¡Ö¥Í¥Ã¥È¥Ë¥åー¥¹0¡×ºÆº§¤òÈ¯É½¤·¤¿·Ý¿Í¤ÎÃ²¤¤ËÀéÄ»¡¢°æ¾åºé³Ú¤¬Çú¾Ð¡ª ÀéÄ»¡¦¥Î¥Ö¡Ö»°Ã«¹¬´î¤ä¤ó¡×¥ä¥ó¥Á¥ã·Ý¿Í¤¿¤Á¤ÎÂ¨¶½¥³¥ó¥È¤òÀä»¿¤â¡Ä¥«¥Ê¥á¥¹¥Èー¥ó¡¦Îí»Î¤ËÈá·à¡ª¡Ã¡Ø¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ´Ö¡ÙÌµÎÁ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ
¡ÊC¡ËAbemaTV,Inc.
¡ÊC¡ËAbemaTV,Inc.
¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¡×¤Ï¡¢¡ÖABEMA SPECIAL¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ÀéÄ»¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¥ì¥®¥å¥éーÈÖÁÈ¡Ø¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ´Ö¡Ù#348¤ò¡¢2026Ç¯2·î8Æü¡ÊÆü¡ËÌë11»þ¤è¤êÌµÎÁÊüÁ÷¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¥Í¥Ã¥È¥Ë¥åー¥¹0¡×ºÆº§¤òÈ¯É½¤·¤¿·Ý¿Í¤ÎÃ²¤¤ËÀéÄ»¤¬Çú¾Ð¡ª°æ¾åºé³Ú¤â¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
2·î8Æü¡ÊÆü¡ËÊüÁ÷¤Î#347¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£³¦¤Î¿·¤¿¤Ê¡È¥ä¥ó¥Á¥ã·Ý¿Í¡É¤òÈ¯·¡¤¹¤ë´ë²è¡Ö¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¥°¥ä¥ó¥Á¥ã¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó10¡×¤ò³«ºÅ¡£Âç¸ç¡¢¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡¦¥Í¥ë¥½¥ó¥º¤Î´ß·òÇ·½õ¤ÈÏÂÅÄ¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¡¢¤äÃÄ¤Î¥í¥ó¥°¥µ¥¤¥º°ËÆ£¡¢¥Ô¥ó·Ý¿Í¡¦¶å¾ò¥¸¥çー¤¬¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¡¢¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù¤Ç°ìÌöÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¥«¥Ê¥á¥¹¥Èー¥ó¤ÎÎí»Î¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Æ¦Å´Ë¤¤ÎÅì·òÂÀÏº¡¢¥¤¥Á¥´¤ÎÌÚ¸¶Í¥°ì¡¢²ÈÂ²¥Á¥ãー¥Ï¥ó¤Î¹¾Æ¬¤é¡¢¥ä¥ó¥Á¥ã·Ý¿Í8ÁÈ¤¬»²Àï¡£¿³ºº°÷¤«¤é¤Î¤ªÂê¤ä¿¶¤ê¤Ë±þ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢Âç´îÍøÂÐ·è¤äÂ¨¶½¥³¥ó¥È¤Ê¤É¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÁÆ¬¤Ç¤Ï¡¢¿³ºº°÷¤¿¤Á¤Î´Ö¤Ç»×¤ï¤Ì¡ÈÈá°¥¥¨¥Ô¥½ー¥É¡É¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¾ìÌÌ¤â¡£Âç¸ç¤¬¡Ö¤Ò¤È¤Ä¸À¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢¿³ºº°÷¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿ÏÂÅÄ¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖºòÆü·ëº§¤·¤Æ¡¢È¯É½¤·¤¿¤Î¤Ë²¿¤ÎÏÃÂê¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¼ýÏ¿¤ÎÁ°Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ÏÂÅÄ¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¤Î¡ÈºÆº§¥Ë¥åー¥¹¡É¤Ë¸ÀµÚ¡£¤³¤ì¤Ë¥²¥¹¥È¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¡¦°æ¾åºé³Ú¤â¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÁÇÄ¾¤Ê¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢ÏÂÅÄ¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥é¥¸¥ª¤ÇÈ¯É½¤·¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥È¥Ë¥åー¥¹0¡×¤È¼«µÔµ¤Ì£¤Ë¹ðÇò¡£¹¬¤»¤Ê¤Ï¤º¤ÎºÆº§Êó¹ð¤¬¡È´°Á´¥¹¥ëー¡É¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¡¢ÀÚ¤Ê¤¤·ëËö¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÇú¾Ð¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊC¡ËAbemaTV,Inc.
