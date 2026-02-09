¡Ö±§Ãè¡×¤òÆþ¸ý¤Ë¡¢ÃÏ°è¤Î´ûÂ¸»º¶È¤¬Ì¤Íè¤òÉÁ¤¯
³ô¼°²ñ¼Ò Space Food Lab.¡ÊÊ¡²¬¸©µ×Î±ÊÆ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ËÌÅçÂç´ï¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î6Æü¡¢Ê¡²¬¸©µ×Î±ÊÆ»Ô¤Ë¤Æ¡¢ÃÏ°è»º¶È¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿»ö¶ÈÁÏÂ¤·¿¥ßー¥È¥¢¥Ã¥×¡ÖFUKUOKA SPACE LIVING FRONTIER MEETUP¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢±§Ãè»º¶È¤ÎÀìÌç¿Íºà¤äÀèÃ¼µ»½Ñ¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿©ÉÊ¡¢À½Â¤¡¢¶âÍ»¡¢¶µ°é¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç±§ÃèÊ¬Ìî¤È¤ÏÄ¾ÀÜ¤Î´Ø¤ï¤ê¤ò»ý¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿ÃÏ°è¤Î´ûÂ¸»º¶È¤¬¡¢¡Ö±§Ãè¡×¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¼«¼Ò¤Îµ»½Ñ¤ä»ñ¸»¤òÌ¤Íè»Ö¸þ¤ÇÂª¤¨Ä¾¤¹¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡¢¼«¼£ÂÎ¸þ¤±¤Î»º¶È³èÀ²½¥â¥Ç¥ë¤Î¼Â¾Ú¤Ç¤¹¡£
ÅöÆü¤Ï¡¢ÃÏ¸µ´ë¶È¤ä³ØÀ¸¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¡¢¶µ°é¡¦¸¦µæ´Ø·¸¼Ô¤Ê¤ÉÌó90Ì¾¤¬»²²Ã¤·¡¢¤½¤ÎÂ¿¤¯¤¬±§ÃèÊ¬ÌîÌ¤·Ð¸³¼Ô¤Ç¤·¤¿¡£ÀìÌçÃÎ¼±¤òÁ°Äó¤È¤·¤Ê¤¤Àß·×¤Ë¤è¤ê¡¢»²²Ã¼ÔÆ±»Î¤¬¡Ö¼«¼Ò¤Î¶¯¤ß¤ò¡¢¤â¤·Ì¤Íè¤ÎÀ¸³è´Ä¶¤Ç³è¤«¤¹¤È¤·¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤ÇÂÐÏÃ¤·¡¢¿·¤¿¤Ê»ö¶È¤Î²ÄÇ½À¤òÃµ¤ë¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
±§Ãè¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ï¡¢¥í¥±¥Ã¥È¤ä±ÒÀ±¤È¤¤¤Ã¤¿¸Â¤é¤ì¤¿Ê¬Ìî¤ÎÏÃÂê¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤é¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¸å¤ÎÍ¿Í±§Ãè³«È¯¤Î¿ÊÅ¸¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¿©¡¦½»¡¦°á¡¦¸ä³Ú¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¸³è»º¶È¤ÎÃÎ¸«¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ë¤Ê¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢±§Ãè¤ò±ó¤¤ºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÌ¤Íè¤ÎÀ¸³è´Ä¶¤òÁÛÄê¤¹¤ë¤¿¤á¤Î²¾ÁÛ¥Õ¥£ー¥ë¥É¡×¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ°è»º¶È¤¬¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î·ë²Ì¡¢ÃÏ°è´ë¶È11¼Ò¤¬¡¢¼«¼Ò¤Îµ»½Ñ¤äÃÏ°è»ñ¸»¤ò¡Ö±§ÃèÀ¸³è¡×¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤ÇºÆ²ò¼á¤·¡¢¿·¤¿¤Ê»ö¶È¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢½¾Íè¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ç¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿È¯ÁÛ¤¬¿ôÂ¿¤¯ÁÏ½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÆÃÄ§
ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¡Ö±§Ãè¡×¤òÆÃÄê»º¶È¤Î¿¶¶½¥Æー¥Þ¤È¤·¤Æ°·¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÏ°è¤Î´ûÂ¸»º¶È¤¬Ì¤Íè¤ò¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¶¦ÄÌ¸À¸ì¡¦»×¹ÍÁõÃÖ¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
±§Ãè¤È¤¤¤¦ÈóÆü¾ïÅª¤Ê¥Æー¥Þ¤òÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»²²Ã»ö¶È¼Ô¤Ï´ûÂ¸¤Î»Ô¾ì¤ä¶È³¦¹½Â¤¡¢²áµî¤ÎÀ®¸ùÂÎ¸³¤«¤é°ìÅÙµ÷Î¥¤òÃÖ¤¡¢¼«¼Ò¤Îµ»½Ñ¤ä»ñ¸»¤ò¥¼¥í¥Ùー¥¹¤ÇÂª¤¨Ä¾¤¹¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï±§ÃèÊ¬Ìî¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¤ä¹âÅÙ¤Êµ»½ÑÍý²ò¤òÁ°Äó¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¿©ÉÊ¡¢Á¡°Ý¡¢¶âÂ°²Ã¹©¡¢¶âÍ»¤Ê¤É¡¢Ê¬Ìî¤Î°Û¤Ê¤ë»ö¶È¼Ô¤¬Æ±¤¸ÌÜÀþ¤Ç»²²Ã¤Ç¤¤ëÀß·×¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«¼£ÂÎ¤¬Êú¤¨¤¬¤Á¤Ê¡Ö°ìÉô¤ÎÀèÃ¼´ë¶È¤À¤±¤¬´ØÍ¿¤¹¤ë»Üºö¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÏ°è»º¶ÈÁ´ÂÎ¤ò´Ë¤ä¤«¤Ë´¬¤¹þ¤à¹½Â¤¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Íî¸ì¤Ê¤É¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÍ×ÁÇ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±§Ãè¤ËÂÐ¤¹¤ë¿´ÍýÅª¤Ê¥Ïー¥É¥ë¤ò²¼¤²¡¢ÀìÌç³°¤Î»²²Ã¼Ô¤Ç¤â¼«Á³¤ËµÄÏÀ¤Ø»²²Ã¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÃÎ¼±½¬ÆÀ¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¥»¥ß¥Êー·¿»Üºö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Öµ¤¤Å¤¡×¤È¡ÖÂÐÏÃ¡×¤òµ¯ÅÀ¤Ë¤·¤¿»ö¶ÈÁÏ½Ð·¿¤Î¾ì¤Å¤¯¤ê¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¼«¼£ÂÎ»Üºö¤È¤Î¿ÆÏÂÀ¤¬¹â¤¤ÅÀ¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢ÆÃÄê¤Î»º¶È½¸ÀÑ¤äÂçµ¬ÌÏÅê»ñ¤òÉ¬Í×¤È¤»¤º¡¢ÃÏ°è¤Î´ûÂ¸»º¶È¡¦¿Íºà¡¦Ê¸²½»ñ¸»¤ò³è¤«¤·¤Æ¼Â»Ü²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Â¾¼«¼£ÂÎ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â²£Å¸³«¤·¤ä¤¹¤¤ÈÆÍÑÀ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÀ®²Ì
ÅöÆü¤Ï¡¢¿©ÉÊ²Ã¹©¶È¡¢À½Â¤¶È¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¡¢¶µ°é¡¦¸¦µæµ¡´Ø¡¢³ØÀ¸¤Ê¤É¡¢Ìó90Ì¾¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£»²²Ã¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤Ï±§ÃèÊ¬ÌîÌ¤·Ð¸³¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö±§Ãè¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿»ö¶ÈÁÏ½Ð¡×¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÊ¸Ì®¤Ë½é¤á¤Æ¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâ¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ°è´ë¶È11¼Ò¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢¼«¼Ò¤Îµ»½Ñ¤äÃÏ°è»ñ¸»¤ò¡Ö±§ÃèÀ¸³è¡×¤È¤¤¤¦²¾ÁÛ´Ä¶¤ËÅö¤Æ¤Ï¤á¤¿»ö¶È¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£È¯É½ÆâÍÆ¤Ï¡¢¡Öµ×Î±ÊÆå³¡×¡ÖÀÐ¸´¡×¡ÖÃÝ»ñ¸»¡×¡Ö¶âÂ°²Ã¹©¡×¤Ê¤É¡¢½¾Íè¤ÏÃÏ¾å¡¦ÃÏ°èÆâ»Ô¾ì¤òÁ°Äó¤È¤·¤Æ¤¤¤¿»º¶È¤¬Ãæ¿´¤Ç¤¢¤ê¡¢´ûÂ¸»ö¶È¤Î±äÄ¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤Ç¤Î²ÁÃÍÁÏ½Ð¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢»²²Ã¼ÔÆ±»Î¤Î¸òÎ®¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡Ö¼«¼Òµ»½Ñ¤òÊÌ»º¶È¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë²ÄÇ½À¡×¤ä¡Ö¾ÍèÅª¤Ê¶¦Æ±³«È¯¡¦¼Â¾Ú¤Ø¤Î´Ø¿´¡×¤¬Ê£¿ôÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Ã±È¯¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¼¡¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÂÐÏÃ¤¬ÁÏ½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÀ®²Ì¤«¤é¡¢ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢ÃÏ°è»ö¶È¼Ô¤¬¼«È¯Åª¤ËÌ¤Íè¤ò¹Í¤¨¡¢¿·¤¿¤Ê»ö¶È¤Î²ê¤ò¸«½Ð¤¹¤¿¤á¤ÎÍ¸ú¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¼Â¾Ú¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ÅÐÃÅ¼Ô¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¾ÜºÙ
¡Ú´ðÄ´¹Ö±é¡¦ÆÃÊÌ¹Ö±é¡Û
µ×Î±ÊÆ»ÔÄ¹ ¸¶¸ý ¿·¸Þ »á ¡§³«²ñ°§»¢¤Ë¤Æ¡¢µ×Î±ÊÆ»Ô¤«¤é±§Ãè»º¶È¤Ø¤Î´üÂÔ¤òÉ½ÌÀ¡£
µ×Î±ÊÆ¹©¶ÈÂç³Ø Éû³ØÄ¹ ËãÀ¸ ÌÐ »á ¡§¡Ö±§Ãè³èÆ°¤ÎÌ¥ÎÏ¤È±§Ãè¿Íºà°éÀ®¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»º´±³ØÏ¢·È¤Î½ÅÍ×À¤ò¹Ö±é¡£
SPACE FOODSPHERE Íý»ö µÆÃÓ Í¥ÂÀ »á ¡§¡Ö2050Ç¯¡¢·îÌÌ¼Ò²ñ¡¦±§Ãè¼Ò²ñ¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤ëÌ¤Íè¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¿©¤ÈÊë¤é¤·¤ÎÌ¤ÍèÁü¤òÄó¼¨¡£
¡Ú¥Ñ¥Í¥ë¥Èー¥¯¡§¥ê¥¢¥ë±§Ãè¤Ë´Ø¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¡Û
¥â¥Ç¥ìー¥¿ー¡§³ô¼°²ñ¼ÒSpace Food Lab. ÀõÌî ¹â¸÷
¥Ñ¥Í¥ê¥¹¥È¡§¥ª¥¬¥ïµ¡¹©³ô¼°²ñ¼Ò °ËÆ£ ¿µÆó »á³ô¼°²ñ¼ÒBISA ¶âÂ¼ ´ÖºÚÈþ »á°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤³¤¬¤ß¤é¤¤ µûÃ« ÀéÂå»Ò »á / ËÜÅÄ Å¯Ìé »á
ÃÏ¾å¤Î²ÝÂê²ò·èÎÏ¤ò¤¤¤«¤Ë±§Ãè¤ØÅ¾ÍÑ¤¹¤ë¤«¡¢¤Þ¤¿±§Ãè»ëÅÀ¤Ç¤Î¾¦ÉÊ³«È¯¤ò¤É¤¦Æü¾ï¤Ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ËÅ¾´¹¤¹¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼ÂÁ©¼Ô¤«¤é¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¶¦Í¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ Å¸¼¨¡¦¥Ô¥Ã¥ÁÅÐÃÅ´ë¶È¡ÊExhibition Companies¡Ë
