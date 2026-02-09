¡Ú¡Ö¤¤å¤ó¥¿¥Ò¤Ë°ìÀ¸¤ò!?︎¡×2nd¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö³«ºÅ·èÄê¡ª¡Û3/30ÃÓÂÞharevutai¡ÖÊû¤²¤ë!?¡×～¤ª¤Æ¤óÂ´¶È¥é¥¤¥Ö¤Ç¿·¤¿¤ÊÌç½Ð¡¢´¶Æ°¤ÈÎÞ¤ÎºÇ½ª¾Ï～
³ô¼°²ñ¼ÒBUZZ PROJECT¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¿ÀÃ« Íª²ð¡Ë¤¬¼ê³Ý¤±¤ë5¿ÍÁÈ½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡Ö¤¤å¤óŽÀŽË¤Ë°ìÀ¸¤ò!?︎¡×¤¬¡¢2026Ç¯3·î30Æü¡Ê·î¡Ë¤ËÃÓÂÞharevutai¤Ë¤Æ2nd¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ÖÊû¤²¤ë!?-¤¤å¤óŽÀŽË¤Ë°ìÀ¸¤òÊû¤²¤ë!?-¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¤³¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ðー¤Î¤ª¤Æ¤ó¤¬¥°¥ëー¥×¤òÂ´¶È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
2nd¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ÖÊû¤²¤ë!?¡×
✦ ¤ª¤Æ¤ó¡¢´¶Æ°¤ÎÂ´¶È¥é¥¤¥Ö
2025Ç¯4·î27Æü¡¢¤¤å¤óŽÀŽË¤Ë°ìÀ¸¤ò!?¤Ï¿·ÂÎÀ©¤È¤·¤ÆºÆ¥¹¥¿ー¥È¡£¤½¤³¤«¤éÌó11¥ö·î¡¢²«¿§Ã´Åö¤Î¤ª¤Æ¤ó¤Ï¥°¥ëー¥×¤ÎÃæ¿´¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢1st¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÌµÎ¢¡×¤Î¥ê¥êー¥¹¤ä¿ô¡¹¤Î¥é¥¤¥Ö¥¹¥Æー¥¸¤ò¶¦¤Ë¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î2nd¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ÖÊû¤²¤ë!?¡×¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¤ª¤Æ¤ó¤Ï¥°¥ëー¥×¤òÂ´¶È¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö3·î30Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò¤â¤Ã¤Æ¡Ø¤¤å¤óŽÀŽË¤Ë°ìÀ¸¤ò!?¡Ù¤òÂ´¶È¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¡£
¥Õ¥¡¥ó¤È¥á¥ó¥Ðー¤Ø´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ëºÇ¸å¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»×¤¤½Ð¤ÈÌ¤Íè¤Ø¤Î´õË¾¤¬¸òº¹¤¹¤ëÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¤å¤óŽÀŽË¤Ë°ìÀ¸¤ò!?
✦ 1st¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÌµÎ¢¡×¥ê¥êー¥¹¤ÎÀª¤¤¤ò¶»¤Ë
2025Ç¯12·î23Æü¤Ë²»³Ú¥ìー¥Ù¥ërock field¤è¤ê1st¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÌµÎ¢¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¤¤å¤óŽÀŽË¤Ë°ìÀ¸¤ò!?︎¡£À¾ºä¶³Ê¿¤Ë¤è¤ëºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¢aya¤Ë¤è¤ë¿¶¤êÉÕ¤±¤Î³Ú¶Ê¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤òÄÏ¤ß¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¥ê¥êー¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ÉÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÀª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ËÎ×¤à2nd¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢¤ª¤Æ¤ó¤ÎÂ´¶È¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥°¥ëー¥×¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿·¤¿¤ÊÎò»Ë¤Î1¥Úー¥¸¤ò¹ï¤à½ÅÍ×¤Ê¸ø±é¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
1st¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÌµÎ¢¡×MV¤ò»ëÄ°¤¹¤ë :
https://www.youtube.com/watch?v=9VGtwuhMXVc
¼ýÏ¿¶Ê¡Ö¤°¤Ã¤Ð¤¤¤¯¤é¤¤¤Ù¤¤¤Óー¡×MV :
https://www.youtube.com/watch?v=yQlsTTjVSfU
1st¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÌµÎ¢¡×¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿
✦ ¸½¥á¥ó¥Ðー5¿Í¤ÇºÇ¸å¤Î¡ÖÊû¤²¤ë!?¡×¡¢ÃÓÂÞharevutai¤Ç³«ºÅ
³«ºÅ³µÍ×
- Æü»þ¡§ 2026Ç¯3·î30Æü¡Ê·î¡ËÌë¸ø±é
- ²ñ¾ì¡§ ÃÓÂÞharevutai¡ÊÅìµþÅÔËÅç¶èÅìÃÓÂÞ1-19-1 HarezaÃÓÂÞ¡Ë
- ¥é¥¤¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡ÖÊû¤²¤ë!?-¤¤å¤óŽÀŽË¤Ë°ìÀ¸¤òÊû¤²¤ë!?-¡×
- ¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¡§¸åÆü¸ø³«
✦¡Ö¤¤å¤óŽÀŽË¤Ë°ìÀ¸¤ò!?︎¡×¥á¥ó¥Ðー
¤à¤¤¡¡@ne_mui_mui_(https://x.com/ne_mui_mui_)¡¡Ã´Åö¥«¥éー¡§¥é¥¤¥È¥Ö¥ëー
¤¤å¤óŽÀŽË¤Ë°ìÀ¸¤ò!?︎_¤à¤¤
¤¹¤¤¤à¡¡@su1m_q(https://x.com/su1m_q)¡¡Ã´Åö¥«¥éー¡§»ç
¤¤å¤óŽÀŽË¤Ë°ìÀ¸¤ò!?︎_¤¹¤¤¤à
¤ª¤Æ¤ó¡¡@otenchama(https://x.com/otenchama)¡¡@Ã´Åö¥«¥éー¡§²«¿§
¤¤å¤óŽÀŽË¤Ë°ìÀ¸¤ò!?︎_¤ª¤Æ¤ó
¤ï¤ª¤ó¡¡@waon_nico2(https://x.com/waon_nico2)¡¡Ã´Åö¥«¥éー¡§¥Ô¥ó¥¯
¤¤å¤óŽÀŽË¤Ë°ìÀ¸¤ò!?︎_¤ï¤ª¤ó
¤«¤°¤é¡¡@kaguranano__(https://x.com/kaguranano__)¡¡Ã´Åö¥«¥éー¡§ÀÖ
¤¤å¤óŽÀŽË¤Ë°ìÀ¸¤ò!?︎_¤«¤°¤é
✦ º£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤ª¤Æ¤óÂ´¶È¸å¤Ï¡¢4¿ÍÂÎÀ©¤Ç¤Î¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿ー¥È¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¥ó¥Ðー¤ÎÁÛ¤¤¤ò¶»¤Ë¡¢¡Ö¤¤å¤óŽÀŽË¤Ë°ìÀ¸¤ò!?︎¡×¤Ï¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤¤å¤óŽÀŽË¤Ë°ìÀ¸¤ò!?︎ ¸ø¼°SNS¡Û
- X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§@kyuntahi(https://x.com/kyuntahi)
- Instagram¡§@kyuntahi_official(https://www.instagram.com/kyuntahi_official?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)
- ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://buzz-project.co.jp/artist/kyuntahi/
- ¸ø¼°¥°¥Ã¥º¥·¥ç¥Ã¥×¡§https://kyunntahi.base.shop(https://kyunntahi.base.shop/)
³ô¼°²ñ¼ÒBUZZ PROJECT
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒBUZZ PROJECT
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¿ÀÃ« Íª²ð
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È°éÀ®¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥¹»ö¶È
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://buzz-project.co.jp/
¢¨³ô¼°²ñ¼ÒBUZZ PROJECT¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒBUZZ GROUP(ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò:ÅÏÊÕ·û)¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
¡ÚÊóÆ»´Ø·¸¼ÔÍÍ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒBUZZ PROJECT
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à(https://buzz-project.co.jp/contact/)¤è¤ê¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£