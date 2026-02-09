¡Ú£²·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë³«ºÅ¡Û¶¦ºÅ¥»¥ß¥Êー¡Ø2026Ç¯ ¿·µ¬»ö¶È¤Î¾¡¤Á¶Ú¨¡ ³¤³°¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¡ÈºÇÂ®¤ÇÆüËÜÅ¸³«¡É¤¹¤ëÊýË¡¡Ù¤ò³«ºÅ
³ô¼°²ñ¼ÒLeaguE¤Ï¡¢4¼Ò¶¦ºÅ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¡Ø2026Ç¯ ¿·µ¬»ö¶È¤Î¾¡¤Á¶Ú¨¡ ³¤³°¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¡ÈºÇÂ®¤ÇÆüËÜÅ¸³«¡É¤¹¤ëÊýË¡¡Ù¤ò2026Ç¯£²·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë11»þ¤«¤é³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒLeaguE/³ô¼°²ñ¼Ò¥â¥ó¥¹¥¿ー¥é¥Ü/³ô¼°²ñ¼ÒTSUTA-WORLD/³ô¼°²ñ¼ÒWUUZY¡¡¤Î4¼Ò¤¬¡¢½é´üÅê»ñ¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢Å¹ÊÞ¡¦EC¤ÎÎ¾¼´¤Ç¥¹¥Ôー¥Ç¥£¤Ë»ö¶È¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¡¢¤½¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¾¡¤Á¶Ú¤ÈÎ©¤Á¾å¤²¥×¥í¥»¥¹¤ò¼ÂÁ©ÌÜÀþ¤Ç²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
»ëÄ°Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é(https://heaaartbeats.co.jp/2026/01/21/20260212/)
¥»¥ß¥Êー³µÍ×
¿·µ¬»ö¶È¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢
¡ÖÂç¤¤¯Åö¤Æ¤ë¤³¤È¡×¤è¤ê¤â¡¢¡Ö³°¤µ¤º¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤³¤È¡×¡£
»Ô¾ì¤¬À®½Ï¤·¤¿º£¡¢0¢ª1¤ÎÄ©Àï¤Ï¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢
³¤³°¤Ç¤¹¤Ç¤Ë¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¡¢ÆüËÜ¸þ¤±¤ËÅ¸³«¤¹¤ë
¡È¹â³ÎÅÙ¡¦ºÇÂ®·¿¡É¤Î¿·µ¬»ö¶È¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
³¤³°¤Ç¤ÏÇä¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¾¡¤Æ¤ë¤Î¤«¡£
¤½¤ÎÌä¤¤¤Ë¡¢´¶³Ð¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¹½Â¤¤ÇÅú¤¨¤ë¡£
½é´üÅê»ñ¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢
Å¹ÊÞ¡¦EC¤ÎÎ¾¼´¤Ç¥¹¥Ôー¥Ç¥£¤Ë»ö¶È¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¡£
ËÜ¥¦¥§¥Ó¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¾¡¤Á¶Ú¤ÈÎ©¤Á¾å¤²¥×¥í¥»¥¹¤ò
¼ÂÁ©ÌÜÀþ¤Ç²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
- ¿·µ¬»ö¶È¤Î°Õ»×·èÄê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤È½ÃÇ¼´¤ò»ý¤Á¤¿¤¤
- Å¹ÊÞ¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦EC¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¼¡¤Î¼ý±×¤ÎÃì¡×¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë
- ¤Ç¤¤ë¤À¤±½é´üÅê»ñ¤òÍÞ¤¨¤Æ»ö¶È¤ò»Ï¤á¤¿¤¤
- ³¤³°¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤ò¡¢ÀïÎ¬Åª¤Ë¸¡Æ¤¤·¤¿¤¤
- ¥¹¥Ôー¥É¤È³ÎÅÙ¡¢Î¾Êý¤òËþ¤¿¤¹¿·µ¬»ö¶È¥â¥Ç¥ë¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë
¥»¥ß¥Êー¥×¥í¥°¥é¥à
Âè1Éô¡Ê11:05～11:30¡Ë
³ô¼°²ñ¼ÒLeaguE¡¡¼èÄùÌòÉû¼ÒÄ¹¡¡¾¡Éô ÍºÂÀ¡Ê¤«¤Ä¤Ù ¤æ¤¦¤¿¡Ë
¡Ú´ë²è¡¦³«È¯¤Ê¤·¡Û¥¼¥í¤«¤éÇä¤ì¤ëEC¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÎ©¤Á¾å¤²Êý～³¤³°¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤òÆÈÀêÈÎÇä¤¹¤ëÊýË¡～