²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢±§ÃèÀ¸³è¤ÎQOL¡ÊQuality of Life¡Ë¤ò¸þ¾å¤µ¤»¡¢¤Þ¤¿ÃÏ¾å¤Ç¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÅ¾ÍÑ¤Ê¤É¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¥×¥í¥À¥¯¥È¤ä¥µー¥Ó¥¹¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢Å¸¼¨¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
- ¥¢¥¤¥¢¥ó¥È¹©¶È
- ³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥Ê¥Ð
- ¤Þ¤ë¤ÏÌý»é²½³Ø³ô¼°²ñ¼Ò
- ReNest¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È
- ³ô¼°²ñ¼Ò¥ïー¥ë¥É¥°¥íー¥Ö
- µûµ×ÀºÆùÁíËÜÅ¹
- Í¸Â²ñ¼ÒÞ¼¾åÍÐÀÜ
- ¹çÆ±²ñ¼ÒBottled Local
- ³ô¼°²ñ¼Ò´Ý¿®
- ³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥«¥â¥È¾¦Å¹
- ¹âÎÉ»³ÃÝÎÓ´Ä¶¸¦µæ½ê
¡ã»²²Ã´ë¶È¤Î¥³¥á¥ó¥È¡ä
µûµ×ÀºÆùÁíËÜÅ¹ »ÍÂåÌÜ ÃæÂ¼ ÂóÌé ÍÍ ¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó»É·ã¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª±§Ãè¿©¡¢¾¯¤·¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¼¡²ó¤Î¥»¥ß¥Êー¤Î»þ¤Ë¤Ç¤âÁêÃÌ¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡×
³ô¼°²ñ¼ÒBISA ÂåÉ½¼èÄùÌò ¶âÂ¼ ´ÖºÚÈþ ÍÍ ¡¡¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î²¹¤«¤µ¤ËËÜÅö¤Ë±§Ãè¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ËÍ¦µ¤¤ò»ý¤Ã¤ÆÈô¤Ó¹þ¤ó¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥Ê¥Ð ¼èÄùÌò °ðÍÕ ÍºÂç ÍÍ ¡¡¡Öµ×Î±ÊÆ¤È±§Ãè»º¶È¤¬·Ò¤¬¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤â¸«¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡ªºòÆü¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç²ÄÇ½À¤òÂç¤¤¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×
¥ª¥¬¥ïµ¡¹©³ô¼°²ñ¼Ò Éû¼ÒÄ¹ °ËÆ£ ¿µÆó ÍÍ¡¡ ¡Ö¤³¤³¤«¤é²¿¤«¤¬µ¯¤³¤ê¤½¤¦¤ÊÍ½´¶¤Ç¤·¤¿¡£Âç»ö¤Ê¤Î¤Ï¤³¤Î¼ï²Ð¤òÀä¤ä¤µ¤º·ÑÂ³¤·¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¤Ç¤¤¤¤¤«¤é¶ñÂÎÅª¤Ë²¿¤ò¤¹¤ë¤«¤Ç¤¹¤Í¡£¡×
¥¢¥¤¥¢¥ó¥È¹©¶È ÂåÉ½ ÇÏ¾ì ¾¡Âç ÍÍ¡¡ ¡Öº©¿Æ²ñ¤Î¾ì¤Ç¿§¡¹¤Ê¿Í¤ÈÏÃ¤¹Ãæ¤Ç¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À±§Ãè¤ËÂÐ¤·¤Æ¸å¤í¸þ¤¤Ê¿Í¤â¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¤«¤é±§Ãè³¦·¨¤Ç»Å»ö¤·¤Æ¤Æ¡¢¤¢¤Þ¤ê´¶¤¸¤¿»ö¤¬¤Ê¤¤´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡£¡×
