¥¹¥«¥Ñー£Ê£Ó£Á£Ô¡¢TalentX¤ÎºÎÍÑ¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡ÖMyBrand¡×¤òÆ³Æþ¤·¡¢ºÎÍÑ¥ª¥¦¥ó¥É¥á¥Ç¥£¥¢¤ò¸ø³«
³ô¼°²ñ¼ÒTalentX¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡§ÎëÌÚ µ®»Ë¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§330A¡¢°Ê²¼¡ÖTalentX¡×¡Ë¤Ï¡¢ºÎÍÑDX¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖMy¥·¥êー¥º¡×Æâ¤ÎºÎÍÑ¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡ÖMyBrand¡×¤¬¡¢¥¢¥¸¥¢ºÇÂçµé¤Î±ÒÀ±ÄÌ¿®»ö¶È¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥¹¥«¥Ñー£Ê£Ó£Á£Ô³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼¹¹ÔÌò°÷¼ÒÄ¹¡§ÊÆÁÒ ±Ñ°ì¡¢°Ê²¼¡Ö¥¹¥«¥Ñー£Ê£Ó£Á£Ô¡×¡Ë¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥¹¥«¥Ñー£Ê£Ó£Á£Ô¤Ï¡ÖMyBrand¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿ºÎÍÑ¥ª¥¦¥ó¥É¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÈ¯¿®¶¯²½¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë»ö¶È¤ÎÀµ¤·¤¤Íý²ò¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢¶¦´¶À¤Î¹â¤¤¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Æ³ÆþÇØ·Ê¡§¥¸¥ç¥Ö·¿ºÎÍÑ¤Ø¤ÎÅ¾´¹―»ö¶ÈÇ§ÃÎ¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤òËä¤á¡¢´ë¶È¤Î¡ÖÀµ¤·¤¤Íý²ò¡×¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ëºÎÍÑ¥ª¥¦¥ó¥É¥á¥Ç¥£¥¢¤ò³«»Ï
±§Ãè»ö¶È¤È¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¤ò¼´¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¥¹¥«¥Ñー£Ê£Ó£Á£Ô¤Ï¡¢5Ç¯¡¦10Ç¯Àè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿»ö¶ÈÊÑ³×¤ÈÀ®Ä¹¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢´ûÂ¸¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤ÆÄ©Àï¤¹¤ë¿Íºà¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¿·Â´ºÎÍÑ¤Ç¤Ï2026Ç¯Â´¤è¤ê¡Ö¥¸¥ç¥Ö·¿¡×¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¶¯¤á¤¿¿¦¼ïÊÌºÎÍÑ¤â°ìÉôÆ³Æþ¤·¡¢Æþ¼ÒÁ°¤«¤éÌÀ³Î¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¥Ñ¥¹¤òÉÁ¤±¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢Æ±¼Ò¤Ë¤Ï¡Ö¥¹¥«¥Ñー¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¤ÎÇ§ÃÎ¤¬Àè¹Ô¤·¡¢¡Ö±§Ãè»ö¶È¡×¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê»Ñ¤ä¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¶ÈÌ³ÆâÍÆ¤Ë½¾»ö¤¹¤ë¼Ò°÷¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬½½Ê¬¤ËÅÁ¤ï¤ê¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ö¶ÈÎÎ°è¤Ë¤è¤ëÇ§ÃÎÅÙ¡¦Íý²òÅÙ¤Îº¹¤ò²ò¾Ã¤·¡¢´ë¶È¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¼Ò°÷¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê²¹ÅÙ´¶¤òÄ¾ÀÜÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æþ¼Ò¸å¤Î¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤°ÀïÎ¬Åª¤Ê¾ðÊóÈ¯¿®¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¡ÖMyBrand¡×¤ÎÆ³Æþ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥¹¥«¥Ñー£Ê£Ó£Á£Ô·Ð±Ä´ÉÍýÉôÌç ¿Í»öÁíÌ³Éô ¿Íºâ³«È¯¥Áー¥àÄ¹ ¼ã°æ »°¼Ó»Ò »á¡¿·Ð±Ä´ÉÍýÉôÌç ¿Í»öÁíÌ³Éô ¿Íºâ³«È¯¥Áー¥à ·ó ºÎÍÑPJ »³ËÜ ÍªÊå »á ¥³¥á¥ó¥È
TalentX¤«¤é¤Î¡ÖºÎÍÑ¸õÊä¼Ô¤ò´ë¶È¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬Æ³Æþ¤Î·è¤á¼ê¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Î»ö¶È¤äÌÜ»Ø¤¹Ì¤Íè¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¿¼¤¯¶¦´¶¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤È¤È¤â¤ËÆ¯¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖMyBrand¡×¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤ÊUI¤È¥Çー¥¿¤Î²Ä»ë²½¤Ë¤è¤ê¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¼«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¡¢¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î»ö¶È¤Î»Ñ¤ÈÌ¤Íè¤Ø¤ÎÄ©Àï¤òÄ¾ÀÜÈ¯¿®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÊì½¸ÃÄ·ÁÀ®¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Åö¼Ò¤Î»ö¶È¤ÎËÜ¼Á¤òÍý²ò¤·¡¢¤È¤â¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¡Ö¥Õ¥¡¥ó¡×¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤Î¤Ê¤¤ËÜ¼ÁÅª¤Ê¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¼Â¸½¤·¡¢Æ±¤¸»Ö¤òÊú¤¤¤¿Ãç´Ö¤È¤È¤â¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ë´ë¶ÈÀ®Ä¹¤ËÄ©¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ºÎÍÑDX¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖMy¥·¥êー¥º¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¾¯»Ò¹âÎð²½¤Ë¤è¤ëÏ«Æ¯¿Í¸ý¤Î¸º¾¯¤ä¡¢Æ¯¤Êý¡¦²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤ò¼è¤ê´¬¤¯ºÎÍÑ´Ä¶¤ÏÂç¤¤ÊÅ¾´¹ÅÀ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ë¶È¤¬°ìÊýÅª¤Ë¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¡¢±þÊç¤òÂÔ¤Ä½¾Íè·¿¤Î¹¹ðºÎÍÑ¤ä¡¢Å¾¿¦¸²ºßÁØ¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¿Íºà¾Ò²ð¥â¥Ç¥ë¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢»ýÂ³Åª¤Ê¿Íºà³ÍÆÀ¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¼Ò²ñ¹½Â¤¤ÎÊÑ²½¤ÎÃæ¤Ç¡¢´ë¶È¤Ë¤Ï¡Ö¤¤¤ÞºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¡¢¸õÊä¼Ô¤È¤Î´Ø·¸À¤òÃæÄ¹´ü¤ÇÃÛ¤¡¢¿®Íê¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¥¿¥ì¥ó¥È¥¢¥¯¥¤¥¸¥·¥ç¥ó¤Î¹Í¤¨Êý¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Å¾¿¦ÀøºßÁØ¤ò´Þ¤àÂ¿ÍÍ¤Ê¿Íºà¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢´ë¶È¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤äÆ¯¤¯¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤òÅ¬ÀÚ¤ËÅÁ¤¨¡¢¼æ¤¤Ä¤±¡ÊAttract¡Ë¡¢´Ø·¸¤ò°é¤ß¡ÊNurture¡Ë¡¢¿®Íê¤Ç¤Ä¤Ê¤°¡ÊEngage¡Ë¨¡¨¡ºÎÍÑ³èÆ°¤½¤Î¤â¤Î¤ò¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤È¤·¤ÆºÆÀß·×¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Î½ÅÍ×¤Ê·Ð±Ä²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖMy¥·¥êー¥º¡×¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¼Ò²ñÅªÇØ·Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢AI¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÎÍÑ³èÆ°¤ò¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ø¤È¿Ê²½¤µ¤»¤ëºÎÍÑDX¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£¸õÊä¼Ô¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ëºÎÍÑ¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡ÖMyBrand¡×¡¢¶½Ì£´Ø¿´¤äÅ¾¿¦°Õ¸þ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë±þ¤¸¤¿´Ø·¸¹½ÃÛ¤ò»Ù±ç¤¹¤ëAIºÎÍÑMA¥µー¥Ó¥¹¡ÖMyTalent¡×¡¢ÆüËÜ½é¤Î¥ê¥Õ¥¡¥é¥ëºÎÍÑ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖMyRefer¡×¤ò¤Ò¤È¤Ä¤ÎID¤Ç¥·ー¥à¥ì¥¹¤ËÏ¢·È¤·¡¢´ë¶È¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¥¢¥¯¥¤¥¸¥·¥ç¥ó¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£2025Ç¯9·îËö»þÅÀ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î»þ²ÁÁí³Û¾å°Ì50¼Ò¤Î¤¦¤Á40¡ó°Ê¾å¡Ê¢¨¡Ë¤Î´ë¶È¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨ 2025Ç¯9·îËö»þÅÀ¤ÎÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¾å¾ì´ë¶È¤Î»þ²ÁÁí³Û¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¤â¤È¤Ë»»½Ð¡£¡Ë
¢£¡ÖMyBrand¡×¤¬ÌÜ»Ø¤¹ºÎÍÑ¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°
Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢ºÎÍÑ¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï´ë¶È¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¥¢¥Ôー¥ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸õÊä¼Ô¤È¤ÎÇ§¼±¥®¥ã¥Ã¥×¤òËä¤á¡¢Àµ¤·¤¤Íý²ò¤òÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¼êÃÊ¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ï¤¿¤é¤¯²ÁÃÍ´Ñ¤¬Â¿ÍÍ²½¤¹¤ëºòº£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¸ÄÊÌºÇÅ¬²½¤·¤Ê¤¬¤é¡¢µá¿¦¼Ô¤Ë¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤¢¤ë¾ðÊó¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¡¢ºÎÍÑ¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£¡ÖMyBrand¡×¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÂè°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹´ë¶È¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢È¯¿®¤ÎÃÎ¼±¤äÂÎÀ©¤ÎÍÌµ¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º·ÑÂ³Åª¤Ë¾ðÊóÈ¯¿®¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£´ë¶È¤¬¼«¼Ò¤Î¡Ö¤é¤·¤µ¡×¤òÌÀ³Î¤ËÄêµÁ¤¹¤ë¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¡ÖWORCS¡Ê»ö¶È¡¦Ê¸²½¡¦Êó½·¡¦µ¡²ñ¤ä»Å»ö¡¦´Ä¶¤òÀ°Íý¤¹¤ëÆÈ¼«¥Õ¥ìー¥à¡Ë¡× ¤ò³èÍÑ¤·¡¢Àµ¤·¤¤¼«¼Ò²ÁÃÍ¤ÎÈ¯¿®¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£´ë¶È¤¬¼«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¡¢¸õÊä¼Ô¤È´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÅÁ¤ï¤ëºÎÍÑ¡×¤¬¡ÖÁª¤Ð¤ì¤ëºÎÍÑ¡×¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Þ¤¹¡£
