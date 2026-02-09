¡Ú¿·Å¹¡ÛÃæ¸Å¼Ö¤Î¥¬¥ê¥Ðー¡¢¹Åç¸©Æâ¤Î¥¬¥ê¥ÐーºÇÂçÌÌÀÑ¡õºÇÂçµé¤ÎÅ¸¼¨Âæ¿ô¤ò¸Ø¤ë¡ÖÊ¡»³Å¹¡×¤¬2026Ç¯2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤êÃÂÀ¸¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒIDOM¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâÆóÃúÌÜ7-2 JP¥¿¥ïー26³¬¡¢°Ê²¼¡§IDOM¡Ë¤Ï¥¬¥ê¥Ðー¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¿·Å¹ÊÞ¤È¤·¤Æ¡¢2026Ç¯2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¡Ö¥¬¥ê¥ÐーÊ¡»³Å¹¡×¡Ê¹Åç¸©Ê¡»³»Ô¡Ë¤ò¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
²èÁü¡§³°´Ñ¡Ê¥¤¥áー¥¸¡Ë
▶Ê¡Åç»ÔÆâ½é¤Î¡ÈÂç·¿Å¹ÊÞ¡É¤¬¤Ç¤Ã¤«¤¯¥ªー¥×¥ó¡ªÈ÷¸å·÷°è¤ò¹¤¯¥«¥Ðー
¤³¤ÎÅÙ¥ªー¥×¥ó¤¹¤ëÊ¡»³Å¹¤Ï¡¢¹Åç¸©Æâ¤Î¥¬¥ê¥ÐーÅ¹ÊÞ¤ÇºÇÂç¤È¤Ê¤ë¡¢Ìó4,579ÄÚ¤Î¹Âç¤ÊÉßÃÏÌÌÀÑ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¥¹¥±ー¥ë¤ò³è¤«¤·¡¢Å¸¼¨Âæ¿ô¤Ï¸©ÆâºÇÂçµé¤È¤Ê¤ëÌó250Âæ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ÊÅö¼ÒÄ´¤Ù¡¦¥ªー¥×¥ó»þ¤ÎÂæ¿ô¡Ë¡£·Ú¼«Æ°¼Ö¤«¤é¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡¢SUV¤Þ¤Ç¡¢¥¬¥ê¥Ðー¤¬¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¸·Áª¤·¤¿Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Êºß¸Ë¤ò¼ÂºÝ¤ËÈæ³Ó¤¤¤¿¤À¤±¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢º£´ü¤Î¸©Æâ¤Î½ÐÅ¹¤È¤·¤Æ¤Ï2025Ç¯8·î¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¹Åç¥¤¥ó¥¿ーÅ¹¤ËÂ³¤¯¡¢2Å¹ÊÞÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅöÅ¹¤¬°ÌÃÖ¤¹¤ëÊ¡»³»Ô¤Ï¡¢¹Åç¸©ÅìÉô¤ÎÅÔ»Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢²¬»³¸©À¾Éô¤ÎÃÏ°è¤È¤â·ÐºÑ³èÆ°¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¶¯¤¤¤È¤¤¤¦ÃÏ°èÆÃÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¹¥Î©ÃÏ¤ò³è¤«¤·¡¢Ê¡»³»ÔÆâ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¼þÊÕ¤ÎÈ÷¸å·÷°è¤ä²¬»³¸©¥¨¥ê¥¢¤Î¤ªµÒÍÍ¤â´Þ¤á¤¿¹°è¤«¤é¤Î¤´ÍèÅ¹¤ò¸«¹þ¤ß¡¢ÃÏ°è¤Î³§ÍÍ¤Î¥«ー¥é¥¤¥Õ¤ò¥Èー¥¿¥ë¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Å¹ÊÞ¤Ï´´ÀþÆ»Ï©¤Ç¤¢¤ë¹ñÆ»2¹æÀþ±è¤¤¡¢Àé´ÖÅÚ¼êÀ¾¸òº¹ÅÀ¤Î³Ñ¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¼þÊÕ¤Ë¤ÏÂç·¿¾¦¶È»ÜÀß¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ªÇã¤¤Êªµ¢¤ê¤Ê¤É¤Ë¤â¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¤¤¿¤À¤¤ä¤¹¤¤ÍøÊØÀ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤Ç¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤â¡¢Ãæ¹ñ¥Ð¥¹¡ÖÀé´ÖÅÚ¼êÀ¾¡×ÄäÎ±½ê¤½¤Ð¤ÈÎÉ¹¥¤Ç¤¹¡£ÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿Å¹ÊÞ¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¡¢³§ÍÍ¤Î¤´ÍèÅ¹¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
▶¹Åç¸©Æâ¤ÎÂç·¿Å¹¡¢3Å¹ÊÞ¹çÆ±¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬¥¹¥¿ー¥È¡ª
