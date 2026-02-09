¥éー¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ã¥È¡Ö°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍAICX¶¨²ñ¡×¤Ø¤Î»²²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
CX¡Ê¸ÜµÒÂÎ¸³²ÁÃÍ¡Ë¤òÂ¿³ÑÅª¤ËÈ¼Áö»Ù±ç¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥éー¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ã¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÈªÃæ ¿²ð¡¢°Ê²¼¡¢¥éー¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ã¥È¡Ë¤Ï¡¢AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤È¸ÜµÒÂÎ¸³¤ÎºÇÅ¬²½¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍAICX¶¨²ñ¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½Íý»ö¡§¾®·ª ¿¡¿¾®ß· ·òÍ´¡¢°Ê²¼¡¢AICX¶¨²ñ¡Ë¤Ë¡¢²ñ°÷´ë¶È¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ë»²²è¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
1.¡¡AICX¶¨²ñµÚ¤Ó³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¦AICX¶¨²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍAICX¶¨²ñ¡ÊAI Customer Experience Consortium¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÊ¬ÃÇ¤òÄ¶¤¨¡¢ÂÎ¸³¤òÊÑ¤¨¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¶È³¦ÃÄÂÎ¤Ç¤¹¡£AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ò³èÍÑ¤·¤¿¸ÜµÒÀÜÅÀ¤Îºß¤êÊý¤ò¿Ê²½¤µ¤»¡¢¤è¤êÎÉ¤¤¸ÜµÒÂÎ¸³¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¸¦µæ¡¦ÉáµÚ¡¦¼ÂÁ©¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡üÀ¸À®AIµ»½Ñ¤Î¼ÂÁ©Åª¤Ê±þÍÑ¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¶µ°é¡¦¸¦½¤¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÄó¶¡
¡ü¸ÜµÒ¥Çー¥¿Åý¹ç¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î¹½ÃÛ
¡üÉáµÚ»Ù±ç¡¢¶È³¦É¸½à¤ÎºöÄê¤òÄÌ¤¸¤¿·òÁ´¤Ê»Ô¾ì·ÁÀ®
¡ü´ë¶È´ÖÏ¢·È¤Î¿ä¿Ê¤ä¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡¦¥»¥ß¥Êー¤Î³«ºÅ
¤³¤ì¤é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÁÈ¿¥¤ä¶È³¦¤Î³Àº¬¤òÄ¶¤¨¤¿Åý¹çÅª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸ÜµÒ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë²ÁÃÍ¤¢¤ë¡¢°ì´ÓÀ¤Î¤¢¤ëÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦AICX¶¨²ñ¤Î³èÆ°
AICX¶¨²ñ¤Ï¡¢¡ÖÊ¬ÃÇ¤òÄ¶¤¨¡¢ÂÎ¸³¤òÊÑ¤¨¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿Í¤ÈAI¤¬¶¦¤ËÁÏÂ¤¤¹¤ë¿·¤·¤¤¸ÜµÒÂÎ¸³¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶¨²ñ¤Î³èÆ°¤Ï¡¢Âç¤¤¯3¤Ä¤ÎÎÎ°è¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
01¡¡ ³Ø¤Ö
ÊÙ¶¯²ñ¡ÖAICX Forum¡×¤ä¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ¿·¤ÎÃÎ¸«¤ä¼ÂÁ©»öÎã¤ò³Ø¤Öµ¡²ñ¤òÄó¶¡¡£¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê³Ø½¬´Ä¶¤òÀ°È÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
02¡¡¸òÎ®¤¹¤ë
AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡ÖAI Agent Day¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢²ñ°÷¸ÂÄê¤Î¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¸òÎ®²ñ¤Ê¤É¡¢´ë¶È¡¦Í¼±¼Ô´Ö¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¥ó¥°¤Î¾ì¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
03¡¡¶¦ÁÏ¤¹¤ë