¡ÊC¡ËAbemaTV,Inc.
¢£ÀéÄ»¡¦¥Î¥Ö¡Ö»°Ã«¹¬´î¤ä¤ó¡×¡Ö³Ú¤·¤¤¥³¥á¥Ç¥£¡×¥ä¥ó¥Á¥ã·Ý¿Í¤¿¤Á¤ÎÂ¨¶½¥³¥ó¥È¤òÀä»¿¤â¡Ä¥«¥Ê¥á¥¹¥Èー¥ó¡¦Îí»Î¤ËÈá·à¡ª
¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥óÁ°È¾¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢¥«¥Ê¥á¥¹¥Èー¥ó¡¦Îí»Î¡¢Æ¦Å´Ë¤¡¦Åì·òÂÀÏº¤Î¤Û¤«¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤¹¤é¤¤¥é¥Óー¤ÎÃæÅÄÏÂ¿¡¢¥Ñ¥Ô¥è¥ó¤ÎÀéÍÕ·Ã¤¬»²Àï¡£Âç¸ç¤Î¡Ö¤¹¤Ù¤êÂæ¤¬À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ê¤¤º¢¤Î¡È¤¹¤Ù¤êÂæ¤òºî¤í¤¦²ñµÄ¡É¡×¤È¤¤¤¦¤ªÂê¤ÇÂ¨¶½¥³¥ó¥È¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤¹¡£³Æ¼«¤ÎÁ®¤¤«¤é½ù¡¹¤Ë¥¤¥áー¥¸¤òËÄ¤é¤Þ¤»¡¢Îí»Î¡¢ÃæÅÄ¡¢ÀéÍÕ¤¬ÅÚÂæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Åì¤¬³ê¤êÍî¤Á¤ë¡È¤¹¤Ù¤êÂæ¡É¤ò´°À®¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¥Î¥Ö¤¬¡Ö»°Ã«¹¬´î¤ä¤ó¡×¡Ö³Ú¤·¤¤¥³¥á¥Ç¥£¡×¤È¾Î»¿¤¹¤ë¤Û¤É¤Î¾Ð¤¤¤ò¤È¤Ã¤¿4¿Í¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢¥¢¥¤¥¹¥¹¥±ー¥È¤Î¡È¥¥¹¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¯¥é¥¤¡É¤ÎÂ¨¶½¥³¥ó¥È¤ËÄ©Àï¤·¤¿ºÝ¡¢¤Ê¤¼¤«¥ª¥Á¤Ç¡¢ºÆ¤Ó¡È¤¹¤Ù¤êÂæ¡É¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê...¡£ÆóÅÙÌÜ¤È¤¢¤Ã¤Æ¥¹¥àー¥º¤Ë¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¤òÁÈ¤ó¤ÀÅÚÂæ¤Î3¿Í¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢³ê¤êÍî¤Á¤ëÅì¤Î¿¬¤¬¡¢ºÇ²¼ÃÊ¤Ë¤¤¤¿Îí»Î¤Î´éÌÌ¤òÄ¾·â¡£Âç¸ç¤¬»×¤ï¤º¡ÖÎí»Î¡¢¼óÂç¾æÉ×¤«¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤ë»öÂÖ¤Ë¡£¡ÖÂç¾æÉ×¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ó¤À¤í¡ª¡×¤ÈÊÖ¤·¤¿Îí»Î¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Âç¸ç¤«¤é¡Ö¤¹¤Ù¤êÂæ¶Ø»ß¡×¤È¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¬²¼¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÎí»Î¤Ï¡Öµ¡·ù¤òÄ¾¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤¬ÆÀ°Õ¡×¤È¸ì¤ê¡¢ÁêÊý¡¦»³¸ýÀ¿¤¬Îí»Î¤Îµ¡·ù¤òÄ¾¤¹¤¿¤áÅÐ¾ì¤¹¤ë¤â¡¢Îí»Î¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î¥Í¥¿¤ò¤È¤Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬ÀÅ¤Þ¤êÊÖ¤ë°ìËë¤â¡£°ìÊý¡¢¡ÖÏÂÅÄ¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¡¢¥í¥ó¥°¥µ¥¤¥º°ËÆ£¡¢¶å¾ò¥¸¥çー¤ÏÂÎ¤Î·Á¤ÇÇä¤ì¤Æ¤ë¤À¤±¡×¤È¿³ºº°÷¤Ë³ú¤ßÉÕ¤¯Åì¡¢Â¾¤ÎÄ©Àï¼Ô¤¬Âç´îÍøÂÐ·èÃæ¤Ë¡ÖÂà¶þ¤À¤«¤éÉ¡¥Õ¥Ã¥¯¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ï¡×¤ÈË½Áö¤¹¤ëÀéÍÕ¤Ê¤É¡¢ÂçË½¤ì¡£¥Î¥Ö¤¬¡ÖÁ´°÷¼º³Ê¤Ç¤¹¡×¤ÈÀ¼¤ò¾å¤²¤Þ¤¹¤¬¡¢Îí»Î¤¬¡Ö¤â¤¦1²ó¤¹¤Ù¤êÂæ¤ä¤ê¤Æ¤§¤ï¡×¤È¸À¤¤½Ð¤·¤Æ...¡£¤Þ¤¿¤âÈá·à¤Ë½±¤ï¤ì¤ëÎí»Î¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ªÇú¾Ð¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊC¡ËAbemaTV,Inc.
