¡Ú¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤Ã¤ÁÇÉ¡©¡Û¤«¤´¤·¤Þ¹õÆÚ¤Î¡È2ÂçÆÃÄ§¡É¤òÁª¤ó¤Ç¿©¤Ù¤ë¡ª¡ÖÀÖ¿ÈVSÇò¿È¡×¥Õ¥§¥¢¤ò¡¢¤«¤Ä¼÷¥¢¥ß¥å¥×¥é¥¶¼¯»ùÅçÅ¹¤Ç³«ºÅ·èÄê¡ª
¼¯»ùÅç¸©¤Ç¤Ï¡¢¸©¤òÂåÉ½¤¹¤ëÇÀÃÜ»ºÊª¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤«¤´¤·¤Þ¥Ö¥é¥ó¥É»ºÉÊ¡×¤Î¡È¤«¤´¤·¤Þ¹õÆÚ¡É¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¤È¤ó¤«¤ÄÀìÌçÅ¹¡Ö¤«¤Ä¼÷¥¢¥ß¥å¥×¥é¥¶¼¯»ùÅçÅ¹¡×¤Ë¤Æ¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤Ã¤ÁÇÉ¡©ÀÖ¿ÈVSÇò¿È¥Õ¥§¥¢¡×¤ò¡¢2026Ç¯2·î9Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥á¥Ë¥åー¤Î¤´¾Ò²ð
¹õÆÚ¥Ò¥ì¤«¤ÄÄê¿©¡¡1,950±ß¡ÊÀÇ¹þ2,145±ß¡Ë
»õÀÚ¤ì¤ÎÎÉ¤¤¡ÖÀÖ¿È¡×¤ò³Ú¤·¤à¡£
¶ÚÁ¡°Ý¤¬ºÙ¤¯ÊÝ¿åÀ¤¬¹â¤¤¤¿¤á¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤¯¤Æ¥¸¥åー¥·ー¡£
¹õÆÚ¥íー¥¹¤«¤ÄÄê¿©¡¡1,880±ß¡ÊÀÇ¹þ2,068±ß¡Ë
´Å¤¯¤Æ¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤·¤¿¡ÖÇò¿È¡×¤ò³Ú¤·¤à¡£
»éËÃÊ¬¤ÎÍÏ¤±¤ë²¹ÅÙ¤¬¹â¤¤¤«¤é¡¢³ú¤à¤Û¤É¤Ë´Å¤ß¤¬¹¤¬¤ë¡£
¹õÆÚ¥íー¥¹¡õ¹õÆÚ¥Ò¥ì¤«¤ÄÄê¿©¡¡2,100±ß¡ÊÀÇ¹þ2,310±ß¡Ë
¤É¤Ã¤Á¤â¿©¤Ù¤¿¤¤¡ª¤½¤ó¤Ê¤¢¤Ê¤¿¤Ë¡ª
¢£¤«¤´¤·¤Þ¹õÆÚ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Ìó400Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Á¡¢¸·¤·¤¤À¸»º´ð½à¤Î²¼¤ÇÈî°é¤µ¤ì¤¿¡¢¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÉÊ¼Á¤ò¸Ø¤ë¹õÆÚ¤Ç¤¹¡£
¤«¤´¤·¤Þ¹õÆÚ¤ÎÄêµÁ
1. ¥Ðー¥¯¥·¥ãー¼ï¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ±°ì»ÜÀßÆâ¤Çº®»ô¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È
2. Èî°é¸å´ü¤Ë´Å¤·¤ç¤ò10～20%Åº²Ã¤·¤¿»ôÎÁ¤ò60Æü°Ê¾åµëÍ¿¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
3. ½Ð²ÙÆüÎð¤Ï³µ¤Í230～270ÆüÎð¤Ç¤¢¤ë¤³¤È
¡ÖÀÖ¿ÈVSÇò¿È¡×¥Õ¥§¥¢¤Ç¤´ÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢¤«¤´¤·¤Þ¹õÆÚ¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥Çー¥¿¤Ç¤â¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¼¯»ùÅç¸©¹õÆÚÀ¸»º¼Ô¶¨µÄ²ñ¤È¤Ï¡©
¡Ö¤«¤´¤·¤Þ¹õÆÚ¡×À¸»º¼ÔÁê¸ß¤ÎÏ¢·È¤ò¿Þ¤ê¡¢¡Ö¤«¤´¤·¤Þ¹õÆÚ¡×¤Î»ñ¸»³ÎÊÝ¤È²þÎÉÊÂ¤Ó¤Ë¡¢»ôÍÜ´ÉÍýµ»½Ñ¤Î¸þ¾å¤Ë¤è¤ê¡¢°ÂÁ´¤ÇÈþÌ£¤·¤¤ÆÚÆù¤ÎÀ¸»º¤ÎÂ¥¿Ê¤È¡Ö¤«¤´¤·¤Þ¹õÆÚ¡×¤ÎÌÃÊÁ¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÍÜÆÚ·Ð±Ä¤Î°ÂÄê¤ÈËÜ¸©ÍÜÆÚ¿¶¶½¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢Ê¿À®2Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼¯»ùÅç¸©¹õÆÚÀ¸»º¼Ô¶¨µÄ²ñ¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈURL¡Û https://www.k-kurobuta.com/
¢£¼Â»Ü³µÍ×
Ì¾¾Î¡§¡¡¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤Ã¤ÁÇÉ¡©¤«¤´¤·¤Þ¹õÆÚ¡ÖÀÖ¿ÈVSÇò¿È¡×¥Õ¥§¥¢
¾ì½ê¡§¡¡¤«¤Ä¼÷¥¢¥ß¥å¥×¥é¥¶¼¯»ùÅçÅ¹
½»½ê¡§¡¡¼¯»ùÅç»ÔÃæ±ûÄ®1-1¡¡¥¢¥ß¥å¥×¥é¥¶¼¯»ùÅçB1
´ü´Ö¡§¡¡2026Ç¯2·î9Æü¡Ê·î¡Ë～2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö¡§¡¡¡ÚÊ¿Æü/·î～¶â¡Û11:00～19:30(¥ªー¥Àー¥¹¥È¥Ã¥×)20:00(ÊÄÅ¹)
¡ÚÅÚ¡¦Æü¡¦½Ë¡Û10:00～19:30(¥ªー¥Àー¥¹¥È¥Ã¥×)20:00(ÊÄÅ¹)
¢¨2·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ÏÅ¹µÙÆü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾±Ä¶È»þ´Ö¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÅ¹ÊÞ¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ê¤É¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¤«¤Ä¼÷¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈURL¡Û
https://www.jf-group.co.jp/brand/katsuju/
◾ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
⿅»ùÅç¸©ÇÀÀ¯ÉôÃÜ»º¿¶¶½²Ý
¢©890-8577 ⿅»ùÅç»Ô³ûÃÓ¿·Ä®10-1
ÅÅÏÃ¡§099-286-3219
FAX¡§099-286-5599
Email¡§katiku@pref.kagoshima.lg.jp