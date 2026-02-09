¡Ú¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¸½ÃÏºÎÍÑ¡ÛÆÃÄêµ»Ç½¥É¥é¥¤¥Ðー¡¡Ì¾Å´AP¤È¤È¤â¤ËºÎÍÑ¤ò»Ù±ç¤·¤¿11Ì¾¤¬Ì¾Å´NX±¿Í¢¤ËÆþ¼Ò¡£ºÎÍÑ¡¦¼êÂ³¤¡¦Æþ¼ÒÁ°¸å¤Î¸¦½¤¤Þ¤Ç¡¢°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç»Ù±ç
¡ÖÆ¯¤¯¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç²ò·è¤¹¤ë¥¥ã¥à¥³¥à¥°¥ëー¥×¤Ç³°¹ñ¿Í¸ÛÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ëÊñ³çÅª¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¥ã¥à¥°¥íー¥Ð¥ë¡Ê°Ê²¼¥¥ã¥à¥°¥íー¥Ð¥ë¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§»°ÀÐ¹¸»Ë¡Ë¤Ï¡¢Ì¾Å´¥°¥ëー¥×¤ÎÅÐÏ¿»Ù±çµ¡´Ø¤Ç¤¢¤ëÌ¾Å´¥¨¥ê¥¢¥Ñー¥È¥Êー¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼Ì¾Å´AP¡¢ËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÎÓÍµÆó¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¸½ÃÏ¤«¤éÆÃÄêµ»Ç½£±¹æ¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥Ðー¸õÊä¼Ô¤ÎÄ¾ÀÜºÎÍÑ¤ò»Ù±ç¡£2025Ç¯11·î21Æü¡¢¤½¤Î¸õÊä¼Ô11Ì¾¤¬Ì¾Å´NX±¿Í¢³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼Ì¾Å´NX±¿Í¢¡¢ËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÈÀîÂóÍº¡Ë¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢Æ±Ç¯12·î22Æü¤«¤é2026Ç¯£±·î£³Æü¤Þ¤Ç¥¥ã¥à¥°¥íー¥Ð¥ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë½ÉÇñ·¿³°¹ñ¿Íºà¸¦½¤»ÜÀß¡Ö¥¥ã¥à¥Æ¥Ã¥¯ ¥¨¥Ç¥å¥Ã¥¯¥¢¥«¥Ç¥ßー¡×¤Ë¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÎÀ¸³è¡¦´·½¬¡¢¸òÄÌ¥ëー¥ë¤Î½¬ÆÀ¤äÆüËÜ¸ìÎÏ¸þ¾å¤Î¸¦½¤¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤Ï¡¢Ì¾Å´NX±¿Í¢¹¾Æî»ÙÅ¹¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Ê¤¬¤é¡¢³°¹ñÌÈµö¾ÚÀÚ¤êÂØ¤¨»î¸³¡Ê³°ÌÈÀÚÂØ»î¸³¡Ë¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Á´°÷¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¸½ÃÏ¤ÇÂç·¿ÌÈµö¤ò¼èÆÀºÑ¤ß¤Î¤¿¤á¡¢2026Ç¯£´·î¤òÌÜÉ¸¤Ë¥È¥é¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥Ðー¤È¤·¤Æ¶ÈÌ³¤ò³«»Ï¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
Ì¾Å´NX±¿Í¢¤Ë¤ª¤±¤ë¥É¥é¥¤¥Ðー¿¦¤Î³°¹ñ¿ÍºÎÍÑ¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¡£¿¼¹ï¤Ê±¿Å¾¼êÉÔÂ¤Ø¤ÎÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢2024Ç¯£³·î¡¢ºßÎ±»ñ³Ê¤Î£±¤Ä¡ÖÆÃÄêµ»Ç½£±¹æ¡×¤ÎÂÐ¾ÝÊ¬Ìî¤Ë¼«Æ°¼Ö±¿Á÷¶È¡Ê¥È¥é¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥¹¡¦¥¿¥¯¥·ー¡Ë¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿À©ÅÙ²þÀµ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆºÎÍÑ³èÆ°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¤¿¤á¡¢Á´¹ñÅª¤Ë¤âÁá´ü¤Î³¤³°¸½ÃÏºÎÍÑ»öÎã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥à¥Æ¥Ã¥¯ ¥¨¥Ç¥å¥Ã¥¯¥¢¥«¥Ç¥ßー¤Ç¸¦½¤½éÆü¤ËºÂ³Ø¤ò¼õ¤±¤ë¥É¥é¥¤¥Ðー¸õÊäÀ¸¤¿¤Á
Æü¾ïÀ¸³è¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¼«Å¾¼Ö¤Î¾è¤êÊý¡¦¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¿Í¤ËÂ¿¤¤µÊ±ì¤Î¥Þ¥Êー¤â¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹
13Æü´Ö¡¢¾ö¤ËÉÛÃÄ¤ÎÀ¸³è¤òÂÎ¸³¤·¤Þ¤·¤¿
¥¨¥¢¥³¥ó¤Î»È¤¤Êý¤äÅÅµ¤¤ÎÀáÌó¤âÂçÀÚ¤Ê³Ø¤Ó¤Ç¤¹
¤ªÉ÷Ï¤¤ÎÆþ¤êÊý¡¢¥Þ¥Êー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥ì¥¯¥Á¥ãー
±¿Á÷¥É¥é¥¤¥ÐーÉÔÂ²ò¾Ã¤ÎÀÚ¤ê»¥¡Ã¸½ÃÏºÎÍÑ¡¦°éÀ®·¿¡ÖÆÃÄêµ»Ç½¡×¥â¥Ç¥ë¤Î¹½ÃÛ
