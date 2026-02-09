¡Ú2/19(ÌÚ)Åìµþ¡Ûº£¤µ¤éÊ¹¤±¤Ê¤¤IP¡ß»ö¶È³«È¯¤òÃÎ¤ëBAR¤ò³«ºÅ
VTuber¡¢IP¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄÌ¤·¤ÆÆüËÜ¤ÈÀ¤³¦¤Ç¿·¤¿¤ÊÎ®ÄÌ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡ÈIP¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÁí¹ç¾¦¼Ò¡É³ô¼°²ñ¼Òuyet(¥æ¥¨¥Ã¥È)(ËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò:³áÅÄÂç¼ù)¤Ï¡¢THE FLYING PENGUINS¡ÊÄÌ¾Î¡§¥Õ¥é¥Ú¥ó¡Ë¤È¶¦Æ±¤Ç2026Ç¯2·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë19:00¤«¤é¥¤¥Ù¥ó¥È¡Öº£¤µ¤éÊ¹¤±¤Ê¤¤ IP¡ß»ö¶È³«È¯¤òÃÎ¤ëBAR¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢IP¥Ó¥¸¥Í¥¹¤äVTuber¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë´Ø¿´¤Î¤¢¤ëÊý¡¹¤¬½¸¤¤¡¢¼«¿È¤Î´Ø¿´¤Î¤¢¤ëÎÎ°è¤ÇÏÃ¤ò¸ò¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢IP¶È³¦¤äVTuber¶È³¦¤ÎÈ¯Å¸¤ä¶È³¦Æâ¤Ç¤Î·Ò¤¬¤ê¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ô¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤Î·Ð°Þ¡Õ
¸½ºßVTuber»Ô¾ì¤ÏÂç¤¤ÊÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿ÊýÌÌ¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢³¤³°¿Ê½Ð¤âÀ¨¤Þ¤¸¤¤Àª¤¤¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÂ¦ÌÌ¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÂ¦ÌÌ¡¢¥«¥ë¥Á¥ãー¤ÎÂ¦ÌÌ¤Ê¤É¡¢VTuber»Ô¾ì¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ëÅÀ¤«¤é¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤ÇIP¶È³¦¤äVTuber¶È³¦¤Ë´Ø¿´¤Î¤¢¤ëÊý¤ò¤ª½¸¤Þ¤ê¤¤¤¿¤À¤¡¢¡ÖIP¡×¤ä¡ÖVTuber¡×¤È¤¤¤¦¼«¿È¤Î´Ø¿´¤Î¤¢¤ë¶¦ÄÌ¤ÎÏÃÂê¤Ç¤ªÏÃ¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¾ì½ê¤òÄó¶¡¤·¤¿¤¯¡¢º£²óTHE FLYING PENGUINS¤È¶¦Æ±¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£IP/VTuber¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë´Ø¿´¤Î¤¢¤ëÊý¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://theflyingpenguins260219.peatix.com/view
¡Ú¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡Û
¢¡IP¶È³¦¡¢VTuber¶È³¦¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¿´Ø¤ï¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý
¢¡¡ÖIP¡ß¢þ¢þ¡×¡ÖVTuber¡ß¢þ¢þ¡×¤Î²ÄÇ½À¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¡Ê¼«¼£ÂÎ¡¿´ë¶È¡¿¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¡Ë
¢¡¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤Ë·È¤ï¤ëÊý
¢¡¥¨¥ó¥¿¥á¤ä¥«¥ë¥Á¥ãー¤ò»ö¶È²½¡¦¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤·¤¿¤¤Êý
¢¡¼¡¤ËÆ°¤¯¤Ù¤¥Æー¥Þ¤äÃç´Ö¤È½Ð²ñ¤¤¤¿¤¤Êý
¢¡KANAI¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¥Ô¥ó¤È¤¤¿Êý
¡Ô¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ¡Õ
◻︎³«ºÅÆü»þ¡§
2026Ç¯2·î19Æü(ÌÚ)19:00~21:00¡Ê³«¾ì18:00¡Ë
¡ÊBAR¤Î¤¿¤á½ÐÆþ¤ê¼«Í³¡Ë
◻︎»²²ÃÊýË¡¡§
»öÁ°¿½¤·¹þ¤ß¡ÊPeatix¡Ë
¢¨¿Í¿ôÇÄ°®¤Î¤¿¤á¡¢¥¨¥ó¥È¥êー¸å¤ÎÌµÃÇ¥¥ã¥ó¥»¥ë¤Ï¤ª¹µ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥¨¥ó¥È¥êー¤Ê¤·¤Ç¤â¶õÀÊ¤¬¤¢¤ì¤Ð¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
◻︎¥·¥¹¥Æ¥à¡§
¡¦¥Á¥ãー¥¸1,000±ß/¿Í
¡¦1¥É¥ê¥ó¥¯°Ê¾å¤ÎÃíÊ¸É¬¿Ü
¡¦¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤Î¤ßÍøÍÑ²ÄÇ½
¡¦¿©»ö»ý¤Á¹þ¤ßÌµÎÁ¡Ê¤ªÈ¤¤ä¼è¤ê»®¤Ï¤´¼«¿È¤Ç¤´ÍÑ°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
