KID PHENOMENON É×¾¾ ·ò²ð»á¤È¿¹ ÍýÀ¤»á¤¬¡ÖSDGs Runway SHIZUOKA 2026¡×¤ËÅÐÃÅ¡ª¥À¥ó¥¹¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç²ñ¾ì¤¬°ìÂÎ¤Ë
2026Ç¯1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢ÀÅ²¬¸©ÀÅ²¬»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖSDGs Runway SHIZUOKA 2026¡×¤Ë¡¢¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¡¢´Î±ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥Ýー¥¿ー¤ÎKID PHENOMENON É×¾¾ ·ò²ð»á¤È¡Ö2025Ç¯ÅÙ ·ò¹¯°ìÈÖ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¥µ¥Ýー¥¿ー¤Î¿¹ ÍýÀ¤»á¤¬ÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÅöÆü¤Ï¡¢·ò¹¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Èー¥¯¤Ë²Ã¤¨¡¢´ÑµÒ¤ò´¬¤¹þ¤ó¤À¥À¥ó¥¹¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤â¼Â»Ü¡£²ñ¾ì¤Ï°ìÂÎ´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£É×¾¾»á¡¢¿¹»á¤¬²ñ¾ì¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö·ò¹¯¡×¤Ø¤Î°Õ¼±¤òÈ¯¿®
¡¡ËÁÆ¬¡¢É×¾¾»á¤ÏÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Î²á¤´¤·Êý¤Ë¿¨¤ì¡¢¡ÖµÙ¤ß¤Î´Ö¡¢±¿Æ°¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤ÈÍè¾ì¼Ô¤ËÌä¤¤¤«¤±¡¢²ñ¾ì¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«¿È¤ÏÆü¾ïÅª¤ËÅÌÊâ°ÜÆ°¤ò¿´¤¬¤±¡¢Ìë¤Ï¼«Âð¤Ç¶Ú¥È¥ì¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤·Á¤Ç±¿Æ°¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¾Ò²ð¡£±¿Æ°ÉÔÂ¤¬À¸³è½¬´·ÉÂ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉÂµ¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢¡Öº£Æü¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢·ò¹¯¤ò°Õ¼±¤·¤¿À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤¤¤ÆÀÅ²¬»Ô½Ð¿È¤Î¿¹»á¤Ï¡¢ÀÅ²¬»Ô¤Î´Ñ¸÷¿ÆÁ±Âç»È¤È¤·¤Æ¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤â¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÀÅ²¬¤Î³§¤µ¤ó¤Î·ò¹¯°Õ¼±¤ò¤³¤³¤«¤é¹¤á¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¸½ºß¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³ºß½»¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÆüÊÆ¤Î°åÎÅ´Ä¶¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°åÎÅÈñ¤¬¹â¤¯¡¢ÉÂ±¡¤Ë¤«¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¡¢Æüº¢¤«¤é±¿Æ°¤ä¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ç·ò¹¯¤ò°Ý»ý¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë°Õ¼±¤¬¹â¤¤¤³¤È¡£°ìÊý¤Ç¡¢·ò¹¯ÊÝ¸±À©ÅÙ¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢ÉÂ±¡¤òÍøÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö°åÎÅ¤ËÍê¤ì¤ë´Ä¶¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢Æü¾ïÅª¤Ë¼«Ê¬¤Î·ò¹¯¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡×¤ÈÍè¾ì¼Ô¤Ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥À¥ó¥¹¤¬¤â¤¿¤é¤¹¿´¤ÈÂÎ¤Ø¤Î¸ú²Ì¤ò¾Ò²ð
¡¡ É×¾¾»á¤Ï¡¢¥À¥ó¥¹¤Î·ò¹¯¸ú²Ì¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¡£¡Ö·ò¹¯°ìÈÖ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢¥À¥ó¥¹¤ò¤¹¤ë¿Í¤È¤·¤Ê¤¤¿Í¤ò5Ç¯´ÖÈæ³Ó¤¹¤ëÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥À¥ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇ§ÃÎµ¡Ç½¤ä¿ÈÂÎµ¡Ç½¤Î¸þ¾å¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬½ù¡¹¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ç¯Îð¤òÌä¤ï¤ºÃ¯¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ëÅÀ¤ä¡¢Ãç´Ö¤ÈÍÙ¤ë³Ú¤·¤µ¤¬¿´¤Î·ò¹¯¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¿¹»á¤Ï¡¢¼«¿È¤¬4ºÐ¤«¤é¥À¥ó¥¹¤ò»Ï¤á¡¢¸½ºß¤Ï¥À¥ó¥¹¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë·Ð¸³¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¥À¥ó¥¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¾Ò²ð¡£¥À¥ó¥¹¤ÏÂÎ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤Ë¤âÎÉ¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¡¢¹¥¤¤Ê²»³Ú¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤Çµ¤»ý¤Á¤¬Á°¸þ¤¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶µ¼¼¤Ë¤Ï3～4ºÐ¤«¤éºÇ¹âÇ¯Îð90Âå¤ÎÀ¸ÅÌ¤Þ¤ÇÉý¹¤¤Ç¯Âå¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²¿ºÐ¤«¤é¤Ç¤â»Ï¤á¤é¤ì¡¢¿´¤ÈÂÎ¤¬¼ãÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¿´¤âÂÎ¤â¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¡ª²ñ¾ìÁ´°÷¤Ç¥À¥ó¥¹¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡ª
