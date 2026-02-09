¡ÒºÆ»ëÄ°¼õÉÕ³«»Ï¡ÓIT¥ê¥¹¥¯¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥È¤È¥·¥¹¥Æ¥à´Æºº¤Ë¤ª¤±¤ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ーÍøÍÑ¾õ¶·¤ÈÀ®¸ùÎã
SwiftLink³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅÄÃæ ÃÒ»Ë¡Ë¤¬±Ä¶È»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦DataSnipper B.V.¡ÊËÜ¼Ò¡§¥ª¥é¥ó¥À¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Vidya Peters¡¢°Ê²¼¡§DataSnipper ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢´Æºº¶ÈÌ³¤Ë´Ø¤ï¤ëÊý¸þ¤±¤Î¿·µ¬¥¦¥§¥Ó¥Êー¤ò¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¤Ë¤ÆÇÛ¿®³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÇØ·Ê
ITÅýÀ©¤ËÉ¬Í×¤Ê¼ÒÆâ¤Î¥Çー¥¿¼ý½¸¤ä¡¢¥í¥°¡¦´ÉÍýÊó¹ð½ñ¤ÎÆÉ²ò¤ÈÉ¾²Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏAI¤Ë¤è¤ë¼«Æ°²½¤ÎÍ¾ÃÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢²¼µ¤Î¤è¤¦¤ÊÍýÍ³¤«¤é¶ñÂÎÅª¤Ê¸¡Æ¤¡¦¼Â¹Ô¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤ò¤è¤¯Ê¹¤¤Þ¤¹¡£
- ITÅýÀ©¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥Äー¥ë¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÈÆÍÑAI¥Äー¥ë¤ò¸½¾ì¤Î¹©É×¤Ç¼è¤êÆþ¤ì¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤
- ¸¡ººÂÐ¾Ý¤Î»ö¶ÈÉô¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¤´¤È¤Ë¸¡ººÍ×·ï¤ä¥Çー¥¿¤Î»ÅÍÍ¤¬°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¼«Æ°²½¤ËÉ¬Í×¤ÊÉ¸½à²½¤¬Æñ¤·¤¤
- ¶ÈÌ³ÉôÌç¤Ë¤è¤ëÅýÀ©¾õ¶·¤ò´Æ»ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¼ÒÆâ¶ÈÌ³¤ËÍý²ò¤Î¤¢¤ëÃ´Åö¼Ô¤Î»ëÅÀ¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤
¥Çー¥¿¥¹¥Ë¥Ã¥Ñー¤Ï¡¢7Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆJSOX¤äÆâÉôÅýÀ©É¾²Á¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼«Æ°²½¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤ËIT´Æºº¤ËÆÃ²½¤·¤¿¼«Æ°²½¤Î¿Ê¤áÊý¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ªµÒÍÍ¤«¤é¹â¤¤É¾²Á¤òÄº¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ËÜ¥¦¥§¥Ó¥ÊーÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë³èÍÑ¤·¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤«¤ò¤ªÏÃ¤·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤ËExcel¾å¤ËÉ¾²Á¤äÉ¾²Á²áÄø¤òÆþÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¯´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¿·¤·¤¤È¯¸«¤¬Â¿¤¤ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¦¥§¥Ó¥Êー¾ÜºÙ :
https://eu1.hubs.ly/H0rmcBq0
³µÍ×
Æ°²è»ëÄ°¡§ÌµÎÁ
»ëÄ°ÂÐ¾Ý¡§´ÆººÎÎ°è¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊý
»ëÄ°¿½¤·¹þ¤ßÊýË¡¡§
²¼µ¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¤ª¿½¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¡¢»ëÄ°ÍÑ¥ê¥ó¥¯¤ò¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¶¥¹ç³Æ¼ÒÍÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤ò¤ªÃÇ¤ê¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É»ëÄ°¿½¹þ¤ß¥Õ¥©ー¥à :
¡Ö¥Çー¥¿¥¹¥Ë¥Ã¥Ñー¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
DataSnipper¤Ï¡¢AI¤òÅëºÜ¤·¡¢¾ÚØáÆÍ¹ç¡¦¥Çー¥¿Ãê½Ð¡¦Ä´½ñºîÀ®¤ò¼«Æ°²½¤¹¤ëExcel¥¢¥É¥¤¥ó·¿¤ÎAI´Æºº¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£¼êºî¶È¤ËÈæ¤Ù¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯»þ´Ö¤òºÇÂç90¡óºï¸º¤·¡¢´ÆººÉÊ¼Á¤ÈÂ®ÅÙ¤òÆ±»þ¤Ë¹â¤á¤Þ¤¹¡£À¤³¦125¥ö¹ñ°Ê¾å¡¢50Ëü¿ÍÄ¶¤Î¥æー¥¶ー¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤âÂç¼ê´ÆººË¡¿Í¡¢»°°æ½»Í§¶ä¹Ô¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
