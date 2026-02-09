»°°æ½»Í§¶ä¹Ô¥¹¥Þ¥Û¤Î¸ýºÂ¡ÖOlive¡×¿·WEB-CM¸ø³«¥í¥ó¥°¥³ー¥È¥À¥Ç¥£¡¦Æ²Á°¤µ¤ó½Ð±é¡¢¡Ö¼ê¿ôÎÁ¤È¤Ï¡×ÊÓ 2·î9Æü¤è¤êÇÛ¿®¡£¿¶¹þ¤ä»þ´Ö³°¤Ê¤É¤Î¥Á¥ê¥Ä¥â¼ê¿ôÎÁ¤ò¥¹¥Þ¥Û¤Î¸ýºÂ¡ÖOlive¡×¤ÇÉéÃ´¤òÍÞ¤¨¤ë
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò»°°æ½»Í§¶ä¹Ô¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥¹¥Þ¥Û¤Î¸ýºÂ¡ÖOlive¡Ê¥ª¥êー¥Ö¡Ë¡×¤Î¿·WEB-CM¤È¤·¤Æ¡¢¥í¥ó¥°¥³ー¥È¥À¥Ç¥£¤ÎÆ²Á°Æ©¤µ¤ó½Ð±é¤Ë¤è¤ë¡Ö¼ê¿ôÎÁ¤È¤Ï¡×ÊÓ¤ò2026Ç¯2·î9Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤êÇÛ¿®³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜCM¤Ï¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤ÇÅö¤¿¤êÁ°¤Ë»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ê¿ôÎÁ¤Ë¤Õ¤Èµ¿Ìä¤òÊú¤¡¢¡Ö¤³¤ì¤ÏÃ¯¤Ø¤Î´¶¼Õ¤À¤í¤¦¡©¡×¤È¹Í¤¨»Ï¤á¤ë¤³¤È¤«¤éÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£ÇÛÁ÷¤äÇÛ¼Ö¤Ê¤É¤Î¥µー¥Ó¥¹²ÁÃÍ¤Ë¤Ï¶¦´¶¤ä´¶¼Õ¤¬¤Ç¤¤Æ¤â¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¼ê¿ôÎÁ¤äATM¤Î»þ´Ö³°¼ê¿ôÎÁ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï´¶¼Õ¤ÎÂ£¤êÀè¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤ºº¤ÏÇ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ç¿Í¸ø¤¬´¶¤¸¤¿¿È¤Î²ó¤ê¤Î¼ê¿ôÎÁ¤Î¥â¥ä¥â¥ä¤ò¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Î¸ýºÂ¡ÖOlive¡×¤Ç¤¢¤ì¤Ð¼ê¿ôÎÁÉÔÍ×¤È¤¤¤¦¥¹¥Þー¥È¤Ê²ÁÃÍ¤òÀ¸³è¼ÔÌÜÀþ¤ÇÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥¹¥Èー¥êー³µÍ×
¡Ö¼ê¿ôÎÁ¤È¤Ï¡× ÊÓ
https://youtu.be/GEyRcDLIEHo¡Ê60ÉÃ¡Ë
https://youtu.be/2VaYJ16fs6Q¡Ê30ÉÃ¡Ë
https://youtu.be/Yllq7u02SAc¡Ê15ÉÃ¡Ë
¡¡¤¢¤ëÆü¡¢ÌÀºÙ¤ò¸«¤Æ¼ê¿ôÎÁ¤ÎÂ¸ºß¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê½Ð¤·¤¿36ºÐ²ñ¼Ò°÷¤ÎÆ²Á°¤µ¤ó¡£¡ÖÇÛÁ÷¼ê¿ôÎÁ¡×¤Ï±¿¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿Êý¤Ø¤Î´¶¼Õ¡¢¡ÖÇÛ¼Ö¼ê¿ôÎÁ¡×¤ÏÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿±¿Å¾¼ê¤µ¤ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¡¢¤È¼ê¿ôÎÁ¤ò¡Ö´¶¼Õ¤Î·Á¡×¤È¤·¤ÆÁ°¸þ¤¤Ë²ò¼á¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢ATMÍøÍÑ»þ¤Î»þ´Ö³°¼ê¿ôÎÁ¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿½Ö´Ö¡¢»×¹Í¤¬Ää»ß¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï¡¦¡¦¡¦¤À¤ì¡©¡×¤ÈATM¤ÎÁ°¤ÇÎ©¤Á¿Ô¤¯¤·¤Æ´¶¼Õ¤Î¹Ô¤¾ì¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Þ¥Û¤Î¸ýºÂ¡ÖOlive¡×¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤½¤ó¤Ê¼ê¿ôÎÁ¤ÎÇº¤ß¼«ÂÎ¤¬ÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤ê¡¢Æü¡¹¸«²á¤´¤·¤¬¤Á¤Ê½ÐÈñ¤ËÂÐ¤¹¤ë¿·¤·¤¤»ëÅÀ¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥«¥Ã¥È¥·ー¥È