²ñ°÷´ë¶È¤¬¼çÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ä°Ñ°÷²ñ¤ò´ë²è¡¦±¿±Ä¤·¡¢AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ë¸þ¤±¤¿¼Â¾Ú¤ä¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Å¤¯¤ê¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é3¤Ä¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢AICX¶¨²ñ¤Ï»º¶È¡¦ÁÈ¿¥¡¦Î©¾ì¤òÄ¶¤¨¤¿¶¦ÁÏ¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ò·ÁÀ®¤·¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¼Ò²ñ¤ÎÈ¯Å¸¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2.¡¡Æþ²ñ¤ÎÇØ·Ê¤ª¤è¤ÓÂåÉ½¼Ô¥³¥á¥ó¥È
³ô¼°²ñ¼Ò¥éー¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ã¥È¡¡¼¹¹ÔÌò°÷CMO¡¡°æ¾å ²íÇî
AICX¶¨²ñ¤Î¡ÖÊ¬ÃÇ¤òÄ¶¤¨¡¢ÂÎ¸³¤òÊÑ¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Ë»¿Æ±¤·¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥éー¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ã¥È¤Ï»²²è¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢¡Öµ¤¤Å¤¤ò²ÁÃÍ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢´ë¶È¤ÎÊ¸²½·ÁÀ®¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÀß·×¡¢ÁÈ¿¥³Ø½¬¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢·Ð±Ä¤«¤é¸½¾ì¤Þ¤ÇÂ¿³ÑÅª¤ËCX³èÆ°¤òÈ¼Áö»Ù±ç¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
AI¤Î¿Ê²½¤Ï¡¢¡Ö¿Í¤Î²ÁÃÍºÇÂç²½¡×¤È¡Ö¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¡×¤ò³ð¤¨¡¢¡È¸ÜµÒÍý²ò¡É¤È¡È¸ÜµÒÍý²ò¤Ë´ð¤Å¤¯³èÆ°¡É¤ò¹âÅÙ²½¤µ¤»¤ë¡¢Èó¾ï¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÊÑ²½¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶¨²ñ¤Î³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢AI¤È¿Í¤¬¶¦ÁÏ¤·¤¿²ÁÃÍÁÏ½Ð¤Î¥â¥Ç¥ë¤Å¤¯¤ê¤ò³§¤µ¤Þ¤È°ì½ï¤Ë¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
3.¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥éー¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÊÀ¼Ò¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÇÍ£°ìCCMC¼Ò¡ÊCustomer Care Measurement ¡õ Consulting¡¢ËÜ¼Ò¡§ÊÆ¹ñ¥ï¥·¥ó¥È¥óD.C. ¡Ë¤ÈÏ¢·È¤·¡¢Æ±¼Ò¤¬Äó¾§¤¹¤ëCX3.0(R)️¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤ò³èÍÑ¤·¤¿»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£´ë¶È¤ä¼«¼£ÂÎ¤ÎCX¿ä¿Ê¤Ë¤ª¤±¤ë¸ÜµÒÍý²ò¤«¤éÀïÎ¬ºöÄê¡¢Àï½Ñ¤Î¼Â¹Ô¡¢ÁÈ¿¥ÁÈÀ®¤ä¿Íºà°éÀ®¤Þ¤Ç¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤ÇÈ¼Áö¤·¤Þ¤¹¡£¡Öµ¤¤Å¤¤ò²ÁÃÍ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡×¤òÊÀ¼Ò¤Î»ö¶È¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡ØÀ¤¤ÎÃæ¤ò¿´ÃÏ¤è¤¤¸ÜµÒÂÎ¸³¤ÇËþ¤¿¤¹¤³¤È¡Ù¤ËÆü¡¹¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÀ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¥Äー¥ë¤ä¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÍ¤ê¤¤Î¡ÈÉôÊ¬ºÇÅ¬¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ë¶ÈÁ´ÂÎºÇÅ¬¤ÇCX¸þ¾å¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤ò¶¯¤ß¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼Â¾Ú¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯µÒ´ÑÅª¡¢ÃæÎ©Åª¤ÊÎ©¾ì¤ÇÁê¸ß¸¦ïÓ¤ä¤¤Ã¤«¤±ºî¤ê¤òÂ¥¤¹»ö¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥éー¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ã¥È
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÈªÃæ ¿²ð
ÀßÎ©¡§2011Ç¯3·î
¸ø¼°HP¡§https://learningit.jp/
¢¨¥Ë¥åー¥¹¥ê¥êー¥¹¤ËµºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤Ï¡¢È¯É½Æü»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢È¯É½Æü»þÅÀ¤Ç¤Î¾ðÊó¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
――――――――――――――
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
³ô¼°²ñ¼Ò¥éー¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ã¥È
»öÌ³¶É¡§¡¡info@learningit.jp