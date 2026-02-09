»°À±¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¹©¶È¡¢·Ð»º¾Ê¤Î¡ÖGX¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¹½ÃÛ»Ù±ç»ö¶È¡×¤ËºÎÂò
»°À±¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÀÝÄÅ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¼ãÎÓ ¿¿¹¬¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤¬¼çÆ³¤¹¤ë¡ÖGX¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¹½ÃÛ»Ù±ç»ö¶È¡ÊÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ Ã¦ÃºÁÇÀ®Ä¹·¿·ÐºÑ¹½Â¤°Ü¹Ô¿ä¿ÊÂÐºöÈñÊä½õ¶â¡Ë¡×¤Ë¡¢Åö¼Ò¤ÎÄó°Æ¤·¤¿¡Ö¥Ú¥í¥Ö¥¹¥«¥¤¥ÈÂÀÍÛÅÅÃÓÎÌ»º¸þ¤±²Ã¹©ÁõÃÖ¤ÎÀ½Â¤¡¢½Ð²ÙÂÎÀ©¤Î³ÎÎ©¡×¤¬ºÎÂò¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜºÎÂò¤ò¼õ¤±¡¢Åö¼Ò¤Ï¥Ú¥í¥Ö¥¹¥«¥¤¥ÈÂÀÍÛÅÅÃÓ¡ÊPSC¡Ë¤Î¡ÖÎÌ»º¥×¥í¥»¥¹¡×¤Î³ÎÎ©¤Ë¸þ¤±¤¿Åê»ñ¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¡¢¹ñÆâ¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤ÎÃæ³Ë¤òÃ´¤¤¤Þ¤¹¡£
1. ÇØ·Ê¡§¤Ê¤¼º£¡¢Åö¼Ò¤Îµ»½Ñ¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«
2050Ç¯¤Î¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢PSC¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬À¤³¦Åª¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ÚÎÌ¤Ç½ÀÆðÀ¤¬¤¢¤ê¡¢¼ç¸¶ÎÁ¤Î¥è¥¦ÁÇ¤ò¹ñÆâÄ´Ã£¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢ÆüËÜ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ÎÀÚ¤ê»¥¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¸¦µæÃÊ³¬¤«¤é¡Ö¥®¥¬¥ï¥Ã¥Èµé¤ÎÎÌ»º¡×¤Ø°Ü¹Ô¤¹¤ëºÝ¡¢ÂçÌÌÀÑ¥Õ¥£¥ë¥à¤Ø¤Î¹âÂ®¤«¤ÄÀºÌ©¤Ê²óÏ©·ÁÀ®¡Ê¥Ñ¥¿ー¥Ë¥ó¥°¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½¾Íè¤Î²Ã¹©µ»½Ñ¤Ç¤ÏÀ¸»ºÀ¤äÊâÎ±¤Þ¤ê¤Î°Ý»ý¤¬º¤Æñ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¡¢¾¦ÍÑ²½¤Ø¤ÎÂç¤¤Ê¾ãÊÉ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
2. Åö¼Ò¤ÎÌò³ä¡§ÆÈ¼«¤Î¡ÖR2R¥ìー¥¶ー²Ã¹©µ»½Ñ¡×¤ÇÎÌ»º¤ÎÊÉ¤òÂÇÇË
Åö¼Ò¤Ï2007Ç¯¤«¤éÇöËìÂÀÍÛÅÅÃÓ¤ÎÀ½Â¤¥×¥í¥»¥¹³«È¯¤Ë·È¤ï¤ê¡¢ÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤¿¹ÅÀÈÀºàÎÁ²Ã¹©¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò±þÍÑ¡£PSC¤ËÆÃ²½¤·¤¿ÆÈ¼«¤Î¥íー¥ë¡¦¥È¥¥¡¦¥íー¥ë¡ÊR2R¡Ë¥ìー¥¶ー²Ã¹©µ»½Ñ¤ò³ÎÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ»ö¶È¤Ç¹½ÃÛ¤¹¤ëÀ½Â¤¥é¥¤¥ó¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¶¯¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢´ûÂ¸¤Î¹©Ë¡¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹ÀÇ½¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£
