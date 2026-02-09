K2 Pictures¤¬±¿ÍÑ¤¹¤ë±Ç²èÀ½ºî¥Õ¥¡¥ó¥É¡¢»°±Û°ËÀªÃ°¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥º¤è¤ê»ñ¶âÄ´Ã£
³ô¼°²ñ¼ÒK2 Pictures¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò µª°Ë½¡Ç·¡¢°Ê²¼ Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò»°±Û°ËÀªÃ°¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢¼èÄùÌòÂåÉ½¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹ ºÙÃ«ÉÒ¹¬¡¢°Ê²¼ »°±Û°ËÀªÃ°¡Ë¤Î100¡ó»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò»°±Û°ËÀªÃ°¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥º¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ³ÛÅÄ½ã»Ì¡¢°Ê²¼ »°±Û°ËÀªÃ°¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥º¡Ë¤è¤ê¡¢Åö¼Ò¤¬±¿ÍÑ¤¹¤ë±Ç²èÀ½ºî¥Õ¥¡¥ó¥É¡ÖK2P Film Fund I¡ÊÆÉ¤ß¡§¥±ー¥Äー¥Ôー¥Õ¥£¥ë¥à¥Õ¥¡¥ó¥É¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡Ë¡×¡Ê°Ê²¼ ËÜ¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ë¤ØÅê»ñ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤ò¡¢ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
º¸¡§»°±Û°ËÀªÃ°¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥º¡¡¥í¥´¡¡¡¡±¦¡§K2 Pictures ¥í¥´
Åö¼Ò¤Ï2023Ç¯8·î¤è¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê±Ç²è²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ»ö¶È¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£2024Ç¯5·î¤Î¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×´ü´ÖÃæ¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥«¥ó¥Ì¤Ë¤Æ¡¢¡ÖÆüËÜ±Ç²è¤Î¿·¤·¤¤À¸ÂÖ·Ï¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤³¤È¤ò·Ç¤²¡¢±Ç²èÀ½ºî¥Õ¥¡¥ó¥É¡ÖK2P Film Fund I¡ÊÆÉ¤ß¡§¥±ー¥Äー¥Ôー¥Õ¥£¥ë¥à¥Õ¥¡¥ó¥É¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡Ë¡×¡Ê°Ê²¼ ËÜ¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ë¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤òÈ¯É½¡£
¡¦¿·¤¿¤Ê¹ñÆâ³°Åê»ñ²È¤ÎÆüËÜ±Ç²è»º¶È¤Ø¤Î»²Æþ
¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ë¤è¤ë»ñ¶âÄ´Ã£¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹ñÆâ³°¤Î¿·¤·¤¤Åê»ñ²È¤¬»²Æþ¤·¤Ë¤¯¤¤¸½¾õ¤òÂÇÇË¤¹¤ë¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢½¾Íè¤Î¼ê¿ôÎÁÎ¨¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Åê»ñ²È¤Ø¤Î¥ê¥¿ー¥ó¤òÁá¤¯¤¹¤ë¡£
¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ø¤ÎÍø±×´Ô¸µ
½½Ê¬¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¸½¾õ¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ø¤ÎÍø±×´Ô¸µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À®¸ùÊó½·¤òÀßÄê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢
»ÅÁÈ¤ß¤«¤é¹½ÃÛ¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎºÍÇ½¤¬ÆüËÜ±Ç²è»º¶È¤ËÌ´¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦ÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤ë¡£
