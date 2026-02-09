¡Ú¤Ô¤è¤ê¤ó¡Û¤¬ÀçÂæ¤Ë¤ª¤Ç¤«¤±¡ªÆ£ºêËÜ´Û¤Ë¤ÆÀçÂæ¸ÂÄê¤Ô¤è¤ê¤óÈÎÇä¡ª
²¾²èÁü
¥¸¥§¥¤¥¢ー¥ëÅì³¤¥Õー¥É¥µー¥Ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò:°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹:´ä²¼¸°ì¡Ë¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥¤ー¥Ä¡Ö¤Ô¤è¤ê¤ó¡×¤¬Æ£ºêËÜ´Û¡ÊµÜ¾ë¸©ÀçÂæ»Ô¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÂè23²óÁ´¹ñ±ØÊÛÂç²ñ¤È¤¦¤Þ¤¤¤â¤Î»Ô¡×¤Ë¤Æ¡¢2026Ç¯2·î16Æü¡Ê·î¡Ë¡¦2·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Î2Æü´Ö¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
Æ£ºêËÜ´Û¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ï3²óÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¤Ô¤è¤ê¤ó15¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ÀçÂæ»Ô¸òÄÌ¶É¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥¤¥¯¥¹¥«¤¹¤º¤á¡×¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿ÀçÂæ¸ÂÄê¤Ô¤è¤ê¤ó¤¬½éÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÁ´¹ñ±ØÊÛÂç²ñ¤È¤¦¤Þ¤¤¤â¤Î»Ô ³µÍ×¡Û
ËÌ³¤Æ»¤«¤é²Æì¤Þ¤Ç¡¢ÍÌ¾±ØÊÛ¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿ー±ØÊÛ¤Î¤Û¤«¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¤¦¤Þ¤¤¤â¤Î¤¬Âç½¸·ë¤¹¤ë¿Íµ¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
ÆüÄø¡§2026Ç¯2·î16Æü¡Ê·î¡Ë～2·î25Æü¡Ê¿å¡Ë10Æü´Ö
»þ´Ö¡§10»þ～19»þ ¢¨ºÇ½ªÆü¤Ï17»þ½ªÎ»
¾ì½ê¡§Æ£ºêËÜ´Û7³¬ ºÅ»ö¾ì
¡Ö¥¤¥¯¥¹¥«¤¹¤º¤á¡×¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿ÀçÂæ¸ÂÄê¤Ô¤è¤ê¤ó
Ì¾¸Å²°¥³ー¥Á¥ó¤ÎÍñ¤ò»È¤Ã¤¿¥í¥¤¥ä¥ë¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£ーÌ£¤ÎÇ»¸ü¤Ê¥×¥ê¥ó¤ò¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ìー¥ÈÌ£¤Î¥Ð¥Ð¥í¥¢¤ÇÊñ¤ß¡¢Çò¤¤¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Î¥¯¥é¥à¤ò¤Þ¤È¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£
Æ¬¤ä±©¤Þ¤Ç¡Ö¥¤¥¯¥¹¥«¤¹¤º¤á¡×É÷¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«½Ð²ñ¤¨¤Ê¤¤ÀçÂæ¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
ÀçÂæ¸ÂÄê¤Ô¤è¤ê¤óÃÇÌÌ
¥·¥Ã¥Ý¤Î±©¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹
ÄêÈÖ¤Ô¤è¤ê¤ó¤ÈÀçÂæ¸ÂÄê¤Ô¤è¤ê¤ó¤Î¥»¥Ã¥ÈÈÎÇä¤Ç¤¹¡£
¡ã¾¦ÉÊ³µÍ×¡ä
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/124425/table/153_1_05b5e133ecf272882955a335f25e63f2.jpg?v=202602091051 ]
¢¡¿Íµ¤¤Î¤Ô¤è¤ê¤ó¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤âÈÎÇä
²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¿Íµ¤¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ê¤É¤Î¥°¥Ã¥º¤ä²Û»ÒÎà¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨¥°¥Ã¥ºÎà¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÁ´ÆüÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ãÈÎÇäÍ½Äê¾¦ÉÊ¤Î°ìÉô¡ä
¤Õ¤ï¤â¤³¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡¡1,980±ß
¤Ô¤è¤ê¤ó¥·¥å¥¬ー¡¡1,200±ß
¤×¤Ã¤¯¤ê¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¡¡550±ß
¡ãÈÎÇä¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
³ô¼°²ñ¼ÒÆ£ºê¡¡TEL¡§022-261-5111¡ÊÂåÉ½¡Ë
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡https://www.fujisaki.co.jp/
¡Ö¤Ô¤è¤ê¤ó¡×¤È¤Ï
°¦ÃÎ¸©¤ÎÃÏ¸µ¿©ºà¡ÖÌ¾¸Å²°¥³ー¥Á¥ó¡×¤ÎÍñ¤ò»È¤Ã¤¿¥×¥ê¥ó¤ò¡¢¥Ð¥Ë¥é¤Î¹á¤êË¤«¤Ê¥Ð¥Ð¥í¥¢¤ÇÊñ¤ß¹þ¤ß¡¢Ê´Ëö¾õ¤Ë¤·¤¿¥¹¥Ý¥ó¥¸¤ò¤Þ¤È¤ï¤»¤¿¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¡Ö¤Ò¤è¤³¡×¤Î·Á¤Ë¾þ¤êÉÕ¤±¤¿À¸¥¹¥¤ー¥Ä¤Ç¤¹¡£
Ì¾¸Å²°±Ø¹½Æâ¤ÎÅ¹ÊÞ¤È¡¢°¦ÃÎ¸©½ÕÆü°æ»ÔÆâ¤ÎÀ½Â¤¹©Ë¼Ê»ÀßÅ¹ÊÞ¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯£··î£±Æü¤ËÃÂÀ¸15Ç¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ô15¼þÇ¯ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡Õ¡¡¡¡¡¡
https://piyorin.com/15th-anniversary/
ÄêÈÖ¤Ô¤è¤ê¤ó¤ÎÃÇÌÌ
¤Ô¤è¤ê¤ó¡Ú¸ø¼°¡ÛX¥¢¥«¥¦¥ó¥È :
https://x.com/piyorin_nagoya
¤Ô¤è¤ê¤ó¡Ú¸ø¼°¡ÛInstagram :
https://www.instagram.com/piyorin_100/
¤Ô¤è¤ê¤ó ¡Ú¸ø¼°¡Û YouTube :
http://www.youtube.com/@TV-sm7gc
¤Ô¤è¤ê¤ó¡Ú¸ø¼°¡Û¥Ûー¥à¥Úー¥¸ :
https://piyorin.com/
¢¨²èÁü¤ÏÁ´¤Æ¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¨²Á³Ê¤ÏÁ´¤ÆÀÇ¹þ¤Ç¤¹¡£
¢¨È¯ÇäÆü»þ¤ä²Á³Ê¡¢¾¦ÉÊ¤Î»ÅÍÍ¡¢ÈÎÇä²Õ½ê¤Ï¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢µÞî±ÈÎÇä¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£