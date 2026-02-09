¡Ú¸ÂÄê300¥»¥Ã¥È¡Û´°ÇäÉ¬»ê¡ªRAKUSAI¡Ø¸·ÁªÌîºÚ¤È³ûÆù¤Î¤»¤êÆé¥»¥Ã¥È¡Ù
https://rakusai.shop/lp?u=serinabe_pr
https://prtimes.jp/a/?f=d130004-125-bd0a8573f1e817a88f2d6785fc96360b.pdf
¡¡³ÚºÌ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔÂÎ©¶è/ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹:ÂçºêÁ±ÊÝ¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î9Æü¡Ê·î¡Ë¤Î¡ÖÆù¤ÎÆü¡×¤è¤ê¡¢ºòÇ¯11·î¤ÎÈ¯Çä»þ¤Ë´°Çä¤È¤Ê¤Ã¤¿Âç¿Íµ¤¾¦ÉÊ¡Ø¸·ÁªÌîºÚ¤È³ûÆù¤Î¤»¤êÆé¥»¥Ã¥È¡Ù¤ò¡¢³ÚºÌ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ300¥»¥Ã¥È¸ÂÄê¤ÇÍ½ÌóÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¡ÖÀçÂæ¤»¤ê¡×¤òº¬¤Þ¤ÇìÔÂô¤Ë»ÈÍÑ¤·¡¢»ÝÌ£¤¢¤Õ¤ì¤ë³ûÆù¤È¹ç¤ï¤»¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤Î°ïÉÊ¤Ç¤¹¡£¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤ÎÇ®¤¤¤´Í×Ë¾¤Ë¤ª±þ¤¨¤·¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À´¨¤µ¤¬¸·¤·¤¤¤³¤Îµ¨Àá¤Ë¡¢¿´¤âÂÎ¤â²¹¤Þ¤ë¥×¥í¤ÎÌ£¤ò¡¢¥ßー¥ë¥¥Ã¥È¤Î¼ê·Ú¤µ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤´²ÈÄí¤Ø¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¿´¤Þ¤Ç²¹¤Þ¤ëìÔÂô¤Ê¤ªÆé¤Ç
¢¡¸·ÁªÌîºÚ¤È³ûÆù¤Î¤»¤êÆé¥»¥Ã¥È¡Ê2～3¿ÍÁ°¡Ë
¡Ú¤»¤êÆé¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹£³¤Ä¤Î¤³¤À¤ï¤ê¡Û
£±. Ë§½æ¤Ê¹á¤ê¤È»Ý¤ß¤òÊü¤Ä¡ÖÎäßî³û¥íー¥¹¡×
¡¡ìÔÂô¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Äã²¹¤ÇÃúÇ«¤ËßîÀ½¤µ¤ì¤¿³û¥íー¥¹Æù¡£¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿Æù¼Á¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢Æé¤ËÆþ¤ì¤ë¤ÈÎÉ¼Á¤Ê»é¤¬¥¹ー¥×¤ËÍÏ¤±½Ð¤·¡¢Ë§½æ¤Ê¹á¤ê¤È¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¥³¥¯¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£³ûÆù¤ò200g¤È¤¤¤¦ÂçËþÂ¤Î¥Ü¥ê¥åー¥à¤Ç¤´ÍÑ°Õ¤·¡¢¿©Âî¤ò²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
£². ³ÚºÌ¤¬¸Ø¤ë¡Ö½Ü¤Î¸·ÁªÌîºÚ¡×
¡¡ÀÄ²ÌÊªÎ®ÄÌ¤Î¥×¥í¤Ç¤¢¤ë³ÚºÌ¤¬¡¢Æé¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤ò°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¤¤¿½Ü¤ÎÌîºÚ¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£
¡¦µÜ¾ë¸©»ºº¬¤Ä¤¤»¤ê¡ÊÀçÂæ¤»¤ê¡Ë¡§ º¬¤Ã¤³¤Þ¤ÇÈþÌ£¤·¤¯Ì£¤ï¤¨¤ë¤Î¤¬ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¡£¥·¥ã¥¥·¥ã¥¤È¤·¤¿¿©´¶¤Èº¬¤Ã¤³¤ÎË¤«¤ÊÉ÷Ì£¤¬³û¤À¤·¤È¸«»ö¤ËÄ´ÏÂ¤·¤Þ¤¹¡£¦Â-¥«¥í¥Æ¥ó¤ä¥Ó¥¿¥ß¥óC¤òËÉÙ¤Ë´Þ¤ß¡¢Åß¤Î·ò¹¯°Ý»ý¤Ë¤â´ò¤·¤¤¿©ºà¤Ç¤¹¡£
