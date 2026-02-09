2026最新登場 6部品付属【Android 16 × Gemini AI搭載】48GBメモリ＆90Hz大画面キーボード付き11インチタブレット「POCKAM P11」日本楽天市場にて独占販売開始
タブレットおよびスマートデバイスを展開するPOCKAMは、
**最新OS Android 16とGemini AIに対応した11インチタブレット「POCKAM P11」**を、
日本楽天市場にて独占販売開始いたしました。
POCKAM P11は、48GBメモリ構成（8GB＋最大40GB拡張）、
90Hz対応11インチディスプレイ、キーボード付き6点セットを備えた、
日常使いからビジネス、学習用途まで幅広く対応する高コストパフォーマンスAndroidタブレットです。
商品ページ：https://item.rakuten.co.jp/doogee-store/p11/
原価：23900円
新品特価：17900円
Android 16 × Gemini AI対応、次世代スタンダードタブレット
POCKAM P11は、最新のAndroid 16を搭載し、Gemini AIとの連携に対応。
AIによる情報検索、文章作成サポート、学習補助など、
日常のタブレット体験をよりスマートに進化させます。
システム全体の最適化により、アプリ起動や切り替えもスムーズで、
マルチタスク操作も快適。
在宅ワーク、オンライン授業、家庭用タブレットとしても扱いやすい設計です。
11インチIPSディスプレイ＆90Hzで、なめらかな表示性能
11インチのIPSディスプレイは、**HD解像度（1280×800）**に対応。
文字や映像を見やすく表示し、
90Hzリフレッシュレートによりスクロールや操作もなめらかです。
また、Widevine L1対応のため、Netflixなどの動画配信サービスでは
フルHD（1080p）再生が可能。
動画視聴、電子書籍、Web閲覧、オンライン会議まで快適に楽しめます。
48GBメモリ＆128GBストレージ、余裕のある動作環境
POCKAM P11は、8GBの実メモリに最大40GB拡張を加えた合計48GB RAM構成を採用。
複数アプリの同時使用や長時間稼働でも安定したパフォーマンスを実現します。
内部ストレージは128GB（UFS）を搭載し、
さらにmicroSDカード最大2TB対応で、
写真・動画・業務データも安心して保存できます。
オクタコアCPU＆8800mAhバッテリーで、外出先でも安心
Unisoc T7250 オクタコアプロセッサー（最大1.8GHz）を搭載し、
Web閲覧、動画再生、オンライン通話も快適。
8800mAhの大容量バッテリーにより、
自宅でも外出先でも充電回数を抑えて使用可能です。
顔認証機能にも対応し、日常のロック解除もスムーズです。
キーボード付き6点セット、届いてすぐに使える完成形
POCKAM P11は、
専用ケース・Bluetoothキーボード・マウス・タッチペン・保護フィルム・有線イヤホンが付属した
オールインワンセットモデル。
追加アクセサリー不要で、
タブレットをノートパソコンのように活用したい方にも最適です。
商品概要
製品名：POCKAM P11
[表: https://prtimes.jp/data/corp/127114/table/227_1_b014ec122776685c469774ed9d4db8ac.jpg?v=202602091051 ]
販売情報
販売チャネル：日本楽天市場（独占販売）
商品ページ：https://item.rakuten.co.jp/doogee-store/p11/
通常価格：23,900円（税込）
新品期限定特価：17,900円（税込）