¡Ú¹ñºÝ½÷À¥Çー¡Û¸½¾ì¤ÇÊ³Æ®¤¹¤ë½÷À¥êー¥Àー¤Î¤¿¤á¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖManagement Success Hub for Women Leaders¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹
¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥µ¥¯¥»¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ömento¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Òmento¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÌÚÂ¼·û¿Î¡¢°Ê²¼mento¡Ë¤Ï¡¢¹ñºÝ½÷À¥Çー¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢2026Ç¯3·î6Æü¤Ë½÷À¥êー¥Àー¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖManagement Success Hub for Women Leaders ～½÷À¥êー¥Àー¤Î²ÄÇ½À¤ò¤Ò¤é¤¯～¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÅöÆü¤Ï¡ØÁÈ¿¥¤Î°ãÏÂ´¶¡Ù¤ÎÃø¼Ô¡¦Ä¼»ÈÀî¸¶¿¿°á»á¡¢¡Ø¥Áー¥à¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¡Ù¶¦Ãø¼Ô¡¦ÃÓÅÄ¤á¤°¤ß»á¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ç½÷Àµ¯¶È²È¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥¹¥¯¥àÊ¸ÍÕ»á¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê¸òÎ®¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼ÂÁ©ÃÎ¤ò³Ø¤Ó¹ç¤¤¡¢ÌÀÆü¤«¤é¤Î°ìÊâ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥Ò¥ó¥È¤ò»ý¤Áµ¢¤ë¾ì¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
(C)°ð³À½ãÌé (Ä¼»ÈÀî¸¶¿¿°á»á)
¢£³«ºÅÇØ·Ê¤È¥³¥ó¥»¥×¥È
mento¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢´ÉÍý¿¦¤Ë1on1¤ÇÈ¼Áö¤¹¤ë¥³ー¥Á¥ó¥°¤È¡¢´ÉÍý¿¦¤Î²áÉé²Ù¤òAI¤¬Ê¬Ã´¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ã¯¤â¤¬»ýÂ³Åª¤Ë¥Áー¥à¤ÇÀ®²Ì¤ò½Ð¤»¤ë"¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥µ¥¯¥»¥¹"¤Î¼Â¸½¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤¿¤Á¤¬¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢´ÉÍý¿¦¤¬Æü¡¹¤Î¸½¾ì¤ÇÄ¾ÌÌ¤¹¤ë³ëÆ£¤äÌÂ¤¤¡¢¤½¤·¤Æ¥Áー¥à¤ÇÀ®²Ì¤ò½Ð¤·Â³¤±¤ë¤¿¤á¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î¤¢¤êÊý¤Ç¤¹¡£
½÷À¤¬°Õ»×·èÄê¤Î¾ì¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¡¢¼Ò²ñ¤Ç¤â´ë¶È¤Ç¤â¡ÖÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ëºòº£¡£°ìÊý¤Ç¡¢¸ª½ñ¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤½¤ÎÆü¤«¤é¡¢´üÂÔ¡¦ÀÕÇ¤¡¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤¬°ìµ¤¤Ë²¡¤·´ó¤»¡¢¤Ò¤È¤ê¤ÇÊú¤¨¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦½÷À¥êー¥Àー¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡Ö¤¤¤Þ¡¢¸½¾ì¤ÇÊ³Æ®¤·¤Æ¤¤¤ë½÷À¥êー¥Àー¡×¤¬¡¢¼«Ê¬¤ò¤¹¤ê¸º¤é¤µ¤º¤Ë¥Áー¥à¤òÁ°¤Ë¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤Î1Æü¤Ç¤¹¡£
¥Áー¥à¤ÎÊÑ²½¤Î¡È¥µ¥¤¥ó¡É¤òÂª¤¨¤ë´Ñ»¡ÎÏ¤òËá¤¡¢Êú¤¨¹þ¤ß¤òÀ¸¤Þ¤Ê¤¤¥Áー¥à¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÉÁ¤¡¢¥êー¥Àー¤È¤·¤Æ¤Î²ÄÇ½À¤òºÇÂç¸Â¤Ò¤é¤¯¡£