¡¦ËÌ³¤Æ»»º ÏÂÅÄ¤µ¤ó¤Î¤´¤Ü¤¦¡Ê²ÃÇ®¤´¤Ü¤¦¡Ë¡§ ¶ì¤ß¤ä¥¢¥¯¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¤Û¤ó¤Î¤ê¤È¤·¤¿´Å¤ß¤¬¥¹ー¥×¤Ë±ü¹Ô¤¤ò²Ã¤¨¤Þ¤¹¡£¤µ¤µ¤¬¤¡¦²ÃÇ®ºÑ¤ß¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÂÞ¤ò³«¤±¤Æ¤¹¤°¤Ë¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¦ºë¶Ì¸©»º Ç¬Á± Àé½»¤Í¤®¡§ Çò¤¤ÉôÊ¬¤¬ÂÀ¤¯Ä¹¤¯¡¢¿åÊ¬¤òÂ¿¤¯´Þ¤ó¤À¥È¥í¥ê¤È¤·¤¿´Å¤ß¤¬ÆÃÄ§¡£¼ÑÊø¤ì¤·¤Ë¤¯¤¯¡¢³ûÆù¤È¤ÎÁêÀ¤âÈ´·²¤Ç¤¹¡£
£³¡¥»ÝÌ£¤È¿©´¶¤ÇÆé¤ò¿¼¤á¤ë¡Ö¸·Áª¤¤Î¤³¡×
¡¡Æé¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò°ìÁØ¿¼¤á¤ëÌ¾ÏÆÌò¤È¤·¤Æ¡¢¸ÄÀË¤«¤Ê¤¤Î¤³¤ò¸·Áª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦ºë¶Ì¸©»º ¹õÉñÂû¡§ ºÝÎ©¤Ä¹á¤ê¤Î¹â¤µ¤È¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ§¡£Æù¸ü¤Ç¥³¥ê¥³¥ê¤È¤·¤¿»õ¤´¤¿¤¨¤¬¡¢Â¾¤Î¿©ºà¤Î»ÝÌ£¤ò°ìÁØ°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡¦Ãã¤¨¤Î¤¡§ ¤×¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿»±¤ÈÂÀ¤¤¼´¤¬ÆÃÄ§¡£°ìÈÌÅª¤Ê¤¨¤Î¤¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹¡¢ÎÏ¶¯¤¤¥·¥ã¥¥·¥ã¥´¶¤ÈÇ»¸ü¤Ê»ÝÌ£¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¢¡¥¥ã¥ó¥Úー¥óURL¡¡https://rakusai.shop/lp?u=serinabe_pr(https://rakusai.shop/lp?u=serinabe_pr)
¢£³ÚºÌ³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
RAKU=³Ú¡Ê¥é¥¯¡¦¤¿¤Î¤·¤¤¡Ë¡¢SAI¡áºÌ¡Ê¿©Âî¤òºÌ¤ë¡Ë¡Ö¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¥«¥é¥À¤ËÎÉ¤¤¤â¤Î¤ò³Ú¤·¤Æ¡¦³Ú¤·¤¯¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤«¤é¡¢¿·Á¯¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤ÌîºÚ¤ò¿©Âî¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£ÀÄ²ÌÊªÎ®ÄÌ¶È¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¢¤ë¥Ç¥ê¥«¥Õー¥º¥°¥ëー¥×¤À¤«¤é¤³¤½¡¢°ÂÁ´¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤ºÇ¹âÉÊ¼Á¤ÎÌîºÚ¤Î¤´Äó¶¡¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¾¦ÉÊ³µÍ×
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/130004/table/125_1_8b3bd0d2b239e7eaf387db851687f838.jpg?v=202602091051 ]
¢£¤³¤Î¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¡¡³ÚºÌ³ô¼°²ñ¼Ò¡¡´ë²èÀ©ºîÉô¡§ÅÄÂ¼
¡¡Tel:080-7168-8905 Fax:03-6371-0889
¡¡E-mail:rakusai_pr@delica.co.jp
¢£¤ªµÒÍÍ¤«¤é¾¦ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»Àè
¡¡³ÚºÌ¥µ¥Ýー¥È¥»¥ó¥¿ー
¡¡Tel¡§0120-85-0831
¡¡¼õÉÕ»þ´Ö¡§·î～¶â 10:00～17:00¡¡ÅÚ10¡§00～13¡§00¡Ê½Ë½ü¤¯¡Ë
¡¡E-mail:support@rakusai.shop¡Ê24»þ´Ö¼õÉÕ¡Ë