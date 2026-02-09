Âçºå»Ô¤«¤é¡È»Ë¾åºÇÂ®¤Ç¤ÎJ¥êー¥°¾º³Ê¡É¤òÌÜ»Ø¤¹Osaka City SC¤Ë¡¢South Melbourne¤«¤é ±Ê¾¾Î÷Áª¼ê ²ÃÆþ·èÄê¡ª
Ê¿ÁÇ¤è¤ê¡¢Osaka City SC¤Î³èÆ°¤Ë¤´Íý²ò¡¦¤´»Ù±ç¤ò»ò¤ê¤Þ¤·¤ÆÀ¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Osaka City SC¤Ï¡¢ÀÄ¿¹»³ÅÄ¹â¹»½Ð¿È¤Ç¡¢South Melbourne ¡Ê¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢2Éô¡Ë¤Ë¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¿±Ê¾¾Î÷Áª¼ê¤Î²ÃÆþ¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
Ì¾Á°¡§±Ê¾¾ Î÷(¤Ê¤¬¤Þ¤Ä ¤ì¤ó)
¥Ë¥Ã¥¯¥Íー¥à¡§¥ì¥ó
¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡§FW
·ÐÎò¡§
¡¦À¾ÏÆÃæ³Ø¹»
¡¦ÀÄ¿¹»³ÅÄ¹â¹»
¡¦Ì¾¸Å²°»º¶ÈÂç³Ø
¡¦Metro Stars¡Ê¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢2Éô¡Ë
¡¦South Melbourne¡Ê¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢2Éô¡Ë
¢£±Ê¾¾ Î÷Áª¼ê ¥³¥á¥ó¥È
½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢±Ê¾¾¡¡Î÷¤Ç¤¹¡£ ¤³¤ÎÅÙOsaka City SC¤Ç¥×¥ìー¤Ç¤¤ë»ö¤ò¿´¤«¤é´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£ 4Ç¯¤Ö¤ê¤ËÆüËÜ¤Ç¥×¥ìー¤¹¤ë»ö¤Ë¤Ê¤ê±ï¤¬¤¢¤Ã¤ÆOsaka City SC¤Ç¥×¥ìー¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¥Áー¥à¤Î°Ù¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£ ¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¢£Osaka City SC¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
»ä¤¿¤ÁOsaka City SC¤Î¥Áー¥à¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¡ÖFOOTBALL¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤ËÌ´¤òÍ¿¤¨Â³¤±¤ë¡×¤³¤È¤Ç¤¹¡£º£Ç¯ÅÙ¤Î¥¹¥íー¥¬¥ó¡ÖÄ©¤à¼Ô¤¬À¤³¦¤òÍÉ¤é¤¹¡×¤ò¶»¤Ë¡¢¡Ö»Ë¾åºÇÂ®¤Ç¤ÎJ¥êー¥°¾º³Ê¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÆü¡¹Ä©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ÈÃÏ°è¼Ò²ñ¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤È¤Õ¤ì¤¢¤¤¡¢Ç®¶¸¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¡¦²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒRAXUS Osaka City SC¡Ê¿Æ²ñ¼Ò¡§¥é¥°¥¶¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë
¡¦ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡»³ÃÏÂÙÊ¿
¡¦ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶èÂç¿¼Ä®3ÈÖ1¹æ¥°¥é¥ó¥Õ¥í¥ó¥ÈÂçºå¥¿¥ïーB 18³¬
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§OSAKA CITY SC ¥Áー¥à±¿±Ä¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î´ë²è¡¦±¿±Ä
¡¦URL¡§https://www.osakacitysc.com/
¡¦¥¹¥Ý¥ó¥µー/ÆþÃÄ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§https://www.osakacitysc.com/contact/