¹ñºÝ½÷À¥Çー¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤¬¡¢º£Æü¤«¤éÌÀÆü¡¢¤½¤ÎÀè¤Ø¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤ÎÅÚÂæ¤ò°ì½ï¤Ë¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£ÅÐÃÅ¼Ô¾Ò²ð
(C)°ð³À½ãÌé
Ä¼»ÈÀî¸¶ ¿¿°á »á
ÁÈ¿¥³«È¯¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È
ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡¶µ°é³Ø¸¦µæ²Ê½¤Î»¡£³°»ñ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥¡ー¥à¶ÐÌ³¤ò·Ð¤ÆÁÈ¿¥³«È¯¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¡£2020Ç¯¤«¤é¿Ê¹ÔÆý¤¬¤óÆ®ÉÂÃæ¡£¿·½ñÂç¾Þ2025¤Ë¤ÆÂè5°ÌÆþ¾Þ¡¢HR¥¢¥ïー¥É2025½ñÀÒÉôÌçÆþ¾Þ¤Î¡ØÆ¯¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¿·½ñ¡¢24Ç¯¡ËÂ¾¡¢Ãø½ñÂ¿¿ô¡£ ¶áÃø¤Ë¡Ø¡ÖÆ¯¤¯¡×¤òÌä¤¤Ä¾¤¹¡Ù¡ÊÆü·ÐBP¡Ë¤ä¡ØÁÈ¿¥¤Î°ãÏÂ´¶¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¡ÖÆ¬¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤Ï²¿¤«¡Ù¡Ê¾ÍÅÁ¼Ò¿·½ñ¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£¿·Ê¹¤ä»¨»ï¤Ç¤ÎÏ¢ºÜ¤Î¤Û¤«¡¢Ê¸²½ÊüÁ÷ÉðÅÄº½Å´¥é¥¸¥ª¥Þ¥¬¥¸¥ó¤Ç¤âÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃÓÅÄ ¤á¤°¤ß »á
ÃÞÇÈÂç³Ø ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹·Ï ½õ¶µ
ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡³ØºÝ¾ðÊó³ØÉÜÇî»Î²ÝÄø½¤Î»¡£Çî»Î¡Ê³ØºÝ¾ðÊó³Ø¡Ë¡£ÅìµþÂç³Ø¼Ò²ñ²Ê³Ø¸¦µæ½ê½õ¶µ¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ2024Ç¯¤è¤ê¸½¿¦¡£¸¦µæ¥Æー¥Þ¤Ï¡¢¿¦¾ì¤Î¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¡¢¼ã¼ê½¾¶È°÷¤Î°éÀ®¡£¶¦Ãø½ñÀÒ¤Ë¡Ø¥Áー¥à¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¡§º¤Æñ¤ÈÉÔ³Î¼ÂÀ¤Ë¶¯¤¤¥Áー¥à¤Î¤Ä¤¯¤êÊý¡Ù¡ÊÆüËÜÇ½Î¨¶¨²ñ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥»¥ó¥¿ー¡Ë¡¢Ê¬Ã´¼¹É®½ñÀÒ¤Ë¡Ø¥¸¥ç¥Ö¡¦¥¯¥é¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¡§»Å»ö¤Î¼«Î§ÅªºÆÁÏÂ¤¤Ë¸þ¤±¤¿ÍýÏÀÅª¡¦¼ÂÁ©Åª¥¢¥×¥íー¥Á¡Ù¡ÊÇòÅí½ñË¼¡Ë¤Ê¤É¡£
¥Ö¥é¥ó¥¹¥¯¥à Ê¸ÍÕ »á
Fleurinary³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò
¿Í¤ÈÁÈ¿¥¤¬ËÜÍè¤ÎÎÏ¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢¼¡¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ø¿Ê¤à¤¿¤á¤Î´Ä¶¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤°»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤ËÃíÎÏ¡£InnovateHer Tokyo¡¢APT Women ¤Ê¤É¹ñÆâ³°¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÇÂ¿ÍÍ¤Ê¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢Ä©Àï¤¬Ï¢º¿¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò¹½ÃÛ¡£µ¯¶È¡¦¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×ÎÎ°è¤Î¼ÂÁ©¤ò¤â¤È¤Ë¡¢´ë¶È¡¦¹ÔÀ¯¡¦µ¯¶È²È¤È¤¤¤Ã¤¿ÏÈ¤ò±Û¤¨¤Æ¼«¸ÊÊÑÍÆ¤òÂ¥¤¹¾ì¤òÁÏ½Ð¡£Prospera Women ÆüËÜÂåÉ½¡¢All Bridge³ô¼°²ñ¼Ò ¼Ò³°¼èÄùÌò¡¢¥°¥íー¥Ó¥¹·Ð±ÄÂç³Ø±¡MBA¡£