¥È¥é¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î¹âÎð²½¤äÏ«Æ¯»þ´Ö¤Ë¾å¸Â¤¬Àß¤±¤é¤ì¤¿¡ÖÊªÎ®¤Î2024Ç¯ÌäÂê¡×¤Ë¤è¤ê¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥Ðー¤¬ÂçÉý¤ËÉÔÂ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·üÇ°¤µ¤ì¡¢²¿¤âÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤Ê¤±¤ì¤Ð2030Ç¯ÅÙ¤Ë¤ÏÍ¢Á÷ÎÏ¤¬34¡ó¡Ê¥È¥é¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥Ðー34Ëü¿ÍÁêÅö¡ËÉÔÂ¤·¡¢ÊªÎ®¤ÎÄäÂÚ¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¡ö£±¡Ë¿¼¹ï¤Ê±¿Å¾¼êÉÔÂ¤Ø¤ÎÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢2024Ç¯£³·î¡¢ºßÎ±»ñ³Ê¤Î£±¤Ä¡ÖÆÃÄêµ»Ç½£±¹æ¡×¤ÎÂÐ¾ÝÊ¬Ìî¤Ë¼«Æ°¼Ö±¿Á÷¶È¡Ê¥È¥é¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥¹¡¦¥¿¥¯¥·ー¡Ë¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë¶È¤¬³°¹ñ¿Í¥É¥é¥¤¥Ðー¤ÎºÎÍÑ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥à¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ç¤Ï¡¢¹ñÆâºß½»¤Î³°¹ñ¿Íºà¤È´ë¶È¤ò¥¹¥Ôー¥Ç¥£ー¤Ë·Ò¤°¡Ö¹ñÆâºÎÍÑ»Ù±ç¡×¤È¡¢³¤³°¸½ÃÏ¤«¤é¼¡À¤Âå¤ÎÀïÎÏ¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¶¡µë¤¹¤ë¡Ö¸½ÃÏºÎÍÑ¡¦°éÀ®¥¹¥ー¥à¡×¤ÎÎ¾ÎØ¤ò²ó¤¹¤³¤È¤Ç¡¢ÊªÎ®¶È³¦¤ÎÂ¿ÍÍ¤ÊºÎÍÑ¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ·ï¤Ç¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö±¿Á÷¶È¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ëÌ¾Å´NX±¿Í¢¤ÎÁá´ü¡¦Âçµ¬ÌÏºÎÍÑ·×²è¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¸½ÃÏºÎÍÑ¡¦°éÀ®¥¹¥ー¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢È¼Áö»Ù±ç¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ö£±¡¥½ÐÅµ¡§¹ñÅÚ¸òÄÌ¾ÊÊªÎ®¡¦¼«Æ°¼Ö¶É¡ÖÎáÏÂ£¶Ç¯ÅÙÊª Î® ¡¦ ¼« Æ° ¼Ö ¶É ´Ø ·¸ Í½ »» ³µ Í×¡×(https://www.mlit.go.jp/page/content/001720612.pdf)
¡ÚÆÃÄêµ»Ç½³°¹ñ¿Í¥É¥é¥¤¥ÐーºÎÍÑ¡¦°éÀ®¡¦ÄêÃå»Ù±ç¡Û¥¥ã¥à¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥¯¥í¥¹¥Üー¥Àー¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à
1. ¹ñÆâºÎÍÑ¤À¤±¤Ç¤ÏÀ®¤·ÆÀ¤Ê¤¤¡ÖÂçµ¬ÌÏ¤«¤Ä°ÂÄê¤·¤¿¡×¶¡µëÂÎÀ©
¼«Æ°¼Ö±¿Á÷¶È¤ÏÆÃÄêµ»Ç½¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Â¾¶È¼ï¡Ê·úÀß¡¢ÇÀ¶È¡¢³°¿©¤Ê¤É¡Ë¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¹ñÆâ¤Ë·Ð¸³¼Ô¤Î¿Íºà¥×ー¥ë¤¬¤Û¤ÜÂ¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¹ñÆâºß½»¼Ô¤ÎºÎÍÑ¤ÏÂ¨ÀïÎÏ¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤Ç¤¤ë°ìÊý¤ÇÂ¾¶È³¦¤È¤ÎÃ¥¤¤¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢Âçµ¬ÌÏºÎÍÑ¤äÄ¹´üÅª¤Ê¿Í°÷·×²è¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤Ë¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¥¥ã¥à¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¹½Â¤Åª¸Â³¦¤òÂÇÇË¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¹ñÆâºÎÍÑ¤Î¤ß¤ËÍê¤é¤Ê¤¤¡Ö³¤³°¸½ÃÏ¤Ç¤ÎÄ¾ÀÜºÎÍÑ¡¦°éÀ®¥¹¥ー¥à¡×¤Ë¤è¤ë¡¢¿·¤¿¤Ê¿Íºà¤Î³ÎÊÝ¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2. ¡Ö±¿Å¾µ»Ç½¡×¤òÄ¶¤¨¤¿¡¢Ê£¹çÅª¤Ê¥×¥í¥¹¥¥ë¤Î°éÀ®
¼«Æ°¼Ö±¿Á÷¶È¤Ë¤ª¤±¤ëÆÃÍ¤«¤ÄºÇÂç¤Î¥Ïー¥É¥ë¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Î±¿Å¾ÌÈµö¡×¤Î¼èÆÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¸½¾ì¤Çµá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï±¿Å¾µ»½Ñ¤ËÎ±¤Þ¤é¤Ê¤¤Ê£¹çÅª¤ÊÇ½ÎÏ¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤ÎÊªÎ®¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢Ã±¤Ë²ÙÊª¤ò±¿¤Ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²Ù¼ç¤È¤Î¹âÅÙ¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¤ä¡¢¶ÛµÞ»þ¤ÎÎ×µ¡±þÊÑ¤ÊÈ½ÃÇÎÏ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
