³ô¼°²ñ¼ÒLiberoa¡¢Á°»£¤êÉ½¸½¤ò³ÈÄ¥¤¹¤ë¥É¥ì¥¹¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÈ¯É½
³ô¼°²ñ¼ÒLiberoa¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÅç¶è¡¢°Ê²¼Liberoa¡Ë¤Ï¡¢Á°»£¤ê¤Ë¤ª¤±¤ëÉ½¸½¤ÎÉý¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥É¥ì¥¹¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÈ¯É½¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¡Ö¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤ä»£±Æ¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢°áÁõ¤â¼«Í³¤ËÁª¤Ù¤ëÁ°»£¤ê¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë´ë²è¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Á°»£¤ê¤Îºß¤êÊý¤¬Â¿ÍÍ²½¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¼Ì¿¿¤ä±ÇÁü¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤È°áÁõ¤Î°õ¾Ý¤¬°ìÃ×¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Liberoa¤Ç¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿À¼¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢°áÁõÁª¤Ó¤«¤éÁ°»£¤êÂÎ¸³Á´ÂÎ¤òºÆÀß·×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²óÈ¯É½¤·¤¿¥É¥ì¥¹¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢Á°»£¤ê¤È¤¤¤¦É½¸½¼êË¡¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼Ì¿¿¡¦±ÇÁü¡¦¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤ÈÄ´ÏÂ¤¹¤ë°áÁõ¤ÎÁªÂò»è¤ò³ÈÄ¥¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Á°»£¤ê¤ò¡ÖÂÎ¸³¡×¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ë¡¢Liberoa¤Î¹Í¤¨Êý
Liberoa¤¬¹Í¤¨¤ëÁ°»£¤ê¤Î²ÁÃÍ¤Ï¡¢´°À®¤·¤¿°ìËç¤Î¼Ì¿¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¾ì¤Î¶õµ¤´¶¤äÆ°¤¡¢»þ´Ö¤ÎÎ®¤ì¤Þ¤Ç¤ò´Þ¤á¤ÆµÏ¿¤¹¤ëÂÎ¸³¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°áÁõ¤ÏÃ±¤Ê¤ëÁõ¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼Ì¿¿¤Î¥Èー¥ó¤äÊª¸ìÀ¤òº¸±¦¤¹¤ë½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¹¡£¼«Á³¸÷¤ÎÃæ¤Ç¤ä¤ï¤é¤«¤¯±Ç¤ëÁÇºà¡¢ÅÔ»ÔÅª¤Ê¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ç¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬ºÝÎ©¤Ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤É¡¢°áÁõ¤ÎÁªÂò¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁ°»£¤ê¤ÎÉ½¸½¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
Liberoa¤Ç¤Ï¡¢Á°»£¤ê¤ò¡Ö°áÁõÃ±ÂÎ¡×¤Ç¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÂÎ¸³Á´ÂÎ¡×¤Î°ìÉô¤È¤·¤ÆÂª¤¨¡¢À¤³¦´Ñ¤Å¤¯¤ê¤ÎÀºÅÙ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥É¥ì¥¹¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¤½¤Î»×ÁÛ¤ò°áÁõÎÎ°è¤Ë¤Þ¤Ç¹¤²¤ë»î¤ß¤Ç¤¹¡£
¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó°ìÎã¡ÃÀ¤³¦´Ñ¤«¤éÁª¤Ù¤ë¥É¥ì¥¹¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
ËÜ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢A¥é¥¤¥ó¡¢¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥é¥¤¥ó¡¢¥Þー¥á¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¾åÉÊ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤«¤é¼Ì¿¿±Ç¤¨¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤â¤Î¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤¥É¥ì¥¹¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤º¤ì¤âÁ°»£¤ê»£±Æ¤òÁ°Äó¤Ë¡¢¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î¸«¤¨Êý¤äÁÇºà´¶¤ò½Å»ë¤·¤Æ¥»¥ì¥¯¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£±. A¥é¥¤¥ó¥É¥ì¥¹
