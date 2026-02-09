³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ä¥êー¡¢LED¶È³¦¤ËÀè¶î¤±¡¢À½ÉÊ¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ëÁ´ÂÎ¤Î¥«ー¥Ü¥ó¥Õ¥Ã¥È¥×¥ê¥ó¥È¡ÊCFP¡Ë»»Äê¤ò¼Â»Ü¤·¡¢Êó¹ð½ñ¤ò¸ø³«
¡¡¡Ø¡Ö¿·¤·¤¤¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¨¡×¤Ç¡¢¿·¤·¤¤À¤³¦¤òÁÏ¤ëFORVAL¡Ù¤òÍýÇ°¤Ë·Ç¤²¡¢ESG·Ð±Ä¤ò²Ä»ë²½È¼Áö·¿¤Ç»Ù±ç¤¹¤ë¡Ö´ë¶È¥É¥¯¥¿ー¡Ê¼¡À¤Âå·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡Ë½¸ÃÄ¡×¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥©ー¥Ð¥ë¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÃæÅç ÕòÅµ¡¢°Ê²¼¡Ö¥Õ¥©ー¥Ð¥ë¡×¡Ë¤ÎÏ¢·ë»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ä¥êー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂçÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÆîÃ« ¹¬ÃË¡¢°Ê²¼¡Ö¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ä¥êー¡×¡Ë¤Ï¡¢LED¶È³¦Æâ¤ÇÀè¶î¤±¤Æ¡¢¥ê¥æー¥¹ÂÐ±þÄ¾´É·¿LED¾ÈÌÀ¡ÖREShine¡Ê¥ê¥·¥ã¥¤¥ó¡Ë¡×¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢À½ÉÊ¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ëÁ´ÂÎ¡ÊCradle to Grave¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ë¥«ー¥Ü¥ó¥Õ¥Ã¥È¥×¥ê¥ó¥È¡ÊCFP¡Ë»»Äê¤ò¼Â»Ü¤·¡¢Êó¹ð½ñ¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»»Äê¼Â»Ü¤ÎÇØ·Ê
¡¡¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Ç¤Ï2028Ç¯ÅÙ¤è¤ê·úÃÛÊªLCA¤ÎÊó¹ðÀ©ÅÙ¤òË¡Îá²½¤·¡¢¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ë¥«ー¥Ü¥ó»»Äê¤òµÁÌ³²½¤È¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¸þ¤Ç¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢´ØÏ¢¶È³¦ÃÄÂÎ¤âÍÍ¡¹¤Ê·Á¤Ç¥ëー¥ë·ÁÀ®¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤òÇ÷¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¤¤ÎÃæ¤ÎÆ°¸þ¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ä¥êー¤Ï¡¢¹ñ»ºLED¾ÈÌÀ¤òÀ½Â¤¤¹¤ë¥«ー¥Ü¥ó¥Õ¥êー¹©¾ì¤Ë¤Æ¡¢À½Â¤¤«¤éÇÑ´þ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç´Ä¶Éé²ÙÄã¸º¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ»»Äê¤Ï¡¢À½ÉÊ¤Î´Ä¶²ÁÃÍ¤òÄêÎÌÅª¤Ë¼¨¤·¡¢¥°¥êー¥óÀ½ÉÊ¤ÎÁªÂòµ¡²ñ³ÈÂç¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£»»Äê¤ÎÌÜÅª
¡¦À½ÉÊ¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ëÁ´ÂÎ¤Ë¤ª¤±¤ëCO2ÇÓ½ÐÎÌ¤òÄêÎÌÅª¤ËÇÄ°®
¡¦¥ê¥æー¥¹Àß·×¤Ë¤è¤ë´Ä¶Éé²ÙÄã¸º¸ú²Ì¤Î²Ä»ë²½
¡¦´Ä¶ÇÛÎ¸·¿À½ÉÊ¤È¤·¤Æ¤Î¿®ÍêÀ¡¦Æ©ÌÀÀ¤Î¸þ¾å
¢£ÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ
¥ê¥æー¥¹ÂÐ±þÄ¾´É·¿LED¾ÈÌÀ¡ÖREShine¡×¥·¥êー¥º
¡¦FSLM40NSH542-ACV15
¡¦FSLM40NSH542-ACV15¡Ê¥ê¥æー¥¹ÉÊ¡Ë
¡¦FSLE40N10W
¡¦FSLE40N10W¡Ê¥ê¥æー¥¹ÉÊ¡Ë
¢£»»ÄêÈÏ°Ï¡¦¾ò·ï¡Ê³µÍ×¡Ë
¡¦»»ÄêÈÏ°Ï¡§¸¶ºàÎÁÄ´Ã£～ÇÑ´þ¡¦¥ê¥æー¥¹¡¿¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë
¡ÊCradle to Grave¡Ë
¡¦»»ÄêÃ±°Ì¡§À½ÉÊ1ËÜ¤¢¤¿¤ê
¡¦»»Äê´ü´Ö¡§2024Ç¯4·î～2025Ç¯3·î
¡¦»²¾È´ð½à¡§- ¥«ー¥Ü¥ó¥Õ¥Ã¥È¥×¥ê¥ó¥È¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¡Ê·Ð»º¾Ê¡¦´Ä¶¾Ê¡Ë-ISO 14040 / ISO 14044
¢£¥«ー¥Ü¥ó¥Õ¥Ã¥È¥×¥ê¥ó¥È»»ÄêÊó¹ð½ñ