https://theflyingpenguins260219.peatix.com/view
¡ÔTHE FLYING PENGUINS¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Õ
¥Õ¥é¥Ú¥ó¡ÊTHE FLYING PENGUINS¡Ë¤Ï¡¢¶õ¤òÈô¤ó¤À¥Ú¥ó¥®¥ó¡ÊWILL～Ì´¤ä´ê¤¤～¤ò³ð¤¨¤¿¿Í¤¿¤Á¡Ë¤È¶õ¤òÈô¤Ó¤¿¤¤¤È´ê¤¦¥Ú¥ó¥®¥ó¡ÊWILL¤ò³ð¤¨¤¿¤¤¿Í¤¿¤Á¡Ë¤¬¶öÈ¯Åª¤Ë½Ð²ñ¤¦¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤Þ¤Á¤Î½¸¤¤¾ì¡ÊBAR¡Ë¤Ç¤¹¡£First Season¤È¤·¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç3Ç¯´Ö¤Ç¤ÏÆüÂØ¤ï¤êBar¤È¤·¤Æ¤ÎÅÚÂæºî¤ê¤ä¥»¥ì¥ó¥Ç¥£¥Ô¥Æ¥£¡¢YNK¥¨¥ê¥¢¡ÊÈ¬½Å½§¡¦ÆüËÜ¶¶¡¦µþ¶¶¡Ë¤Ø¤Î¸òÎ®¤Î¸¼´Ø¸ý¤È¤·¤Æ¤ÎÁÃ¤òÃÛ¤¡¢µ¯¶È²È¤ä»ö¶È·Ð±Ä¼Ô¡¢¿·µ¬»ö¶È¤Ë·È¤ï¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤¬¥ï¥¤¥ó¤äÆüËÜ¼ò¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤é¿Í¤È¿Í¤È¤Î±ï¤ò¤Ä¤à¤°¾ì¤È¤·¤Æ³§ÍÍ¤Ë°é¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
Second Season¤È¤·¤Æ¼¡¤ËÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎFirst Season¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢½Ð°©¤Ã¤¿¿ÍÆ±»Î¤¬YNK¥¨¥ê¥¢¤Ç¿·¤¿¤Ê¶¦ÁÏ¤ò°é¤ó¤À¤ê¡¢Ä©Àï¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬½¸¤¤¹ç¤Ã¤Æ¼¡¤Î²ê¤ò°é¤Æ¤ë¤³¤È¤ä¡¢¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¼Ô¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥ï¥¤¥ó¡¦ÆüËÜ¼ò¡¦¤ª¼ò¤Ë¸Â¤é¤º¥Î¥ó¥¢¥ë¥É¥ê¥ó¥¯¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤🐧
¢§Instagram¡§https://www.instagram.com/theflyingpenguins_bar
¢§Facebook¡§https://www.facebook.com/theflyingpenguins.bar
¢§HP¡§https://theflyingpenguins.jp
¡Ô³ô¼°²ñ¼Òuyet¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Õ
³ô¼°²ñ¼Òuyet¤ÏVTuber¡¢IP¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄÌ¤·¤ÆÆüËÜ¤ÈÀ¤³¦¤Ç¿·¤¿¤ÊÎ®ÄÌ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡ÈIP¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÁí¹ç¾¦¼Ò¡É¤Ç¤¹¡£¶È³¦¾ðÊó¡¢µ»½Ñ¡¢¥È¥ì¥ó¥É¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ê¤É¤Î°Ü¤êÊÑ¤ï¤ê¤¬·ã¤·¤¤VTuber¶È³¦¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤òÂª¤¨¡¢VTuber¶È³¦¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë·Á¤Ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¡Ö¥Ðー¥Á¥ã¥ëÊª»ºÅ¸¡×¤ä¡Ö¤Þ¤Á¥¹¥Ñ¥Á¥ã¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë»ö¶È°Ê³°¤Ë¡¢VTuberÀ©ºî ¡¦¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó»Ù±ç¤äVTuber¤äV¥é¥¤¥Ðー¤Î³èÆ°»Ù±ç¡¢¤Þ¤¿´ë¶È¡¦¼«¼£ÂÎ¤ÎPR»Ù±ç¤Ê¤É¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¤¤ÎÃæ¤Ë¡ÈÁÇÅ¨¤Ê¤â¤Î¡É¤ò»Ä¤·Â³¤±¤ë´ë¶È¤ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¢¤Þ¤¿ÊÀ¼Ò¥µー¥Ó¥¹¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¥æー¥¶ー¤ò´Þ¤á¡¢³ô¼°²ñ¼Òuyet¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤Î¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤Î³§ÍÍ¤¬¿´¤òÆ°¤«¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡ÈË°¤¤Ê¤¤¡È»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¡¢¤ª¶â¤Î½Û´Ä¤¬Àµ¾ï¤Ë¹Ô¤ï¤ì ¡È¾¦¤¤¡É ¤¬Àä¤¨¤º¹Ô¤ï¤ìÂ³¤±¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¤Ä¤¯¤êÂ³¤±¤Þ¤¹¡£
¢§uyet¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://uyet.jp/
¢§uyet¸ø¼°X(µì¡§Twitter)¡§https://twitter.com/uyet_inc
¢§¼èºà¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§https://uyet.jp/contact