empower innovators from anywhere to go beyond¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢ÃÏ°è¤ä¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤ÆÄ©Àï¤¹¤ëµ¯¶È²È¤ä¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¡¢¹ñÆâ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Î³¤³°¿Ê½Ð°ÕÍß¤ä¡¢³¤³°¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ø¤ÎÆüËÜ´ë¶È¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂÌ³¤ËÂ¨¤·¤¿¾ðÊó¤ÎÉÔÂ¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£ÈÌ¡¢TSMC¡¢¥Ç¥ë¥¿ÅÅ»Ò¤Ê¤ÉÂæÏÑ¤òÂåÉ½¤¹¤ë´ë¶È¤Î»Ù±ç¤Ë¤è¤êÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¡ÖEpoch Foundation¡Ê»þÂå´ð¶âÐò¡Ë¡×¤¬±¿±Ä¤·¡¢ÂæÏÑ¤Î»º¶È¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òÇØ·Ê¤Ë¤â¤ÄGarage+¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¤³¦¤òÌÜ»Ø¤¹µ¯¶È²È¤ä¡¢ÆüËÜ¤Î»ö¶È²ñ¼Ò¡¢Åê»ñ²È¤ËÂÐ¤·¡¢¥¢¥¸¥¢¤«¤éÀ¤³¦¤Ë¸þ¤«¤¦¹ñÆâ³°¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¸½¼Â¤Î»Ñ¤ò¡¢ÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§ ËÜÆÃ½¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Garage+¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖStartup Global Program¡ÊSGP¡Ë¡×¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤òÂæÏÑ¤Î»º¶È¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ØÀÜÂ³¤¹¤ë»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£À¤³¦³Æ¹ñ¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤¬»²²Ã¤¹¤ë¶¥ÁèÎÏ¤Î¹â¤¤¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¡¢2026Ç¯5·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë2026 Spring Batch¤Î¸øÊç¡Ê2·î28ÆüÄùÀÚ¡Ë¤¬¿Ê¹ÔÃæ¤Ç¤¹¡£
ËÜÆÃ½¸¤Ç¤Ï¡¢SGP¤ÎÂ´¶È¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤ä¥¢¥¸¥¢Å¸³«¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹â¤¤¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò¤â¤Ä°Ê²¼¤Î6¼Ò¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¼èºàÆâÍÆ¤ä³Æ¼Ò¤Î¸ø³«¾ðÊó¤ò¤â¤È¤Ë¡¢»ö¶ÈÆâÍÆ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢µ»½Ñ¤Î¼ÂÍÑÀ¤ä´ë¶È¤È¤ÎÏ¢·È»öÎã¡¢º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
£±. ¥¨¥¢¥á¥ó¥Ö¥ì¥ó¡ÊÆüËÜ¡Ë¡§¤Ä¤¯¤ÐÈ¯¤Î¥Ç¥£ー¥×¥Æ¥Ã¥¯¡¦¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡£ÃºÁÇ¸¶»Ò°ìÁØ¤Î¸ü¤ß¤ò»ý¤Ä¿·ÁÇºà¡Ö¥°¥é¥Õ¥§¥ó¡×¤òÂçÌÌÀÑ¤«¤Ä¹âÉÊ¼Á¤ËÎÌ»º¤¹¤ëÆÈ¼«µ»½Ñ¤òÊÝÍ¡£
£². bestat¡ÊÆüËÜ¡Ë¡§ÅìµþÂç³Ø¡¦¾¾ÈøË¸¦µæ¼¼È¯¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡£¼Ì¿¿¤äÆ°²è¡¢ÅÀ·²¥Çー¥¿¤«¤é¹âÀºÅÙ¤Ê3D¥â¥Ç¥ë¤ò¼«Æ°À¸À®¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö3D.Core¡×¤òÅ¸³«¡£
£³. PurismEV¡ÊÂæÏÑ¡Ë¡§ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡Ë¤ÎÁö¹Ô¥Çー¥¿¤òAI¤Ç²òÀÏ¤·¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢À©¸æ¤Î¤ß¤Ç¼ÖÎ¾ÀÇ½¤ÈÅÅÎÏ¸úÎ¨¤òºÇÅ¬²½¤¹¤ë¥¨¥Í¥ë¥®ー´ÉÍý¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¡£
£´. MilliLab¡ÊÂæÏÑ¡Ë¡§¥ß¥êÇÈ¡ÊÅÅÇÈ¡Ë¥»¥ó¥·¥ó¥°µ»½Ñ¤ò³«È¯¡£¥«¥á¥é¤ò»È¤ï¤º¤ËÈóÀÜ¿¨¤Ç¿Í¤ÎÆ°¤¤äÀ¸ÂÎ¾ðÊó¤ò¸¡ÃÎ¤¹¤ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¶îÆ°·¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¡£
£µ. nanoSkunkWorkX¡Ê¥Þ¥ìー¥·¥¢¡Ë¡§NASA½Ð¿È¤Î²Ê³Ø¼Ô¤é¤Ë¤è¤ë¥Ê¥ÎÁÇºà¡Ê¥°¥é¥Õ¥§¥ó¡Ë¤òÍÑ¤¤¤¿¼¡À¤Âå¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§ー¥¹µ»½Ñ¤òÄó¶¡¡£
£¶. GorillaLink¡ÊÊÆ¹ñ¡¦¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡Ë¡§±ÒÀ±ÄÌ¿®¤ò¡¢Wi-Fi¤Î¤è¤¦¤Ë´ÊÃ±¤«¤ÄÄã¥³¥¹¥È¤ÇÆ³Æþ¤Ç¤¤ë¡ÖSatellite-as-a-Service¡×¤ò¥°¥íー¥Ð¥ë¤ËÅ¸³«¡£
¢£ ÂåÉ½¼Ô¥³¥á¥ó¥È - Cohh³ô¼°²ñ¼Ò CEO óîÆ£Í§µª
¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºÇÂç¤Î¾ãÊÉ¤Ï¡Ö¾ðÊó¤ÎÈóÂÐ¾ÎÀ¡×¤Ç¤¹¡£»Ô¾ì¤Î´üÂÔ¤ä´Ø¿´¤Ï¹â¤Þ¤ë°ìÊý¡¢¤³¤ÎÆ°¤¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¸½¾ì»ëÅÀ¤Î¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤ÏÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤ÎÌ¾Ìç¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¦¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥¿¡ÖGarage+¡×¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢ÂæÏÑ¤Î¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤òÈôÌöÅª¤ÊÀ®Ä¹¤Ø¤ÈÆ³¤¯¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¾ðÊó¤Î¥·¥§¥¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÆüÂæ¶¦ÁÏ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¡×¤Î³ÎÎ©¤Ç¤¹¡£ËÜÆÃ½¸¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢ÆüËÜ¤È¥¢¥¸¥¢¤¬¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ë·Ò¤¬¤ê¡¢¼¡À¤Âå¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤¬»ß¤Þ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë¾ðÊó¤Î´ðÈ×¤ò¡¢ÎÏ¶¯¤¯°é¤Æ¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ Garage+¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Garage+¤Ï¡¢TSMC¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÂæÏÑ¤òÂåÉ½¤¹¤ë´ë¶È¤Ë¤è¤ê1991Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¡ÖEpoch Foundation¡Ê»þÂå´ð¶âÐò¡Ë¡×¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¦¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥¿¤Ç¤¹¡£ÂæÏÑ¤Î¼çÍ×´ë¶È¤È¤Î¶¯¸Ç¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎÀ®Ä¹¤òÂ¿³ÑÅª¤Ë»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËSGP¤òÄÌ¤¸¡¢È¾Æ³ÂÎ¡¢AI¡¢¼¡À¤Âå¥¨¥Í¥ë¥®ー¤È¤¤¤Ã¤¿´ð´´»º¶ÈÊ¬Ìî¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤òÂæÏÑ¤Î¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Ø¤ÈÅý¹ç¤·¡¢¥¢¥¸¥¢¤«¤é¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ì¤Ø¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤·¤Æ¡¢¹ñºÝÅª¤Ë¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
URL¡§https://garageplus.asia/en/
¢§ Cohh³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Cohh³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¡ÖWe empower innovators from anywhere to go beyond¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢ÃÏ°è¤ä¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤ÆÄ©Àï¤¹¤ëµ¯¶È²È¤ä¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥í¥¹¥Üー¥Àー¤Ç¤Î»ñ¶â½Û´Ä¤ò¼Â¸½¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤ä¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤È»ö¶È²ñ¼Ò¤Î¶¦ÁÏ¤òÂ¥¤¹¼èÁÈ¤ß¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤¬À®Ä¹¤Î²áÄø¤ÇÄ¾ÌÌ¤¹¤ëÁÈ¿¥²ÝÂê¤Î²ò·è¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¹ñÆâ³°¤Î¿Ê½Ð»Ù±ç¤Ê¤É¡¢Ä©Àï¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ëÂ¿ÌÌÅª¤Ê³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤È¥¢¥¸¥¢¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Ëº¬¤¶¤·¤Ê¤¬¤é¡¢À¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥á¥Ç¥£¥¢³µÍ×¡§Growthstock Pulse
Growthstock Pulse¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ä¥¢¥¸¥¢¤òÉñÂæ¤Ë³èÌö¤¹¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÄ©Àï¤È²ÝÂê¤Ë¸÷¤òÅö¤Æ¤ëÂ¿¸À¸ì¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¹¡£±Ñ¸ì¡¦ÆüËÜ¸ì¤ÎÆó¸À¸ì¤ÇÅ¸³«¤·¡¢¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤¿¼èÁÈ¤ß¤òÀ¤³¦¤ØÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://pulse.growthstock.app/ja/¡ÊÆüËÜ¸ì¡Ë
https://pulse.growthstock.app/¡ÊEnglish¡Ë
²ñ¼Ò¾ðÊó
²ñ¼ÒÌ¾¡§Cohh³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èÂçÌ¾2-6-11 Fukuoka Growth Next
ÀßÎ©¡§2022Ç¯5·î
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡óîÆ£Í§µª
URL¡§https://cohh.tech/