¢£»»Äê·ë²Ì¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦¡ÖREShine¡×¤Ï¹½À®ÉôÉÊ¤ÎÌó84¡ó¤¬¥ê¥æー¥¹²ÄÇ½
¡¦¥ê¥æー¥¹ÉÊ¤Ç¤Ï¡¢¸¶ºàÎÁÄ´Ã£ÃÊ³¬¤ÎCO2ÇÓ½ÐÎÌ¤òÂçÉý¤Ëºï¸º
¡¦¿·À½ÉÊ¡ÊFSLE¡Ë¤ÏÀß·×²þÁ±¤Ë¤è¤ê¡¢
»ÈÍÑÃÊ³¬¤ò´Þ¤à¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ëÁ´ÂÎ¤ÇÇÓ½ÐÎÌ¤òÄã¸º
À½ÉÊÀß·×¤È¥ê¥æー¥¹¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¡¢´Ä¶Éé²ÙÄã¸º¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ä¥êー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ä¥êー¤Ï¡¢ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¥·¥¹¥Æ¥à¤äLED¾ÈÌÀÅù¡¢»º¶È»ö¶È¼Ô¸þ¤±¤ÎÅÅÎÏ¤Ê¤É¡¢¥Ïー¥É¡¦¥½¥Õ¥È¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤éºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î¥¤¥ó¥Õ¥éÉáµÚ¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¶¦¤Ë¡¢ÍÍ¡¹¤Ê´Ä¶ÂÐºö¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»ö¶È¼ÔÍÍ¤Î»Ù±ç¤ò¤·¡¢Íø±×¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ò¤¤¤Æ¤ÏÀ¤³¦¤Î´Ä¶²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ä¥êー
ÂåÉ½¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÆîÃ« ¹¬ÃË
ÀßÎ©¡§2010Ç¯¡ÊÊ¿À®22Ç¯¡Ë5·î27Æü
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÂçÅÄ¶èÊ¿ÏÂÅç4-1-23 JS¥×¥í¥°¥ì¥Ó¥ë5F
URL¡§ https://appletree-ws.co.jp/
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥©ー¥Ð¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡ ESG·Ð±Ä¤ò²Ä»ë²½È¼Áö·¿¤Ç»Ù±ç¤¹¤ë¡Ö´ë¶È¥É¥¯¥¿ー¡Ê¼¡À¤Âå·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡Ë½¸ÃÄ¡×¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥©ー¥Ð¥ë¡Ê»ñËÜ¶â¡§ 41²¯ 50É´Ëü±ß¡¢ ¡Ú¾Ú·ô¥³ー¥É¡§ 8275¡Û¡Ë¤Ï¡¢Ãæ¾®¡¦¾®µ¬ÌÏ´ë¶È¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö¾ðÊóÄÌ¿®¡×¡Ö³¤³°¡×¡Ö´Ä¶¡×¡Ö¿Íºà¡¦¶µ°é¡×¡Öµ¯¶È¡¦»ö¶È¾µ·Ñ¡×¤Î 5Ê¬Ìî¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤ò¥³¥¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡À¯ÉÜ¤¬·Ç¤²¤ë4¤Ä¤Î¸¶Æ°ÎÏ¡Ö¥°¥êー¥ó¡×¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¡×¡Ö³èÎÏ¤¢¤ëÃÏÊýÁÏ¤ê¡×¡Ö¾¯»Ò²½ÂÐºö¡×¤ËÂ§¤ê¡¢¼«¼£ÂÎ¡¦Ì±´Ö´ë¶È¡¦¶µ°éµ¡´Ø¡¦¶âÍ»µ¡´Ø¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤éÆüËÜÁ´¹ñ¤ÇDX¡¦GX¿Íºà¤ò°é¤Æ¡¢¤½¤Î¿Íºà¤¬ÃÏ¸µ·ÐºÑ¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¹¥½Û´Ä¤Ë¤è¤Ã¤Æ±ÊÂ³Åª¤ÊÃÏÊýÁÏÀ¸¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹¡ÖF-Japan¡×¹½ÁÛ¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¶áÇ¯¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¿ÍÅª»ñËÜ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿ESG·Ð±Ä¤Î²Ä»ë²½È¼Áö»Ù±ç¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥©ー¥Ð¥ë
ÂåÉ½¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÃæÅç ÕòÅµ
ÀßÎ©¡§1980Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ55Ç¯¡Ë9·î18Æü
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°¸ÞÃúÌÜ52ÈÖ2¹æÀÄ»³¥ªー¥Ð¥ë¥Ó¥ë14³¬
¢¨¾ÜºÙ¤Ï¥Ûー¥à¥Úー¥¸(https://www.forval.co.jp/?utm_source=pr20260209&utm_medium=pressrelease&utm_id=prtimes20260209)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£