¥¥ã¥à¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¸½ÃÏ¤ÎÄó·Èµ¡´Ø¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ¸ì³Ø¹»¡¢¶µ½¬½ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆâÄê¸å¤«¤é¸¦½¤¡¦¶µ°é¤ò³«»Ï¤·¡¢Æþ¹ñ¡¦Æþ¼ÒÁ°¤«¤é¡Ö¸½¾ìÅ¬±þÎÏ¡×¤òÍÜ¤¤¤Þ¤¹¡£
⚫¡ÖÊªÎ®ÉÊ¼Á¡×¤ò»Ù¤¨¤ëÀÜµÒ¡¦¥Þ¥Êー¶µ°é
²Ù¼ç¡Ê¥·¥Ã¥Ñー¡Ë¤È¤ÎÀÜµÒÂÐ±þ¤äÀÑ¤ß¹ß¤í¤·»þ¤ÎºÙ¤ä¤«¤ÊÇÛÎ¸¤Ê¤É¡¢ÆüËÜÉÊ¼Á¤ÎÊªÎ®¥µー¥Ó¥¹¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¡Ö¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Î¿´¡×¤òÍÜ¤¦¤è¤¦¡¢ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤È´·½¬¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉý¹¤¯¶µ°é¤·¤Þ¤¹¡£
⚫¥È¥é¥Ö¥ëÂÐ±þÇ½ÎÏ¤Î½¬ÆÀ
Ëü¤¬°ì¤Î¼ÖÎ¾¸Î¾ã¤ä¸òÄÌ»ö¸Î¡¢ÇÛÁ÷ÃÙ±ä¤¬È¯À¸¤·¤¿ºÝ¤ÎÊó¹ð¡¦Ï¢Íí¡¦ÁêÃÌ¡Ê¥Û¥¦¥ì¥ó¥½¥¦¡Ë¤ä¡¢°ì¼¡Åª¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó·Á¼°¤Ç½¬ÆÀ¤·¤Þ¤¹¡£
⚫Å°Äì¤·¤¿¥¹¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°
¸½ÃÏÄó·Èµ¡´Ø¤ÎÁªÄê¤«¤é¸·³Ê¤Ë¹Ô¤¤¡¢¿Íºà¤Î±¿Å¾Å¬À¤ä¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤Ë²Ã¤¨¡¢Â¿³ÑÅª¤Ê¶ÈÌ³¤Ø¤Î½ÀÆðÀ¤ÈÀÕÇ¤´¶¤ò¡¢¸½ÃÏ¤Ç¥¹¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3. ¼Ò²ñÅªÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤¹¡Ö°ÂÁ´Ê¸²½¤Î·Ñ¾µ¡×¤ÈÄêÃå
¼«Æ°¼Ö±¿Á÷¶È¤Ï¡¢°ìÊâ´Ö°ã¤¨¤ì¤Ð¿ÍÌ¿¤Ë´Ø¤ï¤ë¶ÈÌ³¤Ç¤¢¤ê¡¢Â¾¶È¼ï°Ê¾å¤Ë¡Ö°ÂÁ´¡×¤ËÂÐ¤¹¤ë¼Ò²ñÅªÀÕÇ¤¤¬½Å¤¯¤Î¤·¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£³¤³°¤«¤é¤Î¿·µ¬ºÎÍÑ¤Ë¤ª¤¤¤Æ·üÇ°¤µ¤ì¤ëÉÊ¼Á¤ÈÄêÃå¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢°Ê²¼¤Î£²¼´¤Ç±þ¤¨¤Þ¤¹¡£
⚫ÆüËÜ¤Î¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê°ÂÁ´Ê¸²½¤ò¶µ°é¡¦¶¦Í
Ì¾Å´¥°¥ëー¥×¤¬Ä¹Ç¯ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ö°ÂÁ´Ê¸²½¡×¤ËÂ§¤ê¡¢Æþ¹ñÁ°¤«¤éÆþ¹ñ¸å¤Þ¤Ç¤Î°ì´Ó¤·¤¿¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¹½ÃÛ¤ò»Ù±ç¡£ÆüËÜÆÈ¼«¤Î¹â¤¤°ÂÁ´°Õ¼±¤ò¡¢Ê£¹ç¥¹¥¥ë¤ò»ý¤Ä¥×¥í¤Î¸Ø¤ê¤È¤·¤Æ·Ñ¾µ¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
⚫¸ÉÎ©¤òËÉ¤°Êñ³çÅª¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£»Ù±ç
Æ±¶¿¤ÎÀèÇÚ½¾¶È°÷¤È¤Î¿ÆËÓ¤ä¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤È¤Î¸òÎ®¤òÄÌ¤¸¤Æ¸ÉÆÈ´¶¤ò²ò¾Ã¡£¿´¿È¤È¤â¤Ë·ò¤ä¤«¤Ë¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò°®¤êÂ³¤±¤é¤ì¤ë´Ä¶¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
4. Ì¤Íè¤ÎÊªÎ®¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò»Ù¤¨¤ë»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É
ËÜ¼èÁÈ¤ß¤Ï¡¢¾ìÅö¤¿¤êÅª¤Ê¿Í°÷³ÎÊÝ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î¼ã¤¯Ë¤«¤ÊºÍÇ½¤È¡¢À¤³¦ºÇ¹â¿å½à¤Ë¤¢¤ëÆüËÜ¤ÎÊªÎ®ÉÊ¼Á¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢Î¾¹ñ¤Î·ÐºÑ¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¡Ö¥¯¥í¥¹¥Üー¥Àー¡¦¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¥ã¥à¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ï¡¢¤³¤Î¡Ö¸½ÃÏºÎÍÑ¡¦°éÀ®¡¦ÄêÃå¡×¤Î°ìµ¤ÄÌ´Ó¥â¥Ç¥ë¤ò¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë³°¹ñ¿Í¥É¥é¥¤¥Ðー¸ÛÍÑ¤Î¿·¤¿¤Ê¡ÖÉÊ¼Á´ð½à¡Ê¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡Ë¡×¤È¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÊªÎ®¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î°Ý»ý¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
