2026最新登場 6部品付属【Android 16 × Gemini AI搭載】48GBメモリ＆90Hz大画面キーボード付き11インチタブレット「POCKAM P11」日本楽天市場にて独占販売開始

深圳市道格创想电子商务有限公司

タブレットおよびスマートデバイスを展開するPOCKAMは、

**最新OS Android 16とGemini AIに対応した11インチタブレット「POCKAM P11」**を、

日本楽天市場にて独占販売開始いたしました。

POCKAM P11は、48GBメモリ構成（8GB＋最大40GB拡張）、

90Hz対応11インチディスプレイ、キーボード付き6点セットを備えた、

日常使いからビジネス、学習用途まで幅広く対応する高コストパフォーマンスAndroidタブレットです。

商品ページ：https://item.rakuten.co.jp/doogee-store/p11/

原価：23900円

新品特価：17900円

Android 16 × Gemini AI対応、次世代スタンダードタブレット

POCKAM P11は、最新のAndroid 16を搭載し、Gemini AIとの連携に対応。

AIによる情報検索、文章作成サポート、学習補助など、

日常のタブレット体験をよりスマートに進化させます。

システム全体の最適化により、アプリ起動や切り替えもスムーズで、

マルチタスク操作も快適。

在宅ワーク、オンライン授業、家庭用タブレットとしても扱いやすい設計です。

11インチIPSディスプレイ＆90Hzで、なめらかな表示性能

11インチのIPSディスプレイは、**HD解像度（1280×800）**に対応。

文字や映像を見やすく表示し、

90Hzリフレッシュレートによりスクロールや操作もなめらかです。

また、Widevine L1対応のため、Netflixなどの動画配信サービスでは

フルHD（1080p）再生が可能。

動画視聴、電子書籍、Web閲覧、オンライン会議まで快適に楽しめます。

48GBメモリ＆128GBストレージ、余裕のある動作環境

POCKAM P11は、8GBの実メモリに最大40GB拡張を加えた合計48GB RAM構成を採用。

複数アプリの同時使用や長時間稼働でも安定したパフォーマンスを実現します。

内部ストレージは128GB（UFS）を搭載し、

さらにmicroSDカード最大2TB対応で、

写真・動画・業務データも安心して保存できます。

オクタコアCPU＆8800mAhバッテリーで、外出先でも安心

Unisoc T7250 オクタコアプロセッサー（最大1.8GHz）を搭載し、

Web閲覧、動画再生、オンライン通話も快適。

8800mAhの大容量バッテリーにより、

自宅でも外出先でも充電回数を抑えて使用可能です。

顔認証機能にも対応し、日常のロック解除もスムーズです。

キーボード付き6点セット、届いてすぐに使える完成形

POCKAM P11は、

専用ケース・Bluetoothキーボード・マウス・タッチペン・保護フィルム・有線イヤホンが付属した

オールインワンセットモデル。

追加アクセサリー不要で、

タブレットをノートパソコンのように活用したい方にも最適です。

商品概要

製品名：POCKAM P11

販売情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/127114/table/227_1_b014ec122776685c469774ed9d4db8ac.jpg?v=202602091051 ]

販売チャネル：日本楽天市場（独占販売）

商品ページ：https://item.rakuten.co.jp/doogee-store/p11/

通常価格：23,900円（税込）

新品期限定特価：17,900円（税込）