¡Ú¥È¥ê¥Ó¥åー¡Û¡Ö¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯Áª¤Ó¥¢¥·¥¹¥È¡×µ¡Ç½¤ÎÆÃµö¤ò½Ð´ê¤·¡¢Àµ¼°Äó¶¡¤ò³«»Ï
¹ñÆâºÇÂçµé¤ÎÈþÍÆ°åÎÅ¸ý¥³¥ß¡¦Í½Ìó¥¢¥×¥ê¡Ø¥È¥ê¥Ó¥åー¡Ù¤ò³«È¯¡¦±¿±Ä¤¹¤ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥ê¥Ó¥åー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§⽑íì¡¢°Ê²¼ Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î9Æü¡¢¡Ö¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯Áª¤Ó¥¢¥·¥¹¥È¡×µ¡Ç½¤ÎÆÃµö¤ò½Ð´ê¤·¡¢¤¢¤ï¤»¤ÆÆ±µ¡Ç½¤ÎÀµ¼°Äó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜµ¡Ç½¤Ï¡¢¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ÎWeb¥µ¥¤¥È¤ò±ÜÍ÷Ãæ¤Ë¡¢¡Ø¥È¥ê¥Ó¥åー¡Ù¾å¤Ç¤Î¸ý¥³¥ß¤äÉ¾²Á¤ò¥Ö¥é¥¦¥¶¾å¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëSafari³ÈÄ¥µ¡Ç½¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÈþÍÆ°åÎÅ¤Ë¤ª¤±¤ë»Ü½Ñ¥á¥Ë¥åー¤ä¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯Áª¤Ó¤ÎÈæ³Ó¸¡Æ¤¥Ïー¥É¥ë¤ò²¼¤²¡¢Åö¼Ò¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤¢¤ê¤¿¤¤¼«Ê¬¤Ç¤¤¤é¤ì¤ëÀ¤³¦¤Î¼Â¸½¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥È¥ê¥Ó¥åー¡Ù¤Ï¡¢ÈþÍÆ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ä»Ü½Ñ¤Ë´Ø¤¹¤ëÂÎ¸³¼Ô¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¸ý¥³¥ß¤ä¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥É¥¯¥¿ー¤´¤È¤Î¶¯¤ß¤äÀìÌçÀ¤È¤¤¤Ã¤¿¸¡Æ¤¼Ô¤¬É¬Í×¤È¤¹¤ë¾ðÊó¤òÅÁ¤¨¤ë¡¢ÈþÍÆ°åÎÅ¤Î¸ý¥³¥ß¡¦Í½Ìó¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£ÈþÍÆ°åÎÅ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇº¤ß¤ò²ò·è¤¹¤ë»Ü½ÑÊýË¡¤Ë¤ÏÊ£¿ô¤ÎÁªÂò»è¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¿¯½±ÅÙ¤ä¥À¥¦¥ó¥¿¥¤¥à´ü´Ö¡¢²Á³Ê¤â°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥æー¥¶ー¤ÎÇº¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿²ò·èÊýË¡¤Î²òÀâ¤äÁê¾ì²Á³Ê¡¢¼ÂºÝ¤Ë»Ü½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¥æー¥¶ー¤ÎËþÂÅÙ¤Ê¤É¥ê¥¢¥ë¤Ê¾ðÊó¤¬¤ï¤«¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤¬¡Ø¥È¥ê¥Ó¥åー¡Ù¤Îµ¡Ç½ÆÃÄ¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2017Ç¯10·î¤Ë¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤ò³«»Ï¤·¡¢¸ý¥³¥ß¤Ê¤É¤ÎÆÈ¼«¥Çー¥¿¤ÎÃßÀÑ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Æ³Æþ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ä»Ü½Ñ¥á¥Ë¥åー¿ô¤Î³ÈÂç¡¢UI/UX²þÁ±¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢2025Ç¯12·î¤Ë¤ÏÎß·×200Ëü¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤òÆÍÇË¡£Îß·×GMV¤Ï350²¯±ß¤ËÅþÃ£¤·¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¶È³¦ºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÈþÍÆ°åÎÅ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤Ë¤ÏÈþÍÆ°åÎÅ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ðÊó¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥æー¥¶ー¤Ï²¿¤ò¿®ÍÑ¤·¤Æ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ä»Ü½Ñ¥á¥Ë¥åー¤òÁªÂò¤¹¤ë¤Ù¤¤«ÌÂ¤¦¾ìÌÌ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£É¬Í×¤Ê¾ðÊó¤òÆÀ¤ë¤¿¤Ó¤Ë¸¡º÷¤ä¥¢¥×¥ê¤Îµ¯Æ°¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢¥¹¥àー¥º¤Ê°Õ»×·èÄê¤òË¸¤²¤ëÍ×°ø¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ÈþÍÆ°åÎÅ¤Î»Ü½Ñ¥á¥Ë¥åー¤ä¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯Áª¤Ó¤Ë¤ª¤±¤ë¥æー¥¶ー¤ÎÈæ³Ó¸¡Æ¤Éé²Ù¤Î·Ú¸º¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