¢£¸ÛÍÑ´ë¶È¡§ Ì¾Å´NX±¿Í¢ ³°¹ñ¿ÍºÎÍÑÃ´ÅöÉôÄ¹
2025Ç¯2·î¤Ë¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¸½ÃÏ¤ÇÌÌÀÜ¤ò¼Â»Ü¤·¡¢Åö¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜ³ÊÅª¤Ê³°¹ñ¿ÍºÎÍÑ¤Î¥¹¥¿ー¥È¤òÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½é¤á¤Æ¤Î¼èÁÈ¤ß¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Æþ´ÉÀ©ÅÙ¤ÎÊÑ¹¹ÂÐ±þ¤ä½ô¼êÂ³¤¤Ë»þ´Ö¤òÍ×¤·¡¢Æþ¹ñ¤¬Í½Äê¤è¤ê£±¥«·î¤Û¤É¸å¤íÅÝ¤·¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢ºÎÍÑÃ´Åö¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¥¹¥àー¥º¤Ë¿Ê¤Þ¤Ê¤¤Æñ¤·¤µ¤ò¼Â´¶¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÆþ¹ñ¸å¤ÎÀ¸³è¡×¤È¡Ö¼õÆþ¤ìÂÖÀª¡×¤òËüÁ´¤ËÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤òºÇÍ¥Àè¤Ë½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Þ¤·¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢ÎÀ¤Î³ÎÊÝ¤«¤é²È¶ñ¡¦²ÈÅÅ¡¢ÆüÍÑÉÊ¤ÎÇã½Ð¤·¤Þ¤Ç¤ò¿Í»öÉô¤¬¤¹¤Ù¤Æ¹Ô¤¤¡¢ÅþÃå¤·¤¿¤½¤ÎÆü¤«¤éÉÔ¼«Í³¤Ê¤¯À¸³è¤ò»Ï¤á¤é¤ì¤ë´Ä¶¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¤¥¹¥é¥à¶µÅÌ¤Ç¤¢¤ëÈà¤é¤ÎÊ¸²½¤òÂº½Å¤·¡¢¿©»ö¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤äÎéÇÒ¥¹¥Úー¥¹¤Î³ÎÊÝ¡¢½ÀÆð¤Ê¥¹¥±¥¸¥åー¥ëÄ´À°¤Ê¤É¡¢Â¿³ÑÅª¤Ê»ëÅÀ¤«¤éÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö°ìÆü¤âÁá¤¯ÆüËÜ¤ÎÀ¸³è¤Ë´·¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¡× ¡ÖÆüËÜ¤ËÍè¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡¢Ì¾Å´NX±¿Í¢¤òÁª¤ó¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤³¤Î°ì¿´¤ÇÀ°¤¨¤¿¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¤³¤½¤¬¡¢º£²ó¤Î¼èÁÈ¤ß¤Ë¤ª¤±¤ëºÇÂç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤·¤¿¡£
¿¼¹ï¤Ê¿Í¼êÉÔÂ¤È¸À¤ï¤ì¤ëÊªÎ®¶È³¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç³¤¤ò±Û¤¨¤ÆÆüËÜ¤Þ¤ÇÆ¯¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿11Ì¾¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤ÊÃç´Ö¤Ç¤¹¡£Ã±¤Ë»Å»ö¤ò½õ¤±¤Æ¤â¤é¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Èà¤é¤È°ì½ï¤ËÆ¯¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¼ÒÆâ¤Ë¿·¤·¤¤Ê¸²½¤ä¹Í¤¨Êý¤¬¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¿´¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤¬Åö¼Ò¤ÇÌÀ¤ë¤¯¸µµ¤¤Ë³èÌö¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÁ´ÎÏ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÅÐÏ¿»Ù±çµ¡´Ø¡§ Ì¾Å´¥¨¥ê¥¢¥Ñー¥È¥Êー¥º ÀïÎ¬»ö¶ÈÉôÄ¹
»ä¤¿¤Á¤ÎÌò³ä¤Ï¡¢11Ì¾¤Î¥É¥é¥¤¥Ðー¸õÊäÀ¸¤¿¤Á¤¬°Â¿´¤·¤ÆÆüËÜ¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Ê¤¸¤ß¡¢¥×¥í¤È¤·¤Æ°ÂÁ´¤Ë¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò°®¤êÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢´ó¤êÅº¤¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£Ã±¤ËÀ¸³è¤ò»Ù¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÊªÎ®¤ò»Ù¤¨¤ë¥×¥í¤Î´ðÈ×¤È¤·¤Æ¡ÖË¡Îá¡¦¥ëー¥ë¤ÎÅ°Äì¡Ê¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¡Ë¡×¤ò½Å¤ó¤¸¡¢³°¹ñ¿Íºà¤¬¸ÉÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¿´¿È¤È¤â¤Ë·ò¤ä¤«¤Ë½¢¶È¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò²¿¤è¤ê¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£11Ì¾¤Î´Ö¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¸ß¤¤¤òÊä¤¤¹ç¤¦¥Áー¥à¥ïー¥¯¤¬²êÀ¸¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Èó¾ï¤ËÍê¤â¤·¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¼Ò°÷¤äÂ¾¹ñ¤ÎÃç´Ö¤È¤âÊ¸²½¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤ÆÂº½Å¤·¹ç¤¨¤ë¡¢Â¿ÍÍÀ¤ËÉÙ¤ó¤À¿¦¾ì´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ì¾Å´¥°¥ëー¥×¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢Ä¹Ç¯ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ö°ÂÁ´Ê¸²½¤Î·Ñ¾µ¡×¤ò»Ù±ç¤Î³Ë¤Ë¿ø¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸òÄÌ¥ëー¥ë¤ä¼ÖÎ¾¤Î¼è¤ê°·¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿µ»½ÑÌÌ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÆüËÜÆÈ¼«¤Î¡Ö°ÂÁ´¤ËÂÐ¤¹¤ë¹â¤¤°Õ¼±¡×¤òÈà¤é¤Ë³Î¼Â¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¡£¤½¤ì¤³¤½¤¬¡¢Èà¤é¤ò°ì²áÀ¤ÎÏ«Æ¯ÎÏ¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼¡Âå¤ÎÊªÎ®¤òÃ´¤¦¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤È¤·¤ÆÄêÃå¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¸°¤Ë¤Ê¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢³°¹ñ¿Í¥É¥é¥¤¥Ðー¸ÛÍÑ¤Î¿·¤¿¤Ê¡ÖÉÊ¼Á¡×¤È»Ù±ç¤Î¡Ö¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡×¤ò³ÎÎ©¤·¤Þ¤¹¡£ÃÏ°è¼Ò²ñ¤ÈÊªÎ®¤ò¼é¤ë¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤ë»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥â¥Ç¥ë¤Ø¤È¹â¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ºÎÍÑ»Ù±ç´ë¶È¡§ ¥¥ã¥à¥°¥íー¥Ð¥ë ÆÃÄêµ»Ç½¥É¥é¥¤¥ÐーÀïÎ¬ÀÕÇ¤¼Ô
»ä¤¿¤Á¤Ï2024Ç¯£³·î¤Î³ÕµÄ·èÄê°ÊÁ°¤«¤éÆÃÄêµ»Ç½¤Ø¤Î¼«Æ°¼Ö±¿Á÷¶È¤ÎÄÉ²Ã¤ò¸«¹þ¤ß¡¢ÊªÎ®¶È³¦¤Î¿¼¹ï¤Ê¥É¥é¥¤¥ÐーÉÔÂ¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢³¤³°¸½ÃÏ¤Ç¤ÎºÎÍÑ¤È¶µ°é¤ò¼´¤È¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¶¡µëÎÏ¤Î³ÎÊÝ¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Âç¼ê±¿Í¢´ë¶È¤¬µá¤á¤ëµ¬ÌÏ¤Î¿Íºà¿ô¤ò°ÂÄêÅª¤Ë³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¹ñÆâºß½»¼Ô¤ËÍê¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³¤³°¤Ç¤Î¿ÍºàÈ¯·¡¤È°éÀ®¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢ÊÀ¼Ò¤¬À½Â¤¶È³¦¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿ÆüËÜ¸ì¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Êー¸¦½¤¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢¸½ÃÏ¤ÎÁ÷½Ðµ¡´Ø¤ä¶µ½¬½ê¤ÈÌ©¤ËÏ¢·È¤·¤¿¡ÖÆÈ¼«¤Î³°¹ñ¿Í¥É¥é¥¤¥Ðー°éÀ®¥¹¥ー¥à¡×¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥¹¥ー¥à¤ÏÃ±¤Ê¤ëÏ«Æ¯ÎÏ¤Î¶¡µë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¤ÎÊªÎ®ÉÊ¼Á¤òÍý²ò¤·¡¢¸½ÃÏ¤ÎÇ®°Õ¤¢¤ë³°¹ñ¿Íºà¤¬¥×¥í¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡ÖÁê¸ßÍý²ò¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡×¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Þ¤¹¡£
Ì¾Å´¥°¥ëー¥×¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤ÎÁ°Îã¤Î¤Ê¤¤³¤³°¸½ÃÏºÎÍÑ¥â¥Ç¥ë¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆÃÄêµ»Ç½³°¹ñ¿Í¥É¥é¥¤¥Ðー¤ËÂÐ¤¹¤ëÊªÎ®¶È³¦¤ª¤è¤Ó¼Ò²ñ¤«¤é¤Î¿®Íê¤ò¾úÀ®¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎÊªÎ®¥¤¥ó¥Õ¥é¤¬Êú¤¨¤ë²ÝÂê²ò·è¤Ë»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê·Á¤Ç¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÆÃÄêµ»Ç½¥É¥é¥¤¥Ðー¸õÊä¼Ô Æþ¼Ò¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Î°Õµ¤¹þ¤ß