³¤³°¤ÇÇä¤ì¤Æ¤¤¤ëÆüËÜÌ¤¾åÎ¦¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÆÈÀêÈÎÇä¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·ÈÎÇä¤¹¤ë¡È³¤³°¥Ö¥é¥ó¥ÉÁíÂåÍý¥Ó¥¸¥Í¥¹¡É¡£
»ÅÆþ¤ì»ñ¶âÉÔÍ×¤«¤Äºß¸Ë¥ê¥¹¥¯¤Ê¤·¤Î¥¹¥âー¥ë¥¹¥¿ー¥È¤ÇÈÎÇä½é·î¤«¤é1000Ëü±ßÄ¶¤ÎÇä¾å¤òºî¤ëÊýË¡¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³¤³°¤Î¥Ò¥Ã¥È¾¦ÉÊ¤ÎÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëÆÈÀêÈÎÇä¸¢¤Î³ÍÆÀÊýË¡¤«¤é¡¢¥¯¥é¥Õ¥¡¥ó¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥ê¥¹¥¯¤òÂçÉý¤ËÍÞ¤¨¤ÆÈÎÇä¤·¡¢
¿·µ¬¤ÎÊªÈÎ»ö¶È¤òµ°Æ»¤Ë¾è¤»¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÀïÎ¬¤ò»öÎã¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
Âè2Éô¡Ê11:30～11:55¡Ë¡¡
³ô¼°²ñ¼Ò¥â¥ó¥¹¥¿ー¥é¥Ü¡¡¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥é¥¤¥ó
¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥¢ー¥¥Æ¥¯¥È¡õ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡¡¾¾²¼ ÃÒ¹°¡Ê¤Þ¤Ä¤·¤¿ ¤È¤â¤Ò¤í¡Ë
¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò»ö¶È¤ËÊÑ¤¨¤ë¡¢ÇúÂ®IT¥µー¥Ó¥¹³«È¯¤Î¤¹¤¹¤á
µÞÂ®¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤¬¿Ê¤à¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿·µ¬»ö¶È¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤ë½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Í¥¤ì¤¿¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÁÈ¿¥Æâ³°¤Î´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤ÎÍý²ò¤È¾µÇ§¤òÆÀ¤é¤ì¤º¤ËÆÜºÃ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±ー¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢²áµî¤Ë¿·µ¬»ö¶È¤Î´ë²è¡¦Î©°Æ¤«¤é¥ê¥êー¥¹¤Þ¤Ç¡¢
¤Û¤ÜÁ´¤Æ¤Î¥Õ¥§ー¥º¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿¸½Ìò¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥¢ー¥¥Æ¥¯¥È¤¬¡Ö¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ÎÆ³Æþ¡×¤È¡Ö»ö¶È·×²è½ñ¤Î½ñ¤Êý¡×¤È¤¤¤¦£²¤Ä¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡¢¾å»Ê¤ä·Ð±ÄÁØ¤Ê¤É¤¬Ç¼ÆÀ¤·¤Æ¿·µ¬¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¥¹¥¿ー¥È¤Ç¤¤ë¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢¿·µ¬»ö¶È¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤òÀ®¸ù¤Ø¤ÈÆ³¤¯¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÃÎ¼±¤È¥¹¥¥ë¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¡¢
¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÌ¤Íè¤ò¶¦¤ËÀÚ¤ê³«¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£³§ÍÍ¤Î¤´»²²Ã¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Âè3Éô¡Ê11:55～12:20¡Ë
³ô¼°²ñ¼ÒTSUTA-WORLD¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡»³²¬ Í¥¼ù¡Ê¤ä¤Þ¤ª¤« ¤æ¤¦¤¡Ë
TikTok¤Î³¤³°»öÎã