¼«Á³¸÷¤äÉ÷¤ò³è¤«¤·¤¿¥í¥±ー¥·¥ç¥óÁ°»£¤ê¤Ë±Ç¤¨¤ë¡¢·Ú¤ä¤«¤ÊA¥é¥¤¥ó¡£
¤ä¤ï¤é¤«¤ÊÁÇºà´¶¤È¹¤¬¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÇÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÀ¤³¦´Ñ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£
£². ¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥é¥¤¥ó¥É¥ì¥¹
Î©ÂÎ´¶¤Î¤¢¤ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤È¥Ü¥ê¥åー¥à¤¬¡¢¼Ì¿¿¤Ë¥É¥é¥Þ¤òÀ¸¤à¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥é¥¤¥ó¡£
Æ°¤¤Î¤¢¤ë¥«¥Ã¥È¤ä°ú¤¤Î¹½¿Þ¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤òÊÝ¤Á¡¢Á°»£¤ê¤ò¡ÈºîÉÊ¡É¤È¤·¤Æ»Ä¤·¤¿¤¤Êý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
£³. ¥Þー¥á¥¤¥É¥é¥¤¥ó¥É¥ì¥¹
¿ÈÂÎ¤Î¥é¥¤¥ó¤òÈþ¤·¤¯°ú¤Î©¤Æ¤ë¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Þー¥á¥¤¥É¥é¥¤¥ó¡£
¹½ÃÛÅª¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬¼Ì¿¿Á´ÂÎ¤ò°ú¤Äù¤á¡¢ÅÔ²ñÅª¤Ç¾å¼Á¤ÊÁ°»£¤êÉ½¸½¤ò³ð¤¨¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤ÎÅ¸³«
ËÜ¥É¥ì¥¹¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢Liberoa¤¬Å¸³«¤¹¤ë³ÆÁ°»£¤ê¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë²£ÃÇÅª¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¡¢¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤ä»£±Æ¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë±þ¤¸¤¿É½¸½¤ÎÉý¤ò¤µ¤é¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
Liberoa¤Ïº£¸å¤â¡¢Á°»£¤ê¤ò·Á¼°Åª¤ÊµÇ°»£±Æ¤ËÎ±¤á¤º¡¢¤½¤Î¿Í¤é¤·¤µ¤¬¼«Á³¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¤ëÂÎ¸³¤È¤·¤ÆÀß·×¤·Â³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒLiberoa ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
º£¤ò¡¢¤â¤Ã¤È¼«Í³¤Ë¡£
¡É½Ö´ÖºÇÂç¹¬Ê¡¡É¤ò¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤Ò¤È¤Ë¡£
¥Ï¥¿¥Á¤Î·è°Õ¤â¡¢¤Õ¤¿¤ê¤ÎÀÀ¤¤¤â¡£ Liberoa¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÂçÀÚ¤ÊÀáÌÜ¤ò¡¢·Á¼°Åª¤Ê¡Öµ·¼°¡×¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¿Í¤é¤·¤µ¤¬°î¤ì¤ë¡ÖºÇ¹â¤Î½Ö´Ö¡×¤È¤·¤Æ¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤·¤Þ¤¹¡£ ¡Ö¤³¤¦¤¢¤ë¤Ù¤¡×¤È¤¤¤¦·¿¤«¤é²ò¤Êü¤Á¡¢¿´¤«¤é¾Ð¤¤¡¢³Ú¤·¤ß¡¢´¶Æ°¤Ç¤¤ë»þ´Ö¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¡£¤½¤ì¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤¬Äó°Æ¤¹¤ë¿·¤·¤¤µÇ°Æü¤Îºß¤êÊý¤Ç¤¹¡£
º£¤·¤«¤Ê¤¤¤½¤Î½Ö´Ö¤ò¡¢¤â¤Ã¤È¼«Í³¤Ë¡¢Èþ¤·¤¯¡£»ä¤¿¤Á¤Ïµ²±¤ÈµÏ¿¤Ç¿ÍÀ¸¤òºÌ¤êÂ³¤±¤Þ¤¹¡£
¢£ URL¡§https://liberoa.jp(https://liberoa.jp)
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒLiberoa
½êºßÃÏ¡§¢©171-0014 ÅìµþÅÔËÅç¶èÃÓÂÞ3ÃúÌÜ52－3-0211
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥í¥±ー¥·¥ç¥óÁ°»£¤êÀìÌç¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°»ö¶È¡¢¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¥×¥í¥Ç¥åー¥¹»ö¶È
±¿±Ä¥Ö¥é¥ó¥É¡§
Aura Wedding / Sora Wedding / Pili Bridal / Scelta Wedding / Re.ala Wedding / STARLILY ORIGINAL / Liberoa
¢£ ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
³ô¼°²ñ¼ÒLiberoa ¹ÊóÃ´Åö
E-mail¡§contact@liberoa.jp