¡ÊC¡ËAbemaTV,Inc.
¡ÊC¡ËAbemaTV,Inc.
¢£ÀéÄ»¡¦¥Î¥Ö¤ò²¥¤Ã¤¿¡È¶¸µ¤·Ý¿Í¡É¤Î¤½¤Î¸å...¡Ö»°»ÍÏº¡¦¾®µÜ¤Î´é¤Ë¡Ä¡×¥Î¥Ö¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¾×·â¤Î¸åÆüÃÌ¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ªÁûÁ³
¤Þ¤¿¡¢¸åÈ¾¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢Á°²ó¡Ö¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¥°¥ä¥ó¥Á¥ã¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó9¡×¤Ç¥Î¥Ö¤ò²¥¤Ã¤¿¥¤¥Á¥´¡¦¥¤¥¯¥È¤ÎÁêÊý¡¢ÌÚ¸¶¤¬ÅÐ¾ì¡£¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ç¥Î¥Ö¤Ï¡¢Á°²ó¤Î»ö·ï¤Î¸åÆüÃÌ¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤¹¡£¥Î¥Ö¤Ï¡Ö²¶¤ò²¥¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢¤½¤ÎÂ¤Ç¥é¥¤¥Ö¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢»°»ÍÏº¡¦¾®µÜ¤Î´é¤ËáâÅÇ¤¤¤¿¤é¤·¤¤¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¾×·âÅª¤Ê¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ë¡¢¶Ã¤¤È¾Ð¤¤¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸åÈ¾¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢µóÆ°ÉÔ¿³¤Ê¸ÀÆ°¤Ë¥Î¥Ö¤¬¡Ö»³¼êÀþ¤ÇÂçË½¤ì¤¹¤ë¤ä¤Ä¡×¤ÈÀïØË¤·¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¸µÁÄ¤¤¤Á¤´¤Á¤ã¤ó¤Î¥Ï¥¤¥Ñー¥Ú¥í¤Á¤ã¤ó¤¬¾ì¤ò¤«¤Íð¤¹¤³¤È¤Ë¡Ä¡ªÉ÷Á¥¤òËÄ¤é¤Þ¤»¡¢³ä¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ë¡È¤ª¤â¤·¤íÃ±¸ì¡É¤òÊü¤Ä»ý¤Á¥Í¥¿¤Ç¾¡Éé¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿ÌÚ¸¶¡¢¡Ö·â¤¿¤ì¤Æ»à¤Ì¥ä¥Ä¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÆÃµ»¤òÈäÏª¤·¤¿¤«¤Ã¤¿²ÈÂ²¥Á¥ãー¥Ï¥ó¡¦¹¾Æ¬¤Ë¡¢¡ÈÉ÷Á¥¤ò³ä¤ëÌò¡É¡¢¡È½Æ¤Ç·â¤ÄÌò¡É¤È¤·¤Æ¼ê¤òÂß¤·¤¿¥Ï¥¤¥Ñー¥Ú¥í¤Á¤ã¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Í½ÁÛ³°¤ÊÆ°¤¤òÏ¢È¯¤·¡¢ÇËÃ¾¾õÂÖ¤Ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆÃµ»¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿Â¨¶½¥Í¥¿¤ò¿¶¤é¤ì¤ë¤â¡¢¥Î¥Ö¤«¤é¤Ï¡Ö²áµîºÇÄã¤Î4¿Í¡×¤È¹óÉ¾¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£½ªÈ×¤Ç¤Ï¡¢ÏÂÅÄ¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¤ÎÍðÆþ¤äÂ¨¶½²Î¥ê¥ìー¡¢²¼¥Í¥¿¥®¥ã¥°ÂÐ·è¤Ê¤ÉÅÜÅó¤ÎÅ¸³«¤¬Â³¤¯¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬¼ý½¦ÉÔÇ½¤Ê¤Þ¤Þ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë...¡©ÀéÄ»Çú¾Ð¤ÎËÜÊüÁ÷¤Ï¡¢ÊüÁ÷¸å7Æü´Ö¡¢ÌµÎÁ¤Ç¸«Æ¨¤·»ëÄ°¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
#348¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®URL : https://abema.go.link/6lPcd
¡ÊC¡ËAbemaTV,Inc.
