¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¥¿¥¤¥ä¤¬¡Ö2026 World Baseball Classic(TM) Tokyo Pool presented by DIP¡×¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥Ý¥ó¥µー¤Ë½¢Ç¤
¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¥¿¥¤¥ä¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¥ê ¥·¥ó¡Ë¤Ï¡¢
2026Ç¯3·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é17Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÆüËÜ¡¦¥¢¥á¥ê¥«¹ç½°¹ñ¡¦¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë
World Baseball Classic(TM)¤ÎÆüËÜÃÏ°è¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö2026 World Baseball Classic(TM) Tokyo Pool presented by DIP¡×¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥Ý¥ó¥µー¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
World Baseball Classic(TM) ¤Ï¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤Î¥È¥Ã¥×¥×¥íÁª¼ê¤¬¹ñ¤òÂåÉ½¤·¤ÆÀï¤¦¡¢À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¹ñºÝÌîµåÂç²ñ¤Ç¤¹¡£ËÜÂç²ñ¤Î¡Ö2026 World Baseball Classic(TM) Tokyo Pool presented by DIP¡×¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥Ý¥ó¥µー½¢Ç¤¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢150Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ëÎò»Ë¤ò»ý¤Ä¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¥¿¥¤¥ä¤¬ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢À¤³¦´ð½à¤Î°ÂÁ´À¤ÈÉÊ¼Á¤ò¡¢ÆüËÜ¤Î¥É¥é¥¤¥Ðー¤Ë¤è¤ê¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤È¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂç²ñ³µÍ×¡Û
Âç²ñÌ¾ ¡§2026 World Baseball Classic(TM) Tokyo Pool presented by DIP
´ü´Ö ¡§2026Ç¯3·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë～3·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë
¼çºÅ ¡§World Baseball Classic, Inc / ÆÉÇä¿·Ê¹¼Ò
½Ð¾ì¥Áー¥à ¡§ÆüËÜ¡¢¥Á¥ã¥¤¥Ëー¥º¡¦¥¿¥¤¥Ú¥¤¡¢¥Á¥§¥³¡¢´Ú¹ñ¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢
»î¹ç¿ô ¡§Á´10»î¹ç
¡ÚÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¤ÎÂç²ñ¤ò»Ù¤¨¤ë°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦´ð½à¤òÄÉµá¤·Â³¤±¤ë¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¥¿¥¤¥ä¡Û
¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¥¿¥¤¥ä¤Ï¡¢150Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢°ÂÁ´À¤ÈÉÊ¼Á¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤éÀ½ÉÊ¤Å¤¯¤ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤ÎÃæ¤ÇËá¤«¤ì¤Æ¤¤¿µ»½ÑÎÏ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸·¤·¤¤´ð½à¤Î¤â¤È¤ÇÉ¾²Á¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
World Baseball Classic(TM) ¤Ï¡¢¹ñ¤ä¥êー¥°¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢À¤³¦ºÇ¹â¿å½à¤Î¥×¥ìー¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÉñÂæ¤ò»Ù¤¨¤ë°ì°÷¤È¤·¤Æ´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¥¿¥¤¥ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÊÑ¸÷±É¤Ç¤¹¡£
ËÜÂç²ñ¤Ø¤Î¶¨»¿¤Ï¡¢À¤³¦´ð½à¤Î°ÂÁ´À¤ÈÉÊ¼Á¤òÄÉµá¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¥¿¥¤¥ä¤Î»ÑÀª¤ò¡¢ÆüËÜ¤Î¥É¥é¥¤¥Ðー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤Æ´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂç²ñ´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¤ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¡Û
