160Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò¼õ¤±·Ñ¤°Ï·ÊÞÀ½ÌÍ½ê¤¬À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¡ÖÌÍ¹©Ë¼¤Ë¤·¤à¤éàèàá°Ã¡×2·î14Æü(ÅÚ)¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó

ÌÍJAPAN³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò:ºäÅÄÆØ¹¨)¤Ï¡¢°ñ¾ë¸©ÃÞÀ¾»Ô¤ÎÏ·ÊÞ¤¦¤É¤óÀ½ÌÍ½ê¡¦³ô¼°²ñ¼ÒÀ¾Â¼À½ÌÍ(ÁÏ¶È1866Ç¯¡¢ËÜ¼Ò:°ñ¾ë¸©ÃÞÀ¾»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò:À¾Â¼ÍÈþ»Ò)¤È»ñËÜ¶ÈÌ³Äó·È¤òÄù·ë¤·¡¢2026Ç¯2·î14Æü(ÅÚ)¤Ë¡ÖÌÍ¹©Ë¼¤Ë¤·¤à¤é àèàá°Ã¡×¤ò¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
160Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿À½ÌÍµ»½Ñ¤ÈÅÁÅý¤ÎÌ£¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤¿¤ÊÁÏºî¤¦¤É¤ó¤ä¥Ç¥£¥Êー±Ä¶È¤Î³«»Ï¤Ë¤è¤ê¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë°¦¤µ¤ì¤ëÅ¹ÊÞ¤Ø¤È¿Ê²½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ »ñËÜ¶ÈÌ³Äó·È¤ÎÇØ·Ê
³ô¼°²ñ¼ÒÀ¾Â¼À½ÌÍ¤Ï¡¢1866Ç¯(·Ä±þÆõÇ¯)ÁÏ¶È°ÊÍè¡¢°ñ¾ë¸©ÃÞÀ¾»Ô¤Ç160Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¤¦¤É¤óÀ½ÌÍ¶È¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¿Ï·ÊÞÀ½ÌÍ½ê¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢ÌÍJAPAN³ô¼°²ñ¼Ò¤È¤Î»ñËÜ¶ÈÌ³Äó·È¤Ë¤è¤ê¡¢ÅÁÅýÅª¤ÊÀ½ÌÍµ»½Ñ¤Î·Ñ¾µ¤È¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏÂ¤¤òÎ¾Î©¤µ¤»¡¢¼¡À¤Âå¤Ø¤ÎÈ¯Å¸¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
1. ÅÁÅý¤òÌ£¤ï¤¦ÄêÈÖ¥á¥Ë¥åー
³øÍÈ¤²¤¦¤É¤ó
160Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡¢À¾Â¼À½ÌÍ¤Î¸¶ÅÀ¤È¤Ê¤ë°ìÇÕ¡£
¤Ö¤Ã¤«¤±¤¦¤É¤ó
°µÅÝÅª¤ÊÌÍ¤Î¥³¥·¤¬ºÝÎ©¤Ä¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î°ïÉÊ¡£
Æù½Á¤¦¤É¤ó
Ç»¸ü¤ÊÆù½Á¤ÈÌÍ¤ÎÄ´ÏÂ¤¬ÀäÌ¯¡£
2. ¼ãÇ¯ÁØ¤ò¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿ÁÏºî¤¦¤É¤ó¥·¥êー¥º
ÅÁÅýÅª¤Ê¤¦¤É¤ó¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿¡¢¡Ö¥«¥ë¥Ü¥Êー¥é¤¦¤É¤ó¡×¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥«¥ìー¤¦¤É¤ó¡×¡ÖÌÀÂÀ»Ò¥Ð¥¿ー¤¦¤É¤ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¿·´¶³Ð¤Î¥á¥Ë¥åー¤òÅ¸³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¼Ì¿¿¤Ï³«È¯Ãæ¤Î¥á¥Ë¥åー¤Î¤¿¤á¡¢¼ÂºÝ¤Î¤´Äó¶¡¾¦ÉÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥ë¥Ü¥Êー¥é¤¦¤É¤ó¡Ê¥¤¥áー¥¸¡Ë