Í¸Â²ñ¼ÒÞ¼¾åÍÐÀÜ ÂåÉ½¼èÄùÌò Þ¼¾å µ®Ç· ÍÍ¡¡ ¡ÖËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¤¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡ªºÇ¸å¤Î»þ´Ö¤Ë¤Ï¿§¤ó¤ÊÊý¤ÈÌ¾»É¸ò´¹¤Ç¤¤Æ¶¦ÄÌ¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤¬¤¤¤¿¤êÍ°ÕµÁ¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤Þ¤·¤¿¡×
ReNest¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È ÂåÉ½ ÅÄÃæ Æà·î ÍÍ ¡¡¡Öµ®½Å¤Ê·Ð¸³¤È»²²Ã´ë¶È¤µ¤Þ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ªº£²ó¡¢»ä¼«¿È¤â³Ú¤·¤¯³Ø¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×
³ô¼°²ñ¼Ò¥ïー¥ë¥É¥°¥íー¥Ö ÂåÉ½¼èÄùÌò ËÜÅÄ °ì¸÷ ÍÍ ¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤¯¡õÍ°ÕµÁ¤Ê»þ´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µ×Î±ÊÆ¤òÃæ¿´¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡×
¤Þ¤ë¤ÏÌý»é²½³Ø³ô¼°²ñ¼Ò ²ñÄ¹ / »°ÂåÌÜ½Å±¦±ÒÌç ÎÓ âÃ°ì ÍÍ ¡¡¡Ö¤â¤¦¡ª¼¡²ó¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¡×
¢£¼Â»ÜÅöÆü¤ÎÍÍ»Ò
1. »²²Ã¼Ô¤ÎÂçÈ¾¤¬¡ÖÈó±§Ãè¡×»ö¶È¼Ô¡£ÃÏ°èÁ´ÂÎ¤ò´¬¤¹þ¤à¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à ²ñ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃÞË®¶ä¹ÔËÜÅ¹¥¤¥Ù¥ó¥È¥Ûー¥ë ¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿©ÉÊ¥áー¥«ー¤äÄ®¹©¾ì¡¢³ØÀ¸¤¿¤Á¡£ÀìÌçÅª¤Ê±§Ãèµ»½Ñ¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¼«¼Ò¤Îµ»½Ñ¤¬±§ÃèÀ¸³è´Ä¶¤òÁÛÄê¤¹¤ë¤È¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿·¤·¤¤È¯ÁÛ¤Ë¤Ê¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤Ç¸òÎ®¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÆÃÄê¤Î¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÃÏ°è»º¶ÈÁ´ÂÎ¤òÄì¾å¤²¤¹¤ëÊÀ¼Ò¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç¤¹¡£
2. »Ë¾å½é¡ª¡© ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡Ö±§ÃèÍî¸ì¡×¤òÆ³Æþ ¡Ö±§Ãè¤ÎÏÃ¤ÏÆñ¤·¤½¤¦¡×¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿´ÍýÅª¥Ïー¥É¥ë¤ò°ìµ¤¤Ë²¼¤²¤ë¤¿¤á¡¢¥×¥í¥°¥é¥à¤ËÅÁÅýÏÃ·Ý¤Ç¤¢¤ë¡ÖÍî¸ì¡×¤òÆ³Æþ¡£ µ×Î±ÊÆ»Ô½Ð¿È¤ÎÍî¸ì²È¡¦Ê¡¡¹Äâ ¶âÂÀÏº »á ¤¬¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¿·ºî¡Ö¥¹¥Ú³è³¦·¨¡×¤ò½éÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¡Ö¤´±£µï¡×¤È¡ÖÈ¬¤Ã¤Ä¤¡¤ó¡×¤¬·«¤ê¹¤²¤ë¤Î¤Ï¡¢½¢³è¡Ê½¢¿¦³èÆ°¡Ë¤Ê¤é¤Ì¡Ö¥¹¥Ú³è¡Ê±§Ãè³èÆ°¡Ë¡×ÃÌµÁ¡£¡ÖÄÌ¿®±ÒÀ±¤Ç·÷³°¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢µïÎ±¼é¤¬»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¡Ö¥í¥±¥Ã¥ÈÍ¢Á÷¤Ê¤éÃÏµå¤ÎÎ¢Â¦¤Þ¤Ç¿ô½½Ê¬¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ºÇ¿·¤Î±§Ãè¥È¥ì¥ó¥É¤ò¡¢Ä¹²°¤ÎÀ¸³è»ëÅÀ¤ÇÄË²÷¤ËËÝÌõ¡£¾Ð¤¤¤ÎÃæ¤Ç¡Ö±§Ãèµ»½Ñ¤ÎÃÏ¾å¤Ø¤ÎÅ¾ÍÑ¡Ê¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¡Ë¡×¤È¤¤¤¦ËÜ¼ÁÅª¤Ê¥Æー¥Þ¤òÊ¢Íî¤Á¤µ¤»¤ë¡¢±§Ãè¤È¥¨¥ó¥¿¥á¤òÍý²ò¤Î¾úÀ®¤Ë³èÍÑ¤·¤¿¥æ¥Ëー¥¯¤Ê»Å³Ý¤±¤Ç¤¹¡£
