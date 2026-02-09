¼«¼£ÂÎ¸ø¼°¥¢¥×¥ê¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥µ¥¤¥ó¡×¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥ÉÅÐÏ¿¼Ô¿ô100Ëü¿Í¤òÆÍÇË¡ª
¥Ý¥±¥Ã¥È¥µ¥¤¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÇßËÜ Þæ»Ì¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¼«¼£ÂÎ¸ø¼°¥¢¥×¥ê¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥µ¥¤¥ó¡×¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¤Ë¤è¤ëÍøÍÑÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤¬Îß·×100Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê2026Ç¯2·î3Æü»þÅÀ¡Ë¡£Æüº¢¤è¤ê¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë½»Ì±¤Î³§¤µ¤Þ¤Ê¤é¤Ó¤Ë¡¢¤´Æ³Æþ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¼«¼£ÂÎ¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢¿´¤è¤ê¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡¢¼«¼£ÂÎ¤È½»Ì±¤ò¤Ä¤Ê¤°¥µー¥Ó¥¹´ðÈ×¤È¤·¤Æ¡¢½»Ì±¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¸ÄÊÌºÇÅ¬¤Ê¹ÔÀ¯¥µー¥Ó¥¹¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿´Ä¶À°È÷¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥×¥êÅÐÏ¿¼Ô¿ô100Ëü¿ÍÆÍÇË¤ÎÇØ·Ê
¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥µ¥¤¥ó¡×¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼«¼£ÂÎ¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤È¤·¤Æ¡¢¼«¼£ÂÎ¤¬Æ³Æþ¡¦±¿ÍÑ¤ò³«»Ï¤·¤ä¤¹¤¤»ÅÁÈ¤ß¤È¡¢¼«¼£ÂÎ¤´¤È¤ÎÊý¿Ë¡¦Í×·ï¤Ë±þ¤¸¤¿½ÀÆð¤Ê¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Æü¾ïÅª¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë³Æ¼ï¥µー¥Ó¥¹¤ÈËÉºÒµ¡Ç½¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤¿¡È¥Õ¥§ー¥º¥Õ¥êーÀß·×¡É¤Ë¤è¤ê¡¢Ê¿»þ¤«¤éºÒ³²»þ¤Þ¤ÇÀÚ¤ìÌÜ¤Ê¤¯³èÍÑ¤Ç¤¤ëÅÀ¤âÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ÆÃÄ¹¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢Æ³Æþ¼«¼£ÂÎ¤Î³ÈÂç¤ÈÃÏ°è¤Ç¤Î³èÍÑ¡¦¿»Æ©¤¬¿Ê¤ß¡¢ÍøÍÑÅÐÏ¿¼Ô¤¬Ãå¼Â¤ËÁý²Ã¤·¤¿·ë²Ì¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓÅÐÏ¿¼Ô¿ô100Ëü¿Í¤ËÅþÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢Êª²Á¹âÆÂÐºö¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë³Æ¼ïµëÉÕ¡¦»Ù±ç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½»Ì±¤Ë³Î¼Â¤«¤Ä¿×Â®¤Ë»Ù±ç¤òÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¤Î¡ÖÃÏ°è¤Ç»È¤¨¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤ÎÇÛÉÛÊýË¡¤È¤·¤Æ¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥µ¥¤¥ó¡×³èÍÑ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µëÉÕ¡¦»Ù±ç»Üºö¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý¼Ô¤Ø¤Î¼þÃÎ¡¢¿½ÀÁ¼õÉÕ¡¢»Ù±ç¤Î¼Â¹Ô¡¢Ìä¤¤¹ç¤ï¤»ÂÐ±þ¤Ê¤É¡¢Âç¤¤Ê¶ÈÌ³ÉéÃ´¤¬È¯À¸¤·¤ä¤¹¤¤ÎÎ°è¤Ç¤¹¡£¥Ý¥±¥Ã¥È¥µ¥¤¥ó¤Ï¡¢¼«¼£ÂÎ¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤È¤¤¤¦¡È½»Ì±¤È¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÀÜÅÀ¡É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»Üºö¾ðÊó¤Î¼þÃÎ¤«¤é»Ù±ç¤Î¼Â¹Ô¤Þ¤Ç¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤·¡¢½»Ì±¤Ø¤Î¥¹¥Ôー¥Ç¥£¤Ê»Ù±ç¤È»öÌ³Éé²Ù·Ú¸º¤ÎÎ¾ÌÌ¤ò»Ù¤¨¤ë´ðÈ×¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê»²¹Í¡Ë
¡¦µÜ¾ë¸©¡Ê¤ß¤ä¤®¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë¡§
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jyoho/miyapo.html
¡¦µÜ¾ë¸©ÀçÂæ»Ô¡Ê¤»¤ó¤À¤¤À¸³è±þ±ç¡ª¡ª¥Ý¥¤¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Ë¡§
https://www.city.sendai.jp/kuse-kikaku/seikatu/ouenpointo.html
Æ³Æþ¼ÂÀÓ
¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥µ¥¤¥ó¡×¤Ï¡¢ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤«¤é»ÔÄ®Â¼¤Þ¤Çµ¬ÌÏ¤òÌä¤ï¤º¡¢Á´¹ñ75¤Î¼«¼£ÂÎ¤ÇÆ³Æþ¡¦±¿ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê2026Ç¯2·î¸½ºß¡Ë¡£ÆÃ¤Ë¡¢µÜ¾ë¸©¤ª¤è¤Ó»³·Á¸©¤Ç¤Ï¡¢¸©²¼¤Î»Ô¶èÄ®Â¼¤Ë°ìÀÆÆ³Æþ¤¹¤ë·Á¤ÇÅ¸³«¡¦½àÈ÷¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿·§ËÜ»Ô¤Ê¤É¤Î°ìÉô¼«¼£ÂÎ¤Ç¤Ï¡¢OEM·Á¼°¤Ç¼«¼£ÂÎÆÈ¼«¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥×¥ê¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¼ç¤ÊÆ³Æþ¼«¼£ÂÎ¡ä
µÜ¾ë¸©¡Ê¸©²¼35¼«¼£ÂÎ¡Ë¡¢»³·Á¸©¡Ê¸©²¼32¼«¼£ÂÎ¡¢2025Ç¯ÅÙÆâ¥ê¥êー¥¹Í½Äê¡Ë¡¢°ñ¾ë¸©¶Ä®¡¢»³·Á¸©Ä¹°æ»Ô¡¢¹Åç¸©Ê¡»³»Ô¡¡¤Û¤«
OEM³«È¯¤Ë¤è¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥×¥ê¤ÎÄó¶¡
- ·§ËÜ»Ô¡Ê·§ËÜ¸©¡Ë¡§¤¯¤Þ¤â¤È¥¢¥×¥êhttps://kumamoto-point.jp/
- µÜºê»Ô¡ÊµÜºê¸©¡Ë¡§SMILE MIYAZAKI -µÜºê»Ô¸ø¼°¥¢¥×¥ê-https://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/city/policy/administration/398033.html
- ÂçÄÅ»Ô¡Ê¼¢²ì¸©¡Ë¡§ÂçÄÅ»Ô¸ø¼°¥¢¥×¥ê ¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¤ª¤ª¤Ä¡×https://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/001/1024/g/po/start.html
¼«¼£ÂÎ¸ø¼°¥¢¥×¥ê¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥µ¥¤¥ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥µ¥¤¥ó¡×¤Ï¡¢¼«¼£ÂÎ¤¬Äó¶¡¤¹¤ë³Æ¼ï¥µー¥Ó¥¹¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ë½¸Ìó¤Ç¤¤ë¼«¼£ÂÎ¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£Åö¼ÒÀ½¥ß¥Ë¥¢¥×¥ê¤Ë²Ã¤¨¡¢´ûÂ¸¤Î¼«¼£ÂÎ¥¢¥×¥ê¤ä¼«¼£ÂÎ¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ê¤É¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¡¢½»Ì±¤¬É¬Í×¤Ê¾ðÊó¡¦¥µー¥Ó¥¹¤Ø¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤ä¤¹¤¤Æ³Àþ¤òÀ°È÷¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¤Ë¤è¤ë½»Ì±Ç§¾ÚºÑ¤ß¤ÎÃÏ°èID¤òÈ¯¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½»Ì±¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹¤ÎID/¥Çー¥¿Ï¢·È´ðÈ×¤È¤·¤Æ¤â¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Á´¹ñ¶¦ÄÌ¤Î¥µー¥Ó¥¹´ðÈ×¤ò³èÍÑ¤·¤¿SaaS·¿¤ÎÄó¶¡¤Ë¤è¤ê¡¢Æ³Æþ¤Þ¤Ç¤Î½àÈ÷ÉéÃ´¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¼«¼£ÂÎ¤´¤È¤ÎÊý¿Ë¡¦ÃÏ°è²ÝÂê¡¦±¿ÍÑÍ×·ï¤Ë±þ¤¸¤¿µ¡Ç½ÄÉ²Ã¤äÄ´À°¤Ë¤âÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
3¤Ä¤ÎÆÃÄ¹
¡Ê1¡Ë¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¤Ë¤è¤ë½»Ì±Ç§¾Ú¤Ç¡¢¸Ä¡¹¿Í¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¹ÔÀ¯¥µー¥Ó¥¹¤ò¼Â¸½
¥Ý¥±¥Ã¥È¥µ¥¤¥ó¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¤Î¸øÅª¸Ä¿ÍÇ§¾Ú¥µー¥Ó¥¹¡ÊJPKI¡Ë¤ä¥Þ¥¤¥Ê¥Ýー¥¿¥ëAPI¤ò³èÍÑ¤·¤¿ËÜ¿Í³ÎÇ§¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅÐÏ¿¼Ô¤¬½»Ì±¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ä¤½¤ÎÂ°À¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¼«¼£ÂÎ¥µー¥Ó¥¹¤Î±¿ÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡Ê¸Ä¿ÍÈÖ¹æ¤Ï¼èÆÀ¤·¤Þ¤»¤ó¡Ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢½»Ì±¤Î´Ø¿´¤Ë¤â¤È¤Å¤¤¤¿°ÆÆâ¤Î½Ð¤·Ê¬¤±¤ä¡¢É¬Í×¤Ê¿Í¤Ë³Î¼Â¤ËÆÏ¤¯¼þÃÎ¡¢¸Ä¡¹¿Í¤ÎÂ°À¤Ë±þ¤¸¤¿µëÉÕ¡¦»Ù±çºö¤Î¼Â¹Ô¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»Üºö¤ò°ì¤Ä¤ÎÆ³Àþ¤ÇÅ¸³«¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Ã±¤Ê¤ë¾ðÊóÈ¯¿®¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢»Üºö¤Î¼Â»Ü¡¦±¿ÍÑ¤ò»Ù¤¨¤ë´ðÈ×¤È¤·¤Æ¡¢¼«¼£ÂÎ¶ÈÌ³¤Î¾ÊÎÏ²½¤È½»Ì±ÍøÊØÀ¸þ¾å¤òÎ¾Î©¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê2¡Ë¶¦ÄÌID¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥Çー¥¿Ï¢·È¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à´ðÈ×
½»Ì±¤ÎÍøÍÑÆ±°Õ¤Î¤â¤È¡¢À¸³¶1¿Í1¤Ä¤Î¶¦ÄÌID¤Ë¤è¤ê¡¢¥µー¥Ó¥¹´Ö¤Î¥Çー¥¿Ï¢·È¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢³Æ²Ý¤Î½ê¾¸ÈÏ°Ï¤ò²£ÃÇ¤·¤¿¥Çー¥¿¤ÎÍø³èÍÑ¤ò¹Ô¤¤¤ä¤¹¤¯¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥Ý¥±¥Ã¥È¥µ¥¤¥ó¤Ï¡¢¾ÍèÅª¤ËÉ¬Í×¤È¤Ê¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê»Üºö¤ä³°Éô¥µー¥Ó¥¹Ï¢·È¤ò¸«¿ø¤¨¡¢¸å¤«¤éµ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¡¦ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤±¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¤¿¤Ó¤Ë¥¢¥×¥ê¤ä´ðÈ×¤òºî¤êÄ¾¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÌÜÅª¤Ë±þ¤¸¤ÆÃÊ³¬Åª¤Ë³ÈÄ¥¤·¤Ê¤¬¤é³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÆÃÄê¥Ù¥ó¥Àー¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ë¤¯¤¤·Á¤Ç»Üºö¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Â¾¼Ò»²Æþ¤ä¶¦Æ±¤Ç¤Î¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤ÅÀ¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