¥Ö¥é¥Ã¥¯¥«¥ìー¤¦¤É¤ó¡Ê¥¤¥áー¥¸¡Ë
3. °ñ¾ë¸©»º¿©ºà¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Ç¥£¥Êー±Ä¶È³«»Ï
°ñ¾ë¸©»º¤ì¤ó¤³¤ó¡Ö´Ø¾ë¤ì¤ó¤³¤ó¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¿·³«È¯¤ÎÆéÎÁÍý¤¬ÅÐ¾ì¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥é¥ó¥Á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ç¥£¥Êー¥¿¥¤¥à¤â³Ú¤·¤á¤ëÅ¹ÊÞ¤Ø¡£
´Ø¾ë¤ì¤ó¤³¤óÆé¥³ー¥¹¡Ê¥¤¥áー¥¸¡Ë
¥ì¥¿¤·¤ã¤ÖÆé¥³ー¥¹¡Ê¥¤¥áー¥¸¡Ë
¢£ Å¹ÊÞ³µÍ×
Å¹ÊÞÌ¾: ÌÍ¹©Ë¼¤Ë¤·¤à¤é àèàá°Ã (¤á¤ó¤³¤¦¤Ü¤¦¤Ë¤·¤à¤é ¤³¤Ï¤¯¤¢¤ó)
¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥óÆü: 2026Ç¯2·î14Æü(ÅÚ)
½êºßÃÏ: ¢©308-0126 °ñ¾ë¸©ÃÞÀ¾»Ô´ØËÜÃæ£¸£¸－£±
±Ä¶È»þ´Ö: [¥é¥ó¥Á] 11:00～14:00L.O. [¥Ç¥£¥Êー] 17:00～22:00¡Ê21:30LO¡Ë
ÄêµÙÆü: ·îÍËÆü
ÀÊ¿ô: 20ÀÊ
¢£ 1866Ç¯(·Ä±þÆõÇ¯)ÁÏ¶È ¡ÖÌÍ¹©Ë¼¤Ë¤·¤à¤é¡×¤È¤Ï
"ÌÍ¹©Ë¼¤Ë¤·¤à¤é àèàá°Ã"¤Ï¡¢À¾Â¼À½ÌÍ¡¦ÌÍ¹©Ë¼¤Ë¤·¤à¤é¤¬¤Ï¤¸¤á¤¿¤¦¤É¤óÀìÌçÅ¹¡£ÀéÎ¾¤Ä¤à¤®¤á¤ó¤Î¤Õ¤ë¤µ¤È¤Ï¡¢µ´ÅÜÀî¤ÎÍºÂç¤ÊÎ®¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ°é¤Þ¤ì¤¿Èî·Ì¤ÊÂçÃÏ¡£¤½¤³¤ÏÆüËÜÍ¿ô¤Î¾®Çþ¤È¤½¤Ð¤Î»ºÃÏ¤Ç¤¹¡£ÁÏ¶È·Ä±þÆõÇ¯ (1866Ç¯) ¡¢¤³¤Î·Ã¤Þ¤ì¤¿ÅÚÃÏ¤Ë¡ÖÌÍ¹©Ë¼¤Ë¤·¤à¤é¡×¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÁÅýÅª¤ÊÀ½ÌÍÊýË¡¤ò¼é¤êÂ³¤±¤ë¡ÖÌÍ¹©Ë¼¤Ë¤·¤à¤é¡×
Ä¹Ç¯¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤¿Îò»Ë¤¢¤ëµ»½Ñ¤È¾ðÇ®
ºÐ·î¤ò·Ð¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤ÌÉÊ¼Á¤ÈÉ÷Ì£¤ò¸Ø¤ê¤Ë¡¢¹¾¸Í¡¢ÌÀ¼£¡¢ÂçÀµ¡¢¾¼ÏÂ¡¢Ê¿À®¤È»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£»Íµ¨ÀÞ¡¹¤ÎÉ÷¾ð¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢ÁÇºà¤ò³è¤«¤·¤¿Â¿ºÌ¤ÊÉÊÂ·¤¨¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£°ì¸ý¿©¤Ù¤ì¤Ð¡¢160Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ë½ÏÎý¤Îµ»¤È¾ðÇ®¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ÁÏ¶È¤«¤é¸½ºß¤Þ¤ÇÂ³¤¯¡¢Îò»Ë¤ÈÅÁÅý¤¬Â©¤Å¤¯ÌÍ¤ò¡¢¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸·ÁªºàÎÁ¤ò»È¤Ã¤ÆÃ°Àº¹þ¤á¤¿À½Â¤
