¡ÚINOVE STYLE¡Û¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥é¥¦¥ó¥¸¥¹¥Úー¥¹¡ØINOVE LOUNGE¡Ù2026Ç¯2·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë11:00 ÇßÅÄ¤Ë¥ªー¥×¥ó
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒINOVE STYLE ¡ÊËÜ¼Ò/Âçºå»ÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡»³¸ý ½á https://www.inove-style.jp/ ¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë11:00¤è¤ê¥é¥¦¥ó¥¸¥¹¥Úー¥¹¡ØINOVE¡Ê¥¤¥Î¥Ù¡ËLOUNGE¡Ù¤òÇßÅÄ¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Âè°ì½»·ú¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¡Ö¤è¤ê¿·¤·¤¯¡¢¤è¤êË¤«¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó¶¡¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤ËÁª¤Ð¤ì°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ë´ë¶È¤È¤Ê¤ë¡£¡×¤È¤¤¤¦¥Ñー¥Ñ¥¹¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢»±²¼¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼ÒINOVE STYLE¤Ï¡Öwell-being¡Ê¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¡Ë¡×¤Î¼Â¸½¤ò½ÅÍ×¤ÊÃì¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢ÉÔÆ°»º¡¦½ÉÇñ»ö¶È¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¡ÖÊë¤é¤·¡×¤ä¡Ö»þ´Ö¤Î»È¤¤Êý¡×¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë»ö¶È¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢2026Ç¯2·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¼«Ê¬¤Î¥Úー¥¹¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È²á¤´¤»¤ë¶õ´Ö¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿¥é¥¦¥ó¥¸¥¹¥Úー¥¹¡ØINOVE¡Ê¥¤¥Î¥Ù¡ËLOUNGE¡Ù¤òÇßÅÄ¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£
¢£INOVE LOUNGE¤ÎÍøÍÑÊýË¡¤ÈÆÃÄ§
¡¦²ñ°÷ÅÐÏ¿ÉÔÍ×¡¦»þ´ÖÀ©¸Â¤Ê¤·
INOVE LOUNGE¤Ï¡¢²ñ°÷ÅÐÏ¿¤ä¤ª¼êÂ³¤¤Ï°ìÀÚÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£1Ì¾¤µ¤Þ1,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç±Ä¶È»þ´ÖÆâ¤Ç¤¢¤ì¤Ð»þ´ÖÀ©¸Â¤Ê¤¯¡¢¤ª¹¥¤¤ÊÀÊ¤Ç¤ª²á¤´¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¦Wi-Fi¡¦ÅÅ¸»´°È÷
Å¹Æâ¤ËWi-Fi¡¦ÅÅ¸»¤ò´°È÷¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Wi-Fi¤Ï¥Ñ¥¹¥ïー¥É¤Ç´ÉÍý¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Æ¥ì¥ïー¥¯¤äPCºî¶È¤â²÷Å¬¤Ë°Â¿´¤·¤Æ¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¦½¼¼Â¤Î¥»¥ë¥Õ¥µー¥Ó¥¹
ÄÉ²ÃÎÁ¶â¤Ê¤·¤Ç¡¢ÆÃÀ½¥«¥ìー¥é¥¤¥¹¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¥Ðー¡¢¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤ò¥»¥ë¥Õ¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¦°û¿©Êª»ý¤Á¹þ¤ß²ÄÇ½
ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤ä¥Ý¥Ã¥È¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤ä°û¤ßÊª¤ò¼«Í³¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦´°Á´¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ
¥¹¥àー¥º¤Ê²ñ·×¤Î¤¿¤á¡¢¤ª»ÙÊ§¤¤¤Ï¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤Î¤ß¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¡¢ÅÅ»Ò¥Þ¥Íー¡¢¸òÄÌ·ÏÅÅ»Ò¥Þ¥Íー¡¢QR¥³ー¥É¤Ê¤É¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡ØINOVE LOUNGE¡Ù¤è¤ê¥³¥á¥ó¥È
ÃæÅÄ Í¥ÎÏ¤Ë¤è¤ë¥³¥á¥ó¥È
¡ÖINOVE LOUNGE¤Ï¡¢»Å»ö¤ä°ÜÆ°¤Î¹ç´Ö¤Ë¡¢¾¯¤·¤À¤±¸ª¤ÎÎÏ¤òÈ´¤¤¤Æ²á¤´¤»¤ë¾ì½ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
PCºî¶È¤â¤·¤ä¤¹¤¤¶õ´Ö¤Ë¡¢¥«¥ìー¤ä¥É¥ê¥ó¥¯¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¡¢·Ú¤¯¤ªÊ¢¤òËþ¤¿¤·¤Ê¤¬¤é»×¤¤»×¤¤¤Î»þ´Ö¤ò¤ª²á¤´¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Á°Ê§¤¤¡¦¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹¡¦¥»¥ë¥ÕÍøÍÑ¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤Î¤â¤È¡¢Æü¾ï¤ÎÃæ¤ÇÌµÍý¤Ê¤¯Î©¤Á´ó¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡×
¡Ú³µÍ×¡Û
»ÜÀßÌ¾¡§¡ÖINOVE LOUNGE¡×
¥ªー¥×¥óÆü¡§2026Ç¯2·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00～17:00(ºÇ½ªÆþÅ¹16:30)
±Ä¶ÈÆü¡§Ê¿Æü¤Î¤ß
ÍøÍÑÎÁ¡§1Ì¾¤µ¤Þ 1,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶èÃæºêÀ¾2ÃúÌÜ4-20¥Á¥§¥ë¥·ー¥Þー¥±¥Ã¥ÈÆâ¡¡INOVE+²£
¢£³ô¼°²ñ¼ÒINOVE STYLE
½êºßÃÏ¡§Âçºå»ÔÃæ±û¶èÈ÷¸åÄ®2-4-10
ÂåÉ½¼Ô¡§»³¸ý ½á
INOVE STYLE¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://www.inove-style.jp/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë»ö¶È