Å´·ú¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¡Ö¥æ¡¼¥¹¥¨¡¼¥ëÇ§Äê¡×¼èÆÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ºåÏÂ¶½¶È³ô¼°²ñ¼Ò¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëÅ´·ú¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¡°æ¸©ºä°æ»Ô¡¢¼ÒÄ¹¡§³ÁËÜ¡¡Å¯Ê¿¡Ë¤¬¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯Âç¿Ã¤è¤ê¡Ö¥æ¡¼¥¹¥¨¡¼¥ëÇ§Äê¡×¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡ÊÇ§ÄêÆü¡§2025Ç¯12·î£¸Æü¡Ë¡£
¡ÚÅ´·ú¹©¶È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡Û
Å´·ú¹©¶È¤Ç¤Ï¡¢µÙ²Ë¤ò¼èÆÀ¤·¤ä¤¹¤¤É÷ÅÚ¾úÀ®¤ä¡¢»ñ³Ê¼èÆÀ¤ËÄ©Àï¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶À°È÷¡¢°é»ù´ØÏ¢µ¬Äø¤Î¿×Â®¤Ê¸«Ä¾¤·¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤ÈÆ¯¤¤ä¤¹¤¤¿¦¾ì¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼ÒÆâ¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç½¾¶È°÷¤ÎÀ¼¤ò¼ý½¸¤·¡¢¤½¤ì¤é¤òÈ¿±Ç¤·¤¿Ê¡Íø¸üÀ¸À©ÅÙ¤Î²þÁ±¡¦³È½¼¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¼ÒÆâ»Üºö¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¤Íè¤òÃ´¤¦¼ã¼Ô¤òÃÏ°èÁ´ÂÎ¤Ç°éÀ®¤·¤Æ¤¤¤¯³èÆ°¤Ë¤âÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥æ¡¼¥¹¥¨¡¼¥ëÇ§ÄêÀ©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¥æ¡¼¥¹¥¨¡¼¥ëÇ§ÄêÀ©ÅÙ¤Ï¡¢¡ÖÀÄ¾¯Ç¯¤Î¸ÛÍÑ¤ÎÂ¥¿ÊÅù¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§¡×¡Ê¼ã¼Ô¸ÛÍÑÂ¥¿ÊË¡¡Ë¤Ë´ð¤Å¤¡¢¼ã¼Ô¤ÎºÎÍÑ¡¦°éÀ®¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ç¡¢¸ÛÍÑ´ÉÍý¤Î¾õ¶·¤Ê¤É¤¬Í¥ÎÉ¤ÊÃæ¾®´ë¶È¤ò¸üÀ¸Ï«Æ¯Âç¿Ã¤¬Ç§Äê¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£
¡Ê½ÐÅµ¡Ë
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡¡¡Ö¥æ¡¼¥¹¥¨¡¼¥ëÇ§ÄêÀ©ÅÙ¤È¤Ï¡×
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000100266.html¡Ë
¡Ê»²¾È¡Ë
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡¡Ê¡°æÏ«Æ¯¶É
¡Ö¥æ¡¼¥¹¥¨¡¼¥ëÇ§Äê´ë¶È¤È¤·¤ÆÅ´·ú¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¤òÇ§Äê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
https://jsite.mhlw.go.jp/fukui-roudoukyoku/content/contents/002516410.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/fukui-roudoukyoku/content/contents/002520320.pdf
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
ºåÏÂ¶½¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡¡Èë½ñ¼¼¡¡¹Êó²Ý¡¡TEL¡§03-3544-2000
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
Å´·ú¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò
https://www.tekken-ind.co.jp/