S¡¦A¡¦R»á¡Ê30Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤±¿Å¾¤È¤¤¤¦»Å»ö¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¡¢Î¦¾åÍ¢Á÷¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£½àÈ÷¤ÎÃÊ³¬¤ÇÂçÊÑ¤À¤È´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î³°ÌÈÀÚÂØ¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¹¥Æー¥È¥á¥ó¥È¥ì¥¿ー¤ä¥¢¥Ý¥¹¥Æ¥£ー¥æ¤È¤¤¤Ã¤¿½ñÎà¤òºîÀ®¤¹¤ë¼êÂ³¤¤Ç¤·¤¿¡£Áª¹Í¤Î²áÄø¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀèÀ¸Êý¤¬¿ÆÀÚ¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢½ª»Ï³Ú¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
Æþ¼Ò¸å¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡¢¤Þ¤ºÊªÎ®¥È¥é¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥Ðー¤È¤·¤Æ¤Î¶ÈÌ³¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¾Íè¤Ï¥Õ¥©ー¥¯¥ê¥Õ¥È¤ÎÁàºî¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÊªÎ®¤Î»Å»ö¤ò¤è¤ê¿¼¤¯Íý²ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Æþ²Ù¤«¤é½Ð²Ù¤Þ¤Ç°ìÏ¢¤ÎÎ®¤ì¤ä¡¢ÁÒ¸Ë´ÉÍý¡¦ºß¸Ë´ÉÍý¤Ê¤É¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â³Ø¤Ó¡¢Á´ÂÎ¤ÎÊªÎ®¹©Äø¤òÇÄ°®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
S¡¦P»á¡Ê30Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
²ñ¼Ò¤Ë·Þ¤¨Æþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¬¤³¤Î»Å»ö¤Ë±þÊç¤·¤¿ÍýÍ³¤Ï²È·×¤ò½õ¤±¤ë¤¿¤á¤Ç¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ç¤Ï¡¢»ä¤Î»Å»ö¤Ç¤¢¤ë¥É¥é¥¤¥Ðー¤ÎµëÎÁ¤¬Äã¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£Áª¹Í¤Î´Ö¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï²¿¥«·î¤â¤«¤±¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¸¦½¤¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£½àÈ÷¤Ç°ìÈÖÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¥¹¥Æー¥È¥á¥ó¥È¤Î½ñÎà¤òºî¤ë»þ¤Ë¡¢·Ù»¡¤È¼êÂ³¤¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¼êÂ³¤¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤«¤é¡¢¤³¤Î²ñ¼Ò¤Î¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î°ì¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²ñ¼Ò¤ÎÈ¯Å¸¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
K¡¦A¡¦L»á¡Ê20Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
ÆüËÜ¤ËÍè¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¡¢ºÇ½é¤ÏÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼þ¤ê¤ÎÊý¤¬¤È¤Æ¤âÍ¥¤·¤¯²¹¤«¤¯·Þ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤°¤Ë°Â¿´¤·¤Æ²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ÌÌÀÜ¤Î»þ¤â¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ã´Åö¤ÎÊý¤¬¿ÆÀÚ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¤è¤¤Ê·°Ïµ¤¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Æþ¼Ò¤·¤¿¸å¤â¡¢¿¦¾ì¤ÎÊý¤¬¤ß¤ÊÍ¥¤·¤¯¤Æ¡¢ÃúÇ«¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¤è¤¤´Ä¶¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æþ¼Ò¸å¤Ï¡¢¤Þ¤ºÊªÎ®¤Î´ðËÜ¤ò¤·¤Ã¤«¤êÍý²ò¤·¤Æ¡¢´Ö°ã¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦ÃúÇ«¤Ë»ÅÊ¬¤±¤Îºî¶È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿¦¾ì¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¤È¤Æ¤âÍ¥¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢»ä¤â¿®Íê¤µ¤ì¤Æ°ì½ï¤ËÆ¯¤±¤ë¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