Ê¡»³Å¹¤Î¥ªー¥×¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢¹Åç¸©Æâ¤Ë¤ª¤±¤ë¥¬¥ê¥Ðー¤ÎÂç·¿Å¹ÊÞ¤Ï·×3Å¹ÊÞÂÎÀ©¤Ø¤È³ÈÂç¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ÊÊ¡»³Å¹¡¢¹Åç¥¤¥ó¥¿ーÅ¹¡¢¹ÅçµÈÅçÅ¹¡Ë¡£¤Þ¤¿¡¢2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤Ï¹Åç¥¤¥ó¥¿ーÅ¹¤Ë¸©Æâ½é¤Î¼«¼ÒÀ°È÷¹©¾ì¤¬¿·¤¿¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤òµÇ°¤·¡¢Æüº¢¤Î¤´°¦¸Ü¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¡¢¸©ÆâÂç·¿3Å¹ÊÞ¹çÆ±¤Ë¤è¤ë¡ÖÁíÎÏº×¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤´ÍèÅ¹ÆÃÅµ¡Û³ÆÅ¹ÊÞÀèÃå300Ì¾ÍÍ¤Ë¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡Ú¤´À®ÌóÆÃÅµ¡Û´ü´ÖÃæ¤ª¥¯¥ë¥Þ¤ò¤´¹ØÆþ¤Ç¡¢¥«¥¿¥í¥°¥®¥Õ¥È¤ò¤â¤ì¤Ê¤¯¥×¥ì¥¼¥ó¥È
³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë～3·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë
ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡§Ê¡»³Å¹¡¢¹Åç¥¤¥ó¥¿ーÅ¹¡¢¹ÅçµÈÅçÅ¹
▶µï¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤µ¤òÄÉµá¤·¤¿Å¹ÊÞ¥Ç¥¶¥¤¥ó
²èÁü¡§¾¦ÃÌ¥¹¥Úー¥¹¡Ê¥¤¥áー¥¸¡Ë
Å¹Æâ¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬²÷Å¬¤Ë¤ª²á¤´¤·¤¤¤¿¤À¤±¤ë¶õ´Ö¤Å¤¯¤ê¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡þ¾¦ÃÌ¥¹¥Úー¥¹
ÌÚ¤ä¥°¥êー¥ó¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë³«ÊüÅª¤ÊÀß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¶ÛÄ¥´¶¤Ê¤¯¤ªÏÃ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¹¥Úー¥¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡þ¥¥Ã¥º¥¹¥Úー¥¹
¾®¤µ¤Ê¤ª»ÒÍÍ¤ò¤ªÏ¢¤ì¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢³¨ËÜ¤ä¤ª¤â¤Á¤ãÅù¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤¿¥¥Ã¥º¥¹¥Úー¥¹¤òÀß¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥³¥ó¥»¥ó¥ÈÉÕ¤¤Î¥«¥¦¥ó¥¿ーÀÊ¤Ç¡¢¤ª»ÒÍÍ¤ò¸«¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¤´¾¦ÃÌ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡þ¥«¥Õ¥§¡¦¥é¥¦¥ó¥¸¥¹¥Úー¥¹
¤ªµÒÍÍ¤Ë¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤ª²á¤´¤·¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¶õ¹Á¤Î¥é¥¦¥ó¥¸¤Î¤è¤¦¤ÊÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤ò»ý¤¿¤»¡¢¹âµé´¶¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥Õ¥§¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¼ïÎà¤Î¤ª°û¤ßÊª¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾¦ÃÌ¥¹¥Úー¥¹¤ä¥é¥¦¥ó¥¸¥¹¥Úー¥¹¤Ø¼«Í³¤Ë¤ª»ý¤Á¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¼Ì¿¿¡§¥¥Ã¥º¥¹¥Úー¥¹¡Ê¥¤¥áー¥¸¡Ë
²èÁü¡§¥é¥¦¥ó¥¸¥¹¥Úー¥¹¡Ê¥¤¥áー¥¸¡Ë
Ãæ¸Å¼Ö¤ÎÈÎÇä¤ª¤è¤ÓÇã¼è¤ò¼ê¤¬¤±¤ëIDOM¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤È¥µー¥Ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¿ÍÀ¸¤òË¤«¤ËºÌ¤ë¡Ö¤Þ¤Á¤Î¥¯¥ë¥Þ²°¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
▶Å¹ÊÞ¾ðÊó