¡Ê3¡ËÊ¿»þ¤«¤éºÒ³²»þ¤Þ¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡È¥Õ¥§ー¥º¥Õ¥êーÀß·×¡É
Í»ö¤ÎºÝ¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë¥ß¥Ë¥¢¥×¥ê¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥µ¥¤¥óËÉºÒ¡×¤âÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¿»þ¤«¤é½»Ì±¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹¤ÎÆþ¸ý¤È¤·¤Æ·ÑÂ³Åª¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤ëÆ³Àþ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºÒ³²»þ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â½»Ì±¤¬ÌÂ¤ï¤ºÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¤ä¥µー¥Ó¥¹¤Ø¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Þ¤¹¡£Æü¾ï¤ÎÍøÊØÀ¸þ¾å¤«¤éºÒ³²»þ¤ÎÈòÆñ¾ðÊóÄó¶¡¤Þ¤Ç¡¢ÀÚ¤ìÌÜ¤Ê¤¤½»Ì±»Ù±ç¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
¸½ºß¡¢¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥µ¥¤¥ó¡×¤Ï¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ö¥é¥¦¥¶¤«¤éÍøÍÑ¤Ç¤¤ëWebÈÇ¤ÎÄó¶¡¤â2026Ç¯ÅÙ¤Ë³«»ÏÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¥¢¥×¥ê¤Î¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¤¬Æñ¤·¤¤Êý¤äPCÍøÍÑ¤¬Ãæ¿´¤ÎÊý¤Ç¤â¡¢Æ±¤¸Æ³Àþ¤ÇÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¡¦¥µー¥Ó¥¹¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢WebÈÇ¤ò±þÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ûÂ¸¤Î¼«¼£ÂÎ¥¢¥×¥ê¤ä¥¦¥§¥Ö¥Ýー¥¿¥ë¾å¤Ø¤ÎÁÈ¤ß¹þ¤ß¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«¼£ÂÎ¤Ï´ûÂ¸¤Î½»Ì±Æ³Àþ¤òÊÝ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡¢¥Ý¥±¥Ã¥È¥µ¥¤¥ó¤ò³èÍÑ¤·¤¿½»Ì±¥µー¥Ó¥¹»Üºö¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤â¡¢¥ß¥Ë¥¢¥×¥ê¤Î·ÑÂ³Åª¤Êµ¡Ç½¶¯²½¤äUI/UX¤Î¸þ¾å¡¢¥×¥í¥À¥¯¥ÈÄó·È¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤ÎÁý²Ã¤ËÅØ¤á¡¢Á´¹ñ¤ÎÃÏ°è²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤È¤Ê¤ë¤Ù¤¯¡¢¥µー¥Ó¥¹Å¸³«¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¥Ý¥±¥Ã¥È¥µ¥¤¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
ÀßÎ©¡§2022Ç¯8·î
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÂçµþÄ®22-1
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ÇßËÜ Þæ»Ì
¢§¥Ý¥±¥Ã¥È¥µ¥¤¥ó¡Ê¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ë
https://pocketsign.co.jp/
¢§Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
https://pocketsign.co.jp/contact