S¡¦£Ó»á¡Ê40Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
Æþ¼Ò¤Þ¤Ç¤Ï¸ÀÍÕ¤ÎÌÌ¤Ç¶ìÏ«¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢ÌÌÀÜ¤Ë¸þ¤±¤Æ·É¸ì¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹²ñÏÃ¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤¬ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¼þ¤ê¤ÎÊý¡¹¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¤¤¿¤À¤¡¢ËèÆüÎý½¬¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¼«¿®¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢½ñÎà½àÈ÷¤äÌÌÀÜÂÐºö¤Î»þ´ÖÄ´À°¤â´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Äü¤á¤º¤ËÄ©Àï¤·Â³¤±¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î·Ð¸³¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤ì¤ÐÉ¬¤º·ë²Ì¤¬½Ð¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æþ¼Ò¸å¤Ï¡¢¤Þ¤º»Å»ö¤Î´ðËÜ¤ò³Î¼Â¤Ë¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÀèÇÚÊý¤«¤éÂ¿¤¯¤ÎÃÎ¼±¤òµÛ¼ý¤·¡¢¥Áー¥à¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾Íè¤Ï¡¢ÀÕÇ¤¤Î¤¢¤ë¥Ý¥¸
¥·¥ç¥ó¤òÇ¤¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¥¹¥¥ë¤òËá¤¡¢²ñ¼Ò¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¿Íºà¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¸ìÇ½ÎÏ¤â¸þ¾å¤µ¤»¡¢¤è¤ê±ß³ê¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬¼è¤ì¤ë¤è¤¦ÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
£Í¡¦£Ù»á¡Ê40Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
»ä¤Ï¥×¥í¤Î¥È¥é¥Ã¥¯±¿Å¾¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌ´¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡££µÇ¯¸å¤Ë¤Ï¡¢²ÈÂ²¤È¤È¤â¤ËÆüËÜ¤ÇÊë¤é¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤ÏÆüËÜ¸ì¶µ»Õ¤È¤·¤Æ¡¢À¯ÉÜ¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥ó¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤ÆÂ¿¤¯¤Î»²²Ã¼Ô¤òÆüËÜ¤ØÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¾Íè¤ÏÆüËÜ¿Í¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥È¥Êー¤ò»ý¤Á¡¢Ì±´Ö¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î¹©¾ì¤ä´ë¶È¤ËÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£Ô¡¦£Ó»á¡Ê30Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
ÆüËÜ¤ËÍè¤ëÁ°¤Ë¤Ï¡¢±¿Å¾¤äÆüËÜ¸ì¤Ê¤É¿§¡¹¤Ê¤³¤È¤ò¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤ÆÊÙ¶¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾Íè¤Ï¡¢¤¤¤¤±¿Å¾¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤â¤Ã¤ÈÆüËÜ¸ì¤ò¾å¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î¸åÇÚ¤¿¤Á¤ò»Ù¤¨¤ë¥êー¥Àー¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
£Ð»á¡Ê40Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
ÆüËÜ¸ì¤ò15Ç¯¤¢¤Þ¤êÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÌÌÀÜ¤Ç¶ìÏ«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤É¤ó¤Ê¤Ë±ó¤¯¤Æ¤â¥È¥é¥Ã¥¯¤ò±¿Å¾¤¹¤ë½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±¿Å¾¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢»ä¤Ï¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