¡Ö¼ê¿ôÎÁ¤È¤Ï¡× ÊÓ 60ÉÃÈÇ / 30ÉÃÈÇ / 15ÉÃÈÇ
¢£¥í¥ó¥°¥³ー¥È¥À¥Ç¥£ Æ²Á°Æ©¤µ¤ó¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¡¡NSCÂçºå¹»31´ü½Ð¿È¡£ÁêÊý¤ÎÅÆ¤È¤È¤â¤Ë2009Ç¯4·î¤Ë¥³¥ó¥Ó¤ò·ëÀ®¤·¡¢³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£2014Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖTHE MANZAI¡×¤ÇÇ§ÄêÌ¡ºÍ»Õ50ÁÈ¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢2016Ç¯¤Ë¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¿·¤·¤¤ÇÈ24¡×¤Ë¤ÆÇÈ24¥á¥ó¥Ðー¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡2019Ç¯1·î¤Ë¤Ï¡ÖÂè4²ó ¾åÊýÌ¡ºÍ¶¨²ñÂç¾Þ¡×¤ÇÊ¸·ÝÉôÌç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¤½¤Î¸å¤â¼ÂÀÓ¤ò½Å¤Í¡¢2022Ç¯8·îÊüÁ÷¤Î¡Ö¥«ー¥Í¥¯¥¹¥Èpresents ¥ªー¥ë¥¶¥Ã¥ÄÌ¡ºÍ ¿¿²Æ¤Î¥´ー¥ë¥Ç¥óSP¡×¡ÊMBS¡Ë¤Ç¤Ï¥Í¥¿¥Ð¥È¥ë¤òÀ©¤·¤ÆÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë2025Ç¯7·î¤Ë¤Ï¡¢Ì¡ºÍ¤È¥³¥ó¥È¤ÎÁÐÊý¤Ç¶¥¤¦Âç²ñ¡Ö¥À¥Ö¥ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡×¤Ë¤Æ½àÍ¥¾¡¡£Æ±Ç¯10·î¤Ë¤Ï¡Ö¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¡×¤Ç¸«»ö²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¡ÖM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤Ç¤â2021Ç¯¡¢2022Ç¯¤È2Ç¯Ï¢Â³¤Ç·è¾¡¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡ÖOlive¡×¤È¤Ï
¡¡2023Ç¯3·î¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡ÖOlive¡Ê¥ª¥êー¥Ö¡Ë¡×¤Ï¡¢¶ä¹Ô¸ýºÂ¡¢¥«ー¥É·èºÑ¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾Ú·ô¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óÊÝ¸±¤Ê¤É¤Îµ¡Ç½¤ò¡¢¥¢¥×¥ê¾å¤Ç¥·ー¥à¥ì¥¹¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Áí¹ç¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¥µー¥Ó¥¹¥íー¥ó¥Á¸å¤â¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÀ¼¤Ë¤ª±þ¤¨¤·¡¢Äê³Û¼«Æ°Æþ¶â¥µー¥Ó¥¹¡¢¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥é¥ó¥¯ÀÚÂØµ¡Ç½¡¢²ÈÂ²¥«ー¥É¤ÎÈ¯¹Ô¡¢»ÙÊ§¤¤¥âー¥ÉÄÉ²Ã¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÊØÍø¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢¥µー¥Ó¥¹¤äµ¡Ç½¤Î¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤ò½Å¤Í¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://www.smbc.co.jp/kojin/olive/