¸·Áª¤·¤¿¸¶ÎÁ¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¼ê´Ö²Ë¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤¤¼êºî¤ê¤ÎÌÍºî¤ê¤ò¿´³Ý¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌÍ¤¬»ý¤ÄÆÈÆÃ¤ÎÉ÷Ì£¤È¼Á´¶¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢°ìËÜ°ìËÜ¤Ë¿¿¿´¤ò¹þ¤á¤ÆÀ½Â¤¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îò»Ë¤ÏÄ¹¤¯¡¢»þÂå¤¬ÊÑ¤ï¤ëÃæ¤Ç¤âÊÑ¤ï¤é¤Ì°¦¾ð¤Èµ»½Ñ¤Ç¡¢¾ï¤ËÈþÌ£¤·¤¤ÌÍ¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ªµÒÍÍ¤Ë°Â¿´¤·¤Æ¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢ÁÇºà¤ÎÉÊ¼Á¤Ë¤ÏÆÃ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ÌÍJAPAN³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¥³¥á¥ó¥È
¡Ö160Ç¯¤È¤¤¤¦Ä¹¤¤Îò»Ë¤ò»ý¤ÄÀ¾Â¼À½ÌÍÍÍ¤È¤ÎÄó·È¤Ï¡¢¡ÚÆüËÜ¤ÎÌÍÊ¸²½¤òÀ¤³¦¤Ø¡Û¤ò·Ç¤²¤ë»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÊÑ¸÷±É¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÅÁÅý¤ÎÌ£¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¿·¤·¤¤Ä©Àï¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ°è¤Î³§ÍÍ¡¢¤½¤·¤ÆÁ´¹ñ¤Î¤¦¤É¤ó¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë°¦¤µ¤ì¤ëÅ¹ÊÞ¤òºî¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£2·î14Æü¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¤ò¡¢¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¢£ ²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾: ÌÍJAPAN³ô¼°²ñ¼Ò
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ: ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É5-24-16 À¾¿·½É¥¦¥§ー¥ë¥Ó¥ë6F
ÂåÉ½¼Ô: ÂåÉ½¼èÄùÌò ºäÅÄÆØ¹¨
»ö¶ÈÆâÍÆ: °û¿©Å¹¤Î±¿±Ä¡¢°û¿©¶È¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢À½ÌÍ¶È Â¾
URL: h(https://men-japan.com/)ttps://men-japan.com/(https://men-japan.com/yu-tyu-bu)
YouTube: https://www.youtube.com/@men-japan/
X: https://x.com/men_japan2024/
ÌÍJAPAN¤Î¼ÒÄ¹X: https://x.com/naoji_shacho/
¼ÒÌ¾: ³ô¼°²ñ¼ÒÀ¾Â¼À½ÌÍ
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ: °ñ¾ë¸©ÃÞÀ¾»Ô´ØËÜÃæ88-1
ÂåÉ½¼Ô: ÂåÉ½¼èÄùÌò À¾ËÜÍÈþ»Ò
ÁÏ¶È: 1866Ç¯(·Ä±þÆõÇ¯)
»ö¶ÈÆâÍÆ: À½ÌÍ¶È¡¢°û¿©Å¹¤Î±¿±Ä Â¾
URL: https://nishimuraseimen.jp/
¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×: https://www.menkoubou.com/
Instagram: https://www.instagram.com/menkoubou_nishimura/
TikTok: https://www.tiktok.com/@nishimura_seimen/
¢£ ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
ÌÍJAPAN³ô¼°²ñ¼Ò ¹ÊóÃ´Åö ÃæÂ¼
TEL: 03-6300-5980
E-mail: web@men-japan.com