Ã°²¼ ·ÃÎ¤
³ô¼°²ñ¼Òmento ¼èÄùÌòÉû¼ÒÄ¹
ÅìµþÂç³ØÊ¸³ØÉôÂ´¡£¥ê¥¯¥ëー¥È½é¤Î¿·Â´¤Ç¡ÖNewRING¡×¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¿·µ¬»ö¶È³«È¯¤ä³¤³°¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×»Ù±ç¤Ë½¾»ö¡£¥á¥ë¥«¥ê¤Ë¤Æ¥Þ¥¹¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¥×¥í¥À¥¯¥È³«È¯¤Ç¾å¾ìÁ°¤Î»ö¶ÈÀ®Ä¹¤Ë¹×¸¥¡£2019Ç¯¡¢mento¤ÎÁÏ¶È»þ¤Ë»²²è¡£½÷À´ÉÍý¿¦100Ì¾Ê¹¤¼è¤êÄ´ºº¤ò¼Â»ÜÃæ¡£¼«¿È¤â¥×¥í¥³ー¥Á¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×[É½: https://prtimes.jp/data/corp/48788/table/73_1_a4389e5a80d1b109b0196bb1901ef3ab.jpg?v=202602091051 ]
¢£¥×¥í¥°¥é¥à
¡¦¥²¥¹¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó£±¡¡ÃÓÅÄ ¤á¤°¤ß »á
ÈèÊÀ¤¹¤ë¥êー¥Àー¤òÎ©¤ÆÄ¾¤¹¥Áー¥à¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¤ÎÀß·×¿Þ～º¤Æñ¤ò¤·¤Ê¤ä¤«¤Ë¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¥Áー¥à¤Î¤Ä¤¯¤êÊý～¡Ê¥â¥Ç¥ìー¥¿ー¡§mento Ã°²¼¡Ë
¥×¥ì¥¤¥ó¥°¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤Î¶ÈÌ³ÉéÃ´¤ÏÁýÂç¤Î°ìÅÓ¤ò¤¿¤É¤ê¡¢¡Ö´ÉÍý¿¦¤ÏÈ³¥²ー¥à¤À¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤Î´ÉÍý¿¦¤¬¡¢¸Ä¿Í¤ÎÅØÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ï¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î½Å°µ¤ÈÈèÊÀ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¼Â¤Ç¤¹¡£¤³¤Îº¬¿¼¤¤²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢ËÜ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡Ø¥Áー¥à¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¡Ù¶¦Ãø¼Ô¡¦ÃÓÅÄ¤á¤°¤ß»á¤ò·Þ¤¨¡¢´ÉÍý¿¦¤¬Êú¤¨¹þ¤ß¤¬¤Á¤ÊÉé²Ù¤òÊ¬»¶¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ÎÀß·×¤ä¡¢º¤Æñ¤äÉÔ³Î¼Â¤Ê¾õ¶·¤ËÅ¬±þ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Á°¿Ê¤·Â³¤±¤ë¥Áー¥à¤Î¤Ä¤¯¤êÊý¤òÃµµá¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿Ë»¤Ê¥×¥ì¥¤¥ó¥°¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤¬ÌÀÆü¤«¤é¼ÂÁ©¤Ç¤¤ë¥Ò¥ó¥È¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥²¥¹¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó£²¡¡Ä¼»ÈÀî¸¶ ¿¿°á »á
°ãÏÂ´¶¤Ï¥êー¥Àー¤ÎÉð´ï¤Ë¤Ê¤ë～¡ØÁÈ¿¥¤Î°ãÏÂ´¶¡Ù¤«¤é³Ø¤Ö¡¢¥Áー¥à¤òÆ°¤«¤¹´Ñ»¡ÎÏ～¡Ê¥â¥Ç¥ìー¥¿ー¡§mento Ã°²¼¡Ë
¡Ö¤Ê¤ó¤«ÊÑ¤À¤Ê¡×¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¥êー¥Àー¤¬¸½¾ì¤Ç´¶¤¸¤ë¾®¤µ¤Ê°ãÏÂ´¶¤Ï¡¢ÊüÃÖ¤¹¤ë¤ÈËàÌ×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢½¦¤¤¾å¤²¤ë¤ÈÁÈ¿¥¤òÁ°¤Ë¿Ê¤á¤ë¥¸¥ã¥ó¥×Âæ¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¡ØÁÈ¿¥¤Î°ãÏÂ´¶ ·ë¶É¡¢¥êー¥Àー¤Ï²¿¤òÊÑ¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡©¡Ù¤ÎÃø¼Ô¡¦Ä¼»ÈÀî¸¶¿¿°á»á¤ò·Þ¤¨¡¢¥Áー¥à¤ÎÎÏ¤òºÇÂç¸ÂÈ¯´ø¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤Ê¤¼´Ñ»¡ÎÏ¤¬¥êー¥Àー¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤òÉ³²ò¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÇ½ÎÏ¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¡×»ëÅÀ¤«¤é¡Ö»ý¤ÁÌ£¤ò´Ñ»¡¤¹¤ë¡×»ëÅÀ¤Ø¥·¥Õ¥È¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ò¥ó¥È¤ò³Ø¤Ó¡¢¥Áー¥à¤Î´Ø·¸À¤äÊ¸Ì®¤òµ¯ÅÀ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÌÀÆü¤«¤é¥Áー¥à¤ÎÆ°¤¤òÊÑ¤¨¤ë°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤»¤Þ¤¹¡£
¡¦¥²¥¹¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó£³ ¡Ê¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡Ë¥Ö¥é¥ó¥¹¥¯¥à Ê¸ÍÕ »á
°ãÏÂ´¶¤ò¥Ò¥ó¥È¤Ë¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¥Áー¥à¤ò¤Ä¤¯¤ë½÷À¥êー¥Àー¤Î¤¢¤êÊý～½÷À¥êー¥Àー¤Î²ÄÇ½À¤ò¤Ò¤é¤¯¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×
ËÜ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç³Ø¤ó¤À°ãÏÂ´¶¤òÂª¤¨¤ë´Ñ»¡ÎÏ¤ä¥Áー¥à¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¤òÅÚÂæ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢½÷À¥êー¥Àー¤È¤·¤Æ²ÄÇ½À¤ò¤µ¤é¤Ë¤Ò¤é¤¯¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ç½÷Àµ¯¶È²È¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥¹¥¯¥àÊ¸ÍÕ»á¤ò·Þ¤¨¡¢»²²Ã¼ÔÆ±»Î¤ÎÂÐÏÃ¤È¸òÎ®¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢½÷À¥êー¥Àー¤¬»ý¤Ä²ÄÇ½À¤òºÇÂç¸ÂÈ¯´ø¤¹¤ë¤¿¤á¤Îµ¤¤Å¤¤È¡¢ÌÀÆü¤«¤é¼«Ê¬¤Î¹ÔÆ°¤òÊÑ¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òÁÏÈ¯¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¿½¤·¹þ¤à :
https://www.mento.jp/event/20260306
¢£³ô¼°²ñ¼Òmento¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖÌ´Ãæ¤ò¤Õ¤Ä¤¦¤Ë¤¹¤ë¡×
¾ðÊó¤¬¤¢¤Õ¤ì¡¢Ìµ¿ô¤Î¡ÖÀµ²ò¡×¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¤³¤Î»þÂå¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¿Í¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¯Ì´Ãæ¤ËÀ¸¤¤ë¤³¤È¤ò¤Õ¤Ä¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡£ »ä¤¿¤Á¤ÏÀ¤¤ÎÃæ¤ò¿Í´Ö¤Î¤³¤³¤í¤«¤éÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯Ä©Àï¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Òmento¡Ê¥á¥ó¥È¡Ë
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è»°ÅÄ3-9-11 ÆüËÜÀ¸Ì¿»°ÅÄ¥Ó¥ë2³¬
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÌÚÂ¼ ·û¿Î
ÀßÎ©Æü¡§2018Ç¯2·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥µ¥¯¥»¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ömento¡×¤Î³«È¯¡¦±¿±Ä https://mento.jp/
¸Ä¿Í¸þ¤±¥³ー¥Á¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡Ömento¡×¤Î³«È¯¡¦±¿±Ä https://i.mento.jp/
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§ https://mento.co.jp/