¡ÊC¡ËAbemaTV,Inc.
¡ÊC¡ËAbemaTV,Inc.
¢£ABEMA¥ì¥®¥å¥éーÈÖÁÈ¡Ø¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ´Ö¡ÙÈÖÁÈ³µÍ×
¡ÊC¡ËAbemaTV,Inc.
ÈÖÁÈURL¡§https://abema.tv/video/title/90-979
ÈÖÁÈ¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§https://www.youtube.com/@chance_ABEMA
¢¨²èÁü¤ò¤´»ÈÍÑ¤ÎºÝ¤Ï¡¢¡Ú¡ÊC¡ËAbemaTV,Inc.¡Û¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÉ½µ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖABEMA¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖABEMA¡×¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÌÜ»Ø¤·"¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó"¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤¹¤ëÆ°²èÇÛ¿®»ö¶È¡£ÅÐÏ¿¤ÏÉÔÍ×¤Ç¡¢24 »þ´ÖÊÔÀ®¤Î¥Ë¥åー¥¹ÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥É¥é¥Þ¤äÎø°¦ÈÖÁÈ¡¢¥¢¥Ë¥á¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÌó25¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò24»þ´Ö365ÆüÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤Þ¤¿¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¿ô¤Ï¹ñÆâÈ¯¤ÎÆ°²è¥µー¥Ó¥¹¤ÇÆüËÜ No.1¡Ê¢¨¡Ë¤ò¸Ø¤ê¡¢ÃíÌÜ¤Î¿·ºî±Ç²è¡¢¹ñÆâ³°¤Î¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡¢ÏÃÂê¤Î¥¢¥Ë¥á¤Ê¤ÉËÉÙ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÎºîÉÊ¤ä¡¢ÍÍ¡¹¤Ê²»³Ú¤äÉñÂæ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥é¥¤¥Ö¤âÅ¸³«¡£¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¤Ê¤É¡¢»þ´Ö¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤¤¤Ä¤Ç¤âºîÉÊ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Û¤«¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ä PC¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¡¢¾ì½ê¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÈÖÁÈ¤ò»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ ¤µ¤é¤Ë¡¢·î³Û1,080±ß(ÀÇ¹þ)¤Î¡ÖABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤Ë¤´ÅÐÏ¿¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¸ÂÄê¤ÎºîÉÊ¤ò»ëÄ°¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¡ÖÄÉ¤Ã¤«¤±ºÆÀ¸¡×¤ä¡Ö¥À¥¦¥ó¥íー¥Éµ¡Ç½¡×¤Ê¤É¤Î¸ÂÄêµ¡Ç½¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢·î³Û580±ß(ÀÇ¹þ)¤Î¡Ö¹¹ð¤Ä¤ABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤Ç¤Ï¡ÖABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¸ÂÄê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¹¹ð¤Ä¤¤Ç»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨¡Ë2025Ç¯11·î»þÅÀ¡¢¼«¼ÒÄ´¤Ù
ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¸ø¼°SNS¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÌµÎÁÆ°²è¡¦ÏÃÂê¤ÎºîÉÊ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡×¡Êhttps://abema.tv/¡Ë