¡¡¤½¤Î¸å¡¢É×¾¾»á¤Î¿Ê¹Ô¤Î¤â¤È¡¢EXILE¤ÎÂåÉ½¶Ê¡ÖChoo Choo TRAIN¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥À¥ó¥¹¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¼Â»Ü¡£
³Ú¶Ê¤ÎÂåÌ¾»ì¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥íー¥ë¥À¥ó¥¹¤ÎÆ°¤¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢ÏÓ¤ÎÆ°¤¤ä¥¸¥ã¥ó¥×¡¢¥À¥ó¥¹¤Î´ðÁÃ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥À¥¦¥ó¡×¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥¹¥Æ¥Ã¥×¡¢¼«Í³¤Ê·è¤á¥Ýー¥º¤Þ¤Ç¡¢É×¾¾»á¤¬ÃÊ³¬Åª¤Ë¿¶¤êÉÕ¤±¤ò¥ì¥¯¥Á¥ãー¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æñ¤·¤¤Æ°¤¤ÏÌµÍý¤ò¤»¤º¡¢¤Ç¤¤ëÈÏ°Ï¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¸Æ¤Ó¤«¤±¤é¤ì¡¢²ñ¾ì¤Ï¾Ð´é¤È°ìÂÎ´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Îý½¬¤Î¸å¤Ë¤Ï²»³Ú¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥À¥ó¥¹¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢»²²Ã¼Ô¤Ï»×¤¤»×¤¤¤ËÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤Æ³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½ªÎ»¸å¡¢¿¹»á¤Ï¡Ö¾¯¤·ÍÙ¤ë¤À¤±¤Çµ¤»ý¤Á¤¬ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤¬¥À¥ó¥¹¤È·ò¹¯¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡×¤È¸ì¤ê¡¢¿´¤ÈÂÎ¤Î·ò¹¯¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é2026Ç¯¤òÁ°¸þ¤¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È²ñ¾ì¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¡¢´Î±ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ï2012Ç¯¤è¤ê¡¢´Î±ê¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¼±¤ä´Î±ê¥¦¥¤¥ë¥¹¸¡ºº¤ÎÉ¬Í×À¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÅÁ¤¨¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¹ñÌ±¤¬´Î±ê¤ËÂÐ¤¹¤ëÀµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤ò»ý¤Á¡¢Áá´üÈ¯¸«¡¦Áá´ü¼£ÎÅ¤Ë¸þ¤±¤Æ¼«¤éÀÑ¶ËÅª¤Ë¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡Ö·ò¹¯°ìÈÖ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ï¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤âÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢¡Ö¿´¿È¤È¤â¤Ë¸µµ¤¤ËÀ¸¤¤ë¡×¤¿¤á¤Î·ò¹¯¤Å¤¯¤ê¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢·ò¹¯¤Ø¤Î´Ø¿´¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë´Î±êÂÐºö¤Î¹Êó¤ò¸ú²ÌÅª¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡¢¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¡¢´Î±ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
¢£³«ºÅ³µÍ×
ºÅ»öÌ¾¡¡ ¡§ SDGs Runway SHIZUOKA 2026 ¥À¥ó¥¹¤Ç·ò¹¯¡ª¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥À¥ó¥¹¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡ª
Æü»þ¡¡¡¡ ¡§2026Ç¯1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë
³«ºÅ¾ì½ê ¡§¥Ä¥¤¥ó¥á¥Ã¥»ÀÅ²¬¡¡Æî´ÛÂçÅ¸¼¨¾ì¡Ê¢©422-8006¡¡ÀÅ²¬¸©ÀÅ²¬»Ô½Ù²Ï¶è¶Ê¶â3ÃúÌÜ1-10¡Ë
½ÐÀÊ¼Ô ¡¡¡§¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¡¢´Î±ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥Ýー¥¿ー¡¡KID PHENOMENON É×¾¾ ·ò²ð »á
¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§¡Ö2025Ç¯ÅÙ ·ò¹¯°ìÈÖ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¥µ¥Ýー¥¿ー¡¡¿¹ ÍýÀ¤ »á