3. ÃÏ°è´ë¶È11¼Ò¤Ë¤è¤ë¡Ö±§ÃèÀ¸³è¡×¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó ¡Öµ×Î±ÊÆå³¡ß±§Ãè¡×¡ÖÀÐ¸´¡ß±§Ãè¡×¡ÖÃÝ¡ß±§Ãè¡×¤Ê¤É¡¢ÅÁÅý»º¶È¤äÃÏ°è»ñ¸»¤ò±§Ãè»ÅÍÍ¤ËÅ¾´¹¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¼¡¡¹¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ Â¾ÃÏ°è¤Ø¤ÎÅ¸³«²ÄÇ½À
― ¤Ê¤¼¡Öµ×Î±ÊÆ¥â¥Ç¥ë¡×¤ÏºÆ¸½¤Ç¤¤ë¤Î¤« ―
ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤¬Â¾ÃÏ°è¤ØÅ¸³«²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢ÆÃÄê¤ÎÀèÃ¼µ»½Ñ¤äÂçµ¬ÌÏÅê»ñ¡¢±§Ãè»º¶È¤Î½¸ÀÑ¤òÁ°Äó¤È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÅÀ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µ×Î±ÊÆ»Ô¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿ËÜ¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Ë´û¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë»º¶È¡¦¿Íºà¡¦Ê¸²½»ñ¸»¤òµ¯ÅÀ¤Ë¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¼«¼£ÂÎ¤¬¶¦ÄÌ¤·¤ÆÊú¤¨¤ë¾ò·ï¤ÎÃæ¤Ç¼ÂÁõ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
Âè°ì¤Ë¡¢ËÜ¥â¥Ç¥ë¤Ï¡Ö±§Ãè¡×¤òÌÜÅª¤È¤»¤º¡¢ÃÏ°è»º¶È¤¬Ì¤Íè¤ò¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¶¦ÄÌ¥Æー¥Þ¡Ê²¾ÁÛ´Ä¶¡Ë¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢±§ÃèÊ¬Ìî¤Ë´Ø¤¹¤ëÀìÌçÅª¤ÊÃÎ¼±¤ä¸¦µæµ¡´Ø¤ÎÍÌµ¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¿©ÉÊ¡¢À½Â¤¡¢Á¡°Ý¡¢´Ñ¸÷¡¢¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É¡¢³ÆÃÏ°è¤Î¼çÍ×»º¶È¤Ë±þ¤¸¤¿¥Æー¥ÞÀßÄê¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ÂèÆó¤Ë¡¢»ö¶ÈÀß·×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÀìÌç²È¼çÆ³¤Î¹ÖµÁ·¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ö¶È¼ÔÆ±»Î¤ÎÂÐÏÃ¤ÈÈ¯ÁÛ¤òÃæ¿´¤Ë¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¼«¼£ÂÎ¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤¬¤Á¤Ê¡Ö°ìÉô¤ÎÀè¿ÊÅª»ö¶È¼Ô¤À¤±¤¬»²²Ã¤¹¤ë»Üºö¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤ä¸å·ÑÀ¤Âå¡¢³ØÀ¸¤Ê¤É¤â´Þ¤á¤¿¿þÌî¤Î¹¤¤»²²Ã¤òÂ¥¤¹¹½Â¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âè»°¤Ë¡¢Íî¸ì¤Ê¤É¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÍ×ÁÇ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»²²Ã¼Ô¤Î¿´ÍýÅª¤Ê»²Æþ¾ãÊÉ¤ò²¼¤²¡¢Ê¬Ìî²£ÃÇÅª¤Ê¸òÎ®¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÃÏ°èÀ¤äÊ¸²½»ñ¸»¤Ë±þ¤¸¤Æ½ÀÆð¤ËÃÖ¤´¹¤¨²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ê¡¢³Æ¼«¼£ÂÎ¤ÎÆÃÀ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥íー¥«¥é¥¤¥º¤¬ÍÆ°×¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜ¥â¥Ç¥ë¤ÏÃ±È¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç´°·ë¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ö¶È¥¢¥¤¥Ç¥¢ÁÏ½Ð¡¢¼Â¾Ú¡¢¾¦ÉÊ²½¡¢ÃÏ°èÆâ³°¤Ø¤ÎÈ¯¿®¤Ø¤ÈÃÊ³¬Åª¤ËÈ¯Å¸¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«¼£ÂÎ¤Ï¡¢´ûÂ¸¤Î»º¶È¿¶¶½»Üºö¤ä¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×»Ù±ç¡¢¼Â¾Ú»ö¶ÈÀ©ÅÙ¤Ê¤É¤ÈÀÜÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃæÄ¹´üÅª¤ÊÃÏ°è»º¶ÈÀ¯ºö¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÍýÍ³¤«¤é¡¢¡Öµ×Î±ÊÆ¥â¥Ç¥ë¡×¤ÏÆÃÄêÃÏ°è¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤ÈÆÍÑÀ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏ°è¤Î¶¯¤ß¤ä²ÝÂê¤Ë±þ¤¸¤Æ¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÇºÆ¸½²ÄÇ½¤Ê»º¶È³èÀ²½¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢±§Ãè»º¶È¤ÎÍ¶Ã×¤äÀèÃ¼µ»½Ñ³«È¯¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÏ°è¤Ë´û¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë´ûÂ¸»º¶È¤¬¡¢¼«¤é¤Î¶¯¤ß¤òÌ¤Íè»Ö¸þ¤ÇºÆÄêµÁ¤·¡¢¿·¤¿¤Ê»ö¶È¤Î²ê¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤¿¤á¤Î»º¶È³èÀ²½¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£ÆÃÄê¤Î»º¶È½¸ÀÑ¤äÂçµ¬ÌÏÅê»ñ¤òÉ¬Í×¤È¤»¤º¡¢ÃÏ°è´ë¶È¡¦¶âÍ»µ¡´Ø¡¦¶µ°éµ¡´Ø¤Ê¤É¤ò²£ÃÇÅª¤Ë´¬¤¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¼Â»Ü¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢´ûÂ¸¤Î»º¶È¿¶¶½»Üºö¤ä¼Â¾Ú»ö¶È¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×»Ù±ç»Üºö¤È¤â½ÀÆð¤ËÀÜÂ³²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ÃÏ°è»º¶È¤Î¹âÅÙ²½¤ä¼¡À¤Âå¿Íºà¤Î°éÀ®¡¢¿·¤¿¤Ê»ö¶ÈÁÏ½Ð¤Ë²ÝÂê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¼«¼£ÂÎ¡¦ÃÏ°è»Ù±çµ¡´Ø¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Ã»´üÅª¤ÊÀ®²Ì¤ÈÃæÄ¹´üÅª¤Ê»º¶ÈÀ¯ºö¤ÎÁÐÊý¤Ë»ñ¤¹¤ë»Üºö¤È¤·¤ÆÆ³Æþ¤ò¤´¸¡Æ¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤´´Ø¿´¤Î¤¢¤ë¼«¼£ÂÎÍÍ¤Ï¡¢¤¼¤Ò°ìÅÙ¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¹ðÃÎLanding Page
https://fukuokaspacelivingmeetup.netlify.app
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒSpace Food Lab.
Email¡§support@spacefoodlab.space
URL¡§https://spacefoodlab.space/