¾åµ¤Î¤è¤¦¤Ê¿·¤¿¤Ê±Ç²èÀ½ºî¤Î·Á¤Ç¡¢ÆüËÜ±Ç²è»º¶È¤ËÉ÷¤òµ¯¤³¤¹¤Ù¤¯¡¢°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë¡¢ºÍÇ½Ë¤«¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤È±Ç²èÀ½ºî¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2026Ç¯2·î6Æü¤Ë¤ÏËÜ¥Õ¥¡¥ó¥É½éÀ½ºî¤ÎºîÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢·Ý¿Í¡¦¤æ¤ê¤ä¤ó¥ì¥È¥ê¥£¥Ð¥¡¤¬½é¤Î±Ç²è´ÆÆÄ¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡¢±Ç²è¡Ø²Ò²Ò½÷¡Ù¡ÊÆÉ¤ß¡§¤Þ¤¬¤Þ¤¬¤ª¤ó¤Ê¡Ë¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë2026Ç¯Ãæ¤Ë¤Ï¡¢À§»ÞÍµÏÂ´ÆÆÄ¤¬¼Â¼Ì±Ç²è²½¤¹¤ëÌ¡²è²È¡¦Æ£ËÜ¥¿¥Ä¥¤ÎÌ¡²è¡Ø¥ë¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¡Ù¤Î¸ø³«¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»°±Û°ËÀªÃ°¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼Ò²ñ¤ä´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¿·¤·¤¤²ÁÃÍÁÏÂ¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥ëー¥×¥Ó¥¸¥ç¥ó¡Ö¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÊë¤é¤·¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¡ÈÆÃÊÌ¤Ê¡ÉÉ´²ßÅ¹¤òÃæ³Ë¤È¤·¤¿¾®Çä¥°¥ëー¥×¡¡～ÆüËÜ¤Î¸Ø¤ê¡¢À¤³¦¤Ø¤ÎÈ¯¿®ÎÏ¤ò»ý¤Á¡¢¹â´¶ÅÙ¾å¼Á¾ÃÈñ¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ¤â»Ù»ý¤µ¤ì¤ë～¡×¤ò·Ç¤²¡¢¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤Î³§¤µ¤Þ¤ÎË¤«¤ÊÌ¤Íè¤È¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â±Ç²è¤ä¥¢¥Ë¥áÅù¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¶¨¶È¤·¡¢¾¦ÉÊ´ë²è¡¦À©ºî¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºòº£¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î´Ø¿´¤¬ÂÎ¸³¤ä¶¦´¶¾ÃÈñ¤Ø¹¤¬¤ëÃæ¡¢Ê¸²½À¡¢ÁÏÂ¤À¤È¤¤¤Ã¤¿¡È¤³¤À¤ï¤ê¾ÃÈñ¡É¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»°±Û°ËÀªÃ°¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥º¤Ï¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Ø¤ÎÅê»ñ¤òÃæ¿´¤Ë¹Ô¤¤¡¢Åê»ñÀè¤Ø¤Î»Ù±ç¤ä¶¨¶È¤òÄÌ¤¸¡¢»°±Û°ËÀªÃ°¥°¥ëー¥×¤Î»ö¶È¶¯²½¡¦¿·µ¬»ö¶ÈÁÏ½Ð¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ø¤Î½Ð»ñ¤òÄÌ¤¸¡¢¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼èÁÈ¤ß¤ò°ìÁØ¿¼²½¤µ¤»¡¢ÊÔ½¸ÎÏ¤ò³è¤«¤·¤¿»°±Û°ËÀªÃ°¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î»Ù±ç¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥°¥ëー¥×¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
»°±Û°ËÀªÃ°¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥º¤«¤é¤ÎÅê»ñ¤ò¼õ¤±¡¢ºîÉÊÀ½ºî¤ò¤µ¤é¤Ë¿ä¤·¿Ê¤á¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Î¾¼Ò´Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤·¤¤·Á¤òÌÏº÷¤·¡¢À¤³¦»Ô¾ì¤ò¸«¿ø¤¨¤¿ÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò»°±Û°ËÀªÃ°¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥º
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ³ÛÅÄ½ã»Ì
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É3ÃúÌÜ2ÈÖ5¹æ
»ñËÜ¶â¡§100,000,000±ß
ÀßÎ©¡§2016Ç¯1·î
URL¡§https://www.imhds.co.jp/innovations/index.html
¡¦³ô¼°²ñ¼ÒK2 Pictures
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO µª°Ë½¡Ç·
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶èÀÄÍÕÂæ1－11－16
»ñËÜ¶â¡§492,142,000 ±ß¡Ê»ñËÜ½àÈ÷¶â¤â´Þ¤à¡Ë
»ö¶È³«»Ï¡§2023Ç¯8·î
URL¡§https://k2pic.com/