£È¡¦£Î»á¡Ê20Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
±¿Å¾¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¤³¤Î²ñ¼Ò¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢ÌÌÀÜ¤Î¤¿¤á¤ËÆüËÜ¸ì¤ò³Ø¤ÓÄ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ï±¿Å¾¤âÆüËÜ¸ì¤â»ä¤è¤ê¾å¼ê¤ÊÀèÇÚ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Äü¤á¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£°ìÈÖÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢±¿Å¾¤Î¸¦½¤¤ÈÆüËÜ¸ì¤ÎÊÙ¶¯¤Ç¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤ËÁ°¿¦¤ò¤·¤Ð¤é¤¯µÙ¤ß¡¢Ãù¶â¤ÇÀ¸³è¤»¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î²ñ¼Ò¤ÇÆ¯¤¯¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤È¤Æ¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤Ï°ÂÁ´¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¤·¡¢»þ´Ö¤ò¼é¤ê¡¢²ÙÊª¤ò°ÂÁ´¤ËÆÏ¤±¤ë¥×¥í¥É¥é¥¤¥Ðー¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£Í¡¦£Í»á¡Ê40Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
ºÎÍÑ·×²è¤ÇÂç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¥É¥é¥¤¥Ðー¤ò°éÀ®¤¹¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï¾®·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤«¤éÂç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤Ø¤È¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¡¢Åö½é¤«¤é¤Î´õË¾¤Ç¤¢¤ë¥È¥é¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥Ðー¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£Í¡¦£Ò¡¦£È»á¡Ê30Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¹ñÆâ¤Ç½é¤á¤Æ¸«¤¿ÆüËÜ¤Ç¤Î±¿Å¾¿¦¤Îµá¿Í¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Èó¾ï¤Ë¶½Ì£¤ò¤½¤½¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Áª¹Í³«»Ï»þ¤Ë¤ÏÌó80Ì¾¤Î±þÊç¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¸å¤ÇÃÎ¤ê¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ç¤Î¤³¤ÎÊ¬Ìî¤Ø¤Î´Ø¿´¤Î¹â¤µ¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÌ³¤Æ»¤«¤é²Æì¤Þ¤Ç¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤ÎÅÔ»Ô¤ÇÂç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤ò±¿Å¾¤·¡¢¤¤¤Ä¤«¤Ï¥Õ¥©ー¥¯¥ê¥Õ¥È¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤·¡¢Âç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤Ø¤Î²ÙÊª¤ÎÀÑ¤ß²¼¤í¤·¤ò°ì¿Í¤Ç¤³¤Ê¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Ì¾Å´NX¤Ë´¶¼Õ¤·¡¢¿´¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¾ï¤Ë¾ðÇ®¤ò»ý¤Ã¤Æ»Å»ö¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
£È»á¡Ê40Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
ÆüËÜ¤Î±¿Á÷²ñ¼Ò¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î²ñ¼Ò¤Ë±þÊç¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤ÏºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤È¤Æ¤âÉÔ°Â¤Ç¤·¤¿¡£°ìÈÖÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÏÌÌÀÜ»þ¤Ç¤¹¡£Ì¾Å´NX±¿Í¢¤Ï±þÊç¼Ô¤¬Â¿¤¯¡¢Ã¯¤â¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¤¤°ì¿´¤Ç¶¥¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¹ç³Ê¤Þ¤Ç¶ÛÄ¥¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯±¿Å¾ÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤·¡¢Ä¹¤¯¥É¥é¥¤¥Ðー¤È¤·¤Æ¤Î»Å»ö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