°µÅÝÅª¤ÊÎÌ»º¥¹¥Ôー¥É¡Ê¥¿¥¯¥È¥¿¥¤¥à¡Ë¤Î¼Â¸½
½¾Íèµ»½Ñ¤Î¸Â³¦¤òÆÍÇË¤·¡¢ÎÌ»º¥é¥¤¥ó¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¹âÂ®½èÍý¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
ÂçÌÌÀÑ¡¦¹âÉÊ¼Á²Ã¹©¤ÎÎ¾Î©
Âç·¿´ðÈÄ¤Ç¤â¥À¥áー¥¸¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¡¢È¯ÅÅ¸úÎ¨¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤Þ¤Þ¹â¤¤ÊâÎ±¤Þ¤ê¤ò³ÎÊÝ¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜºÎÂò¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Îµ»½Ñ¤¬PSCÎÌ»º²½¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¥é¥¹¥È¥ï¥ó¥Þ¥¤¥ë¡×¤òËä¤á¤ëÍÎÏ¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î¼¡À¤Âå¥¨¥Í¥ë¥®ー»º¶È¤ò»Ù¤¨¤ëÃæ³Ë´ë¶È¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿·ë²Ì¤Ç¤¢¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
3. ºÎÂò»ö¶È¤Î³µÍ×
»ö¶ÈÌ¾¾Î¡§¡¡¡¡¥Ú¥í¥Ö¥¹¥«¥¤¥ÈÂÀÍÛÅÅÃÓÎÌ»º¸þ¤±²Ã¹©ÁõÃÖ¤ÎÀ½Â¤¡¢½Ð²ÙÂÎÀ©¤Î³ÎÎ©
Êä½õ»ö¶ÈÌ¾¡§¡¡ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ Ã¦ÃºÁÇÀ®Ä¹·¿·ÐºÑ¹½Â¤°Ü¹Ô¿ä¿ÊÂÐºöÈñÊä½õ¶â¡ÊGX¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¹½ÃÛ»Ù±ç»ö¶È¡Ë
4. º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
Åö¼Ò¤ÏËÜ»ö¶È¤òÄÌ¤¸¡¢2029Ç¯ÅÙÃæ¤ËÇ¯´Ö500MW°Ê¾å¤ÎÈ¯ÅÅÎÌ¤ËÁêÅö¤¹¤ë¥ìー¥¶ー²Ã¹©ÁõÃÖ¤ÎÀ½Â¤µÚ¤Ó½Ð²Ù¤·¡¢¹ñÆâ¥Ñ¥Í¥ë¥áー¥«ーÍÍ¤Ë¶¡µë¤¹¤ëÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤¹¡£¡¡¤Þ¤¿¡¢²Ã¹©ÁõÃÖ¤Î¥¿¥¯¥È¥¿¥¤¥à¤Î²þÁ±¤ò¤µ¤é¤Ë¿Ê¤áPSC¤ÎÎÌ»º²½¤Ë´óÍ¿¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Ï¡¢PSC¸þ¤±¥ìー¥¶ー²Ã¹©ÁõÃÖ¤Ë¤ª¤±¤ë¥È¥Ã¥×¥·¥§¥¢¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ã¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¤ÎÁá´ü¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ »°À±¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÆÈ¼«¤ÎÈ¯ÁÛ¤Èµ»½ÑÎÏ¤Ç¡¢¥¬¥é¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¹ÅÀÈÀºàÎÁ¤ÎÊ¬ÃÇ¡¦²Ã¹©¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¡£¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡¢FPD¡Ê¥Õ¥é¥Ã¥È¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡Ë¡¢È¾Æ³ÂÎ¡¢¤½¤·¤Æ¼¡À¤Âå¥¨¥Í¥ë¥®ーÊ¬Ìî¤Ø¤È¡¢»þÂå¤ÎÀèÃ¼À½ÉÊ¤ÎÀ½Â¤¤ò»Ù¤¨¤ëÁõÃÖ¥áー¥«ー¤Ç¤¹¡£
R2RÊý¼° ¥ìー¥¶ー²Ã¹©ÁõÃÖ¡Êhttps://www.mitsuboshidiamond.com/technical/pva/)