ÎWeb¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤ò±ÜÍ÷Ãæ¤Ë¡Ø¥È¥ê¥Ó¥åー¡Ù¤Î¸ý¥³¥ß¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ëSafari³ÈÄ¥µ¡Ç½¡Ö¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯Áª¤Ó¥¢¥·¥¹¥È¡×¤ò¿·¤¿¤Ë³«È¯¤·¡¢ÆÃµö¿½ÀÁ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯Áª¤Ó¥¢¥·¥¹¥È¡×¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¦¥¶³ÈÄ¥µ¡Ç½¤òÄÌ¤¸¤Æ¥æー¥¶ー¤Î±ÜÍ÷¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤·¡¢±ÜÍ÷Ãæ¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯Web¥µ¥¤¥È¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¥È¥ê¥Ó¥åー¾å¤Î¸ý¥³¥ß¤äÉ¾²Á¤òÆ±»þ¤ËÉ½¼¨¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£ËÜµ¡Ç½¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥æー¥¶ー¤Ï¥Úー¥¸Á«°Ü¤ä¸¡º÷¤Î¼ê´Ö¤òºÇ¾®¸Â¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ÎWeb¥µ¥¤¥È¤È¥È¥ê¥Ó¥åー¾å¤ÎÉ¾²Á¤ä¸ý¥³¥ß¤òÆ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç»²¾È¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤è¤ê¥¹¥àー¥º¤«¤ÄÇ¼ÆÀ´¶¤Î¤¢¤ë»Ü½Ñ¥á¥Ë¥åー¤ª¤è¤Ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯Áª¤Ó¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÀßÄêÊýË¡¡Û
1. ¥È¥ê¥Ó¥åー¤ÎiOS¥¢¥×¥ê¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É
2. ¥Ûー¥à²èÌÌ¤«¤éÀßÄê¥¢¥×¥ê¤ò³«¤¯
3. ÀßÄê¥¢¥×¥êÆâ¤Î¸¡º÷Áë¤Ë¡Ö¤«¤¯¤Á¤ç¤¦¡×¤ÈÆþÎÏ
4. Safari¤Î¡Öµ¡Ç½³ÈÄ¥¡×¤òÁªÂò
5. ¥È¥ê¥Ó¥åー¤òÁªÂò
6. ¡Öµ¡Ç½³ÈÄ¥¤òµö²Ä¡×¤òON¤Ë¤¹¤ë
7. ²èÌÌ°ìÈÖ²¼¤Î¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤ÎWeb¥µ¥¤¥È¡×¤ò¡Öµö²Ä¡×¤ËÀßÄê
º£¸å¥È¥ê¥Ó¥åー¤Ç¤Ï¡¢¸ý¥³¥ß¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿³Æ¼ï¥Çー¥¿¤ä¥æー¥¶ー¤Î¹ÔÆ°¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿AI²òÀÏ¤ò´Þ¤à¥×¥í¥À¥¯¥È²þÁ±¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥æー¥¶ー¤ÈÈþÍÆ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Î¤è¤êÎÉ¤¤¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤Î¾ì¤òÄó¶¡¤·¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¿¤¤¼«Ê¬¤Ç¤¤¤é¤ì¤ëÀ¤³¦¡×¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥È¥ê¥Ó¥åー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Îß·×200Ëü¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤òÄ¶¤¨¤ë¡¢¹ñÆâºÇÂçµé¤ÎÈþÍÆ°åÎÅ¤Î¸ý¥³¥ß¡¦Í½Ìó¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£ÈþÍÆ³°²Ê¡¦ÈþÍÆ⽪Éæ²Ê¡¦¿³Èþ⻭²Ê¡¦ÉØ¿Í²Ê¤ÎÊ¬Ìî¤«¤é¡Ö¸ý¥³¥ß¸¡º÷¡×¡Ö»Ü½Ñ¸¡º÷¡×¡Ö¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¸¡º÷¡×¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥óÁêÃÌ¡¦Í½Ìó¡×¤ò¥¢¥×¥ê1¤Ä¤Ç´°·ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥È¥ê¥Ó¥åー¡ÊiOS¡Ë¡§ https://tribeau.jp/r/ios
¡¦¥È¥ê¥Ó¥åー¡ÊAndroid¡Ë¡§https://tribeau.jp/r/android
¡¦¥È¥ê¥Ó¥åー¡ÊWeb¡Ë¡§https://tribeau.jp
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥ê¥Ó¥åー
½êºßÃÏ¡§¢©150-0013¡¡ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è·ÃÈæ¼÷1-19-23 ÅìË®¥Ó¥ë 3³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ⽑ íì¡Ê¥â¥¦ ¥Ç¥¤¡Ë
ÀßÎ©Æü¡§ 2017Ç¯7·î26Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÈþÍÆ°åÎÅ¤Î¸ý¥³¥ß¡¦Í½Ìó¥¢¥×¥ê¡Ø¥È¥ê¥Ó¥åー¡Ù¤Î³«È¯¡¦±¿±Ä
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§http://corp.tribeau.jp/