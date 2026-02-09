NanoFrontier¡¢Miyagi Pitch Contest¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢1,000Ëü±ß¤ò³ÍÆÀ
NanoFrontier³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§µÜ¾ë¸©ÀçÂæ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§°æ¾å À¿Ìé¡¢°Ê²¼¡ÖNanoFrontier¡×¡Ë¤Ï¡¢µÜ¾ë¸©Æâ¤ÎÍË¾¤Ê¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤¬»ö¶È¹½ÁÛ¤äÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤ò¶¥¤¦ Miyagi Pitch Contest ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Í¥¾¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢NanoFrontier¤¬ÉÁ¤¯¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ì¤Ø¤ÎÅ¸³«¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¢Âç³ØÈ¯µ»½Ñ¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿·ÑÂ³Åª¤Ê»º¶ÈÁÏ½Ð¤Î²ÄÇ½À¡¢¤½¤·¤ÆÃÏ°è¤Ë¿·¤¿¤Ê¸ÛÍÑ¤È²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹À®Ä¹À¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¼õ¾Þ¤Ë¤è¤ê¡¢NanoFrontier¤ÏÍ¥¾¡¾Þ¶â¤Ë²Ã¤¨¡¢µÜ¾ë¸©¤Ë¤è¤ë»ö¶È»Ù±ç¤ò´Þ¤à1,000Ëü±ß¤Î»Ù±çÂÐ¾Ý´ë¶È¤ËÁªÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼õ¾Þ¤ÎÇØ·Ê
µÜ¾ë¸©¤Ç¤Ï¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¿Í¸ýÎ®½Ð¤¬½ÅÍ×¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í¥¤ì¤¿¸¦µæ¤ä¿Íºà¤¬ÃÏ°è¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢³èÌö¤ÎÉñÂæ¤¬¸©³°¤Ø°Ü¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¹½Â¤¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏ°è¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¤Ê¤¬¤éÀ¤³¦¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ë´ë¶È¤ÎÂ¸ºß¤¬¶¯¤¯´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
NanoFrontier¤Ï¡¢ÅìËÌÂç³Ø¤Î¸¦µæÀ®²Ì¤ò¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²¡¢µÜ¾ë¤«¤éÀ¤³¦»Ô¾ì¤ØÅ¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÁÏ¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ°è¤Ëº¬º¹¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢À¤³¦¿å½à¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë»ö¶È¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦À®Ä¹¥â¥Ç¥ë¤¬¡¢º£²ó¤Î¿³ºº¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤ÊÉ¾²Á¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
º£²ó¤ÎÍ¥¾¡¤òÂç¤¤ÊÀáÌÜ¤ÈÂª¤¨¡¢NanoFrontier¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ë»ö¶È³ÈÂç¤ÈÁÈ¿¥¶¯²½¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
µÜ¾ë¡¦ÅìËÌ¤òµòÅÀ¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢
- ¹ñÆâ³°¤Ç¤Î»ö¶ÈÅ¸³«¤Î²ÃÂ®
- Âç³Ø¡¦´ë¶È¤È¤ÎÏ¢·È¶¯²½
- ¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦¿Íºà¤ÎºÎÍÑ¤È°éÀ®
- ÃÏ°è¤«¤éÀ¤³¦¤ØÄÌÍÑ¤¹¤ëÀ½ÉÊ¡¦»ö¶È¤ÎÁÏ½Ð
¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏ°è¤Ëº¬º¹¤·¤Ê¤¬¤éÀ¤³¦»Ô¾ì¤ÇÁÏ½Ð¤·¤¿²ÁÃÍ¤òÃÏ°è¤Ø´Ô¸µ¤·¡¢¤½¤Î¹¥½Û´Ä¤ò»Ù¤¨¤ë´ë¶È¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂåÉ½¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¤³¤Î¤¿¤ÓMiyagi Pitch Contest¤Ç1°Ì¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢µÜ¾ë¤«¤éÀ¤³¦¤ØÄ©Àï¤·Â³¤±¤ë´ë¶È¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦»Ô¾ì¤ÎÃæ¤ÇËá¤¾å¤²¤¿µ»½Ñ¤ä»ö¶È¤ÎÀ®²Ì¤òÃÏ°è¤Ø´Ô¸µ¤·¡¢¿·¤¿¤Ê»º¶È¤ä¸ÛÍÑ¡¢¼¡¤ÎÀ¤Âå¤ÎÄ©Àï¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤¨¤ëÂ¸ºß¤ØÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬»ä¤¿¤Á¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¡¢ÅìËÌ¤«¤éÀ¤³¦´ð½à¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹´ë¶È¤È¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¡¢º£²ó¤Î¼õ¾Þ¤òÎå¤ß¤ËÄ©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡°æ¾å À¿Ìé¡Ë
Miyagi Pitch Contest¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Miyagi Pitch Contest ¤Ï¡¢µÜ¾ë¸©¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡¢¸©Æâ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤äµ¯¶È²È¤¬»ö¶È·×²è¤äÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤òÈ¯É½¤¹¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¤¹¡£¿·¤¿¤Ê»º¶È¤ÎÁÏ½Ð¤äÃÏ°è·ÐºÑ¤Î³èÀ²½¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ÍèÅª¤ËµÜ¾ë¡¦ÅìËÌ¤ÎÀ®Ä¹¤òÃ´¤¦´ë¶È¤ÎÈ¯·¡¡¦»Ù±ç¤Î¾ì¤È¤·¤Æ°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æþ¾Þ´ë¶È¤Ë¤Ï¾Þ¶â¤Î¼øÍ¿¤Ë²Ã¤¨¡¢»ö¶È³ÈÂç¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë»Ù±ç»Üºö¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Í¥¾¡´ë¶È¤Ï¾Þ¶â¤ª¤è¤Ó»ö¶È»Ù±ç¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ1,000Ëü±ß¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¼ç¤ÊÉ¾²Á¤Î´ÑÅÀ
- »ö¶È¤ÎÀ®Ä¹À
- µ»½Ñ¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ÎÆÈ¼«À
- ¼Ò²ñÅª¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È
- ÃÏ°è·ÐºÑ¤Ø¤ÎÇÈµÚ¸ú²Ì
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/sangyod/miyagipitchcontest.html
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§NanoFrontier³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡°æ¾å À¿Ìé
½êºßÃÏ¡§µÜ¾ë¸©ÀçÂæ»ÔÀÄÍÕ¶èÊÒÊ¿2-1-1 ÅìËÌÂç³Ø»º³ØÏ¢·ÈÀèÃ¼ºàÎÁ¸¦µæ³«È¯¥»¥ó¥¿ー215¹æ¼¼
ÀßÎ©¡§2025Ç¯4·î7Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
- Íµ¡¥Ê¥ÎÎ³»Ò²½µ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤¿»îÌôÉÊ¡¦µ¡Ç½ÀºàÎÁ¤Î¸¦µæ³«È¯¡¢À½Â¤¤ª¤è¤ÓÈÎÇä
- Íµ¡¥Ê¥ÎÎ³»Ò¤ÎÀ½Â¤¼õÂ÷¤ª¤è¤Ó´ØÏ¢µ»½Ñ¤ÎÄó¶¡
- Íµ¡¥Ê¥ÎÎ³»Ò²½µ»½ÑÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëµ»½Ñ¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤Î¶¡Í¿¤ª¤è¤Óµ»½Ñ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://nanofrontier.jp