2026Ç¯¤Î¿·µ¬»ö¶È¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡ÖÅö¤Æ¤ë¤³¤È¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö³°¤µ¤º¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤³¤È¡×¤Ç¤¹¡£
¹ñÆâ»Ô¾ì¤¬À®½Ï¤·¡¢²Á³Ê¶¥Áè¤È¹¹ðÈñ¹âÆ¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢0¤«¤é¾¦ÉÊ¤òºî¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ï¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢TikTok¤òÍÑ¤¤¤¿ÈÎÂ¥¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
TikTok¤Ïº£¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¡ÈÇä¤ì¤ë¾¦ÉÊ¡É¤¬¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç²Ä»ë²½¤µ¤ì¤ëµðÂç¤Ê»Ô¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢³¤³°TikTok¤Î¼ÂÎã¤ò¤â¤È¤Ë¡¢
¡ÖËÜÅö¤ËÇä¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¸«¶Ë¤áÊý¤È¥Ð¥º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¡×
¡Ö³¤³°¥Ö¥é¥ó¥É¤òÆüËÜ¸þ¤±¤Ø¤Î¥íー¥«¥é¥¤¥º¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤Æ¤Î·ú¤ÆÊý¤ÎÊýË¡¡×
¡Ö¾®¤µ¤¯»Ï¤á¤ÆÂç¤¤¯°é¤Æ¤ëÎ©¤Á¾å¤²¥×¥í¥»¥¹¡×
¤ò¡¢TikTok¤òÍÑ¤¤¤¿·Á¤Ç²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¿·µ¬»ö¶È¤ò¡È¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¡É¤«¤é¡È¹â³ÎÅÙÅê»ñ¡É¤ØÊÑ¤¨¤¿¤¤Êý¤Î¤¿¤á¤Î20Ê¬¤Ç¤¹¡£
Âè£´Éô¡Ê12:20～12:45¡Ë
³ô¼°²ñ¼ÒWUUZY¡¡¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥°¥ëー¥× ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Áー¥à¡¡ÈÓÄÍ ¶¯¡Ê¤¤¤¤¤Å¤« ¤Ä¤è¤·¡Ë
·î¾¦100Ëü～1,000ËüEC¤Î¼¡¤Î°ì¼ê¡Ã³¤³°¥Ö¥é¥ó¥É»ö¶È¤ò²ó¤¹¸½¼ÂÅª¤Ê¿ÍºàÀïÎ¬
EC¥µ¥¤¥È¿ô¤¬Áý¤¨Â³¤±¤ëÃæ¡¢Çä¾å¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤ÏÈÎÇä¥Á¥ã¥Í¥ë¤È¾¦ºàÆÃÀ¡¢
»ö¶È¥Õ¥§ー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¤¤¤«¤Ë¼«¼Ò¤Ë¹ç¤Ã¤¿ÀïÎ¬¤ò¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤ò¤Ç¤¤ë¤«¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥Ñー¥È¤Ç¤Ï¡¢7,000Ì¾¤ÎECÀìÌç¿Íºà¤¬ÅÐÏ¿¤¹¤ë¡ÖEC¤Î¥×¥í¡×¤¬¹Í¤¨¤ë¡¢
ECÇä¾å¥¢¥Ã¥×¤Î¤¿¤á¤ÎÀïÎ¬¡¦»Üºö¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥ºÊýË¡¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥×¥í¿Íºà¤Î»Ù±ç»öÎã¤ÎÃæ¤«¤é¡¢³¤³°¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¿Íºàµ¯ÅÀ¤ÇÇä¤ê¾å¤²¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¼êË¡¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¤´¶½Ì£¤Î¤¢¤ë¥Ñー¥È¤Î¤ß¡¢¤´»ëÄ°¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¡Ê³Æ¼Ò25Ê¬¤º¤Ä¤Î¹Ö±é¡¡ÅÓÃæÆþ¼¼/Âà½Ð²Ä¡Ë
³«ºÅ³µÍ×
Æü»þ¡§2026Ç¯2·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë11:00～
»²²ÃÊýË¡¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ÊZoom¡Ë
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
È÷¹Í¡§ÅÓÃæÆþÂà¼¼²Ä¡¢»²²Ã¼Ô¡¦¥¢¥ó¥±ー¥È²óÅú¼Ô¸ÂÄêÆÃÅµ¤¢¤ê¡Ê¸ÄÊÌÁêÃÌ¡¦»ñÎÁÄó¶¡¡Ë
¢¨¿½¹þ¥Õ¥©ー¥àÆþÎÏ¸å¡¢¥áー¥ë¤Ë¤Æ¤´»ëÄ°ÍÑURL¤òÁ÷ÉÕ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼ÒLeaguE
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§support@league-japan.com