¡Ö2026 World Baseball Classic(TM) Tokyo Pool presented by DIP¡×¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥Ý¥ó¥µー½¢Ç¤¤òµÇ°¤·¡¢World Baseball Classic(TM) Tokyo Pool presented by DIP ¤ÎÂç²ñ´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¤ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬Åö¤¿¤ëÆüËÜ¸ÂÄê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó ¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥×¥ìー¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤È¤È¤â¤Ë¡¢
¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¥¿¥¤¥ä¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¤Ã¤«¤±¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢2026Ç¯2·îÃæ½Üº¢¤ËÈ¯É½Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥ïー¥ë¥É¥Ùー¥¹¥Üー¥ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWorld Baseball Classic¡Ë¤È¤Ï¡Ê¢¨1¡Ë¡Û
World Baseball Classic(TM)¤È¤Ï¡¢À¤³¦Ìîµå¥½¥Õ¥È¥Üー¥ëÏ¢ÌÁ¡ÊWBSC¡Ë¸øÇ§¤Î¹ñºÝÌîµåÂç²ñ¤Ç¡¢¥á¥¸¥ãー¥êー¥°¥Ùー¥¹¥Üー¥ë¡ÊMLB¡Ë¤ÈÁª¼ê²ñ¡ÊMLBPA¡Ë¤¬Äó·È¤·¤Æ³«ºÅ¡£2026Ç¯¤ÎÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢Á°²ó¤Ë°ú¤Â³¤20¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤¬»²²Ã¤·¡¢1¼¡¥é¥¦¥ó¥É¤Ï4¥°¥ëー¥×¤ËÊ¬¤«¤ì¤ÆÁíÅö¤¿¤êÀï¤ò¼Â»Ü¡£³Æ¥°¥ëー¥×¤Î¾å°Ì2¥Áー¥à¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Î½à¡¹·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë½à¡¹·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¤ò¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿4¥Áー¥à¤¬·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÍ¥¾¡¤òÁè¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç²ñ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.2026wbc.jp/
¡Ú2026 World Baseball Classic(TM) Âç²ñ³µÍ×¡Û
Âç²ñÌ¾ ¡§2026 World Baseball Classic(TM)
´ü´Ö ¡§2026Ç¯3·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë～3·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë
¼çºÅ ¡§World Baseball Classic, Inc
½Ð¾ì¥Áー¥à¿ô ¡§20¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è
¡Ê¢¨1¡Ë¾¦É¸¡¢Ãøºî¸¢¡¢Ì¾¾Î¡¢²èÁü¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÂ¾¤ÎÀìÍ»ñÎÁ¤Ï¡¢World Baseball Classic, Inc.¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¥¿¥¤¥ä¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¥¿¥¤¥ä¤Ï¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤Ë24¤ÎÀ¸»º¡¦³«È¯µòÅÀ¤ò»ý¤Á¡¢5Ëü7Àé¿Í°Ê¾å¤Î½¾¶È°÷¤òÍÊ¤¹¤ëÀ¤³¦Í¿ô¤Î¥¿¥¤¥ä¥áー¥«ー¤Ç¤¹¡£¾èÍÑ¼Ö¡¦¾¦ÍÑ¼Ö¡¦ÆÃ¼ì¼ÖÎ¾¡¦ÆóÎØ¼Ö¸þ¤±¤ËÉý¹¤¤À½ÉÊ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥êー¥Àー¤È¤·¤Æ¡¢¸¦µæ³«È¯¤Ø¤Î·ÑÂ³Åª¤ÊÅê»ñ¤òÄÌ¤¸¡¢°ÂÁ´¤ÇÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤¬¹â¤¯¡¢´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¿¥¤¥äÈÎÇä¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Õ¥êー¥È¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤É¡¢¥¿¥¤¥ä¤ò¼´¤È¤·¤¿Êñ³çÅª¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¡Ö¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÁ°¤Ø¡£Æ»¤ò¶Ë¤á¤è¤¦¡£¡×¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Î¤â¤È¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥É¥é¥¤¥Ðー¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤è¤ê°ÂÁ´¤Ç»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÌ¤Íè¤ØÁö¤êÂ³¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¡Û
ÆüËÜ¸ì¸ø¼°WEB ¥µ¥¤¥È ¡§ http://www.continental-tires.com/jp/ja.html
ÆüËÜ¸ì¸ø¼°Facebook ¡§ https://www.facebook.com/continental.japan
ÆüËÜ¸ì¸ø¼°Instagram ¡§ https://www.instagram.com/continental_tire_japan/?hl=ja
ÆüËÜ¸ì¸ø¼°YouTube ¡§ https://www.youtube.com/channel/UC2mp8bKnBuBVFz55tLsM_Xg
ÆüËÜ¸ì¸ø¼°Line : https://page.line.me/?accountId=continental_jp